Ministrul Apărării, Radu Miruță, dă asigurări: „La militari nu se vor tăia pensiile”. Pensia medie în MApN este de 5.008 lei

Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului din 2027, Parlamentul European fierbe. În spatele uşilor închise, alianţele se negociază la sânge, promisiunile se fac şi se retrag, iar marile grupuri politice se pregătesc pentru o confruntare care poate redesena echilibrul de putere la Bruxelles. Miza nu este doar o […]