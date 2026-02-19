651 de arestări în 16 țări africane în urma unei operaţiuni de amploare a Interpol împotriva criminalităţii cibernetice
G4Media, 19 februarie 2026 10:50
Forţele de poliţie din 16 ţări africane au arestat 651 de persoane şi au destructurat, în aproape două luni, importante reţele de criminalitate cibernetică, care au extorcat aproape 38 de milioane de euro de la sute, chiar mii de victime, a anunţat joi Interpol, relatează agenția de știri AFP. Promisiuni înşelătoare de profituri mari, fraude […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
11:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s / Prioritățile Guvernului sunt investițiile și scăderea prețului la energie # G4Media
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, 19 februarie, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Agenției internaționale de rating Moody’s, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. Prim-ministrul a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:00
Kathimerini: A început rusificarea Africii / Biserica Ortodoxă Rusă și-a extins prezența în cel puțin 34 de țări africane în doar trei ani # G4Media
Moscova investește pe continentul african folosindu-se de „arme” ale puterii soft, cum ar fi religia și educația, anunță ziarul grecesc Kathimerini într-o amplă analiză legată de felul în care Rusia își dezvoltă rețeaua de influență. Moscova încearcă să obțină bastioane de influență în zone de care administrația Trump pare să nu mai fie interesată, folosindu-se […] © G4Media.ro.
Acum o oră
11:00
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenţionare Cod galben de inundaţii, ce vizează cursuri de apă de pe raza a cinci judeţe, până vineri după-amiaza. Potrivit hidrologilor, în intervalul 19 februarie, ora 11:00 – 20 februarie, ora 14:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, […] © G4Media.ro.
10:50
651 de arestări în 16 țări africane în urma unei operaţiuni de amploare a Interpol împotriva criminalităţii cibernetice # G4Media
Forţele de poliţie din 16 ţări africane au arestat 651 de persoane şi au destructurat, în aproape două luni, importante reţele de criminalitate cibernetică, care au extorcat aproape 38 de milioane de euro de la sute, chiar mii de victime, a anunţat joi Interpol, relatează agenția de știri AFP. Promisiuni înşelătoare de profituri mari, fraude […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:30
Zhao Xintong, campionul mondial en-titre la snooker, a avut parte de un meci thriller contra lui Elliot Slessor la Players Championship 2026. Chinezul a fost condus cu 5-2, dar a revenit fantastic și a obținut calificarea în sferturi după un frame decisiv. Zhao Xintong, revenire senzațională de la 2-5 la Players Championship Zhao nu s-a […] © G4Media.ro.
10:30
STUDIU Există un tip de sare care ajută la scăderea tensiunii arteriale / Doar că 70% din aportul de sodiu provine din alimente procesate # G4Media
Un anumit tip de sare poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale și la protejarea inimii. Ce spun specialiștii și cine trebuie să fie atent, anunță Mediafax. Înlocuirea sării de masă tradiționale cu sare cu potasiu poate contribui la reducerea tensiunii arteriale, păstrând în același timp gustul preparatelor. Dieteticienii spun că această modificare simplă poate sprijini […] © G4Media.ro.
10:20
Informare METEO: ploile și ninsorile cuprind toată România, până duminică / Sâmbătă se va răci în aproape toată țara # G4Media
ANM a emis joi o informare meteorologică valabilă între 20 februarie, ora 2:00, și 22 februarie, ora 10:00. Ploile și ninsorile pornesc din regiunile vestice și se extind treptat în majoritatea țării. Vremea aduce polei, viscol și temperaturi de până la -12 grade. ANM anunță, pentru intervalul vineri, ora 2:00, duminică, ora 10:00, precipitații moderate […] © G4Media.ro.
10:10
Raed Arafat: RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu # G4Media
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a venit cu clarificări după mesajul RO-ALERT emis în timpul nopții în zona București-Ilfov, care a provocat nemulțumirea mai multor persoane. Raed Arafat susține că a fost nevoie de emiterea mesajului RO-ALERT pentru că Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, […] © G4Media.ro.
