Actul normativ care restricționează cumulul pensiei cu salariul la stat ar putea fi pe masa Guvernului pentru aprobare
Rador, 19 februarie 2026 08:30
Este posibil că în ședința executivului să ajungă astăzi pentru aprobare și actul normativ care restricționează cumulul pensiei cu salariul la stat. Premierul Ilie Bolojan a spus aseară că proiectul este pregătit și în zilele următoare va fi adoptat de Guvern. Primul ministru a mai transmis că executivul intenționează să elimine și celelalte pensii speciale, […]
• • •
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:20
Membrii legislativului din Peru l-au ales miercuri pe José María Balcázar noul președinte interimar al țării, înaintea alegerilor generale din aprilie, acesta fiind al optulea președinte al țării în tot atâția ani. Balcazar va prelua și rolul de șef al Congresului. Congresul din Peru a votat, marți, pentru demiterea președintelui Jose Jeri, după doar patru […]
08:20
Marea Britanie cere responsabilizare pentru atrocitățile din Sudan la Consiliul de Securitate al ONU # Rador
În cadrul Consiliului de Securitate al ONU de joi, Marea Britanie va cere tragerea la răspundere pentru atrocitățile comise în Sudan. Țara își folosește președinția Consiliului pentru a atrage atenția asupra devastatorului război civil. Este momentul în care ONU s-a apropiat cel mai mult de a afirma că luptătorii RSF comit genocid în Darfur, în […]
08:20
Un bărbat din Georgia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență în Tulcea, după ce a rămas înzăpezit pe un drum din județul Tulcea # Rador
Un bărbat din Georgia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență în Tulcea azi noapte, după ce a rămas înzăpezit pe un drum din județul Tulcea. Aflat în hipotermie și dezorientat, el a fost văzut în apropiere de satul Izvoarele de o persoană care a sunat la numărul unic de urgență 112. Apoi a […]
08:10
Autorităţile ucrainene au raportat că, în urma unui atac rusesc, miercuri seară, cea mai mare centrală termică din Lozova, regiunea Harkiv, a rămas fără curent. Atacul a afectat aproape 16.000 de consumatori. Primarul orașului, Serhi Zelenski, a declarat că toate forțele au fost mobilizate pentru a proteja rețelele electrice./sdan/eradu (SUSPILNE – 19 februarie)
08:10
Președintele american Donald Trump va prezida joi prima reuniune a Consiliului pentru Pace, având în vedere întrebările nerezolvate privind viitorul Fâșiei Gaza, eveniment la care se așteaptă să participe reprezentanți din peste 45 de națiuni. Dezarmarea militanților Hamas, dimensiunea fondului de reconstrucție și fluxul de ajutor umanitar către populația din Fâșia Gaza, afectată de război […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Washington: Preşedintele Nicuşor Dan participă la prima reuniune a Consiliului Păcii, răspunzând astfel invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump – ora 17:00 (ora României), la Institutul pentru Pace – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică […]
Acum 2 ore
07:50
Președintele Volodimir Zelenski este de părere că ucrainenii nu vor fi pregătiți să cedeze voluntar Donbasul Rusiei, nici măcar în cele mai dificile circumstanţe. Într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, publicat miercuri seară, Zelenski a fost întrebat dacă își poate imagina o situație în care, sub mandatul său, Ucraina ar ceda rușilor vreun teritoriu. […]
07:50
Guvernul interimar al Bulgariei îşi începe mandatul, după ce membrii cabinetului vor depune jurământul în Adunarea Naţională. Ceremonia de predare şi primire a puterii va avea loc, joi, în Sala de Granit a Consiliului de Miniştri. Candidatul la funcţia de prim-ministru interimar, Andrei Ghiurov, a prezentat deja preşedintelui Iliana Iotova componenţa guvernului, după care şeful […]
07:40
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, s‑a retras de la susținerea unui discurs la un important summit de inteligență artificială din India, pe fondul intensificării verificărilor legate de legăturile sale cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein. Noi acuzații au apărut în documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, deși nu există nicio acuzație de abatere. […]
