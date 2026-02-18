Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „
Gândul, 19 februarie 2026 00:40
Emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026 a adus o analiză incisivă a poziției României față de nou-creatul Consiliu pentru Pace inițiat de Donald Trump. Invitatul principal, Dan Dungaciu, a detaliat decizia lui Nicusor Dan de a participa ca observator la prima reuniune de la Washington, după o ezitare inițială. Urmărește aici, integral emisiunea […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
01:00
Dan Dungaciu: „Observator se duce Ministrul de Externe. În niciun caz nu se duce un președinte pe post de observator” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum un președinte de stat nu poate fi observator la masa unor decizii majore. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Păi nu trimiți președinte, cel mai important […]
Acum o oră
00:40
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „ # Gândul
Emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026 a adus o analiză incisivă a poziției României față de nou-creatul Consiliu pentru Pace inițiat de Donald Trump. Invitatul principal, Dan Dungaciu, a detaliat decizia lui Nicusor Dan de a participa ca observator la prima reuniune de la Washington, după o ezitare inițială. Urmărește aici, integral emisiunea […]
00:20
Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026 # Gândul
Piața imobiliară din București se dezvoltă în continuare, iar pentru cei care vor să cumpere un apartament alegerea cartierului a devenit un factor esențial. Amplasarea viitoarei locuințe influențează confortul de zi cu zi, dar și valoarea investiției pe termen lung. Astfel, sunt căutate zonele cu acces la parcuri, infrastructură modernă și servicii diversificate. Specialiștii din […]
Acum 2 ore
00:10
Președintele Nicușor Dan ajunge în câteva momente la Washington, cu avionul privat Bombardier Global 6000. Ce program are în SUA # Gândul
Avionul Bombardier Global 6000 care îl transportă pe președintele Nicușor Dan este aproape de destinație, arată FlightRadar24. Nicușor Dan a plecat ieri în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac, conform informațiilor de la BoardingPass.Conform sursei citate, cursa ar costa 170.000-200.000 de euro dus-întors. Președintele României nu a mai zburat cu aeronava militară […]
00:10
Dan Dungaciu a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026 despre ruptura dintre SUA și Europa Occidentală, subliniind dependența europeană de sprijinul american în contextul războiului din Ucraina. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a argumentat că Europa dorește emancipare strategică, dar se confruntă cu slăbiciuni majore, temându-se de […]
00:10
Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, acum în 2026 # Gândul
Piața imobiliară din București se dezvoltă în continuare, iar pentru cei care vor să cumpere un apartament alegerea cartierului a devenit un factor esențial. Amplasarea viitoarei locuințe influențează confortul de zi cu zi, dar și valoarea investiției pe termen lung. Astfel, sunt căutate zonele cu acces la parcuri, infrastructură modernă și servicii diversificate. Specialiștii din […]
00:00
Dan Dungaciu: „Observator se duce Ministrul de Externe. În niciun caz nu se duce un președinte pe post de observator“ # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum un președinte de stat nu poate fi observator la masa unor decizii majore. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Păi nu trimiți președinte, cel mai important […]
00:00
Peședintele Nicușor Dan ajunge în câteva momente la Washington, cu avionul privat Bombardier Global 6000. Ce program are în SUA # Gândul
Avionul Bombardier Global 6000 care îl transportă pe președintele Nicușor Dan este aproape de destinație, arată FlightRadar24. Nicușor Dan a plecat ieri în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac, conform informațiilor de la BoardingPass.Conform sursei citate, cursa ar costa 170.000-200.000 de euro dus-întors. Președintele România nu a mai zburat cu aeronava militară […]
18 februarie 2026
23:50
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Guvernez în țara asta nu doar pentru miliardari. Guvernez și pentru românii care n-au venituri mari” # Gândul