10:00
Bani europeni, patrimoniu cultural românesc. Cum a folosit regiunea București – Ilfov, finanțările nerambursabile pentru refacerea unor clădiri monument și pentru regenerare urbană # G4Media
Mai multe zeci de milioane de euro din fonduri europene au fost investite în regiunea București–Ilfov, în perioadele 2014–2020 și 2021–2027, pentru restaurarea monumentelor istorice și regenerarea urbană, potrivit datelor transmise de Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov, la solicitarea G4Media. Finanțările au vizat atât consolidarea și modernizarea unor clădiri de patrimoniu, cât și […] © G4Media.ro.
10:00
Germania ia în considere achiziţia suplimentară de F-35 pe fondul impasului proiectului unui avion de luptă european # G4Media
Germania ia în considerare să comande mai multe avioane de luptă F-35 din SUA, au declarat două surse citate joi de Reuters, o decizie care ar adânci dependenţa Berlinului de tehnologia militară americană, în contextul blocajului în care se află programul său comun cu Franţa de avioane de luptă de generaţie următoare, transmite Agerpres. Una […] © G4Media.ro.
10:00
De ce presiunea pentru aprobarea organismelor modificate genetic/ Lucian Dragomir (legumicultor): Unii fermieri întrevăd pe termen scurt câștiguri financiare importante # G4Media
Unul dintre cei mai cunoscuți legumicultori de la noi, Lucian Dragomir, director regional TeamFresh HoReCa, explică pentru G4Food, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene prin care a confirmat legalitatea interdicției impuse de Italia privind cultivarea soiului de porumb MON 810, implementată printr-o procedură care permite Comisiei Europene, la cererea unei țări UE, să restricționeze zona autorizată […] © G4Media.ro.
10:00
Preşedintele american Donald Trump a avertizat miercuri Regatul Unit să nu „cedeze” o bază militară cheie din Oceanul Indian, afirmând că aceasta ar fi vitală dacă Statele Unite ar ataca Iranul, relatează joi agenția de știri AFP. „NU CEDAŢI DIEGO GARCIA!”, a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social, la doar câteva ore după […] © G4Media.ro.
09:50
Carlos Alcaraz a făcut pasul în sferturile turneului ATP de la Doha, iar liderul mondial a oferit și faza zilei în tenis: lovitură câștigătoare dintr-o poziție extrem de dificilă. Printre primii opt jucători rămași în turneu se află trei din primii cinci favoriți. Cap de serie numărul unu la Doha, Alcaraz a trecut în două […] © G4Media.ro.
09:50
Comentariul fostului premier britanic Boris Johnson în The Wall Street Journal: La treabă ori tacă-ți fleanca, Europa / ”E vremea autonomiei strategice europene!” # G4Media
Boris Johnson, fost premier britanic în perioada 2019 – 2022 spune că liderii europeni au două opțiuni: fie să facă ceva „relevant, riscant și costisitor” pentru a ajuta Ucraina (dovedind astfel reala autonomie strategică), fie să renunțe la retorica despre „momentul Europei” și să accepte, onest, realitatea: cea mai bună strategie a Europei rămâne să […] © G4Media.ro.
09:50
Fostul șef al armatei ucrainene, considerat principalul rival politic al lui Zelenski, dezvăluie că biroul său a fost percheziționat în 2022 de Serviciul de Informații al Ucrainei și dă vina pe președinte pentru eșecul contraofensivei din 2023 # G4Media
Încă de când a fost demis din funcția de șef al armatei Ucrainei în 2024 și numit ambasador al țării în Marea Britanie, Valerii Zalujnîi a fost considerat pe scară largă principalul rival politic al președintelui Volodimir Zelenski, scrie agenția de știri AP. Zalujnîi, în vârstă de 52 de ani, refuză să discute despre ambițiile […] © G4Media.ro.
