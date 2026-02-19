Cum funcționează Consiliul pentru Pace: puterea de veto a lui Trump și structura „piramidală”
Euractiv.ro, 19 februarie 2026 08:30
De data aceasta, Ierusalimul își trimite la Washington ministrul de externe, deoarece în timpul campaniilor electorale este mai bine să nu fii fotografiat strângând mâna trimișilor turci sau qatarezi, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
• • •
Liderii continentali spun vorbe mari despre autonomie și independență de SUA, dar e doar fanfaronadă, scrie fostul premier britanic Boris Johnson într-un editorial publicat de „The Wall Street Journal” (SUA).
Premierul slovac, la fel ca și Guvernul ungar, oprește exporturile de motorină către Ucraina # Euractiv.ro
În urma ședinței guvernului slovac de miercuri, premierul Robert Fico a anunțat că rafinăria slovacă de petrol Slovnaft va înceta să exporte motorină către Ucraina și va produce doar pentru uz intern, informează Hirado.hu (Ungaria).
Cum funcționează Consiliul pentru Pace: puterea de veto a lui Trump și structura „piramidală” # Euractiv.ro
Ucraina și Rusia se concentrează pe problema teritorială la Geneva „fără așteptări inutile” # Euractiv.ro
Negocierile trilaterale dintre Kiev, Moscova și Statele Unite vor continua miercurea aceasta; Moscova revendică partea din Donețk pe care nu a cucerit-o încă, iar Ucraina avertizează că dorește o discuție „constructivă”, scrie „20 Minutos” (Spania).
Axios estimează „probabilități de 90% ca SUA să atace Iranul în următoarele săptămâni” # Euractiv.ro
Deși SUA și Iranul au declarat că în timpul discuțiilor „s-au făcut progrese”, Axios scrie că diferențele de opinie sunt mari, iar oficialii americani nu sunt optimiști în ceea ce privește depășirea lor, notează „RAI News” (Italia).
Moțiune simplă contra Oanei Țoiu vizând modul în care România a votat Acordul UE-Mercosur # Euractiv.ro
AUR și grupul Pace-Întâi România au depus miercuri o moțiune simplă, la Senat împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, vizând modul în care aceasta a reprezentat România în privința Acordului UE-MERCOSUR.
Două sondaje de opinie publicate la o distanță de o zi indică o erodare a convingerilor democratice în România, sau invers spus: tendințele autoritate, mai degrabă de inspirație rusă, par să câștige teren.
UE oferă sprijin suplimentar pentru regiunile de pe Flancul Estic afectate de războiul din Ucraina # Euractiv.ro
Comisia Europeană a lansat miercuri o strategie de sprijinire a nouă state membre UE care se învecinează cu Rusia, Ucraina și Belarus, inclusiv România. Împrumuturi de miliarde de euro ar putea ajuta la inversarea declinului economic și demografic.
Europa, tot mai fragilă în ochii românilor. Războiul și vechile temeri revin în prim-plan # Euractiv.ro
Percepția publică asupra securității europene traversează o fază de degradare accentuată, iar România nu face excepție, spun studiile sociologice.
CSM spune că ar fi fost esențială analiza CJUE asupra Legii privind pensiile magistraților # Euractiv.ro
După ce CCR a declarat Legea pensiilor speciale constituțională, CSM a precizat că ar fi fost esențială analiza Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanției de independență a justiției prin noul proiect de lege.
Premierul Ilie Bolojan a transmis, printr-un mesaj video, că reforma pensiilor magistraților, validată miercuri de CCR, este "un pas esențial spre corectarea inechităților, care au afectat încrederea oamenilor în stat".
Comunicat oficial al CCR: explicații pentru respingerea sesizării pe legea pensionării magistraților # Euractiv.ro
Curtea Constituțională a transmis miercuri după-amiază comunicatul oficial privind motivele care au stat la baza respingerii sesizării formulate de ÎCCJ asupa legii privind pensionarea magistraților.
Guvernul german vrea un „fond de reziliență” de miliarde pentru protejarea infrastructurii critice # Euractiv.ro
Guvernul german intenționează să înființeze un „fond de reziliență” de miliarde de euro pentru a proteja mai bine infrastructura critică, relatează Handelsblatt.