Sorin Grindeanu a vorbit la DIGI 24 despre pachetul de protecție socială impus de PSD Guvernului, ca o condiție pentru adoptarea bugetului. Liderul social-democrat i-a transmis un mesaj tranșant lui Ilie Bolojan în care i-a amintit că este și premierul cetățenilor vulnerabili, nu doar al miliardarilor. Liderul social-democraților a vorbit despre pachetele de solidaritate, dar […]
23:50
Cine este prefectul Andrei Nistor, care a gestionat Codul roșu din București. Are certificat de patiser și a absolvit Universitatea Ecologică # Gândul
În situații de urgență meteorologică, cum ar fi un un codul roșu de ninsori și viscol, legea prevede că prefectul este cel care conduce comitetul de urgență județean sau comitetul de urgență de la nivelul municipiului București. Fiind o funcție de demnitate publică, funcția de prefect poate fi ocupată, prin lege, doar de absolvenți de […]
23:20
Gafa ministrului Miruță într-un interviu televizat. A vorbit despre „interesele dobânzii” în programele de înarmare. La ce se referea, de fapt # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit la Antena 3 CNN despre programul SAFE, prin care România s-a împrumutat 17 miliarde de euro, cu dobândă de 3%, pentru achiziționarea de echipament militar. Oficialul a încurcat termenii din limba engleză cu cei din limba română, astfel încât afirmația acestuia a devenit complet lipsită de logică. Radu Miruță […]
Acum 4 ore
23:10
Particulele din mochete, un pericol invizibil care provoacă astm, fibroză pulmonară și chiar cancer # Gândul
O mochetă, în general, ar trbui să fie un element de confort, dar poate deveni ușor și un pericol tăcut pentru sănătate. Fibrele sintetice eliberează microplastice invizibile, care se ridică în aer la fiecare pas, aspirare sau frecare. Și, odată inhalate, aceste particule pătrund în plămâni, unde pot declanșa inflamații severe, leziuni ireversibile și boli […]
22:40
Grindeanu explică relația sa cu Ilie Bolojan: „Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de Whatsapp” # Gândul
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a fost întrebat, în direct la Digi24, dacă Ilie Bolojan este, într-adevăr, „un dur”, așa cum a afirmat recent liderul UDMR, Kelemen Hunor. Social-democratul a afirmat că are „o relație instituțională” cu prim-ministrul și că au „viziuni diferite”. „Îl știu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru. Am o relație […]
22:20
Marius Tucă Show începe joi, 19 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe joi, 19 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:00
Soluții simple pentru o atmosferă plăcută în casă, pe timp de iarnă. De ce este util să pui o cană de apă pe calorifer # Gândul
Odată cu temperaturile scăzute din timpul iernii, aerul devine mai uscat în casă, fenomen care poate cauza mai multe neplăceri, de la piele uscată și buze crăpate până la o stare generală de disconfort. De asemenea, uscăciunea excesivă a aerului poate dăuna mobilierului din lemn și chiar sănătății casei, iar o soluție la îndemână pentru […]
22:00
Premierul Canadei Mark Carney s-a propus să intermedieze o „punte comercială” dintre Canada, Uniunea Europeană și blocul Indo-Pacific pentru a forma o nouă alianță comercială anti-Trump. El a declarat că guvernul de la Ottawa poartă deja discuții cu UE și cu alte națiuni pentru Acordul Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP), un acord de liber […]
22:00
Grindeanu îi atrage atenția lui Nicușor Dan cu privire la numirea șefilor de la SRI și SIE: „Aceste persoane nu trebuie să transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri” # Gândul
Sorin Grindeanu a vorbit la Digi 24 despre numirea conducerii serviciilor secrete, SRI și SIE. Liderul PSD a subliniat că persoanele care vor prelua aceste funcții nu trebuie să-și utilizeze statutul în beneficiul anumitor partide sau ONG-uri. „Președintele vine și propune iar Parlamentul votează. Vorbim de persoane pentru care loialitate instituțională nu e opțională și […]
21:50
Un lup a pătruns pe o pârtie de schi de la Milano Cortina și a concurat cu schiorii olimpici # Gândul
Jocurile Olimpice de la Milano Cortina continuă să facă senzație. Un lup jucăuș a pătruns pe o pârtie de schi pe durata unei probe olimpice și a început să alerge după schiori. Comentatorii s-au amuzat. Unii au propus ca lupul să fie medaliat. „Echipa Lupului!!” „Pot să mângâi cățelul?” #bronz „Cred că a mâncat Nulo […]
21:50
Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Aveo o întreagă carieră în față” # Gândul
Moarte tragică la doar 16 ani. Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat, miercuri, că a încetat din viaţă fotbalistul său, Mario Cofaru. „O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploieşti! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă şi […]
