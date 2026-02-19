Nicuşor Dan participă azi la Consiliul pentru Pace de la Washington
Digi24.ro, 19 februarie 2026 07:50
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi, la Washington, la Consiliul pentru Pace, o iniţiativă a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Țara noastră are statut de observator, iar șeful statului a declarat că a luat decizia de a da curs invitației după ce a vorbit cu partea americană despre implicațiile participării, avînd în vedere alte angajamente internaționale la care România este deja parte.
Acum 30 minute
08:10
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui impunător lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, a anunţat joi presa de stat de la Phenian.
08:00
Traficul rutier se desfășoară în condiţii de iarnă joi dimineață, cu zăpadă pe carosabil, pe autostrăzile din partea de sud a ţării, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Sursa citată arată că nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
07:10
O boală tropicală mortală se răspândește în Europa. Și România riscă să fie afectată: „E doar o chestiune de timp” # Digi24.ro
O boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țânțari în cea mai mare parte a Europei, inclusiv România, arată un studiu citat de The Guardian.
07:10
Localități îngropate în nămol. Cum arată viața pentru zeci de familii din Gorj, izolate de noroi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi” # Digi24.ro
Ploile din ultima perioadă au izolat, la propriu, zeci de oameni dintr-un sat din Gorj. Strada lor este acum plină de nămol, iar ca să ajungă la serviciu, la magazin sau la doctor, oamenii trebuie să meargă pe jos, cu cizme de cauciuc. Nici Salvarea nu poate ajunge în sat. Primarul comunei, care a fost și viceprimar două mandate, ridică din umeri: „Dacă Guvernul nu ne dă, așa rămâne”.
07:10
Germania își pregătește spionii pentru un scenariu în care SUA ar opri schimbul de informații # Digi24.ro
Germania pregătește o reformă amplă a serviciului său de informații externe, în contextul temerilor că Statele Unite ar putea opri sau condiționa schimbul de informații de care Europa depinde în mare măsură. Guvernul de la Berlin ia în calcul extinderea atribuțiilor spionilor germani și relaxarea restricțiilor impuse după al Doilea Război Mondial, astfel încât țara să poată acționa mai autonom într-un mediu de securitate tot mai instabil.
07:10
România, inclusă în pachetul UE de 28 de miliarde de euro pentru sprijinirea statelor vecine cu Rusia, Ucraina și Belarus # Digi24.ro
Uniunea Europeană a lansat un pachet de finanțare în valoare de 28 de miliarde de euro destinat statelor membre aflate la granița cu Rusia, Ucraina și Belarus, în contextul efectelor economice și de securitate generate de războiul din Ucraina. România se numără printre cele nouă țări vizate de inițiativă, care urmărește relansarea investițiilor, sprijinirea regiunilor de frontieră afectate de declin demografic și consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride.
07:10
„Anul Constantin Brâncuși”: 19 februarie, România sărbătorește 150 de ani de la nașterea geniului sculpturii moderne # Digi24.ro
La 19 februarie 2026, România marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, personalitate majoră a sculpturii universale și figură fondatoare a artei moderne. Ziua națională dedicată lui, instituită în 2015, evidențiază creația și contribuția sa la patrimoniul cultural.
07:10
Cum încearcă Putin să-l corupă pe Trump pentru a scăpa de sancțiuni: „Toți vor câștiga mulți bani” (The Economist) # Digi24.ro
În cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, Kremlinul a propus persoanelor apropiate familiei președintelui american Donald Trump să achiziționeze acțiuni în activele energetice rusești în schimbul ridicării sancțiunilor americane, au declarat surse bine informate pentru The Economist.
07:10
Avioanele F-35I ale Israelului au fost trecute în „modul bestie”, fară afectarea capacității stealth # Digi24.ro
Israelul și-a modificat avioanele de vânătoare F-35I (concepute special pentru statul Israel) pentru a avea o autonomie extinsă prin rezervoare de combustibil suplimentare, „fără a compromite caracterul invizibil”. Afirmația a fost făcută de Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în Statele Unite, într-un interviu acordat cotidianului Israel Hayom.