CCR: Legea pensiilor speciale ale magistraților - constituțională. Ce spun președintele și premierul # Euractiv.ro
Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, la a șasea încercare, că Legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională.
Batogul de sturion devine al 16-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european # Euractiv.ro
Înregistrarea indicației geografice „Batog de sturion” (IGP) în Registrul Uniunii al indicațiilor geografice a fost publicată miercuri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat iritarea față de ovațiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München.
Republicanul taie resursele pentru Kiev, măsură care îi obligă pe europeni să abandoneze pasivitatea relativă. Riscul rupturii este că actuala reînarmare europeană ar putea aprinde vechi rivalități, ceea ce ar fi o victorie pentru Vladimir Putin.
Ucraina realizează cea mai rapidă înaintare din 2023 din cauza defecțiunii comunicațiilor rusești # Euractiv.ro
Trupele de la Kiev au recucerit peste 200 de kilometri pătrați într-o ofensivă fulger, ajutată de închiderea Starlink pentru forțele rusești, notează „La Razon” (Spania) într-un articol semnat de Alberto Tejedor.
Aeronava Air Force One este pregătită pentru cazul în care echipa de hochei a SUA ar ajunge în finală. Dar va fi o vizită scurtă, potrivit unor informații creditate de „Il Corriere della Sera” (Italia).
Judecătorii Curții Constituționale se întrunesc, miercuri, în a șasea ședință pe tema pensiilor de serviciu ale magistraților, după ce au amânat deja de cinci ori să pronunțe o decizie în urma sesizării formulate de ÎCCJ.
Revenirea lui Trump la Casa Albă în 2025 a schimbat totul: a unit liderii europeni și accelerează reformele pe care inerția istorică le amânase, scrie Joaquim Coll, istoric și publicist, într-un editorial publicat în „20 Minutos” (Spania).
Consiliul Uniunii Europene a aprobat 16 planuri naționale SAfE, între care și al României # Euractiv.ro
Consiliul Uniunii Europene a dat „undă verde” pentru 16 dintr-un total de 19 planuri naționale în cadrul noului instrument de creditare SAfE (Security Action for Europe) pentru consolidarea apărării europene, notează „Kathimerini” (Grecia).
O schimbare de poziție a Suediei ar constitui un pas important pentru UE și ar consolida credibilitatea monedei euro, într-un context în care imprevizibilitatea lui Donald Trump subminează încrederea în dolar, notează „L'Express” (Franța).
Raportul privind responsabilitatea noastră referitoare la prima Strategie a Uniunii Europene pentru Combaterea Sărăciei a fost aprobat cu o largă majoritate în Parlamentul European, scrie „Diario de Noticias” (Portugalia).
Fost ministru de externe despre Consiliul pentru Pace: Bulgaria s-a făcut de râs în fața lui Trump # Euractiv.ro
„Bulgaria a ales una dintre cele mai greșite modalități cu privire la cererea sa de a adera la Consiliul pentru Pace”, comentează Milen Keremedciev, fost ministru adjunct de externe al Bulgariei, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
Consiliul pentru Pace este un organism internațional prezidat de Donald Trump. Inițial, a fost creat pentru a supraveghea procesul de pace din Fâșia Gaza, însă domeniul său de aplicare a fost extins la rezolvarea altor conflicte globale.
„Într-unul dintre discursurile sale recente, președintele american a spus că timp de 47 de ani America nu a reușit să distrugă Republica Islamică... Vă spun: nici voi nu veți reuși”, a declarat Ali Khamenei, relatează „Le Figaro” (Franța).
Președintele Poloniei va fi reprezentat de un consilier de rang înalt la prima reuniune a Consiliului pentru Pace condus de SUA, care va avea loc la Washington în această săptămână, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Karol Nawrocki.
Soluția lui Bolojan la scăderea populației: Să reducem cheltuielile, să creștem veniturile # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți seară, la TVR1, când se va ocupa statul de problema migrației și a ratei natalității din România, aflate la cote dezastruoase.