09:40
Patru frați minori, obligați de părinți și rude să cerșească în Capitală / Copiii au între 7 și 17 ani # G4Media
Patru frați cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani erau obligați de părinți și doi unchi, frații tatălui, să cerșească în diferite zone din București. Încă o persoană era implicată în transportul copiilor. Polițiștii au reținut patru persoane și fac verificări pentru depistarea unui alt unchi implicat, anunță Mediafax. Polițiștii din cadrul Direcției Generale […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:30
A început a doua zi de teste de la Bahrain, iar marele absent va fi Charles Leclerc. Monegascul nu va conduce joi pe circuitul de la Sakhir. Își va face însă apariția Max Verstappen la volanul RB22. Ferrari uimește în testul din Bahrain: Inovația „imposibil” de copiat de către rivalii din F1 Absent miercuri de […] © G4Media.ro.
09:20
Studenţii din Universitatea Babeş-Bolyai anunţă proteste împotriva majorării taxelor de şcolarizare # G4Media
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) anunţă organizarea unor proteste, începând cu 25 februarie, împotriva majorării taxelor şcolare, transmite Agerpres. „Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB), alături de organizaţiile studenţeşti, anunţă demararea unui protest miercuri, 25 februarie, ora 12:00, în faţa Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai, situat pe strada Mihail Kogălniceanu. Acest demers reprezintă o continuare a […] © G4Media.ro.
09:10
Ferrari uimește în testul din Bahrain: Inovația „imposibil” de copiat de către rivalii din F1 # G4Media
Ferrari s-a prezentat la testul din această săptămână din Bahrain cu o inovație la nivel de aerodinamică. Vorbim despre un element tehnic neobișnuit, plasat chiar în spatele evacuării și care este „imposibil” de copiat de către rivalii din Formula 1, transmite Racingnews365.com. Probleme importante pentru RedBull și Aston Martin la testul F1 din Bahrain Scuderia […] © G4Media.ro.
09:10
Ungaria și Slovacia în conflict deschis cu Ucraina pe tema ”conductei prieteniei„ / MTI: Livrările de motorină către Ucraina au fost oprite # G4Media
„Transportul de motorină din Ungaria în Ucraina a fost oprit și nu va fi reluat până când Kievul nu va restabili tranzitul țițeiului prin conducta Prietenia către țara noastră”, a anunțat miercuri, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului, relatează Agenția de presă Rador, care citează MTI. Ministrul […] © G4Media.ro.
08:50
FOTO Un ”jumate sas – jumate maghiar”, mai român decât mulți dintre cei cu tricolorul la rever / Jeno Major: ”Locuri mai potrivite pentru fotografiat ca în România nu am găsit” # G4Media
Fotografiile lui par făcute de inteligența artificială. Numele pare că e pseudonim. Inventat, oricum. Dar dacă stai să-l asculți, însă, e mai real, mai autentic și mai viu decât majoritatea oamenilor pe care credeți că-i cunoașteți, scrie Turnul Sfatului despre fotograful Jeno Major că cărui poveste de viață a fost rezumată pe pagina de Facebook […] © G4Media.ro.
08:30
Pierdere importantă pentru Chivu după înfrângerea din Champions League: „Nu știu cât va lipsi Lautaro” # G4Media
Inter a cedat cu 3-1 meciul jucat în Norvegia contra celor de la Bodo/Glimt în play-off-ul optimilor din Champions League. Cristi Chivu are însă un motiv suplimentar de neliniște: vedeta Lautaro Martinez s-a accidentat, iar antrenorul român spune că nu știe cât va lipsi căpitanul Interului. Liderul din Serie A a cedat în frigul din […] © G4Media.ro.
08:20
Filarmonica din Oradea a câștigat audiență în rândul tinerilor după ce a început să se promoveze pe Tik Tok / Manager: ”Trăim într-un ritm alert, într-un ritm în care intri pe o platformă și derulezi, derulezi” # G4Media
A crescut numărul tinerilor care merg la concertele Filarmonicii din Oradea, care a avut, pe lângă evenimentele tradiționale de joi, proiecte diverse și a dus muzica simfonică inclusiv pe Tik Tok, acolo de unde a reușit să aducă mai mulți tineri la concerte, anunță Bihoreanul. Datele au fost prezentate miercuri, în conferința de presă privind […] © G4Media.ro.
