Elevii din toată țara pornesc la „Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția 2025-2026!

09:50

Este risc însemnat de avalanșă de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5 în toate masivele din Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri altitudine. Este vorba de Munții Bucegi, Făgăraș, Parâng, Șureanu și Ţarcul Godeanu. În zona crestelor, dar și pe văi s-au format depozite de zăpadă groasă care se pot […]