21:30
Sorin Grindeanu: „Dacă pachetele de relansare economică ar fi fost aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că aplicarea pachetelor de relansare economică ar fi putut preveni intrarea României în recesiune tehnică. „Dacă aceste pachete de relansare economică ar fi fost gandite și aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică. Noi am spus de la început: soluția nu este doar să tai”, a […]
21:30
CNAIR a sesizat Poliția Rutieră după ce mai multe camioane au blocat o bandă pe Centura Capitalei, în dreptul unui depozit al unei firme de curierat # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat miercuri, prin intermediul unui comunicat, că a luat măsuri după ce intrarea în depozitul Sameday de la km 60 al Centurii Capitalei, în zona localității Rudeni, a devenit unul dintre punctele majore de blocaj pe acest Drum Național (DNCB). Reprezentanții CNAIR precizează că mai multe […]
21:20
Sorin Grindeanu expune eșecul guvernării Bolojan: „De când a venit acest Guvern, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%” # Gândul
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat că inflația a ajuns la 10% de când a venit la putere Guvernul Bolojan. Social-democratul a propus un pachet de solidaritate care se adresează românilor vulnerabili. „De când a venit acest Guvern inflația era de 5% acum e la 10%. Puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%. […]
21:20
Imaginile cu o trotinetă împotmolită în zăpadă și cu un tânăr care se încăpățânează să o facă să meargă fac înconjurul internetului # Gândul
Un tânăr și-a încercat norocul pe zăpadă cu o trotinetă electrică, iar imaginile cu acesta fac înconjurul internetului. Tânărul care, probabil, nu a dorit să meargă prin nămeți și nici să utilizeze o mașină sau transportul în comun, a vrut să ajungă la destinație folosind… o trotinetă electrică. Însă, aceasta se tot încăpățâna să nu […]
Acum 6 ore
21:10
Sorin Grindeanu comentează decizia CCR cu privire la pensia magistraților: „Exista un dezechilibru și românii aveau nevoie de asta” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a discutat despre decizia CRC cu privire la pensia magistraților, dar și despre planul lui Bolojan de a modifica legea privind toate pensiile speciale. „Am respectat deciziile CCR. Nu a avut nicio contribuție PSD asupra deciziei CCR”, a declarat Grindeanu. Întrebat referitor la planul lui Bolojan de modifica toate pensiile speciale, […]
21:00
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat # Gândul
O fată în vârstă de 16 ani din București a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din sectorul 6. Ea a călcat într-o baltă unde erau și fire electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii din noaptea trecută. Tânăra a fost găsită inconștientă, însă cu semne vitale, și […]
20:50
Reprezentanții AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat miercuri, 18 februarie, că au strâns semnăturile necesare organizării unui referendum pentru demiterea primarului, transmite formațiunea într-un comunicat. „Reprezentanții locali AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat miercuri, 18 februarie, declanșarea procedurii pentru organizarea unui referendum la nivelul unității administrativ-teritoriale, ca urmare a problemelor semnalate […]
20:20
Dan Nistor, ajuns la 37 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din România, a bifat sâmbătă, la meciul U Cluj – Csikszereda, scor 4-1, prezența cu numărul 500 în Superliga. Fotbalistul mai are un an de contract cu Universitatea Cluj, motiv pentru care va depăși recordul de 515 meciuri deținut de Ionel Dănciulescu. […]
19:50
Lapte cu usturoi, rețeta miraculoasă a bunicilor pentru sezonul rece. Este tratamentul ideal pentru mai multe probleme de sănătate # Gândul
Când ne pătrunde frigul în oase sau răceala își face simțită prezența, iarna, multe persoane apelează la remedii naturale care să sprijine organismul, căutând diverse tradițiile vechi. Un astfel de tratament este o combinație inedită: lapte cu usturoi. Este cunoscut încă din vremuri străvechi pentru proprietățile sale terapeutice și recomandat de bunici pentru tuse, răceli […]
19:40
Dani Coman și-a aflat pedeapsa, după atacul FURIOS asupra lui Radu Petrescu. Ce a decis Comisia de Disciplină # Gândul
