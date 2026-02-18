O femeie din Vrancea a născut acasă pentru că ambulanța nu a putut ajunge la timp din cauza zăpezii
Jurnal de Vrancea, 18 februarie 2026 17:10
O femeie din satul Anghelești, comuna Ruginești, a născut acasă, după ce echipajele medicale nu au reușit să ajungă la timp din cauza zăpezii abundente. Gravida, aflată la a treia sau a patra naștere, avea o sarcină estimată la 34–35 de săptămâni. Travaliul a debutat rapid, iar condițiile meteo dificile au făcut imposibil accesul ambulanței
• • •
Acum 30 minute
17:10
Acum o oră
17:00
Acum 4 ore
14:10
Trafic redeschis pe A7 și DN2! Mai multe drumuri din Vrancea rămân închise temporar din cauza viscolului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prefectura Vrancea a anunțat situația operativă la nivelul județului, în contextul condițiilor meteo severe provocate de ninsorile abundente și viscol. Cea mai importantă veste este că Autostrada A7 a fost redeschisă circulației pe întreg sectorul dintre Vrancea și Buzău. Traficul se desfășoară în condiții de iarnă, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și […] Articolul Trafic redeschis pe A7 și DN2! Mai multe drumuri din Vrancea rămân închise temporar din cauza viscolului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Doliu în poliția din Vrancea. A murit Elena Cernica, fost cadru al IPJ, după o luptă inegală cu o boală necruțătoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elena Tudor Cernica, fostă polițistă în cadrul IPJ Vrancea, s-a stins marți seară, pe patul de spital din Adjud, după o lungă luptă cu o tumoră pe creier. Diagnosticată în februarie 2018, a fost operată în Germania, la International Neuroscience Institute, intervenție posibilă datorită mobilizării a sute de oameni din toată țara. A urmat o […] Articolul Doliu în poliția din Vrancea. A murit Elena Cernica, fost cadru al IPJ, după o luptă inegală cu o boală necruțătoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
12:50
ULTIMA ORĂ CCR respinge sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Legea a fost declarată constituțională # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu modificarea unor legi care vizează pensiile de serviciu ale magistraților. În urma deciziei, judecătorii constituționali au stabilit că actul normativ este în acord cu Legea fundamentală. Pronunțarea a venit după mai multe amânări. Curtea Constituțională a […] Articolul ULTIMA ORĂ CCR respinge sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Legea a fost declarată constituțională apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Informare ISU Vrancea: 14 mașini blocate și peste 150 de locuințe fără curent electric # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La ora 12.00, în județul Vrancea, efectele fenomenelor meteo asociate codului portocaliu sunt, deocamdată, sub control, potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea. Echipele sunt în teren și monitorizează permanent situația. În prezent, 14 autovehicule sunt blocate, cu 22 de persoane la bord. Niciuna nu are nevoie de îngrijiri medicale. Se intervine pentru preluarea acestora […] Articolul Informare ISU Vrancea: 14 mașini blocate și peste 150 de locuințe fără curent electric apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din cauza viscolului care spulberă zăpada, s-a luat măsura închiderii temporare a circulației, începând cu ora 11.00, pe sectoarele de drum județean: – DJ 205 H Domnești – DN2 – Păunești Se circulă pe ruta alternativă Tișița – Panciu – Păunești – DJ 204E DN2 – Panciu Se circulă pe ruta alternativă Tișița – Panciu […] Articolul ULTIMA ORĂ VRANCEA: două sectoare de drum județean închise din cauza viscolului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
11:00
Se circulă în condiții de iarnă în Focșani: intervenții pentru deszăpezire și restricții pe unele trasee de autobuz # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În Focșani se circulă în condiții de iarnă, după ninsorile și viscolul din ultimele ore. Autoritățile locale anunță că utilajele de deszăpezire au intervenit încă de aseară și au acționat permanent pentru menținerea traficului pe arterele principale. Prioritate au avut zonele unităților sanitare și traseele transportului public local. Intervențiile au fost însă îngreunate de vântul […] Articolul Se circulă în condiții de iarnă în Focșani: intervenții pentru deszăpezire și restricții pe unele trasee de autobuz apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