08:10
Administratorii unui call-center de investiții false, reținuți în urma unei operațiuni comune România – Republica Moldova # G4Media
Administratorii unui call-center care fac escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare au fost reținuți, în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a INI, polițiștilor și procurorilor, cu sprijinul autorităților române. În total, prejudiciul adus clienților, în special cetățeni români, este de peste un milion de lei, transmite […] © G4Media.ro.
08:00
Analiză France24, via Rador: Conceput inițial pentru a organiza reconstrucția Fâșiei Gaza, Consiliul pentru Pace susținut de Donald Trump își va desfășura prima reuniune la Washington joi. Printre puținii șefi de stat prezenți se numără și Nicușor Dan. Acest eveniment extrem de politic divizează aliații SUA și alimentează acuzațiile de concurență directă cu ONU. Cine […] © G4Media.ro.
08:00
Ce se știi despre Keenadu, un virus invizibil care îți poate spiona telefonul fără să știi / Recomandările specialiștilor # G4Media
Experții au identificat un nou malware periculos numit Keenadu, care infectează dispozitivele Android și permite infractorilor cibernetici să preia controlul complet al telefonului. Până în februarie 2026, au fost detectate peste 13.000 de dispozitive infectate la nivel global. Keenadu poate fi preinstalat direct în firmware-ul dispozitivului, integrat în aplicațiile de sistem sau descărcat din magazine […] © G4Media.ro.
08:00
Gunoaie din construcții, abandonate în Parcul Național Cheile Nerei / Autoritățile au demarat cercetările # G4Media
În interiorul Parcul Național Cheile Nerei–Beușnița a fost găsită o zonă în care au fost abandonate ilegal resturi de materiale de construcții, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Incidentul reprezintă o încălcare gravă a legislației de mediu și un pericol real pentru ecosistemele protejate din această arie naturală de importanță națională, a […] © G4Media.ro.
08:00
Organizaţii ale societăţii civile din regiunea Banatului vor să împiedice demolarea clădirilor gărilor din Remetea Mare, Recaș, Topolovatu Mare și Belinț, construite în timpul Monarhiei Austro-Ungare, transmite agenția ungară MTI, citată de Rador. Organizaţiile avertizează asupra faptului că patru gări din acea perioadă vor fi demolate pe parcursul reabilitării liniei de cale ferată Arad-Timişoara-Caransebeş, a informat […] © G4Media.ro.
07:50
Cea mai mare vulnerabilitate a mașinilor moderne, despre care se vorbește prea puțin / Cum o mașină poate deveni inutilizabilă peste noapte # G4Media
Ce se întâmplă cu o mașină atunci când compania care îi susține software-ul dispare? În contextul vehiculelor moderne, puternic conectate și dependente de infrastructură digitală, întrebarea nu mai este teoretică. Imaginați-vă situația în care apăsați butonul de start, iar mașina nu răspunde. Nu din cauza unei defecțiuni mecanice sau a unei baterii descărcate, ci pentru […] © G4Media.ro.
07:50
Joia Grasă este una dintre cele mai neobișnuite tradiții ale sezonului. Această zi marchează ultima ocazie de ospăț înainte de Postul Mare. În acest an, Joia Grasă pică pe 19 februarie, transmite Mediafax. Tradiția de Joia Grasă este legată de carnaval, care durează de la Bobotează până în Miercurea Cenușii. După aceea urmau săptămâni de […] © G4Media.ro.
07:50
De ce publică unele companii anunțuri false de angajare. Fenomenul „joburilor fantomă” ia amploare # G4Media
„Liniștea” post-aplicare a devenit o normă pentru numeroși căutători de locuri de muncă. Deși o astfel de lipsă de reacție este frecvent atribuită concurenței acerbe sau rigorii procesului de selecție, tot mai des motivul real este că poziția scoasă la concurs nu era, de fapt, activă, scrie Il Post citat de Mediafax. Așa-numitele „joburi fantomă” […] © G4Media.ro.
07:40
EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei # G4Media
Compania care operează Portul Constanța a apelat la servicii de consultanță pentru a stabili cadrul de funcționare a noului Consiliu de Administrație, o premieră pentru Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (CN APMC). Totodată, compania se pregătește să aleagă un nou șef al Portului Constanța, cursă pentru care sunt vehiculate mai multe nume, unele susținute […] © G4Media.ro.
