Fotbal american: Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate
News.ro, 19 februarie 2026 09:20
Jucătorul de fotbal american Rashee Rice, campion NFL cu Kansas City Chiefs în 2024, a fost acuzat de violenţă repetată împotriva fostei sale iubite în timpul sarcinii, potrivit unei plângeri civile depuse în Dallas (Texas).
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
09:50
JO de iarnă: Americanele Hilary Knight şi Britanny Bowe s-au logodit. Ele şi-au început relaţia la JO din 2022 - VIDEO # News.ro
Americanele Hilary Knight şi Britanny Bowe, căpitanul echipei feminine de hochei a SUA şi respectiv patinatoare de viteză, s-au logodit, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Cele două sportive s-au cunoscut la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2022.
Acum 30 minute
09:40
În anul 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de 2024, ca serie brută, cu 8%, arată Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:30
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoarea pe viaţă pentru că a decretat legea marţială în decembrie 2024 # News.ro
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viaţă, joi, în procesul principal cu privire la legea marţială pe care a decretat-o în decembrie 2024, într-o lovitură în forţă bruscă, dar scurtă, relatează AFP.
09:30
Prahova: Bărbat prins sub dărâmături, după ce acoperişul unei construcţii improvizate s-a prăbuşit peste el, pe o stradă din Ploieşti/ Pompierii l-au scos în viaţă, bărbatul fiind dus la spital # News.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost prins sub dărâmături, joi dimineaţă, după ce acoperişul unei construcţii improvizate s-a prăbuşit peste el, pe o stradă din Ploieşti. Pompierii l-au scos în viaţă, conştient, bărbatul fiind dus la spital de către echipajul medical sosit la locul accidentului.
Acum o oră
09:20
Fotbal american: Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate # News.ro
Jucătorul de fotbal american Rashee Rice, campion NFL cu Kansas City Chiefs în 2024, a fost acuzat de violenţă repetată împotriva fostei sale iubite în timpul sarcinii, potrivit unei plângeri civile depuse în Dallas (Texas).
09:20
Femeile care l-au inspirat pe Brâncuşi, într-o expoziţie curatoriată de Doina Lemny la Art Safari New Museum # News.ro
Art Safari New Museum va prezenta anul acesta expoziţia "Brâncuşi şi muzele sale", în cel de-al doilea sezon, care va avea loc perioada 18 septembrie - 20 decembrie, în noul spaţiu din Piaţa Amzei 13, Bucureşti. Având la bază o cercetare amplă realizată de Doina Lemny, expoziţia îşi propune să depăşească frumuseţea fascinantă a suprafeţei sculpturilor brâncuşiene, şi să exploreze relaţia artistului cu femeile din viaţa sa - prietene, iubite, admiratoare, confidente şi surse de inspiraţie. Expoziţia va merge însă dincolo de ideea de muză şi va explora puterea creativă a femeilor care l-au inspirat pe Brâncuşi, putere pe care sculptorul, prin maniera sa novatoare, a încapsulat-o în obiecte de artă moderne, dar de o valoare artistică atemporală.
09:10
Tulcea: Un cetăţean georgian în vârstă de 50 de ani a fost salvat după ce maşina în care se afla s-a blocat în zăpadă, iar el se afla în hipotermie şi era dezorientat # News.ro
Un cetăţean georgian în vârstă de 50 de ani care a rămas blocat cu maşina în zăpadă pe un drum din judeţul Tulcea şi se afla în hipotermie şi era dezorientat a fost salvat de un bărbat care a sunat la 112. El l-a adăpostit pe georgian în maşina sa, iar ulterior acesta a fost dus la sediul unei primării pentru a se încălzi. Cetăţeanul georgian a fost preluat apoi de un echipaj medical şi dus la spital.
09:10
Bruce Springsteen, 76 de ani, a anunţat un turneu cu 20 de concerte în SUA intitulat "Land of Hope and Dreams American Tour". Acesta va începe la 31 martie în Minneapolis.
09:00
Incendiu puternic la o locuinţă din judeţul Constanţa / Trei adulţi şi trei copii au fost evacuaţi / O femeie a fost dusă la spital după ce a suferit un atac de panică - FOTO # News.ro
Un incendiu puternic s-a produs, joi dimineaţă, la o locuinţă din judeţul Constanţa, iar trei adulţi şi trei copii au fost evacuaţi din imobil. De asemenea, o femeie a ajuns la spital după ce a suferit un atac de panică.
