Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi
Gândul, 19 februarie 2026 08:30
Să fii militar al Armatei Române este o plăcere, pare să fie concluzia la care a ajuns ministrul Apărării, Radu Miruţă. Şi cum nicio muncă făcută din pasiune nu pare un efort, Miruţă s-a gândit să completeze lipsa de personal militar din Armata Română cu angajaţii aflaţi în prag de pensionare. 10% în plus la […]
Nicuşor Dan este unul dintre lumii prezent la Consiliul pentru Pace din SUA. Evenimentul are loc joi, la Institutul pentru Pace din Washington # Gândul
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a ajuns la Washington, SUA, acolo unde va lua parte la articipare la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump. De la ora 15.40, ora României, acesta va fi prezent la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace). Evenimentul are loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite […]
Direcția Națională Anticorupție își prezintă joi raportul de activitate pentru 2025, într-un context tensionat, în urma deciziei recente a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, de dezbaterile generate de documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder, dar și de procedura în curs pentru desemnarea noilor conduceri la DNA, Parchetul General și DIICOT. Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, […]
DIICOT cercetează un mare furnizor de energie pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate # Gândul
DIICOT a confirmat faptul că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat, caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Potrivit Hotnews, procurorii suspectează că firma a crescut artificial prețurile la energie pentru încasarea unor subvenții necuvenite, prin schema de plafonare-compensare. Din […]
Riscăm să pierdem Veneția? Schimbările climatice majore în Mediterană. „Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede” # Gândul
„Nivelul mării este în creștere aproape peste tot pe Pământ. Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede”, declara Michael Oppenheimer, om de știință climatică și membru al panoului IPCC, atrăgând atenția la un prim exemplu chiar în Europa. Datele istorice ne arată că orașul Veneția a fost fondat […]
Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum întâlnirea dintre Nicușor Dan și Trump va fi una conjuncturală, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „O întâlnire în marja […]
Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu # Gândul
Forțele armate ale Ucraina au reușit o contraofensivă fără precedent în ultimele luni, recucerind 63 de kilometri pătrați de teritoriu în fața armatei ruse, potrivit unei analize realizate pe baza datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului. Concret, între miercuri și duminică, Ucraina a recuperat 91 de kilometri pătrați, dintre care 86 într-o zonă situată […]
Inter Milano a fost depășită total de Bodo/Glimt în Liga Campionilor. Ce spune Cristi Chivu # Gândul
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă de Bodo/Glimt, 3-1, în prima manșă a play-off-ului optimilor Ligii Campionilor. A fost prima dată când o echipă italiană a luat trei goluri de la o formație norvegiană în Liga Campionilor. Golurile au fost marcate de Sondre Brunstad Fet 20, Jens Hauge 61, Kasper Hoegh […]
Top 20 adulter | Orașele din România în care nevestele își înșală cel mai des soții. Pe ce loc este București # Gândul
V-ați gândit vreodată în care dintre orașele din România soții ajung cel mai des să fie înșelați de către neveste? Gândul.ro a întocmit un top în acest sens în care se găsesc 20 de orașe. Iată tabelul mai jos în care este estimată o „rată de adulter”, precum și o serie de observații demografice. Gândul.ro […]
Trump susține producția de glifosat în SUA invocând securitatea alimentară și națională, în ciuda controverselor legate de favorizarea cancerului # Gândul
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru stimularea producției de glifosat în SUA, susținând că erbicidul controversat este vital pentru securitatea alimentară. Decizia reaprinde discuțiile privind riscurile pentru sănătate, dar și procesele uriașe din industrie. Glifosatul este ingredientul activ din cele mai utilizate erbicide din agricultura americană, inclusiv Roundup. Administrația de la Washington […]
Cât a plătit un bucureștean ieri, pe cod roșu de ninsori, pentru o cursă Uber de la Gara de Nord, până la Piața Unirii # Gândul
Iată cât a plătit un bucureștean ieri, 18 februarie, pe cod roșu de ninsori, pentru o cursă Uber de la Gara de Nord până la Piața Unirii. În spațiul public au fost speculate tarife mari pentru anumite curse de ridesharing, clienții arătându-se uimiți de cât trebuie să plătească pentru câțiva kilometri parcurși în oraș. Ziua […]
Cristiano Bergodi, suspendare uriașă după scandalul cu Cordea. Ce sancțiune a luat și jucătorul, după conflictul de la CFR – U Cluj # Gândul
Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, o lună, iar pe jucătorul de la CFR Cluj, Andrei Cordea, l-a sancționat cu trei etape. Cei doi au avut un conflict pe teren, după meciul CFR – U Cluj, 3-2, din etapa 26 a Superligii. Cristiano Bergodi, suspendare uriașă după […]
Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Viorica Dăncilă și-a exprimat opinia cu privire la modul actual de funcționare a Uniunii Europene. Fosta prim-ministră a criticat dur acțiunile șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că ar fi distrus sistemul energetic european și că vrea să înlăture dreptul de veto al anumitor țări. Urmărește aici, […]
O mai știi pe Gina Gogean? Cum arată acum fosta mare gimnastă a României și ce viață dramatică are # Gândul
Voi vă mai amintiți de Gina Gogean, fosta mare gimnastă a României care a câștigat medalii de argint și de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona 1992 și Atlanta 1996? Iată cum arată acum și ce dramă trăiește din 2024. Gina Gogean (48 de ani; n. 9 septembrie 1977) a făcut, de-a lungul anilor, […]
CNN: „Armada” lui Trump, pregătită să lovească Iranul în acest weekend. Liderul de la Casa Albă încă nu a dat ordinul final # Gândul
Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu. „Armada” masată de Statelor Unite în costa Iranului este pregătită să atace Teheranul chiar din acest weekend, însă Donald Trump nu a autorizat încă acțiunea militară, susțin surse citate de CNN. Casa Albă ar fi fost informată că armata americană poate fi complet pregătită până la sfârșitul săptămânii, […]
19 Februarie, calendarul zilei: Irina Loghin împlinește 87 de ani, Camelia Potec 44. Mihai Neșu face 43 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 19 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Irina Loghin este una dintre cele mai îndrăgite și respectate interprete de muzică populară din România. Născută la 19 februarie 1939, în localitatea Gura Vitioarei, județul Prahova, artista și-a dedicat întreaga viață […]
Răsturnare de situație: UE vrea să ia măsuri de urgență pentru reluarea transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba # Gândul
Uniunea Europeană ar putea aplica măsuri de urgență pentru reluarea transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba după ce Slovacia și Ungaria au lansat acuzații împotriva Ucrainei pentru că o blochează din rațiuni de „șantaj politic”. Prim-miniștrii Viktor Orban și Robert Fico au recurs la rezervele strategice naționale și au blocat livrarea de motorină Ucrainei. Ambele […]
Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre cum desecretizarea stenogramelor ședinței care a adus anularea alegerilor este un lucru esențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viorica Dăncilă: „România are nevoie de parteneri. Și avem nevoie de lideri care […]
Sancțiune drastică a CNA pentru Realitatea TV. Emisia va fi oprită astăzi pentru 3 ore. În ce interval „se suspendă” Realitatea TV # Gândul
Televiziunea Realitatea Plus a atacat în instanță decizia Consiliului Național al Audiovizualului de săptămâna trecută de suspendare a emisiei pentru trei ore. Postul ar trebui să îşi oprească emisia şi să difuzeze exclusiv textul sancţiunii joi, 19 februarie, pe intervalul 18.00 – 21.00. Sancțiune drastică a CNA pentru Realitatea TV Înainte de punerea în aplicare […]
Valentin Stan: Nu este nicio contradicție între Carta ONU, Carta Consiliului Păcii sau legislația Uniunii Europene # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a continuat analiza privind Consiliul Păcii propus de administrația americană. El a susținut că rezervele exprimate la nivel european nu țin de legalitate, ci de o miză politică legată direct de Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
A apărut asistentul AI care îți gestionează viața digitală și poate răspunde la mailuri și mesaje. Care sunt avantajele și dezavantajele? Expert AI, pentru Gândul: „Riscurile sunt reale și deja demonstrate” # Gândul
OpenClaw este prezentat ca un „secretar” personal bazat pe Inteligența Artificială, capabil să citească și să trimită e-mailuri, să gestioneze calendarul, să facă rezervări de zboruri și chiar să facă plăți. Însă specialiștii avertizează că nivelul ridicat de autonomie vine la pachet cu riscuri serioase de securitate. Contactat de Gândul, Alexandru Dan, profesor și cercetător […]
Valentin Stan: Parabola cu melcul a fost folosită în trecut de Germania nazistă. Rutte ar trebui să fie mult mai atent la ce spune # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat o declarație făcută de Mark Rutte despre ritmul de avansare al Rusiei în Ucraina. Analiza a adus în discuție un precedent istoric din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate # Gândul
La Conferința de Securitate de la München s-a dezbătut viitorul apărării nucleare europene în raport cu Statele Unite ale Americii. Atât cancelarul german Friedrich Merz – care a anunțat că se desfășoară negocieri cu Franța pentru crearea unui mecanism european comun de descurajare nucleară -, cât și premierul Letoniei, Evika Silini, au punctat că descurajarea […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum un președinte de stat nu poate fi observator la masa unor decizii majore. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Păi nu trimiți președinte, cel mai important […]