07:40
Stațiunea Buziaș, la un pas să se închidă / Deținătorul majorității locurilor de cazare intenționează să închidă activitatea / Primar: ”Oamenii vor rămâne fără obiectul muncii, fără activitate” # G4Media
Societatea Tratament Balnear Buziaș, controlată majoritar de Transilvania Investments, ar putea să își oprească activitatea. Primarul Sorin Munteanu avertizează că închiderea ar afecta turismul balnear și locurile de muncă din zonă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Societatea Tratament Balnear Buziaș, care deține peste 600 de locuri de cazare în stațiune, este […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:30
Coreea de Nord susține că deține un lansator de rachete capabil să tragă focoase nucleare / ”E potrivit pentru un atac special” # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat prezentarea oficială a unui uriaş lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, a anunţat joi presa de stat, citată de AFP, transmite Agerpres. Miercuri, în cadrul unei ceremonii, Kim Jong Un a ţinut un discurs în care a lăudat noul lansator multiplu de rachete de 600 […] © G4Media.ro.
07:20
SUA ar fi pregătite să atace Iran chiar începând cu acest sfârșit de săptămână, dar Trump nu a decis dacă va autoriza acțiunea (surse CNN) # G4Media
Armata Statelor Unite ale Americii este pregătită să lanseze lovituri militare împotriva Iranului chiar din acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a decis încă dacă va autoriza o astfel de acțiune, au declarat surse pentru CNN, transmite Mediafax. Armata americană ar putea fi pregătită pentru un atac până la sfârșitul săptămânii, în urma unei […] © G4Media.ro.
07:10
Un cetățean cambodgian a murit în custodia ICE / Este al șaptelea deces înregistrat în 2026 # G4Media
Un deținut aflat în custodia Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) a murit luni într-un centru de detenție din statul Indiana, iar cauza decesului este în curs de investigare, relatează Mediafax, care citează Reuters. Un cetățean cambodgian în vârstă de 59 de ani, deținut la Centrul de Detenție Miami, a fost găsit inconștient în celula […] © G4Media.ro.
06:30
Trump a marcat ”Luna Istoriei Negre” la Casa Albă, după scandalul publicării unui clip rasist cu familia Obama, făcut cu AI # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a organizat miercuri o recepție la Casa Albă dedicată Lunii Istoriei Negre, transmite Mediafax. Evenimentul are loc la câteva săptămâni după ce președintele a distribuit videoclip rasist, generat de AI, pe rețelele sociale, care îi înfățișa pe Barack Obama și pe Michelle Obama ca maimuțe. „Sărbătorim Luna Istoriei Negre. Onorăm memoria […] © G4Media.ro.
06:20
Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a fost audiat miercuri într-un proces de referință care vizează acuzații potrivit cărora platforme de social media precum Instagram ar fi concepute pentru a crea dependență și a afecta sănătatea mintală a copiilor, transmite Mediafax. Audierea lui Mark Zuckerberg face parte dintr-un proces fără precedent, aflat pe rolul Tribunalului Superior din […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
Cristi Chivu a înghețat la Cercul Polar. Bodo/Glimt a învins-o pe Inter în play-off-ul Ligii Campionilor, scor 3-1 # G4Media
Bodo/Glimt a dat o adevărată lovitură în primul tur din play-off-ul Ligii Campionilor cu Inter Milano, formație pe care a învins-o cu 3-1 pe teren propriu, miercuri seară. Cristi Chivu a înghețat la Cercul Polar atunci când formația din Norvegia a combinat în mare stil la reușita lui Sondre Fet din minutul 20. Inter Milano […] © G4Media.ro.
18 februarie 2026
23:20
Grindeanu, legat de șefia serviciilor secrete: Pe noi ne interesează ca persoanele numite să nu transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri # G4Media
Chestionat despre negocierile din coaliție privind numirea șefilor de servicii secrete, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că așteaptă ca nominalizările să vină din partea președintelui, așa cum prevede procedura, subliniind că PSD a exprimat deja care-i sunt pretențiile. „Pe noi ne interesează să vorbim de persoane pentru care loialitatea față de instituție nu este […] © G4Media.ro.