09:00
Gigantul american Meta va lansa anul acesta un smartwatch cu funcţii de sănătate şi inteligenţă artificială, susţin surse citate de The Information.
Acum 2 ore
08:50
Nestlé şi Danone, sub presiunea investitorilor după retragerile masive de formule pentru sugari de pe piaţă # News.ro
Nestlé şi Danone se confruntă cu presiuni din partea investitorilor pentru a clarifica impactul financiar al celor mai ample retrageri de formule pentru sugari din ultimii ani şi pentru a demonstra că au învăţat din crizele care le-au afectat acţiunile şi au dus la îmbolnăvirea mai multor copii, transmite Reuters.
08:50
Incendiu puternic la o locuinţă din judeţul Constanţa / Trei adulţi şi trei copii au fost evacuaţi / O femeie a fost dusă la spital după ce a suferit un atac de panică # News.ro
Un incendiu puternic s-a produs, joi dimineaţă, la o locuinţă din judeţul Constanţa, iar trei adulţi şi trei copii au fost evacuaţi din imobil. De asemenea, o femeie a ajuns la spital după ce a suferit un atac de panică.
08:40
INTERVIU-Radu Carp, politolog: Există riscul ca, în memoria colectivă a liderilor europeni, România să dispară. A şi dispărut, într-un fel. Nu ne putem adapta ritmului alert al evenimentelor. Dacă nu eşti interesat, aşa cum părem noi acum, te autoizolezi # News.ro
Politica externă a României este într-o derivă accentuată, cu pierdere masivă de viteză pe toate planurile, gafe majore şi o lipsă de iniţiativă absolut îngrijorătoate. Aceasta este concluzia după un dialog franc cu Radu Carp, profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti.
08:30
Rusia a anunţat joi că a distrus 113 drone ucrainene în timpul nopţii, atacul vizând o rafinărie de petrol din nord-vestul ţării, unde un rezervor de petrol a luat foc, potrivit autorităţilor locale.
08:20
Citigroup îşi finalizează retragerea din Rusia prin vânzarea subsidiarei către Renaissance Capital # News.ro
Citigroup a anunţat miercuri vânzarea fostei sale subsidiare din Rusia către Renaissance Capital, tranzacţie deja aprobată de autorităţile de reglementare şi care marchează ieşirea completă a băncii americane din această piaţă, transmite Reuters.
08:20
Julia Sauter, 28 de ani, va evolua, joi, în programul liber din proba feminină de la patinaj artistic, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Acum 4 ore
07:50
Directoarea Berlinalei a respins miercuri acuzaţiile de cenzură pro-Israel făcute de peste 80 de actori şi regizori, printre care Javier Bardem şi Tilda Swinton, într-o scrisoare deschisă publicată cu o zi înainte. Festivalul de film "apără libertatea de exprimare în limitele stabilite de legea germană", a declarat Tricia Tuttle într-un interviu acordat revistei Screen.
07:50
Doar un sector de drum naţional din judeţul Vrancea mai este închis, anunţă joi dimineaţă CNAIR, precizând că 99,9% din sectoarele de drum afectate de ninsori au fost deschise complet circulaţiei.
07:40
Uber investeşte peste 100 de milioane de dolari în infrastructură de încărcare pentru vehicule autonome # News.ro
Uber Technologies va investi peste 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unor hub-uri de încărcare dedicate vehiculelor autonome, marcând un nou pas în extinderea operaţiunilor cu maşini fără şofer, transmite Reuters.
07:20
Polonia interzice accesul maşinilor fabricate în China în baze militare, invocând riscuri de securitate a datelor # News.ro
Armata poloneză a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în facilităţile militare, din cauza temerilor că senzorii şi sistemele electronice de la bord ar putea fi utilizaţi pentru colectarea de date sensibile, transmite Reuters.
07:10
U2 a lansat "Days of Ash", un proiect cu şase cântece dedicate, inclusiv un tribut adus lui Renee Good - VIDEO # News.ro
U2 a lansat miercuri un EP surpriză cu şase piese, intitulat "Days of Ash". Acesta promite să fie politic, cu un omagiu adus lui Renee Good, ucisă de un agent ICE în Minneapolis în ianuarie, alături de piese despre Ucraina, Gaza şi Iran.
