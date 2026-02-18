Consiliul Județean Vrancea, buget echilibrat pentru 2026
Jurnal de Vrancea, 18 februarie 2026 06:10
Am dat un exemplu de responsabilitate în anul 2025 și am redus cheltuielile de funcționare la Consiliul Județean cu 16 milioane de lei (3,2 milioane euro) comparativ cu 2024, mai mult decât m-am angajat inițial (12 milioane lei). O reducere reală, serioasă, rezultat al analizei atente a cheltuielilor. Banii economisiți i-am dus în investiții pentru […]
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, la ora 05:30, traficul rutier este complet oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud. Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteo nefavorabile care afectează circulația în zonă. Potrivit autorităților, restricția se aplică tuturor autovehiculelor. În prezent, echipele intervin pentru deblocarea drumului […]
ULTIMA ORĂ – VIDEO: Restricție de tonaj pe Autostrada A7, din cauza condițiilor meteo extreme # Jurnal de Vrancea
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță instituirea unei restricții de tonaj pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone pe Autostrada A7, sectorul cuprins între Spătaru (județul Buzău) și Dumbrava (județul Prahova), km 0+000 – km 52+850, Calea 2. Măsura a fost luată în această dimineață, 18 februarie […]
Din cauza ninsorii puternice și a viscolului, începând cu ora 01.00 (18 februarie), DN 23B între Măicănești – Ciorăști, a fost închis circulației rutiere. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău în zonă se înregistrează ninsoare abundentă, viscol puternic și vizibilitate zero, condiții care fac deplasarea extrem de periculoasă și imposibilă în condiții […]
♈ Berbec Astăzi ești plin de energie și dorință de afirmare. La locul de muncă pot apărea oportunități neașteptate, dar ai grijă la impulsivitate. În plan sentimental, o discuție sinceră aduce claritate. ♉ Taur Ziua îți cere răbdare. Unele planuri pot întârzia, însă nu este un motiv de îngrijorare. Financiar, evită cheltuielile impulsive. Seara aduce […]
Județul Vrancea intră, începând de astăzi, de la ora 20:00, sub avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și intensificări puternice ale vântului. În acest context, prefectul județului a convocat de urgență ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde au fost analizate măsurile necesare pentru a face față eventualelor probleme provocate de vremea severă. […]
Sute de sancțiuni încasate de transportatorii de marfă și persoane pe drumurile din Vrancea # Jurnal de Vrancea
În perioada 9-15 februarie 2026, polițiștii rutieri din Vrancea au desfășurat o serie de controale pe drumurile din jude în cadrul acțiunii preventive „Truck & Bus", parte din Planul de operațiuni Roadpol. Au fost vizați operatorii de transport și conducătorii de autovehicule destinate transportului public de persoane și de mărfuri, oamenii legii trăgând pe dreapta […]
Ce trebuie să știe comercianții care vor să participe la Târgul Mărțișorului din Adjud # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Adjud îi invită pe toți comercianții interesați să participe la Târgul de Mărțișor, eveniment care se va desfășura în perioada 27 februarie – 8 martie. În acest sens, cei care doresc să își expună și să își comercializeze produsele trebuie să depună documentația necesară la registratura instituției până cel târziu la data de […]
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)-Vrancea informează că până la data de 9 martie 2026, inclusiv, primește cereri pentru acordarea sprijinului financiar de urgență destinat sectorului pomicol afectat de înghețul târziu din perioada aprilie–mai 2025. Pot beneficia de acest sprijin fermierii care dețin documente ce certifică afectarea suprafețelor cu plantații pomicole pe rod, […]
Cod portocaliu de ninsori: DRDP Buzău mobilizează aproape 300 de utilaje pentru drumurile naționale din regiune: Buzău, Vrancea, Galați și Brăila # Jurnal de Vrancea
În contextul codului portocaliu de ninsori anunțat în mai multe județe din sud-estul țării, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță mobilizarea a aproape 300 de utilaje și a mii de tone de material antiderapant pentru perioada 17–18 februarie 2026. Instituția are în administrare 1.451,95 kilometri de drumuri naționale și 194,56 kilometri de autostradă, […]
Ziua de ieri a avut o semnificație aparte pentru sergent major Azap Ionuț Raul și sergent major Bogdan Mihail, absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu"- Boldești, care au depus jurământul militar în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al jud. Vrancea. Într-un cadru solemn, în prezența conducerii […]
ULTIMA ORĂ! Incendiu izbucnit la o vilă din Focșani! Mai multe echipaje mobilizate la fața locului # Jurnal de Vrancea