Peste o treime din copii din Ucraina – 2.589.900 – rămân strămutați, în vreme ce războiul din Ucraina intră în cel de al cincilea an.
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Cipru.
Ministrul Apărării, Radu Miruță a discutat marți cu membrii Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților despre prioritățile Armatei Române în anul 2026 și a precizat că se opune tăierii normei de hrană pentru militari și pentru angajații MApN.
Pană de curent în Rusia după un atac cu drone: „Cel mai mare atac ucrainean din regiune” # Euractiv.ro
Regiunea Briansk din vestul Rusiei s-a confruntat cu pene parțiale de curent duminică seara, în urma unui atac cu drone pe care autoritățile locale l-au atribuit Ucrainei, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Consolidarea „parteneriatului strategic”, achiziționarea de avioane de vânătoare Rafale, inteligență artificială, legăturile cu Rusia… Președintele francez efectuează a patra vizită oficială în India. Nu duce lipsă de subiecte de discutat.
Nicio bilaterală cu Trump, doar speranțe pentru întărirea reluării relației cu SUA după alegeri # Euractiv.ro
Unul dintre motivele participării la Consiliul pentru Pace, este întărirea reluării relației cu SUA după alegeri, a susținut Nicușor Dan, deși nu are nicio bilaterală cu președinte Donald Trump, iar discuțiile vor fi despre reconstrucția din Gaza.
Germania consideră eforturile Franței în materie de cheltuieli pentru apărare „insuficiente” # Euractiv.ro
Germania consideră eforturile Franței de a crește cheltuielile pentru apărare și de a consolida suveranitatea europeană „insuficiente”, a declarat luni ministrul german de externe, citat de „La Libre Belgique” (Belgia).
„Datorită bunelor relații personale dintre președintele american Donald Trump și premierul Viktor Orbán, nu este o exagerare să spunem că trăim în prezent o epocă de aur a relațiilor ungaro-americane”.
Dan: Anumite decizii luate de Consiliul pentru Parce pot să nu fie puse în practică de observatori # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți la RRA că, deși Carta Consiliului pentru Pace contravine unor obligații internaționale, România poate participa ca observator ca să aibă "un cuvânt de spus acolo".
În urma avarierii conductei Drujba, cele două țări doresc ca petrolul rusesc să fie livrat prin conducta Adriatică. Orban nu a primit de la Rubio un răspuns privind derogarea de la sancțiunile americane pentru importul de gaz rusesc de către Ungaria.
Soldații ucraineni au mai multă experiență în combaterea dronelor și în integrarea rapidă a tehnologiilor moderne de comandă, a explicat un purtător de cuvânt al armatei germane.
Grindeanu a cerut în coaliție să se vină cu o prezentare pe anumite decizii de politică externă # Euractiv.ro
Președintele social-democrat Sorin Grindeanu spune că a cerut socoteală miniștrilor, în ședința Coaliției de guvernare, cu privire la acordurile la care guvernul se angajează în numele României.
Jurnaliști de la „El Mundo” (Spania) au vizitat un loc unde dronele sunt modificate și dezvoltate pentru testare pe frontul de luptă din apropiere, vizită concretizată într-un reportaj semnat de Alberto Rojas.
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, de la ora 15:00, cu liderii Coaliției de guvernare.
În perioada 19–21 februarie, între orele 09:00 și 19:00, curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) găzduiește un eveniment dedicat sărbătorii Dragobetelui.
Într-un interviu pentru „El País” (Spania), președintele Letonia, Edgars Rinkēvičs, spune că Rusia rămâne „foarte puternică”, iar Europa trebuie să crească presiunea și investițiile în apărare.
Atacurile comise împotriva companiilor de către unele state membre UE sunt mai elocvente decât vorbele liderilor la o reuniune care a avut loc „într-un castel de secol 16”, scrie „The Washington Post” (SUA).
Liderii militari ai Germaniei și Marii Britanii avertizează împreună europenii și îi îndeamnă să se înarmeze pentru un posibil atac rusesc, relatează „La Repubblica” (Italia).