07:00
Centrul Infotrafic - Trafic restricţionat pe A3, în zona Moara Vlăsiei, din cauza unui accident în care au fost implicate trei ansambluri rutiere, o autoutilitară şi un autoturism / Sectoare de drum din Tulcea, Constanţa şi Vrancea, închise / Ceaţă pe A2 # News.ro
Traficul este restricţionat joi dimineaţă pe A3, în zona Moara Vlăsiei din cauza unui accident în care au fost implicate trei ansambluri rutiere, o autoutilitară şi un autoturismm, anunţă Centrul Infotrafic. Sectoare de drum din Tulcea, Constanţa şi Vrancea sunt încă închise. Este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri pe autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă, tronsonul kilometric 35 – 160, Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A2 Bucureşti-Cernavodă, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud şi A0 Centura Bucureşti.
06:50
Microsoft estimează investiţii de 50 de miliarde de dolari pentru extinderea inteligenţei artificiale în ”Sudul Global” # News.ro
Microsoft a anunţat miercuri că este pe cale să investească 50 de miliarde de dolari până la finalul deceniului pentru a extinde utilizarea inteligenţei artificiale în ţările în curs de dezvoltare, emergente sau cu venituri medii şi reduse, majoritatea din emisfera sudică, supranumite ”Sudul Global”, transmite Reuters.
06:50
Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv menit să sprijine producţia de glifosat în Statele Unite, considerând că acest erbicid, care ar fi cancerigen, este esenţial pentru securitatea alimentară a ţării, informează AFP.
06:40
DNA îşi prezintă joi bilanţul pe 2025 / 330 de milioane de lei, suma sechestrelor puse de DNA la finalul lui 2025/ Şeful DNA reclamă incapacitatea autorităţilor cu atribuţii de control de a se ridica la nivelul instituţiei / Ce declara la bilanţul pe 2024 # News.ro
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) îşi prezintă joi raportul de activitate pe 2025. Evenimentul are loc pe fondul deciziei de miercuri a Curţii Constituţionale care dă undă verde modificării condiţiilor de pensionare pentru magistraţi prin reducerea nivelului pensiilor şi creşterea treptată a vârstei de pensionare, dar şi al reacţiilor puternice generate în societate de documentarul Recorder ”Justiţie capturată”, în care sunt lansate acuzaţii inclusiv la adresa şefului DNA Marius Voineag, precum şi în plină desfăşurare a procedurii de selecţie pentru conducerile DNA, Parchetului ICCJ ţi DIICOT, unde Voineag candidează pentru funcţia de procuror general adjunct al Parchetului ICCJ.. Recent, procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirma că există o incapacitate a instituţiilor cu atribuţii de control de a livra mai multe sesizări către DNA,, el reclamând că în 2024 au existat doar 39 de astfel de cazuri, în timp ce în 2025 numărul de sesizări a crescut la aproape 80. Cu aceeaşi ocazie, el anunţa că suma totală care reprezintă sechestrele puse de DNA se ridica, la finalul anului trecut, la 330 milioane de lei, peste bugetul instituţiei pe 2024, el apreciind că DNA a devenit ”o organizaţie profitabilă”. La bilanţul pe 2024, Voineag califica activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie drept una performantă, cu numeroase realizări şi având un trend general pozitiv.. El remarca şi că instituţia ”a devenit din nou atractivă din perspectiva resurselor umane”. Şeful DNA consemna 5.443 de dosare soluţionate, din care 2.379 dosare nou înregistrate.
06:40
Şeful comandamentului militar al SUA pentru America Latină şi Caraibe (SOUTHCOM) a vizitat Venezuela miercuri, a anunţat ambasada americană în această ţară, la mai puţin de două luni de la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro în timpul unei operaţiuni spectaculoase a SUA la 3 ianuarie.
06:30
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială # News.ro
Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la un summit global major privind inteligenţa artificială, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, scrie AFP.
06:30
BAE Systems mizează pe creşterea cheltuielilor pentru apărare, pe fondul unui portofoliu record de comenzi # News.ro
Grupul britanic BAE Systems îşi consolidează poziţia pentru ani de creştere susţinută, pe fondul majorării cheltuielilor militare la nivel global, după ce în 2025 a atras un volum record de comenzi, relatează CNBC.