07:10
Operele lui Brâncuși: Unde pot fi admirate cele mai cunoscute sculpturi - de la „Coloana Infinitului” la „Pasărea Măiastră” # Digi24.ro
Miercuri, 19 februarie 2026, România marchează Ziua lui Constantin Brâncuși, omagiind viața și opera unuia dintre cei mai influenți sculptori români ai secolului XX. Prin liniile sale purificate și simbolismul profund al creațiilor sale, Brâncuși a redefinit sculptura modernă, lăsând o moștenire culturală remarcabilă.
07:10
Un ucrainean a crezut că a descoperit blindate ascunse de ruși în spatele liniei frontului. În depozit erau însă cai și mașini vechi # Digi24.ro
Un operator de dronă ucrainean a povestit pentru Business Insider cum a găsit un „arsenal” rusesc de cai și mașini Lada. Rusia este nevoită să folosească tot mai des mijloace de transport neconvenționale, cum ar fi caii sau bicicletele, pe câmpul de luptă. Ucrainenii spun că este un semn al modului în care a rușii au început să-și calculeze piederile, după patru ani de război.
07:10
Va avea Germania arme nucleare? O dezbatere ce părea cândva de neconceput a aprins spiritele la Berlin. „Vremurile s-au schimbat” # Digi24.ro
În umbra Războiului Rece și al restricțiilor impuse odată cu reunificarea țării, Germania a ajuns acum să dezbată serios posibilitatea de a deține arme nucleare – o situație care ar fi fost de neconceput până de curând. Germanii nu au mai avut propriul lor program pentru dezvoltarea bombelor atomice din era nazistă, însă acum tot mai multe voci cer ca țara să se înarmeze nuclear.
07:10
Marco Rubio ar purta discuții secrete cu nepotul lui Raul Castro. Ce urmărește administrația Trump în Cuba # Digi24.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ar fi purtat discuții neoficiale cu Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raul Castro, potrivit publicației Axios. Contactele ar avea loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump intensifică presiunea asupra guvernului de la Havana, pe fondul crizei energetice și economice tot mai grave din Cuba, și sugerează că Washingtonul caută canale alternative de dialog în interiorul cercului de putere al regimului.
Acum 8 ore
01:00
Exerciţiu de debarcare NATO pe coasta germană a Mării Baltice: Elicoptere, avioane Eurofighter, tancuri amfibii, 15 nave # Digi24.ro
Circa 3.000 de soldaţi ai NATO au participat miercuri la un amplu exerciţiu de debarcare în nordul Germaniei, în care au fost implicate nave, tancuri amfibie, avioane de luptă şi elicoptere, relatează AFP.
00:40
Consilierul principal al preşedintelui Donald Trump critică dur Legea privind Inteligența Artificială adoptată de Bruxelles # Digi24.ro
Un oficial de rang înalt al Statelor Unite a declarat miercuri că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe inovarea în domeniul inteligenţei artificiale şi mai puţin pe reglementare, relatează POLITICO, citată de News.ro.
Acum 12 ore
00:00
Trump critică decizia Londrei de a ceda Insulele Chagos către Mauritius: importanța bazei Diego Garcia, folosită și de SUA # Digi24.ro
„Nu renunțați la Diego Garcia”, a declarat președintele american Donald Trump, criticând planul Marii Britanii de a ceda Insulele Chagos către Mauritius și de a închiria înapoi o importantă bază militară, scrie BBC News.
00:00
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini. Ce a făcut ministrul # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că patru piloţi de avioane F-16 care au fost trimişi pentru trei ani în SUA, la pregătire, primeau aproape jumătate de milion de dolari doar pentru a-şi închiria o maşină pe perioada şederii, pentru a se deplasa de la domiciliu la baza de pregătire. Miruţă a anunţat că a dispus „schimbarea acestei situaţii”.
18 februarie 2026
23:50
O avalanșă produsă în munții Sierra Nevada, din California, s-a transformat într-una dintre cele mai grave tragedii montane din Statele Unite din ultimele decenii. Opt schiori au fost găsiți morți, iar un al nouălea este în continuare căutat, după ce grupul a fost surprins de o masă uriașă de zăpadă în timpul unei expediții de schi de tură. Șase persoane au fost salvate, dintre care două au ajuns la spital, informează AFP și Agerpres.