CJ Vrancea transmite situația drumurilor județene în acest moment. Unde se acționează și cu ce utilaje # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile județene: intervenție non-stop pentru menținerea circulației Pe tot parcursul nopții, s-a acționat neîntrerupt pe toate drumurile județene, cu toate utilajele din dotarea firmelor de deszăpezire, pentru a menține drumurile practicabile. La această oră, acțiunea continuă pe întreaga rețea de drumuri județene, atât în zona de sud, cât […] Articolul CJ Vrancea transmite situația drumurilor județene în acest moment. Unde se acționează și cu ce utilaje apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: DRDP Buzău ne informează că, începând cu ora 09:30, circulația rutieră este închisă pe DN 2N, între km 8 și km 17, sectorul Bogza – Dumbrăveni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a depunerilor de zăpadă viscolită pe carosabil. Măsura a fost luată pentru siguranța participanților la trafic. Utilajele de deszăpezire intervin în zonă pentru […] Articolul ULTIMA ORĂ Segmentul de drum național Bogza – Dumbrăveni a fost închis! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deși pe anumite porțiuni ale Autostrăzii A7 condițiile ar permite, în mod normal, circulația autoturismelor, traficul nu poate fi redeschis în acest moment. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău, decizia are la bază un motiv esențial: siguranța participanților la trafic. Autostrada A7 se descarcă în Autostrada A3, iar în prezent […] Articolul A7 rămâne închis din cauza A3, complet blocată de zăpadă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
09:30
Drumul Județean Tătăranu – Măicănești, blocat de zăpadă! Se circulă pe alternativă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vrancea, tronsonul de drum județean 204B, Tătăranu – Măicănești (Satu Nou) este blocat încă de dimineață,de la ora 08.00. În acest moment utilajele intervin pentru deszăpezire, iar șoferii sunt îndrumați să folosească ruta alternativă Tătăranu-Gologanu-Milcovul Articolul Drumul Județean Tătăranu – Măicănești, blocat de zăpadă! Se circulă pe alternativă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Sute de tone de material antiderapant împrăștiat și zeci de utilaje pe drumurile naționale, noaptea trecută # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Noaptea trecută, echipele Secțiilor de Drumuri Naționale din Brăila, Galați, Buzău și Focșani au desfășurat intervenții ample pentru combaterea efectelor viscolului și menținerea circulației pe drumurile afectate. S-au folosit cantități importante de material antiderapant, iar utilajele au acționat continuu în zonele cu probleme. SDN Brăila Drumarii au intervenit progresiv pe toate sectoarele afectate. În cursul […] Articolul Sute de tone de material antiderapant împrăștiat și zeci de utilaje pe drumurile naționale, noaptea trecută apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din cauza carosabilului și a vremii extrem de nefavorabile, un utilaj de împrăștiere a antiderapantului s-a răsturnat pe marginea drumului național 2D. Din informațiile noastre, nu au fost înregistrate victime. Articolul Sărăriță răsturnată între Focșani și Bolotești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
ULTIMA ORĂ: Autoturisme și camioane blocate în nămeți! Intervenții pe A7 și pe mai multe drumuri din județ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autoritățile din județul Vrancea au intervenit în cursul zilei de astăzi pentru gestionarea mai multor situații generate de ninsorile abundente și viscolul puternic, în contextul codului portocaliu de vreme severă. Echipajele operative au acționat pentru deblocarea mai multor autovehicule rămase înzăpezite pe drumurile din județ. Pe DJ 204E Panciu–Haret, 3 autoturisme au rămas rămase blocate […] Articolul ULTIMA ORĂ: Autoturisme și camioane blocate în nămeți! Intervenții pe A7 și pe mai multe drumuri din județ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:30