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „ # Gândul
Emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026 a adus o analiză incisivă a poziției României față de nou-creatul Consiliu pentru Pace inițiat de Donald Trump. Invitatul principal, Dan Dungaciu, a detaliat decizia lui Nicusor Dan de a participa ca observator la prima reuniune de la Washington, după o ezitare inițială. Urmărește aici, integral emisiunea […]
Piața imobiliară din București se dezvoltă în continuare, iar pentru cei care vor să cumpere un apartament alegerea cartierului a devenit un factor esențial. Amplasarea viitoarei locuințe influențează confortul de zi cu zi, dar și valoarea investiției pe termen lung. Astfel, sunt căutate zonele cu acces la parcuri, infrastructură modernă și servicii diversificate. Specialiștii din […]
Avionul Bombardier Global 6000 care îl transportă pe președintele Nicușor Dan este aproape de destinație, arată FlightRadar24. Nicușor Dan a plecat ieri în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac, conform informațiilor de la BoardingPass.Conform sursei citate, cursa ar costa 170.000-200.000 de euro dus-întors. Președintele României nu a mai zburat cu aeronava militară […]
Dan Dungaciu a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026 despre ruptura dintre SUA și Europa Occidentală, subliniind dependența europeană de sprijinul american în contextul războiului din Ucraina. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a argumentat că Europa dorește emancipare strategică, dar se confruntă cu slăbiciuni majore, temându-se de […]
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Guvernez în țara asta nu doar pentru miliardari. Guvernez și pentru românii care n-au venituri mari” # Gândul
Sorin Grindeanu a vorbit la DIGI 24 despre pachetul de protecție socială impus de PSD Guvernului, ca o condiție pentru adoptarea bugetului. Liderul social-democrat i-a transmis un mesaj tranșant lui Ilie Bolojan în care i-a amintit că este și premierul cetățenilor vulnerabili, nu doar al miliardarilor. Liderul social-democraților a vorbit despre pachetele de solidaritate, dar […]
Cine este prefectul Andrei Nistor, care a gestionat Codul roșu din București. Are certificat de patiser și a absolvit Universitatea Ecologică # Gândul
În situații de urgență meteorologică, cum ar fi un un codul roșu de ninsori și viscol, legea prevede că prefectul este cel care conduce comitetul de urgență județean sau comitetul de urgență de la nivelul municipiului București. Fiind o funcție de demnitate publică, funcția de prefect poate fi ocupată, prin lege, doar de absolvenți de […]
Gafa ministrului Miruță într-un interviu televizat. A vorbit despre „interesele dobânzii” în programele de înarmare. La ce se referea, de fapt # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit la Antena 3 CNN despre programul SAFE, prin care România s-a împrumutat 17 miliarde de euro, cu dobândă de 3%, pentru achiziționarea de echipament militar. Oficialul a încurcat termenii din limba engleză cu cei din limba română, astfel încât afirmația acestuia a devenit complet lipsită de logică. Radu Miruță […]
Particulele din mochete, un pericol invizibil care provoacă astm, fibroză pulmonară și chiar cancer # Gândul
O mochetă, în general, ar trbui să fie un element de confort, dar poate deveni ușor și un pericol tăcut pentru sănătate. Fibrele sintetice eliberează microplastice invizibile, care se ridică în aer la fiecare pas, aspirare sau frecare. Și, odată inhalate, aceste particule pătrund în plămâni, unde pot declanșa inflamații severe, leziuni ireversibile și boli […]
Grindeanu explică relația sa cu Ilie Bolojan: „Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de Whatsapp” # Gândul
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a fost întrebat, în direct la Digi24, dacă Ilie Bolojan este, într-adevăr, „un dur”, așa cum a afirmat recent liderul UDMR, Kelemen Hunor. Social-democratul a afirmat că are „o relație instituțională” cu prim-ministrul și că au „viziuni diferite”. „Îl știu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru. Am o relație […]
Marius Tucă Show începe joi, 19 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe joi, 19 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Soluții simple pentru o atmosferă plăcută în casă, pe timp de iarnă. De ce este util să pui o cană de apă pe calorifer # Gândul
Odată cu temperaturile scăzute din timpul iernii, aerul devine mai uscat în casă, fenomen care poate cauza mai multe neplăceri, de la piele uscată și buze crăpate până la o stare generală de disconfort. De asemenea, uscăciunea excesivă a aerului poate dăuna mobilierului din lemn și chiar sănătății casei, iar o soluție la îndemână pentru […]
Premierul Canadei Mark Carney s-a propus să intermedieze o „punte comercială” dintre Canada, Uniunea Europeană și blocul Indo-Pacific pentru a forma o nouă alianță comercială anti-Trump. El a declarat că guvernul de la Ottawa poartă deja discuții cu UE și cu alte națiuni pentru Acordul Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP), un acord de liber […]