23:50
Europa continuă să comande avioane F-35, în ciuda îndoielilor privind angajamentul alianței sale de securitate cu SUA # Digi24.ro
Belgia, care trece treptat la avioanele de luptă F-35 de generația a cincea de la Lockheed Martin, continuă să ia în considerare comenzi pentru astfel de aparate de zbor suplimentare. Guvernul belgian a aprobat achiziționarea a încă 11 avioane F-35A în iulie 2025. S-a pus accentul pe producția finală a acestora, care are loc în fabricile din Italia, unde sunt asamblate avioane pentru forțele aeriene italiene și olandeze, anunță Defense Express.
23:40
Polonia ia în considerare posibilitatea de a solicita despăgubiri Rusiei după masacrele din al Doilea Război Mondial. Ce spune Moscova # Digi24.ro
Polonia ia în calcul posibilitatea de a solicita despăgubiri din partea Rusiei pentru daunele legate de acțiunile sovietice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un purtător de cuvânt al guvernului afirmând că o echipă de experți evaluează temeiurile juridice, informează TVP World.
23:10
Casa Albă îi cere Iranului să încheie un acord, după ce Trump a sugerat posibilitatea unor atacuri militare din partea SUA # Digi24.ro
Casa Albă a avertizat miercuri că Iranul ar fi „înțelept” să încheie un acord cu Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a sugerat din nou posibilitatea unei acțiuni militare. Cele două părți au reluat recent negocierile indirecte, mediate de Oman. O încercare anterioară de negociere a eșuat atunci când Israelul a lansat atacuri surpriză asupra Iranului, în iunie anul trecut, declanșând un război de 12 zile, la care Washingtonul s-a alăturat pentru scurt timp, bombardând instalațiile nucleare iraniene, scriu jurnaliștii France24.
23:00
Profilul șefilor SRI și SIE în viziunea lui Sorin Grindeanu: Să nu transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că își dorește ca persoanele numite la șefia SRI și SIE să fie, ca profil, „oameni care să știe arhitectura statului român foarte bine, nu să învețe instituțiile la locul de muncă și care să relaționeze foarte bine cu instituțiile statului și cu partidele politice”. Șeful Camerei Deputaților susține că nu-și dorește „persoane care să transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”.
22:30
Anunțul de ultimă oră al ministrului Apărării, Radu Miruță, cu privire la pensiile militare # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.008 lei.
22:20
Orban, despre crearea Consiliului pentru Pace: „Moment istoric. Iniţiativa lui Trump e orientată către obţinerea unor rezultate reale” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat miercuri că crearea aşa-numitului Consiliu pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump şi la care el va participa joi la Washington, reprezintă un „moment istoric” la care Ungaria se alătură „cu onoare”, relatează agenţia EFE.
22:20
Răspunsul pe care l-a dat Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi următorul prim-ministru, din 2027 # Digi24.ro
Prezent la Digi24, Sorin Grindeanu, președintele PSD a fost întrebat dacă va fi premier, din 2027, conform scenariului „rotativei”.
22:20
Ce măsuri ar fi luat Sorin Grindeanu dacă era premier în locul lui Ilie Bolojan: „La TVA cred că m-aș fi gândit de două ori” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că, dacă ar fi fost premier în locul lui Ilie Bolojan, ar fi luat o parte din deciziile acestui executiv, dar s-ar fi gândit de două ori la mărirea TVA.
22:20
Sorin Grindeanu spune că ritmul lucrărilor în Transporturi nu mai este ca cel de când era ministru: „Sunt pesimist” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a spus la Digi24 că ritmul lucrărilor în transporturi a scăzut față de anii anteriori, din cauza lipsei de predictibilitate în ceea ce privește plățile făcute către constructori. Fost ministru al Transporturilor, liderul PSD se arată pesimist din acest punct vedere. „Nu s-a plătit în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului, și atunci lucrul ăsta s-a văzut”, a afirmat Grindeanu.