ACUM: Mai mulți șoferi BLOCAȚI în trafic pe drumul care leagă Mândreștiul de Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Traficul rutier este blocat miercuri dimineață pe DN23, pe sensul de mers Mândrești – Focșani. Mai mulți șoferi ne-au transmis la redacție că au rămas blocați pe sensul care duce la Focșani. Potrivit informațiilor disponibile, ninsoarea abundentă și viscolul au redus considerabil vizibilitatea și au făcut carosabilul impracticabil pe anumite porțiuni de drum. Autoritățile intervin […] Articolul ACUM: Mai mulți șoferi BLOCAȚI în trafic pe drumul care leagă Mândreștiul de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un brad s-a prăbușit peste un autoturism miercuri dimineață, pe strada Rarău din municipiul Focșani. Incidentul s-a produs în primele ore ale zilei, provocând avarii vizibile mașinii surprinse sub greutatea arborelui. Potrivit informațiilor preliminare, în momentul producerii evenimentului autoturismul era parcat, iar în interior nu se aflau persoane. Din fericire, nu au fost raportate victime. La […] Articolul ACUM: Un copac s-a prăbușit peste o mașină parcată în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:00
ULTIMA ORĂ Școlile din Vrancea, închise din cauza vremii! Toate cursurile se desfășoară online # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ninsorile abundente și viscolul puternic au determinat autoritățile din Județul Vrancea să ia măsuri urgente pentru protejarea populației. În contextul avertizării meteorologice Cod portocaliu aflate în vigoare, deciziile au fost adoptate în cadrul Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, în urma analizelor privind evoluția fenomenelor meteo și riscurile generate de acestea. Cea mai importantă […] Articolul ULTIMA ORĂ Școlile din Vrancea, închise din cauza vremii! Toate cursurile se desfășoară online apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea informează participanții la trafic că, din cauza condițiilor meteorologice severe, caracterizate prin viscol puternic și depuneri masive de zăpadă, au fost dispuse măsuri de închidere a circulației pe mai multe sectoare de drum. Circulația rutieră este închisă pe DN23B, între localitățile Măicănești și Ciorăști, din cauza formării de dune de […] Articolul IPJ Vrancea: drumuri închise și rute ocolitoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, la ora 05:30, traficul rutier este complet oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud. Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteo nefavorabile care afectează circulația în zonă. Potrivit autorităților, restricția se aplică tuturor autovehiculelor. În prezent, echipele intervin pentru deblocarea drumului […] Articolul ULTIMA ORĂ: Trafic OPRIT pe autostrada A7 Ploiești – Adjud (VIDEO) apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Am dat un exemplu de responsabilitate în anul 2025 și am redus cheltuielile de funcționare la Consiliul Județean cu 16 milioane de lei (3,2 milioane euro) comparativ cu 2024, mai mult decât m-am angajat inițial (12 milioane lei). O reducere reală, serioasă, rezultat al analizei atente a cheltuielilor. Banii economisiți i-am dus în investiții pentru […] Articolul Consiliul Județean Vrancea, buget echilibrat pentru 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
ULTIMA ORĂ – VIDEO: Restricție de tonaj pe Autostrada A7, din cauza condițiilor meteo extreme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță instituirea unei restricții de tonaj pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone pe Autostrada A7, sectorul cuprins între Spătaru (județul Buzău) și Dumbrava (județul Prahova), km 0+000 – km 52+850, Calea 2. Măsura a fost luată în această dimineață, 18 februarie […] Articolul ULTIMA ORĂ – VIDEO: Restricție de tonaj pe Autostrada A7, din cauza condițiilor meteo extreme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din cauza ninsorii puternice și a viscolului, începând cu ora 01.00 (18 februarie), DN 23B între Măicănești – Ciorăști, a fost închis circulației rutiere. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău în zonă se înregistrează ninsoare abundentă, viscol puternic și vizibilitate zero, condiții care fac deplasarea extrem de periculoasă și imposibilă în condiții […] Articolul ULTIMA ORĂ VIDEO Primul drum închis de iarnă în județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ești plin de energie și dorință de afirmare. La locul de muncă pot apărea oportunități neașteptate, dar ai grijă la impulsivitate. În plan sentimental, o discuție sinceră aduce claritate. ♉ Taur Ziua îți cere răbdare. Unele planuri pot întârzia, însă nu este un motiv de îngrijorare. Financiar, evită cheltuielile impulsive. Seara aduce […] Articolul Horoscopul zilei de 18 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
17:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Județul Vrancea intră, începând de astăzi, de la ora 20:00, sub avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și intensificări puternice ale vântului. În acest context, prefectul județului a convocat de urgență ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde au fost analizate măsurile necesare pentru a face față eventualelor probleme provocate de vremea severă. […] Articolul Codul portocaliu de ninsoare a pus în alertă autoritățile din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Sute de sancțiuni încasate de transportatorii de marfă și persoane pe drumurile din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 9-15 februarie 2026, polițiștii rutieri din Vrancea au desfășurat o serie de controale pe drumurile din jude în cadrul acțiunii preventive „Truck & Bus”, parte din Planul de operațiuni Roadpol. Au fost vizați operatorii de transport și conducătorii de autovehicule destinate transportului public de persoane și de mărfuri, oamenii legii trăgând pe dreapta […] Articolul Sute de sancțiuni încasate de transportatorii de marfă și persoane pe drumurile din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Ce trebuie să știe comercianții care vor să participe la Târgul Mărțișorului din Adjud # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Adjud îi invită pe toți comercianții interesați să participe la Târgul de Mărțișor, eveniment care se va desfășura în perioada 27 februarie – 8 martie. În acest sens, cei care doresc să își expună și să își comercializeze produsele trebuie să depună documentația necesară la registratura instituției până cel târziu la data de […] Articolul Ce trebuie să știe comercianții care vor să participe la Târgul Mărțișorului din Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)-Vrancea informează că până la data de 9 martie 2026, inclusiv, primește cereri pentru acordarea sprijinului financiar de urgență destinat sectorului pomicol afectat de înghețul târziu din perioada aprilie–mai 2025. Pot beneficia de acest sprijin fermierii care dețin documente ce certifică afectarea suprafețelor cu plantații pomicole pe rod, […] Articolul 9 martie, ultima zi pentru solicitarea sprijinului în sectorul pomicol apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Cod portocaliu de ninsori: DRDP Buzău mobilizează aproape 300 de utilaje pentru drumurile naționale din regiune: Buzău, Vrancea, Galați și Brăila # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În contextul codului portocaliu de ninsori anunțat în mai multe județe din sud-estul țării, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță mobilizarea a aproape 300 de utilaje și a mii de tone de material antiderapant pentru perioada 17–18 februarie 2026. Instituția are în administrare 1.451,95 kilometri de drumuri naționale și 194,56 kilometri de autostradă, […] Articolul Cod portocaliu de ninsori: DRDP Buzău mobilizează aproape 300 de utilaje pentru drumurile naționale din regiune: Buzău, Vrancea, Galați și Brăila apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ziua de ieri a avut o semnificație aparte pentru sergent major Azap Ionuț Raul și sergent major Bogdan Mihail, absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”- Boldești, care au depus jurământul militar în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al jud. Vrancea. Într-un cadru solemn, în prezența conducerii […] Articolul Eveniment important în viața a doi tineri pompieri vrânceni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
ULTIMA ORĂ! Incendiu izbucnit la o vilă din Focșani! Mai multe echipaje mobilizate la fața locului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii focșăneni intervin cu mai multe echipaje la un incendiu care ar fi cuprins o casă cu etaj de pe strada Mărășești din Focșani. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani: două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvarea la înălțime (autoscară) și […] Articolul ULTIMA ORĂ! Incendiu izbucnit la o vilă din Focșani! Mai multe echipaje mobilizate la fața locului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Meteorologii au emis un cod portocaliu de precipitații sub formă de zăpadă, valabil în intervalul marți (17 februarie), ora 20:00 – miercuri (18 februarie), ora 12:00. ANM anunță ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic. „În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat […] Articolul Vrancea, cod portocaliu de ninsori abundente până miercuri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Două medalii de aur, trei de argint și trei de bronz pentru judoka LPS Focșani, la Bacău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Rezultate foarte bune pentru sportivii LPS Focșani la cea de-a 47-a ediție a competiției de judo „Cupa Mărțișorul 2026”, desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute, la Bacău. Turneul a reunit aproximativ 500 de sportivi din întreaga țară și din Republica Moldova, confirmând încă o dată nivelul ridicat al întrecerii. Elevii pregătiți de profesorii Marinel Palade și […] Articolul Două medalii de aur, trei de argint și trei de bronz pentru judoka LPS Focșani, la Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