Grindeanu îi atrage atenția lui Nicușor Dan cu privire la numirea șefilor de la SRI și SIE: „Aceste persoane nu trebuie să transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri” # Gândul
Sorin Grindeanu a vorbit la Digi 24 despre numirea conducerii serviciilor secrete, SRI și SIE. Liderul PSD a subliniat că persoanele care vor prelua aceste funcții nu trebuie să-și utilizeze statutul în beneficiul anumitor partide sau ONG-uri. „Președintele vine și propune iar Parlamentul votează. Vorbim de persoane pentru care loialitate instituțională nu e opțională și […]
Un lup a pătruns pe o pârtie de schi de la Milano Cortina și a concurat cu schiorii olimpici # Gândul
Jocurile Olimpice de la Milano Cortina continuă să facă senzație. Un lup jucăuș a pătruns pe o pârtie de schi pe durata unei probe olimpice și a început să alerge după schiori. Comentatorii s-au amuzat. Unii au propus ca lupul să fie medaliat. „Echipa Lupului!!” „Pot să mângâi cățelul?” #bronz „Cred că a mâncat Nulo […]
Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Aveo o întreagă carieră în față” # Gândul
Moarte tragică la doar 16 ani. Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat, miercuri, că a încetat din viaţă fotbalistul său, Mario Cofaru. „O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploieşti! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă şi […]
Sorin Grindeanu: „Dacă pachetele de relansare economică ar fi fost aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că aplicarea pachetelor de relansare economică ar fi putut preveni intrarea României în recesiune tehnică. „Dacă aceste pachete de relansare economică ar fi fost gandite și aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică. Noi am spus de la început: soluția nu este doar să tai”, a […]
CNAIR a sesizat Poliția Rutieră după ce mai multe camioane au blocat o bandă pe Centura Capitalei, în dreptul unui depozit al unei firme de curierat # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat miercuri, prin intermediul unui comunicat, că a luat măsuri după ce intrarea în depozitul Sameday de la km 60 al Centurii Capitalei, în zona localității Rudeni, a devenit unul dintre punctele majore de blocaj pe acest Drum Național (DNCB). Reprezentanții CNAIR precizează că mai multe […]
Sorin Grindeanu expune eșecul guvernării Bolojan: „De când a venit acest Guvern, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%” # Gândul
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat că inflația a ajuns la 10% de când a venit la putere Guvernul Bolojan. Social-democratul a propus un pachet de solidaritate care se adresează românilor vulnerabili. „De când a venit acest Guvern inflația era de 5% acum e la 10%. Puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%. […]
Imaginile cu o trotinetă împotmolită în zăpadă și cu un tânăr care se încăpățânează să o facă să meargă fac înconjurul internetului # Gândul
Un tânăr și-a încercat norocul pe zăpadă cu o trotinetă electrică, iar imaginile cu acesta fac înconjurul internetului. Tânărul care, probabil, nu a dorit să meargă prin nămeți și nici să utilizeze o mașină sau transportul în comun, a vrut să ajungă la destinație folosind… o trotinetă electrică. Însă, aceasta se tot încăpățâna să nu […]
Sorin Grindeanu comentează decizia CCR cu privire la pensia magistraților: „Exista un dezechilibru și românii aveau nevoie de asta” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a discutat despre decizia CRC cu privire la pensia magistraților, dar și despre planul lui Bolojan de a modifica legea privind toate pensiile speciale. „Am respectat deciziile CCR. Nu a avut nicio contribuție PSD asupra deciziei CCR”, a declarat Grindeanu. Întrebat referitor la planul lui Bolojan de modifica toate pensiile speciale, […]
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat # Gândul
O fată în vârstă de 16 ani din București a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din sectorul 6. Ea a călcat într-o baltă unde erau și fire electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii din noaptea trecută. Tânăra a fost găsită inconștientă, însă cu semne vitale, și […]
Reprezentanții AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat miercuri, 18 februarie, că au strâns semnăturile necesare organizării unui referendum pentru demiterea primarului, transmite formațiunea într-un comunicat. „Reprezentanții locali AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat miercuri, 18 februarie, declanșarea procedurii pentru organizarea unui referendum la nivelul unității administrativ-teritoriale, ca urmare a problemelor semnalate […]
Dan Nistor, ajuns la 37 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din România, a bifat sâmbătă, la meciul U Cluj – Csikszereda, scor 4-1, prezența cu numărul 500 în Superliga. Fotbalistul mai are un an de contract cu Universitatea Cluj, motiv pentru care va depăși recordul de 515 meciuri deținut de Ionel Dănciulescu. […]
