Dan Dungaciu: „Observator se duce Ministrul de Externe. În niciun caz nu se duce un președinte pe post de observator”

În situații de urgență meteorologică, cum ar fi un un codul roșu de ninsori și viscol, legea prevede că prefectul este cel care conduce comitetul de urgență județean sau comitetul de urgență de la nivelul municipiului București. Fiind o funcție de demnitate publică, funcția de prefect poate fi ocupată, prin lege, doar de absolvenți de […]