VIDEO Vrancea la Zi – Investiții în infrastructură, utilități și evenimente culturale în județul Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea vă informează cu privire la stadiul principalelor lucrări de infrastructură și la evenimentele culturale desfășurate în această săptămână în județ. Lucrări de infrastructură rutieră în desfășurare Pe DJ 204E, între Ciușlea și Doaga, lucrările avansează prin realizarea zidurilor de sprijin și intervenții în albia râului Putna, în zona podurilor de la Mircești […] Articolul VIDEO Vrancea la Zi – Investiții în infrastructură, utilități și evenimente culturale în județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Poliția despre accidentul de la Golești: minorul a fost lovit de un șofer neatent din Obrejița # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din comuna Obrejița, în timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, în localitatea Golești, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în traversarea regulamentară a drumului public pe trecerea pentru pietoni, acroșând un […] Articolul Poliția despre accidentul de la Golești: minorul a fost lovit de un șofer neatent din Obrejița apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 7.50, pe raza comunei Golești (DN2 E85). Un autoturism a lovit un copil în vârstă de 10 ani, chiar în timp ce acesta era angajat în traversarea drumului pe trecerea de pietoni (aflată în proximitatea primăriei), în drum spre școala de vis-a-vis. Minorul a fost transportat imediat la […] Articolul FOTO Copil de 10 ani, lovit de mașină la Golești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
16 februarie 2026
20:30
ULTIMA ORĂ Incendiu la apartamentul unui bloc din Panciu! O femeie a suferit arsuri și a ajuns la spital! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această seară, în jurul orei 19:15, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Panciu au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuințe ( P+4 ), din orașul Panciu. La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu la apartamentul unui bloc din Panciu! O femeie a suferit arsuri și a ajuns la spital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În semn de apreciere pentru profesionalismul, curajul și devotamentul demonstrate în misiunile desfășurate, plutonierul adjutant șef Vlad Costel a fost desemnat pompierul lunii ianuarie 2026. Distincția vine ca urmare a intervenției din data de 27 ianuarie 2026, desfășurată în comuna Câmpineanca, unde echipajele operative au fost solicitate să intervină pentru salvarea unei persoane căzute într-o […] Articolul Plutonierul adjutant șef Vlad Costel, desemnat pompierul lunii ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
INCREDIBIL Jaf sub amenințarea cuțitului, în plină zi, într-un magazin din Focșani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Scene demne de filmele de acțiune s-au petrecut chiar de Ziua Îndrăgostiților, la prânz, într-un magazin din municipiul Focșani. Vânzătoarea, o femeie de 34 de ani, s-a trezit față în față cu un individ care i-a cerut banii din casa de marcat amenințând-o cu un cuțit. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat pe 14 februarie, ziua […] Articolul INCREDIBIL Jaf sub amenințarea cuțitului, în plină zi, într-un magazin din Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Centrul Cultural Vrancea – spectacol special de Dragobete la Galeriile de Artă Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează joi, 19 februarie 2026, ora 17.00, la Galeriile de Artă Focșani, bulevardul Unirii nr. 57A, un eveniment artistic dedicat sărbătorii populare de Dragobete. Elevii Școlii Populare de Artă celebrează, prin muzică, apropierea anotimpului de primăvară și renașterea naturii. Obicei ancestral, de sorginte dacică, Dragobetele marchează un prilej […] Articolul Centrul Cultural Vrancea – spectacol special de Dragobete la Galeriile de Artă Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 12.00, pe raza localității Berești din județul Galați (DN 24D). Un Opel și un BMW au intrat în coliziune, polițiștii derulând cercetări pentru a stabili care dintre șoferi s-a făcut vinovat. În urma impactului, șoferul Opelului, un bărbat de 60 de ani a fost transportat la spital […] Articolul Accident rutier! Două mașini s-au făcut praf pe DN 24D!! