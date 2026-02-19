Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi

21:20

Un tânăr și-a încercat norocul pe zăpadă cu o trotinetă electrică, iar imaginile cu acesta fac înconjurul internetului. Tânărul care, probabil, nu a dorit să meargă prin nămeți și nici să utilizeze o mașină sau transportul în comun, a vrut să ajungă la destinație folosind… o trotinetă electrică. Însă, aceasta se tot încăpățâna să nu […]