Dani Coman a fost amendat pentru declarațiile dure la adresa lui Radu Petrescu, după ce FC Argeș a pierdut cu Petrolul. Ploieștenii au câștigat cu 2-1, iar la 1-1, în minutul 86, argeșenii au avut anulat un gol, fără ca arbitrul Radu Petrescu să ofere un motiv clar, deși reușita piteștenilor era valabilă. Cazul a […]
19:40
Germania vrea să scape de umbrela nucleară americană și să se bazeze pe francezi și britanici. Ce a declarat cancelarul Merz # Gândul
Germania nu va construi propriile arme nucleare, dar cancelarul Friedrich Merz dorește discuții privind extinderea protecției nucleare franceze și britanice la Germania, similar cu umbrela nucleară a SUA în NATO. Cancelarul german spune că discuțiile privind descurajarea nucleară purtate cu președintele francez Emmanuel Macron sunt deja în fază incipientă, potrivit Reuters. Purtător de cuvânt al […]
19:40
Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, anunță că echipele de intervenție vor fi în continuare pe străzi până când vor rezolva fiecare stradă din sector. Edilul mai spune că a luat decizia de a suplimenta numărul lucrătorilor stradali și a utilajelor care intervin pe străzile secundare. „Noaptea care a trecut a reprezentat o provocare pentru […]
19:30
O postare oficială a Casei Albe pe platforma X anunță că președintele SUA Donald Trump a promulgat un pachet legislativ care prevede „cele mai mari reduceri de impozite din istoria Americii”. Potrivit postării, noile măsuri includ emiliminarea impozitului pe bacșiș, pe ore suplimentare și pe contribuțiile la asigurările sociale. „Președintele Trump a promulgat prin lege […]
19:30
Bolojan deschide un nou front cu PSD: impozitarea progresivă. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta” # Gândul
Ilie Bolojan a expus motivele pentru care a respins măsura impozitării progresive, propusă de PSD. Șeful Executivului a precizat că discuția despre modificarea sistemului depinde finalizarea procesului de digitalizare a ANAF. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta, nu din considerentă politice, ci obiective. Sistemul nostru gestionat de ANAF trebuie […]
19:20
Ilie Bolojan recunoaște că e posibil ca România să nu recupereze banii din PNRR, în ciuda adoptării pensiei magistraților: „Nu pot face speculații” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că adoptarea pensiei magistraților de către CCR nu garantează recuperarea sumei de 231 de milioane din PNRR suspendată de Comisia Europeană. „Așa cum am spus și aseară am considerat că Guvernul a pregătit acest proiect ținând cont de toate regulile CCR și mă așteptam la o decizie a CCR. Faptul […]
Acum 8 ore
19:10
Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare” # Gândul
Miercuri, Curtea de Apel București a transmis o reacție în care își exprimă îngrijorarea față de decizia Curții Constituționale, în ce privește conformitatea proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților cu Constituția. Conform instanței, decizia reprezintă un regres pentru independența justiției. „Curtea de Apel București a luat act cu îngrijorare de decizia […]
19:10
O nouă alternativă la hârtia igienică tradițională a început să pătrundă în casele din Europa. Se promite o experiență mult mai confortabilă # Gândul
O nouă alternativă la hârtia igienică a început să cucerească rapid gospodăriile europene. Aceasta promite o experiență mult mai confortabilă și mai… igienică. Astfel, companiile de specialitate au introdus versiuni de tip toaletă japoneză, echipate cu sisteme de curățare cu jet de apă, reglaje de temperatură și funcții de uscare, iar producătorii subliniază două avantaje […]
19:10
Marius Șumudică, despre Radu Petrescu și presupusele legături ale arbitrului cu FCSB. „Mi s-a întâmplat și mie” # Gândul
Petrolul Ploiești – FC Argeș, 2-1, din etapa 27 a Superligii, a fost arbitrat de Radu Petrescu, dar acesta a anulat un gol valabil al argeșenilor. Radu Petrescu a fost pus la zid și de Marius Șumudică pentru faza respectivă, „centralul” fiind criticat de mai multe personaje din fotbal, inclusiv de cei de la FC […]
18:50
MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat public, prin care a încercat să repare gafa ministrului Oana Țoiu, care a declarat că nu are nimic nou de spus, în fața oficialilor internaționali prezenți la Institutul Regal de Afaceri Internaționale din Londra. Instituția a precizat că afirmația Oanei Țoiu a fost „deschiderea unei figuri de stil”. […]
18:50
Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR # Gândul
