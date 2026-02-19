Femeile care l-au inspirat pe Brâncuşi, într-o expoziţie curatoriată de Doina Lemny la Art Safari New Museum
Art Safari New Museum va prezenta anul acesta expoziţia "Brâncuşi şi muzele sale", în cel de-al doilea sezon, care va avea loc perioada 18 septembrie - 20 decembrie, în noul spaţiu din Piaţa Amzei 13, Bucureşti. Având la bază o cercetare amplă realizată de Doina Lemny, expoziţia îşi propune să depăşească frumuseţea fascinantă a suprafeţei sculpturilor brâncuşiene, şi să exploreze relaţia artistului cu femeile din viaţa sa - prietene, iubite, admiratoare, confidente şi surse de inspiraţie. Expoziţia va merge însă dincolo de ideea de muză şi va explora puterea creativă a femeilor care l-au inspirat pe Brâncuşi, putere pe care sculptorul, prin maniera sa novatoare, a încapsulat-o în obiecte de artă moderne, dar de o valoare artistică atemporală.
Alte ştiri de News.ro
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.