06:10
„Consiliul pentru Pace” are prima reuniune, la care participă peste 20 de ţări. Nicuşor Dan, unul dintre puţinii lideri UE prezenţi, reprezintă România cu statut de „observator”. Trump prezidează prima parte a lucrărilor, apoi pleacă din Washington # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, va găzdui joi, la Washington, o primă reuniune a nou creatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia va anunţa că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare din Gaza, a anunţat miercuri Casa Albă. Preşedintele Nicuşor Dan va fi unul dintre puţinii lideri din UE prezenţi, cu statut de „observator”, în condiţiile în care majoritatea ţărilor europene au declinat invitaţia, iar trimiterea comisarului european Dubravka Suica, tot cu statut de „observator”, a dat naştere unor polemici în cadrul blocului european.
06:10
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui impunător lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, au anunţat joi mass-media de stat.
Acum 6 ore
05:50
Carrefour urmăreşte reduceri anuale de costuri de 1 miliard de euro, ca parte a noului plan strategic al directorului general Alexandre Bompard, menit să crească profitabilitatea şi cota de piaţă în Franţa, Spania şi Brazilia, a anunţat miercuri cel mai mare retailer alimentar din Europa, citat de Reuters.
05:40
Bursele europene au închis miercuri pe creştere; Declin de 7% al acţiunilor Bayer, după propunerea unui acord de 7,25 miliarde de dolari în procesele Roundup # News.ro
Pieţele bursiere europene au închis pe plus miercuri, investitorii evaluând noile date privind inflaţia din Marea Britanie şi evoluţiile globale. Indicele pan-european Stoxx 600 a încheiat sesiunea în creştere cu 1,2%, principalele burse şi majoritatea sectoarelor fiind pe teritoriu pozitiv, transmite CNBC.
05:10
Reuters: SUA dezvoltă un portal online pentru a ocoli „cenzura” de conţinut din Europa şi din alte părţi. Vor putea fi urmărite inclusiv presupuse discursuri de ură şi propagandă teroristă # News.ro
Departamentul de Stat al SUA dezvoltă un portal online care va permite persoanelor din Europa şi din alte părţi să vadă conţinutul interzis de guvernele lor, inclusiv presupuse discursuri de ură şi propagandă teroristă, o măsură pe care Washingtonul o consideră o modalitate de a contracara cenzura, au declarat trei surse familiarizate cu planul citate de Reuters.
05:10
Preţurile petrolului au urcat miercuri cu peste 3% după ce vicepreşedintele SUA a spus că Iranul a ignorat cerinţe-cheie; opţiunea militară rămâne pe masă # News.ro
Preţurile petrolului au crescut cu peste 3% miercuri, după ce vicepreşedintele american J.D. Vance a declarat că Iranul nu a abordat ”liniile roşii” stabilite de Washington în negocierile nucleare din această săptămână şi că preşedintele Donald Trump îşi rezervă dreptul de a recurge la forţă militară, transmite CNBC.
Acum 8 ore
03:10
Proces istoric în SUA despre efectele reţelelor sociale asupra copiilor. Mark Zuckerberg a fost chemat să depună mărturie şi a negat că Instagram ar viza cu precădere tinerii. Meta ar putea fi nevoită să plătească daune semnificative, dacă pierde # News.ro
CEO-ul Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a depus miercuri mărturie în faţa unui juriu, pentru prima dată, în cadrul procesului istoric intentat la Los Angeles în legătură cu acuzaţii vechi de ani de zile privind efectele negative ale reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale a copiilor. Zuckerberg, fondatorul Facebook, a spus că el consideră că a gestionat siguranţa tinerilor utilizatori „într-un mod rezonabil”. relatează CNN şi Reuters.
02:10
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală - surse # News.ro
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această chestiune.
Acum 12 ore
01:20
Ministrul belgian al apărării, către Merz: „Ţineţi-vă gura!” în privinţa armelor nucleare. Theo Francken îndeamnă liderii să fie mai discreţi pe măsură ce discuţiile privind descurajarea atomică europeană se intensifică # News.ro
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a criticat liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre armele nucleare, relatează POLITICO.
01:00
„Pure bullshit”: Macron critică afirmaţia giganţilor tehnologici că ei ar apăra libertatea de exprimare. Preşedintele francez a cerut în repetate rânduri restricţionarea accesului tinerilor utilizatori la reţelele sociale # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri platformele de social media şi directorii tehnologici care le gestionează, respingând cu vehemenţă afirmaţiile acestora că prin lipsa de reglementare ei apără libertatea de exprimare, relatează POLITICO.