Pompierii focșăneni intervin cu mai multe echipaje la un incendiu care ar fi cuprins o casă cu etaj de pe strada Mărășești din Focșani. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani: două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvarea la înălțime (autoscară) și […]
Meteorologii au emis un cod portocaliu de precipitații sub formă de zăpadă, valabil în intervalul marți (17 februarie), ora 20:00 – miercuri (18 februarie), ora 12:00. ANM anunță ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic. „În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat […]
Două medalii de aur, trei de argint și trei de bronz pentru judoka LPS Focșani, la Bacău # Jurnal de Vrancea
Rezultate foarte bune pentru sportivii LPS Focșani la cea de-a 47-a ediție a competiției de judo „Cupa Mărțișorul 2026", desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute, la Bacău. Turneul a reunit aproximativ 500 de sportivi din întreaga țară și din Republica Moldova, confirmând încă o dată nivelul ridicat al întrecerii. Elevii pregătiți de profesorii Marinel Palade și […]
VIDEO Vrancea la Zi – Investiții în infrastructură, utilități și evenimente culturale în județul Vrancea # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea vă informează cu privire la stadiul principalelor lucrări de infrastructură și la evenimentele culturale desfășurate în această săptămână în județ. Lucrări de infrastructură rutieră în desfășurare Pe DJ 204E, între Ciușlea și Doaga, lucrările avansează prin realizarea zidurilor de sprijin și intervenții în albia râului Putna, în zona podurilor de la Mircești […]
Poliția despre accidentul de la Golești: minorul a fost lovit de un șofer neatent din Obrejița # Jurnal de Vrancea
În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din comuna Obrejița, în timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, în localitatea Golești, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în traversarea regulamentară a drumului public pe trecerea pentru pietoni, acroșând un […]
Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 7.50, pe raza comunei Golești (DN2 E85). Un autoturism a lovit un copil în vârstă de 10 ani, chiar în timp ce acesta era angajat în traversarea drumului pe trecerea de pietoni (aflată în proximitatea primăriei), în drum spre școala de vis-a-vis. Minorul a fost transportat imediat la […]
♈ Berbec Ziua vine cu energie și dorință de acțiune. Ai ocazia să rezolvi o situație amânată la locul de muncă. În plan personal, evită impulsivitatea – cineva apropiat are nevoie de mai multă răbdare din partea ta. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță financiară. Pot apărea discuții legate de bani sau investiții. […]
ULTIMA ORĂ Incendiu la apartamentul unui bloc din Panciu! O femeie a suferit arsuri și a ajuns la spital! # Jurnal de Vrancea
În această seară, în jurul orei 19:15, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Panciu au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuințe ( P+4 ), din orașul Panciu. La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță […]
În semn de apreciere pentru profesionalismul, curajul și devotamentul demonstrate în misiunile desfășurate, plutonierul adjutant șef Vlad Costel a fost desemnat pompierul lunii ianuarie 2026. Distincția vine ca urmare a intervenției din data de 27 ianuarie 2026, desfășurată în comuna Câmpineanca, unde echipajele operative au fost solicitate să intervină pentru salvarea unei persoane căzute într-o […]
INCREDIBIL Jaf sub amenințarea cuțitului, în plină zi, într-un magazin din Focșani! # Jurnal de Vrancea
Scene demne de filmele de acțiune s-au petrecut chiar de Ziua Îndrăgostiților, la prânz, într-un magazin din municipiul Focșani. Vânzătoarea, o femeie de 34 de ani, s-a trezit față în față cu un individ care i-a cerut banii din casa de marcat amenințând-o cu un cuțit. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat pe 14 februarie, ziua […]
Centrul Cultural Vrancea – spectacol special de Dragobete la Galeriile de Artă Focșani # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează joi, 19 februarie 2026, ora 17.00, la Galeriile de Artă Focșani, bulevardul Unirii nr. 57A, un eveniment artistic dedicat sărbătorii populare de Dragobete. Elevii Școlii Populare de Artă celebrează, prin muzică, apropierea anotimpului de primăvară și renașterea naturii. Obicei ancestral, de sorginte dacică, Dragobetele marchează un prilej […]
Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 12.00, pe raza localității Berești din județul Galați (DN 24D). Un Opel și un BMW au intrat în coliziune, polițiștii derulând cercetări pentru