22:20
Este Bolojan „un dur”? Grindeanu explică relația sa cu premierul: „Nu ne trimitem inimioare pe Whatsapp” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a fost întrebat, în direct la Digi24, dacă Ilie Bolojan este, într-adevăr, „un dur”, așa cum a afirmat recent liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele PSD a afirmat că are „o relație instituțională” cu prim-ministrul și că au „viziuni diferite”.
22:00
Ce au discutat liderii Coaliției cu Nicușor Dan. Grindeanu: „Atmosfera a fost una care nu s-a potrivit cu ceea ce a apărut în presă” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că la întâlnirea liderilor din Coaliție cu președintele Nicușor Dan aceștia au discutat despre buget și „despre lucruri care nu țin de buget”, dând exemplu un proiect de lege din Parlament privind femicidul. De asemenea, liderii partidelor din Guvern au discutat despre o dorință a Administrației Prezidențiale de a mări ajutorul acordat refugiaților din Gaza, care să ajungă la aproximativ 1.000 de persoane.
22:00
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că dacă pachetul de relansare economică ar fi fost luat în considerare mai devreme, poate nu s-ar fi ajuns în recesiune tehnică. El a susținut la emisiunea lui Cosmin Prelipceanu că propunerile au fost făcute încă din luna septembrie, însă nimeni nu le-ar fi luat în considerare.
21:40
Sorin Grindeanu, despre contribuția PSD la decizia CCR: „N-a contribuit nimeni.” Ce spune despre conflictul dintre Executiv și Justiție # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că PSD nu a avut nicio contribuție privind decizia CCR de respingere a contestației ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților și s-a arătat sceptic privind încheierea conflictului dintre puterea executivă, Guvernul, și cea judecătorească.
21:30
Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea reformei pensiilor speciale la alte categorii: „Am o problemă” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat, în exclusivitate pentru Digi24, anunțul prim-ministrului Ilie Bolojan de a extinde reforma pensiilor speciale și la alte categorii, după victoria de la CCR, care a decis, miercuri, că legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională.
21:10
Ministrul Finanțelor: Decizia privind reforma pensiilor speciale este piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, apreciază că decizia de miercuri a Curţii Constituţionale referitoare la pensiile magistraţilor este „un semnal de corectitudine aşteptat de întreaga societate”, fiind „piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii”. Ministrul afirmă că, odată cu această decizie, România poate reduce cheltuielile statului cu pensiile speciale, banii putând fi direcţoionaţi acolo unde este nevoie de ei şi, în plus, îşi creşte credibilitatea externă, arătând că are capacitatea de a face reformele necesare.
21:00
Sorin Grindeanu, în direct la Digi24. Ce spune liderul PSD despre decizia CCR privind pensiile magistraților și tensiunile din Coaliție # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vorbește în direct la Digi24 despre decizia CCR privind pensiile magistraților, impactul asupra fondurilor din PNRR și tensiunile din Coaliție legate de buget.
20:50
Taylor Swift, în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025. Top 10 cei mai bine vânduți artiști # Digi24.ro
Megastarul american Taylor Swift a ocupat primul loc în topul de vânzări muzicale globale în 2025, pentru al patrulea an consecutiv şi pentru a şasea oară în cariera sa, a anunţat miercuri Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), organizaţie cu sediul la Londra, transmite AFP.
20:50
Schimbare de tendință în turismul Bătrânului Continent: Europa pierde turiști americani, dar câștigă vizitatori din China și India # Digi24.ro
Vizitatorii din China şi India ar urma să compenseze anul acesta o potenţială încetinire a creşterii numărului călătorilor din SUA în Europa, conform datelor publicate miercuri de Comisia europeană a turismului (ECT), sosirile internaţionale spre continent urmând să crească cu 6,2%, transmite Reuters.