07:40
PORTRET: Constantin Brâncuşi – de la ţăranul român la zeu universal. Tulburătoarea iubire pentru Maria Tănase # Rador
Joi, 19 februarie, se împlinesc 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, românul care a avut o contribuţie esenţială la înnoirea viziunii plastice în sculptura contemporană universală. Considerat un monument al conştiinţei artei moderne, Brâncuşi a oglindit, pornind de la obârşia sa ţărănească, tradiţiile, miturile şi magia artei populare româneşti, împletite cu viziunea […]
07:40
O instanță din Coreea de Sud va decide asupra acuzațiilor de insurecție împotriva fostului președinte Yoon Suk Yeol # Rador
O instanță din Coreea de Sud va decide astăzi asupra acuzațiilor de insurecție împotriva fostului președinte Yoon Suk Yeol, legate de tentativa sa eșuată de a impune legea marțială în decembrie 2024. Declarația politicianului de dreapta a fost anulată în câteva ore. Dacă va fi găsit vinovat, legea sud-coreeană prevede doar câteva rezultate: Yoon ar […]
07:10
Ungaria va sprijini eforturile internaționale de pace la reuniunea de constituire a Consiliului de Pace de la Washington (Péter Szijjártó) # Rador
Ungaria va sprijini eforturile de pace ale președintelui american, Donald Trump, şi la reuniunea de constituire a Consiliului de Pace de joi, de la Washington, deoarece strategia de politică externă a Guvernului se concentrează asupra neimplicării în război, a declarat, miercuri, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului. Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat de presă […]
Acum 6 ore
03:20
S-a încheiat a doua zi a negocierilor trilaterale Sua-Rusia-Ucraina care au loc în Elveția, la Geneva. După cum relatează New York Times, acestea urmau să se concentreze asupra unor probleme vizând teritoriile din estul Ucrainei pe care Rusia dorește să le ocupe în schimbul păcii. Publicația reamintește că marți, după prima zi a discuțiilor, negociatorii […]
Acum 8 ore
02:10
Anul Constantin Brâncusi începe oficial mâine, când se împlinesc 150 de ani de la nașterea sculptorului. Ministerul Culturii, prin instituțiile sale subordonate, anunță un amplu program de evenimente, expoziții, concerte și numeroase alte inițiative, care aduc în atenția publicului opera, gândirea și moștenirea spirituală a lui Brâncuşi, reflectate în creația contemporană și aduse în dialog […]
01:10
România s-a confruntat, ieri, cu unul dintre cele mai severe episoade de iarnă din acest sezon. După ninsorile abundente și viscolul care au afectat în special sudul și sud-estul țării, capitala și județul Ilfov s-au aflat în prima parte a zilei sub cod roșu de ninsoare, iar avertizările cod portocaliu și galben au rămas în […]
01:00
Volodimir Zelenski a anunţat că un acord privind monitorizarea unui potenţial armistițiu cu Rusia este aproape de a fi încheiat # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia și Ucraina sunt aproape de a avea un document care stabilește modul în care va fi monitorizat orice potenţial armistițiu care să pună capăt războiului ce durează de patru ani, în urma discuțiilor de pace mediate de SUA desfăşurate miercuri, la Geneva. Vorbind la Piers Morgan Uncensored, […]
Acum 12 ore
00:40
Vinieta de o zi în Bulgaria este mai scumpă decât în România. Asta a constatat ediția românească a publicației Newsweek. Aceasta compară prețurile vinietelor pe cea mai bună porțiune a rețelei rutiere republicane din cele două țări, după ce în Bulgaria a fost deja introdusă vinieta de o zi. Conform datelor, în România vinieta de […]
00:20
Președintele american Donald Trump va găzdui joi, la Washington, o reuniune a Consiliului pentru Pace, în cursul căreia va anunța că statele membre au promis peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție și eforturi umanitare în Faşia Gaza, a anunțat secretara de presă de la Casa Albă. Karoline Leavitt le-a spus juranaliştilor miercuri că peste […]