00:20
Radu Miruţă, despre SAFE: Multă lume spune ”ne împrumutaţi pe 40 de ani şi amanetaţi viitorul copiilor” / Opţiunea României nu era dacă să achiziţionăm aceste produse sau nu, ci dacă se le plătim din bugetul naţional sau mai ieftin # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a explicat, miercuri seară, celor care acuză că România, cumpărând armament prin Programul SAFE amanetează viitorul copiilor pentru următorii 40 de ani, că opţiunea era de aplăti aceste echipamente – care oricum se cumpără – din bugetul naţional sau prin acest instrument financiar cu dobândă mică. Rada este mai mică decât inflaţie, susţine ministrul.
00:20
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua Bucureşti să poată promova în Superligă: “Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă” # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că vrea ca legea să fie modificată astfel încât să fie posibil ca Steaua Bucureşti să promoveze în primul eşalon.
00:20
Echipa italiană AC Milan a terminat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Como, într-o restanţă din Serie A.
00:20
UE trebuie să renunţe la „pesimismul” cu privire la inteligenţa artificială, transmite un oficial al Casei Albe. Consilierul principal al preşedintelui american Donald Trump critică dur Legea privind IA adoptată de Bruxelles # News.ro
Un oficial de rang înalt al Statelor Unite a declarat miercuri că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe inovarea în domeniul inteligenţei artificiale şi mai puţin pe reglementare, relatează POLITICO.
00:20
Premier League: Liderul se împiedică de ultima clasată, Wolverhampton – Arsenal Londra 2-2 # News.ro
Echipa engleză Wolverhampton a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia Arsenal Londra, liderul din Premier League.
00:20
Echipa spaniolă Villarreal a învins miercuri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Levante, într-un meci din campionatul spaniol, La Liga.
00:10
Liga Campionilor: Victorie surpriză a lui Bodo/Glimt cu Inter Milano, 3-1; victorie în deplasare pentru Bayer Leverkusen şi egal cu şase goluri la Bruges, 3-3 cu Atletico Madrid # News.ro
Echipa norvegiană Bodo/Glimt a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Campionilor.
18 februarie 2026
23:50
Radu Miruţă: Şi la Ministerul Apărării sunt presiuni / Gravitează un interes financiar în jurul acestei situaţii, pe fenta căreia, dacă am pleca, Armata română ar pierde poate şi ultimul jeton de a putea să îşi dezmorţească un pic înzestrarea # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că şi la ministerul pe care îl conduce sunt presiuni, aşa cum erau şi la Ministerul Economiei pe care l-a condus anterior. Chiar dacă spectrul este mai îngust, dimensiunea este mult mai mare, fiind contracte mari în joc. Cu atât mai mult apar presiuni, cu cât este în derulare Programul SAFE, care presupune nu mai puţin de 21 de contracte de înzestrare.
23:50
Ministrul Apărării: Poţi să reduci major cheltuieli fără să afectezi nucleul Armatei Române / Patru piloţi de F-16 trimişi pentru trei ani de zile la un curs de pregătire în Statele Unite primiseră 575.000 de dolari pentru închiriere a maşinii # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că patru piloţi de avioane F-16 care au fost trimişi pentru trei ani în SUA, la pregătire, primeau aproape jumătate de milion de dolari doar pentru a-şi închiria o maşină pe perioada şederii, pentru a se deplasa de la domiciliu la baza de pregătire. Miruţă a anunţat că a dispus ”schimbarea acestei situaţii”.
23:40
Miruţă afirmă că este ”prea mult” că s-a ajuns la propunerea de a tăia norma de hrană a militarilor: Şi-au dat seama că n-au loc în haină şi atunci au trebuit să taie din altă parte / Eu nu puteam să-mi pun semnătura pe ceva ce nu s-a eliminat din 1864 # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, consideră că ”e prea mult” că s-a ajuns la discuţia de a tăia norma de hrană a militarilor şi a apreciat că acesta este un element care stă la funcţionarea Armatei din România, în vigoare din 1864.
23:40
Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă se vede premier în 2027 aşa cum spune protocolul coaliţiei, că în politică două săptămâni sunt multe şi că ”până la anul mai este”.
23:30
Statele europene sunt divizate cu privire la participarea UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Trump # News.ro
Statele europene au exprimat păreri diferite, miercuri, cu privire la participarea unui responsabil al UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, care are loc joi, la Washington, relatează AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.