Crimă în familie! Bărbatul din Vidra, găsit mort în casă, a fost ucis chiar de fratele său! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reamintim cititorilor că în cursul zilei de duminică (15 februarie), un bărbat în vârstă de 68 de ani, a fost găsit mort în casă, descoperirea macabră fiind făcută de o vecină care, de altfel, a și sunat la 112. La fața locului, oamenii legii constataseră că trupul prezenta mai multe leziuni în zona capului, brațelor, […] Articolul Crimă în familie! Bărbatul din Vidra, găsit mort în casă, a fost ucis chiar de fratele său! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru, implicat în continuare în proiectele de dezvoltare ale comunei Vizantea-Livezi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul de Vrancea Dragoș Ciobotaru a participat luni la ședința Consiliului Local Vizantea-Livezi, marcând prima sa prezență oficială în acest for după încheierea mandatului de primar al comunei. Deși nu mai ocupă funcția executivă, acesta spune că a rămas implicat în proiectele importante ale administrației locale, în special în cel privind viitoarea stațiune turistică Vizantea. […] Articolul Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru, implicat în continuare în proiectele de dezvoltare ale comunei Vizantea-Livezi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de tip Cod galben valabilă în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, care vizează și sudul Moldovei, implicit județul Vrancea. Potrivit meteorologilor de la Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul menționat sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ, depuneri consistente de zăpadă, intensificări ale […] Articolul Cod galben de ninsori și vânt puternic în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Sfârșit de săptămână special pentru 11 tineri din Modulele Familiale Odobești și Centrul de Asistență și Sprijin Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: A fost un weekend despre munte și despre frumusețea lui tăcută, puternică, vindecătoare. Despre aerul curat care îți limpezește gândurile și despre zăpada care transformă totul într-o poveste. În munți, fiecare pas devine o lecție, iar fiecare privire spre creste îți amintește cât de mare poate fi speranța. Dar mai presus de peisaje, acest weekend […] Articolul Sfârșit de săptămână special pentru 11 tineri din Modulele Familiale Odobești și Centrul de Asistență și Sprijin Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea informează că toți câinii aflați în adăpostul din localitatea Suraia au fost relocați și adoptați, cu sprijinul asociațiilor de protecție a animalelor, organizațiilor neguvernamentale și al persoanelor implicate. Adresăm mulțumiri tuturor asociațiilor, organizațiilor și cetățenilor care au dat dovadă de responsabilitate și implicare în gestionarea acestei situații. Totodată, vă informăm […] Articolul Toți câinii din padocul de la Suraia au fost relocați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Așa cum se poate veda și din imagini, ploile abundente de aseară au inundat o porțiune din DN 2 (E85), la Podgoria în județul Buzău, mari cantități de apă și aluviuni scurgându-se de pe dealurile din zonă direct pe partea carosabilă. Azi-noapte s-a circulat cu dificultate, firul de apă afectând aderența și vizibilitatea. Echipele de […] Articolul VIDEO Tronson din DN2 E85, inundat aseară la Podgoria apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai parte de o zi dinamică. O conversație neașteptată îți poate schimba perspectiva asupra unui proiect. În dragoste, evită impulsivitatea — nu toată lumea ține pasul cu ritmul tău. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate financiară. Pot apărea oportunități interesante, dar analizează-le atent. Spre seară, ai nevoie de liniște și confort. ♊ Gemeni […] Articolul Horoscopul zilei de 16 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Patru karateka de la CSM Focșani 2007, calificați la Campionatul European din Ungaria # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Performanță lăudabilă pentru secția de karate a CSM Focșani 2007. În urma selecției desfășurate pe 15 februarie, în Sala „Gabriela Szabo” din București, toți cei patru sportivi înscriși pentru Campionatul European din Eger (Ungaria), programat în perioada 16–19 aprilie, au obținut calificarea la cel puțin o probă. Este o reușită care confirmă nivelul la care […] Articolul Patru karateka de la CSM Focșani 2007, calificați la Campionatul European din Ungaria apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ Suspiciune de crimă la Vidra! Bărbat găsit mort, cu multiple răni pe corp # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a fost găsit duminică (15 februarie) după-amiază de o femeie din localitate. Aceasta a găsit corpul neînsuflețit al vecinului său și a sunat la 112 la ora 13.51. La fața locului, oamenii legii au constatat că trupul prezenta mai multe leziuni în zona capului, brațelor, precum și a […] Articolul ULTIMA ORĂ Suspiciune de crimă la Vidra! Bărbat găsit mort, cu multiple răni pe corp apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mașină ieșită în decor între Tișița și Doaga! O femeie a rămas încarcerată și a fost scoasă de pompieri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs duminică după-amiază, în jurul orei 13.00, pe E 581, între Tișița și Cosmești (drumul hoților). Un conducător auto a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. O femeie de 64 de ani a rămas încarcerată