18 februarie 2026
22:40
CFR Călători a anulat în total astăzi 58 de trenuri. Dacă accesați camera web de la Gara de Nord din București, veți vedea atât la Plecări, cât și la Sosiri întârzieri ale curselor, chiar și de peste șase ore. Pentru mâine, operatorul național de transport feroviar a anunțat deja că anulează nouă trenuri. (RADIO ROMÂNIA […]
22:10
Donald Trump va găzdui joi reuniunea Consiliului pentru Pace, a anunţat secretara de presă a Casei Albe # Rador
Președintele american Donald Trump va găzdui joi, la Washington, reuniunea Consiliului pentru Pace, în cursul căreia va anunța că statele membre au promis peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție și eforturi umanitare în Fâşia Gaza, a anunțat secretara de presă de la Casa Albă. Karoline Leavitt le-a spus reporterilor că statele membre s-au angajat […]
21:20
Israelul a impus restricţii palestinienilor din Cisiordania ocupată care vor să participe la rugăciuni la Moscheea Al-Aqsa # Rador
Israelul a impus din nou restricții pentru credincioșii palestinieni din Cisiordania ocupată care doresc să participe la rugăciunile de vineri la Moscheea Al-Aqsa în timpul lunii sfinte islamice Ramadan. Înainte de atacul Hamas din octombrie 2023, sute de mii de palestinieni din Cisiordania ocupată participau la rugăciunile de vineri la Moscheea Al-Aqsa din Ierusalim în […]
21:10
Fostul preşedinte al statului Kosovo, Hashim Thaci, le-a cerut judecătorilor să îl achite, în ultima zi a procesului de la Haga în care a fost acuzat de crime de război şi care a durat trei ani. Dl Thaci a fost învinuit că ar fi responsabil pentru crime, acte de tortură şi alte abuzuri în fosta […]
21:00
Cea mai recentă rundă de negocieri de pace dintre Rusia şi Ucraina s-a încheiat la Geneva, principalul negociator ucrainean afirmând ulterior că s-au înregistrat unele progrese. Şeful delegaţiei ruse a descris discuţiile ca „dificile, dar eficiente”. O sursă din partea ucraineană a spus că au existat unele acorduri privind modul în care ar putea fi […]
Acum 24 ore
19:20
La microfon, Angelica Dan
18:50
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Decizia prin care Curtea Constituţională a validat azi reforma pensiilor magistraţilor a fost salutată de preşedintele Nicuşor Dan, care i-a asigurat pe toţi magistraţii că munca lor este respectată, iar importanţa lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre un pas esenţial […]
18:50
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de coaliţie # Rador
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de coaliţie, a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării. Ministrul Cseke Attila transmite că scopul este o administraţie publică mai suplă şi mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autorităţile publice locale şi sustenabilitate financiară pentru acestea. La nivel […]
18:50
Emisiunea: „Radiojurnal – Realizator: Cristina Dumitrescu – A început dezbaterea în Comisia de specialitate a Senatului a proiectului noii legi a apărării. În cazul acestui act normativ, care a fost adoptat de Camera Deputaților tacit, fără dezbatere la final anului trecut, Senatul este for decizional. Una dintre noutățile proiectului este modul în care România poate […]
17:20
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară. Decizia definitiva a Tribunalului Bucuresti vine după ce doi judecători au avut opinii diferite în acest caz, iar un al treilea judecător a înclinat balanţa în favoarea rămânerii lui Georgescu sub control judiciar. Reporterul Diana […]
16:30
CSM consideră că noul cadru legislativ privind pensionarea va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar # Rador
Consiliul Superior al Magistraturii consideră că noul cadru legislativ privind pensionarea va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar: riscă să genereze plecări din sistem şi transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului, afirmă reprezentanţii CSM într-un comunicat. Ei reclamă deficit de magistraţi şi volum mare de dosare, precum […]