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Crimă în familie! Bărbatul din Vidra, găsit mort în casă, a fost ucis chiar de fratele său! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reamintim cititorilor că în cursul zilei de duminică (15 februarie), un bărbat în vârstă de 68 de ani, a fost găsit mort în casă, descoperirea macabră fiind făcută de o vecină care, de altfel, a și sunat la 112. La fața locului, oamenii legii constataseră că trupul prezenta mai multe leziuni în zona capului, brațelor, […] Articolul Crimă în familie! Bărbatul din Vidra, găsit mort în casă, a fost ucis chiar de fratele său! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru, implicat în continuare în proiectele de dezvoltare ale comunei Vizantea-Livezi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul de Vrancea Dragoș Ciobotaru a participat luni la ședința Consiliului Local Vizantea-Livezi, marcând prima sa prezență oficială în acest for după încheierea mandatului de primar al comunei. Deși nu mai ocupă funcția executivă, acesta spune că a rămas implicat în proiectele importante ale administrației locale, în special în cel privind viitoarea stațiune turistică Vizantea. […] Articolul Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru, implicat în continuare în proiectele de dezvoltare ale comunei Vizantea-Livezi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de tip Cod galben valabilă în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, care vizează și sudul Moldovei, implicit județul Vrancea. Potrivit meteorologilor de la Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul menționat sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ, depuneri consistente de zăpadă, intensificări ale […] Articolul Cod galben de ninsori și vânt puternic în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Sfârșit de săptămână special pentru 11 tineri din Modulele Familiale Odobești și Centrul de Asistență și Sprijin Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: A fost un weekend despre munte și despre frumusețea lui tăcută, puternică, vindecătoare. Despre aerul curat care îți limpezește gândurile și despre zăpada care transformă totul într-o poveste. În munți, fiecare pas devine o lecție, iar fiecare privire spre creste îți amintește cât de mare poate fi speranța. Dar mai presus de peisaje, acest weekend […] Articolul Sfârșit de săptămână special pentru 11 tineri din Modulele Familiale Odobești și Centrul de Asistență și Sprijin Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea informează că toți câinii aflați în adăpostul din localitatea Suraia au fost relocați și adoptați, cu sprijinul asociațiilor de protecție a animalelor, organizațiilor neguvernamentale și al persoanelor implicate. Adresăm mulțumiri tuturor asociațiilor, organizațiilor și cetățenilor care au dat dovadă de responsabilitate și implicare în gestionarea acestei situații. Totodată, vă informăm […] Articolul Toți câinii din padocul de la Suraia au fost relocați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Așa cum se poate veda și din imagini, ploile abundente de aseară au inundat o porțiune din DN 2 (E85), la Podgoria în județul Buzău, mari cantități de apă și aluviuni scurgându-se de pe dealurile din zonă direct pe partea carosabilă. Azi-noapte s-a circulat cu dificultate, firul de apă afectând aderența și vizibilitatea. Echipele de […] Articolul VIDEO Tronson din DN2 E85, inundat aseară la Podgoria apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
15 februarie 2026
16:50
Patru karateka de la CSM Focșani 2007, calificați la Campionatul European din Ungaria # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Performanță lăudabilă pentru secția de karate a CSM Focșani 2007. În urma selecției desfășurate pe 15 februarie, în Sala „Gabriela Szabo” din București, toți cei patru sportivi înscriși pentru Campionatul European din Eger (Ungaria), programat în perioada 16–19 aprilie, au obținut calificarea la cel puțin o probă. Este o reușită care confirmă nivelul la care […] Articolul Patru karateka de la CSM Focșani 2007, calificați la Campionatul European din Ungaria apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