Comisia Europeană a confirmat că a luat act de decizia Curții Constituționale a României privind pensiile speciale, scrie Mediafax. Rezultatul evaluării sale cu privire la respectarea jalounuli aferent va fi anunțat oficialilor români. Comisia Europeană a luat act de decizia luată astăzi de cei 9 judecători ai CCR privind pensiile speciale. Decizia a fost luată […]
18:50
Conturile social media cu parole generate de AI sunt în pericol. Pot fi sparte chiar și de hackeri cu computere vechi # Gândul
Ai pus parolă generată de Inteligența Artificială la conturile tale de Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram), Google (Gmail, YouTube), TikTok și X? Inclusiv la contul bancar sau chiar la platformele utilizate la locul de muncă? Folosești o parolă generată de ChatGPT la Steam cu o librărie bogată de sute de jocuri video cumpărate de-a lungul timpului, […]
18:40
Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui” # Gândul
Scandalul dintre fostul șef al Armatei ucrainene și președintele Volodimir Zelenski capătă noi dimensiuni după dezvăluirile făcute de către Valerii Zalujnîi într-un interviu pentru Associated Press. Zalujnîi l-a acuzat pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023, afirmând că „Zelenski și alți oficiali nu au alocat resursele necesare”. Potrivit lui Zalujnîi, tensiunile au apărut la scurt […]
18:30
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil” # Gândul
Ilie Bolojan va încearca să deblocheze una dintre sumele suspendate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților. Este vorba despre aproximativ 230 de milioane de euro, bani reținuți de Comisia Europeană din cauza întârzierilor legislative. Bolojan spune că prioritatea imediată a Guvernului este reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul […]
18:30
La conferința Europa Connect România Digitală – Digitalizarea României în context european, organizată la InterContinental Athenee Palace, mesajul comun al oficialilor și reprezentanților mediului privat a fost clar: România are infrastructură și acces la fonduri europene, dar blocajele birocratice există în continuare, lipseste coordonarea și avem deficit de competențe digitale. Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a […]
18:30
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
18:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:20
Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat” # Gândul
O lună de antrenament pe „încărcare”, adică tare, ca și modalitate de abordare. Aceasta a fost alegerea făcut de antrenoarea Iulia Becheru pentru sportivul ei, înotătorul Robert Badea. Iar această lună de cantonament se desfășoară în Cipru. Antrenoarea Iulia Becheru a ales pentru înotătorul Robert Badea un cantonament la căldură Becheru a explicat de ce […]
18:10
Mihai Sturzu, revoltat după ce un curier i-a aruncat un colet fragil la livrare: „Felicitări pentru «delicatețe»” # Gândul
Mihai Sturzu, fost component al trupei HI-Q și actual pilot, s-a revoltat pe internet după ce un curier i-a aruncat peste gard un colet fragil. Celebrul artist a trăit, astfel, o experiență neplăcută cu serviciile de livrare, pe care a împărtășit-o imediat pe rețelele sociale, postând și o filmare cu modul în care a primit […]
18:10
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă după intrarea economiei românești în fenomenul de stagflație și recesiune tehnică. „Ne aflăm acum într-un moment extrem de periculos în evoluția unei societăți capitaliste, în evoluția unei economii de piață, în care avem simultan recesiune sau stagnare economică la nivel anual. Avem inflație foarte mare […]
18:10
Silviu Predoiu îl ironizează pe Nicușor Dan: Să meargă în SUA să explice anularea alegerilor în engleză # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a fost cadrul unui dialog transparent între jurnalistul Ionuț Cristahe și fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu. În viziunea fostului șef al spionilor, Nicușor Dan nu a convins administrația Trump de justețea anulării alegerilor din 2024. În acest context, […]
18:10
Au și americanii problemele lor cu vremea. Imagini cu momentul în care un camion este răsturnat de vânt în mers # Gândul
Vântul puternic a răsturnat un camion în statul american Texas. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Dumas, în regiunea Panhandle, cunoscută pentru vânturile sale puternice. Remorca a sărit ușor înainte de a se ridica. Filmarea cu camionul răsturnat a fost distribuită pe rețelele de socializare și a atras atenția mai multor internauți. Potrivit Biroului Șerifului din […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.