16:30
România ar putea începe discuţiile despre stabilirea unei date pentru intrarea în Zona Euro a ţărilor care folosesc moneda unică europeană în cinci ani, crede guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu. Există însă şi o condiţie pentru ca acest lucru să fie posibil: ca programul de reducere a deficitului bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut […]
16:30
Emisiunea: „Radiojurnal – Realizator: Cristina Dumitrescu – Ameliorarea condiţiilor meteo şi intervenţia utilajelor de deszăpezire au dus la reluarea circulaţiei pe toate tronsoanele autostrăzilor A0, A1, A3 şi A7, care fuseseră închise din cauza ninsorilor şi viscolului. Potrivit Centrului Infotrafic sunt în continuare restricţionate nodurile rutiere de acces către autostrada A1, acestea urmând să se […]
16:00
În Republica Moldova au fost impuse restricţii de circulaţie pentru traficul greu din cauza ninsorilor abundente. Radio Chişinău transmite că este restricţionată circulaţia tirurilor pe principalele drumuri naţionale din sudul Republicii Moldova, în punctele de trecere a frontierei cu România de la Leuşeni-Albiţa, Sculeni, Cahul-Oancea şi Giurgiuleşti-Galaţi, dar şi la frontiera moldo-ucraineană. Potrivit aplicaţiei TraficOnline […]
16:00
Cleopatra Stratan și Pavel Stratan lansează „Anii”, prima piesă de pe albumul „Scena vieții” # Rador
Cleopatra Stratan și Pavel Stratan lansează „Anii”, prima piesă extrasă de pe albumul „Scena vieții”, primul material discografic al artistei, ce va fi lansat în această toamnă. Proiectul marchează un moment profund și simbolic: aniversarea a 20 de ani de carieră pentru Cleopatra Stratan – două decenii de amintiri, emoții și evoluție trăite sub lumina […]
15:00
Nova Poșta, cea mai mare companie ucraineană de curierat, a început un parteneriat cu UPS pentru livrări din SUA în Ucraina. Parteneriatul respectiv va pemite trimiterea coletelor și documentelor din Statele Unite către Ucraina. Astfel, expedierea unui colet de până la 30 kg va fi posibilă prin intermediul celor peste 6.000 de puncte UPS Store […]
14:40
La această oră sunt închise tronsoane din patru autostrăzi – A1, A3, A7 și A0. Tot din cauza vremii nefavorabile sunt închise nouă drumuri naționale din județele Buzău, Brăila, Ialomița, Ilfov și Vrancea. Mai multe curse aeriene au fost anulate din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic pe Aeroportul „Henri Coandă”. Totodată, vremea rea […]
14:40
Opoziția a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului de externe, Oana Ţoiu, criticată pentru modul defectuos în care gestionează acest domeniu. Demersul aparține grupului Pace – Întâi România și este susținut de AUR. Dezbaterea și votul moțiunii vor avea loc luni, 23 februarie./ilixandru/atataru (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 18 februarie)
14:30
Introducere De mai bine de șase decenii, migrația cubanezilor spre Statele Unite a fost un capitol distinct în istoria imigrației americane. Începând din 1959, odată cu Revoluția Cubană, legile americane le-au acordat cubanezilor un tratament avantajos față de alte grupuri de migranți, reflectând atât rivalitățile Războiului Rece, cât și dorința Washingtonului de a oferi adăpost […]
13:30
Judecătorii CCR au decis că proiectul de reformă privind pensiile magistraților este constituțional # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Proiectul de reformă privind pensiile magistraților, elaborat de guvern, este constituțional, au decis cu puțin timp în urmă judecătorii Curții Constituționale, care au respins sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție în acest dosar. Astfel, legea care crește vârsta de […]
13:20
Zelenski, după negocierile de la Geneva: „Militarii înțeleg cum poate fi monitorizată încetarea focului și oprirea războiului” # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul noii runde de negocieri de două zile de la Geneva, desfăşurată între Ucraina, SUA şi Rusia, părțile au discutat chestiuni militare și politice. Potrivit preşedintelui, pe dimensiunea militară, există un anumit „spirit constructiv” în ceea ce privește monitorizarea încetării focului. Zelenski […]