20:50
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul unităților militare # Digi24.ro
Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice vehiculelor fabricate în China să intre în unităţile militare protejate şi să circule în vecinătatea bazelor şi cazărmilor, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
20:30
Alpinist judecat după ce și-a lăsat iubita să moară pe cel mai înalt munte din Austria. Gestul care i-a scandalizat pe procurori # Digi24.ro
La mai mult de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei a avut prima înfățișare înaintea instanței joi, fiind acuzat de omor din neglijență gravă. Femeia a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei este acuzat că a lăsat-o neprotejată și epuizată pe munte, în condiții de furtună, în zorii zilei de 19 ianuarie 2025, în timp ce el s-a dus să caute ajutor, anunță BBC.
20:30
Incident în Sectorul 6 al Capitalei: o fată a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice # Digi24.ro
O tânără în vârstă de 16 ani a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a călcat într-o baltă unde erau și firele electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii de noaptea trecută. Fata a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale și a fost transportată la spital.
20:20
Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a efectuat un test nuclear „ilicit”. Ce spun experții independenți # Digi24.ro
Guvernul SUA a publicat noi informații despre ceea ce susține că a fost un test nuclear ilicit al Chinei, efectuat în 2020, potrivit NPR.
20:20
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din gură”. Subiectul care l-a enervat pe Theo Francken # Digi24.ro
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a criticat liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre anumite teme sensibile. „Te-aș ruga să taci din gură” a fost reacția sa la un interviu dat, recent de cancelarul german.
20:10
Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026: Evenimente culturale organizate în București și în alte orașe din țară # Digi24.ro
La 19 februarie, România marchează Ziua Națională Constantin Brâncuși, o ocazie de a celebra moștenirea unuia dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, considerat părintele sculpturii moderne. Cu acest prilej, instituțiile culturale din țară organizează expoziții, conferințe și evenimente dedicate operei sale.
20:10
Mark Zuckerberg va fi audiat în instanță, în SUA, într-un proces privind dependența tinerilor de rețele sociale # Digi24.ro
CEO-ul Meta Platforms și miliardarul fondator al Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat miercuri pentru prima dată într-un tribunal american cu privire la efectul Instagram asupra sănătății mintale a tinerilor utilizatori, în cadrul unui proces istoric privind dependența tinerilor de rețelele sociale, scrie Reuters.
20:00
Cine are șanse să o înlocuiască pe Christine Lagarde la șefia Băncii Centrale Europene: „bătălie” între un olandez și un spaniol # Digi24.ro
Foştii guvernatori ai băncilor centrale din Ţările de Jos şi Spania, Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos, sunt văzuţi drept favoriţi pentru a o înlocui pe Christine Lagarde în fruntea Băncii Centrale Europene (BCE), probabil în cadrul unui acord politic mai amplu, prin care ambii ar urma în final să deţină o poziţie de top, se arată într-o analiză realizată de Reuters.
19:50
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie, în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea unor cheltuieli din administrație, tăieri de posturi, limitarea unor cheltuieli de personal și măsuri pentru creșterea veniturilor autorităților locale. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, face parte din planul Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de eficientizare a administrației publice locale și centrale.
19:50
Emmanuel Macron conduce topul politicienilor străini în Cehia. Ce loc ocupă Putin și Trump, care au procentaje apropiate # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron este singurul politician străin în care au încredere mai mult de jumătate dintre cehi, informează European Pravda.
19:50
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general la Direcţia Generală Turism din minister.
19:30
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deterioat în perioada în care a fost pilot. Apelul său către bărbați # Digi24.ro
Prințul de Wales a povestit într-o dezbatere pe tema prevenirii sinuciderilor cum s-a luptat cu probleme de ordin emoțional și mintal în perioada în care a lucrat ca pilot de ambulanță aeriană. El a încurajat bărbații să ceară ajutor, scrie The Times.
19:30
Moscova contraatacă: Rusia cere dovezi după acuzațiile că Navalnîi ar fi fost otrăvit cu toxina unei broaşte # Digi24.ro
Rusia cere ţărilor europene, care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului, Aleksei Navalnîi, cu o toxină provenită de la broasca-săgeată, un batracian periculos din America Latină, să furnizeze date concrete care să le susţină acuzaţia, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, conform Reuters.