și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi extrasă […] Articolul Mașină ieșită în decor între Tișița și Doaga! O femeie a rămas încarcerată și a fost scoasă de pompieri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ Doi tineri, un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o casă din Sihlea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 15 februarie , în jurul orei 11:30, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că două persoane au fost găsite decedate într-o locuință din localitatea Sihlea, sat Voetin. La fața locului s-au deplasat polițiștii, împreună cu echipaje medicale, care au constatat decesul a două persoane, un […] Articolul ULTIMA ORĂ Doi tineri, un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o casă din Sihlea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duminică, 15 februarie 2026, au loc noi trageri organizate de Loteria Română pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este ridicat, mai ales după rezultatele consistente înregistrate la extragerile de joi, 12 februarie. La tragerile de săptămâna trecută, Loteria Română a acordat peste 36.400 de câștiguri, în valoare […] Articolul Loto: report uriaș la Joker, categoria I – peste 10 milioane de euro apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Povești vânătorești: au încercat să „vrăjească” rațele cu dispozitive ilegale iar permisele și-au luat zborul la venirea poliției # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ieri, între orele 07.00 și 15.00, polițiștii din Brăila au ales o variantă mai puțin romantică de a petrece Valentine’s Day: o acțiune pe fondurile cinegetice din Insula Mică a Brăilei. Totul în baza planurilor pentru combaterea braconajului și, atenție, a planului „OGARUL 2026”. Nume serios, atmosferă de control, fără inimioare. Ajunși în teren, oamenii […] Articolul Povești vânătorești: au încercat să „vrăjească” rațele cu dispozitive ilegale iar permisele și-au luat zborul la venirea poliției apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
„Vă rog, găsiți-mi un medic!” Minute decisive pentru trei tineri cu infarct sosiți, unul după altul, la UPU Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În doar cinci ore, trei tineri cu infarct miocardic acut au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Focșani. Un scenariu rar și extrem de dificil pentru orice spital județean, cu atât mai mult pentru unul în care resursele sunt limitate. Semnalul de alarmă a fost tras public de medicul Nicoleta Stoica, din cadrul Serviciul […] Articolul „Vă rog, găsiți-mi un medic!” Minute decisive pentru trei tineri cu infarct sosiți, unul după altul, la UPU Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Rupt de beat, un șofer a provocat un accident în lanț în care a fost implicată și o mașină a poliției! Acum, riscă pușcăria! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști și apoi a intrat sub control judiciar timp de două luni pentru că nu s-a putut abține de la băutură. Este vorba despre un bărbat de 34 de ani din Brăila, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența […] Articolul Rupt de beat, un șofer a provocat un accident în lanț în care a fost implicată și o mașină a poliției! Acum, riscă pușcăria! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
„Căsătorii pentru o zi”, eveniment organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Pufești de ziua Sfântului Valentin # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: De Ziua Îndrăgostiților, la Pufești, iubirea a fost sărbătorită cu zâmbete largi, emoții sincere și multă energie bună. În sala primăriei, tinerii din comună au arătat că știu să transforme o idee simplă într-un eveniment care adună oameni și stârnește conversații. A fost una dintre activitățile organizate de Consiliul Tinerilor din Pufești. Și nu una […] Articolul „Căsătorii pentru o zi”, eveniment organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Pufești de ziua Sfântului Valentin apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Mai multe parcuri de energie verde din sud-estul țării au fost ținta unor atacuri aproape simultane, în ultimele zile. Pagubele estimate de investitori depășesc 3 milioane de euro, iar reprezentanții industriei spun că situația este fără precedent. Unii dintre ei iau în calcul chiar varianta unui sabotaj. Până în acest moment, polițiștii au reușit să […] Articolul Doi hoți din Vrancea, spaima parcurilor eoliene din sud-estul țării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În noaptea de sâmbătă spre duminică (14 – 15 februarie), la ora 01:54:30 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 3,5 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 155.8 kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju (județul Vrancea) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 42 km V de […] Articolul Cutremur, sâmbătă noaptea, cu epicentrul în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie și dorință de acțiune. Este o zi bună pentru a începe ceva nou sau pentru a relua un proiect abandonat. În plan sentimental, evită impulsivitatea – o discuție sinceră valorează mai mult decât o reacție rapidă. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Pot apărea oportunități financiare sau idei […] Articolul Horoscopul zilei de 15 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Într-un comunicat de presă emis pe 13 februarie, Agenția Națională de Integritate (ANI) anunță că Valentina Hărăbor, fostă șefă a Serviciului Achiziții din cadrul Consiliul Județean Vrancea, în prezent director executiv adjunct a fost constatată în stare de incompatibilitate. Aceasta „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01.02.2020 – 01.03.2023, întrucât a exercitat simultan […] Articolul Șefă din cadrul CJ Vrancea, în stare de incompatibilitate timp de trei ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Polițiști vrânceni, alături de ultramaratonistul Ionuț Țandără în cauza umanitară dedicată lui Emil Bratu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: „Sunt oameni care și-ar dori să meargă, să alerge și nu mai pot face asta. Noi, prin mișcare, vrem să îl susținem.” Pornind de la acest gând, mai mulți polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea se alătură cauzei umanitare dedicate lui Emil Bratu și vor alerga la Crângul Petrești, în cadrul ultramaratonului caritabil […] Articolul Polițiști vrânceni, alături de ultramaratonistul Ionuț Țandără în cauza umanitară dedicată lui Emil Bratu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de vreme severă valabilă începând de duminică, 15 februarie, ora 14:00, până luni, 16 februarie, ora 08:00. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul menționat sunt prognozate ninsori viscolite și depuneri de zăpadă în mai multe zone din țară, inclusiv în zona de munte […] Articolul Vrancea, din nou în cod galben de ninsoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Noi amănunte legate de ancheta derulată la padocul privat de la Suraia: de ce nu au fost scoși câinii din adăpost # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 13 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, la domiciliile a patru persoane fizice și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale. În cadrul acestor activități au fost […] Articolul Noi amănunte legate de ancheta derulată la padocul privat de la Suraia: de ce nu au fost scoși câinii din adăpost apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Trei persoane sub control judiciar în urma desciderii autorităților la padocul groazei de la Suraia! Activitatea acestuia – suspendată pentru 30 de zile # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: IPJ Vrancea a anunțat că în urma perchezițiilor desfășurate în Suraia (patru la persoane fizice și două la punctele de lucru ale unei societăți comerciale), în cazul padocului groazei, precum și a probatoriului administrat în cauză, trei inculpați au intrat sub control judiciar „Totodată, a fost formulată o propunere către Judecătoria Focșani în vederea luării […] Articolul Trei persoane sub control judiciar în urma desciderii autorităților la padocul groazei de la Suraia! Activitatea acestuia – suspendată pentru 30 de zile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Vrancea își conturează viitorul: procesul de branding al județului a intrat în linie dreaptă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea anunță avansarea procesului de construire a brandului județului, un demers strategic menit să definească și să consolideze identitatea Vrancei într-un mod autentic, coerent și memorabil. În urma inițiativei Președintelui Consiliului Județean Vrancea de a avea un brand al județului au fost identificate mai multe idei care au fost analizate în cadrul […] Articolul Vrancea își conturează viitorul: procesul de branding al județului a intrat în linie dreaptă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi simți nevoia să spui exact ce ai pe suflet. În dragoste, spontaneitatea ta cucerește, dar ai grijă la impulsivitate. Profesional, apare o oportunitate interesantă dacă ești atent la detalii. ♉ Taur Ziua aduce stabilitate emoțională și dorința de apropiere autentică. Relațiile se pot consolida prin discuții sincere. Financiar, evită cheltuielile impulsive, chiar […] Articolul Horoscopul zilei de 14 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Omul de afaceri Daniel Sava a achiziționat Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Omul de afaceri vrâncean Daniel Sava a cumpărat Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” din Focșani, în urma unei licitații publice organizate de Primăria Municipiului Focșani. Administrația locală a scos la vânzare imobilul pentru a recupera o parte din datoriile acumulate de sindicate, proprietarii clădirii după 1990. Licitația a fost organizată pentru valorificarea imobilului […] Articolul Omul de afaceri Daniel Sava a achiziționat Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