12:40
Asociația Latino-Americană de Liber Schimb (LAFTA): un pas spre integrarea economică regională # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La mijlocul secolului XX, America Latină era o regiune în căutarea propriei identități economice, după decenii de dependență față de exporturile de materii prime și influența directă a Statelor Unite. Statele latino-americane au început să caute alternative care să stimuleze dezvoltarea internă și cooperarea regională. În acest context, ideea […]
12:40
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Jefferson Davis a fost una dintre cele mai controversate figuri din istoria Statelor Unite, fiind cunoscut mai ales ca președinte al Statelor Confederate ale Americii în timpul Războiului Civil (1861–1865). Cariera sa politică și militară reflectă complexitatea perioadei în care națiunea americană era sfâșiată de conflicte legate […]
12:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, va călători la Washington în locul președintelui Tayyip Erdogan pentru reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace”, inițiată de președintele american Donald Trump, care va avea loc joi, a anunțat miercuri Ministerul de Externe. O sursă diplomatică turcă a declarat pentru Reuters că Fidan […]
12:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Negociatorul‑șef rus la discuțiile mediate de SUA cu Ucraina spune că acestea s‑au încheiat pentru astăzi după două ore. Nu a părut să existe vreun progres după o sesiune tensionată de șase ore marți. Moscova nu a renunțat la cererile sale ca Ucraina să cedeze teritorii‑cheie. Va exista presiune […]
12:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Ați ascultat vreodată Simfonia nr. 1 – Clasica, semnată de Prokofiev? Cum ar fi compus Haydn dacă ar fi trăit în secolul XX? – s-a întrebat compozitorul rus și a reușit să răspundă la întrebare într-un mod ingenios, rezultatul fiind nu o imitație, ci o reinterpretare modernă a clasicismului, […]
11:30
Președintele Nicușor Dan pleacă în SUA pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Președintele Nicușor Dan pleacă în Statele Unite pentru a participa mâine la Washington la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organism convocat de președintele Donald Trump. Într-un interviu pentru RRA, șeful statului a explicat că prezența României este esențială pentru reconfirmarea parteneriatului […]
11:30
Sunt închise parțial sectoare de pe patru autostrăzi și șapte drumuri naționale din cauza condițiilor meteo # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Pe lângă Giurgiu, au mai fost anunțate școli închise astăzi în Vrancea și în Brăila. La această oră sunt parțial închise sectoare de pe patru autostrăzi și șapte drumuri naționale. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. […]
11:30
Meteorologii au prelungit codul portocaliu de ninsori, însă a fost restrâns la o regiune mai mică # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Meteorologii au prelungit codul portocaliu de ninsori, însă a fost restrâns la o regiune mai mică. Acesta vizează până la ora 16:00 municipiul București și județul Ilfov. Pentru județele Călărași, Ialomița, Brăila, Constanța și Tulcea, codul portocaliu de ninsori va fi valabil până la ora 23:00. Potrivit ANM, va […]
11:30
11:00
Premiera „Prietenie în limita stocului disponibil” la Radio România Cultural şi pe eteatru.ro # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 februarie) – Teatrul Naţional Radiofonic vă invită să ascultaţi luni, 23 februarie, de la ora 22:00, la Radio România Cultural, dar şi online pe platforma www.eteatru.ro, premiera „Prietenie în limita stocului disponibil” de Petre Barbu. Regia artistică şi adaptarea radiofonică sunt semnate de Cezarina Udrescu. În rolul principal îl veţi putea […]