22:50
Artista americană Taylor Swift a ocupat primul loc în topul de vânzări muzicale globale în 2025, pentru al patrulea an consecutiv şi pentru a şasea oară în cariera sa, a anunţat miercuri Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), organizaţie cu sediul la Londra, transmite AFP, transmite Agerpres. Acest premiu prestigios recunoaşte artistul cu cele mai […] © G4Media.ro.
22:50
Google va uni India şi SUA cu o reţea de cabluri submarine pentru accelerarea Inteligenţei Artificiale # G4Media
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a anunţat miercuri lansarea „Iniţiativei de Conectare India-America”, un proiect de infrastructură care va desfăşura cabluri submarine pentru conectivitatea în Inteligenţa Artificială (IA) între India, Statele Unite şi punte strategice din emisfera sudică, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Vorbind la „Summitul India-Impactul Inteligenţei Artificiale”, care se desfăşoară în […] © G4Media.ro.
22:40
Rolul organelor de control pe litoral va fi de informare, prevenţie şi apoi de control şi de sancţiune (secretar de stat) # G4Media
Rolul organelor de control ale statului, pe perioada sezonului estival, va trebui să fie de informare, prevenţie şi apoi de control şi de sancţiune, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Laurenţiu Gîdei, secretar de stat responsabil de turism la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), transmite Agerpres. „Avem toleranţă zero […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:30
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin intermediul nervului vag (studiu) # G4Media
O noapte sau două de somn insuficient poate însemna mai mult decât o simplă stare de oboseală, putând afecta celulele stem din intestin, făcând acest organ să fie mai susceptibil la boli inflamatorii, conform rezultatelor unui nou studiu desfăşurat pe şoareci şi publicat la 5 februarie de jurnalul Cell Stem Cell, transmite miercuri Live Science, […] © G4Media.ro.
22:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.008 lei, transmite Agerpres. Declaraţia acestuia vine în contextul deciziei Curţii Constituţionale privind reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare în sistemul judiciar. ”Mă întreabă multă lume […] © G4Media.ro.
22:10
Grindeanu, despre Bolojan: Atitudine de felcer, mai întâi taie și apoi măsoară. PSD evaluează dacă rămâne la guvernare. Cât timp măsurile pe care le propunem nu intră în buget, evaluarea e una negativă # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat miercuri seara în emisiune la Digi24 că formațiunea sa „evaluează” dacă rămâne în actuala coaliție de guvernare, subliniind că pachetul de protecție socială care se ridică undeva la 4 miliarde de lei trebuie cuprins în bugetul pentru anul 2026. „Evaluăm dacă rămânem la guvernare și vă spun că PSD […] © G4Media.ro.
22:00
Valul de arestări din Franța în urma uciderii unui naționalist pune presiune pe extrema stângă # G4Media
Alte două persoane au fost reținute de autoritățile franceze care anchetează uciderea unui activist student de extremă dreapta de către prezumtivi militanți radicali de stânga în Lyon, aducând numărul total al persoanelor aflate în custodie la 11, scrie BBC. Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a suferit leziuni cerebrale fatale după ce a […] © G4Media.ro.
21:30
Sorana Cîrstea (locul 32 WTA) a fost eliminată de la turneul de categorie WTA 1000 din Dubai, miercuri seară, în optimile de finală, de către Alexandra Eala (locul 47 WTA). Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
21:30
De secole, oamenii s-au temut că roboții le vor lua locurile de muncă. Pe 1 februarie, paradigma s-a schimbat: roboții creează locuri de muncă. Acum, 518.284 de oameni – și numărul lor crește rapid – își oferă munca agenților AI pe o nouă piață online numită RentAHuman. Există anunțuri pentru numărarea porumbeilor în Washington (30 […] © G4Media.ro.
21:30
Minglr, o aplicație dezvoltată de un antreprenor din Bacău, conectează oameni în timp real pentru business și socializare, în funcție de geolocație # G4Media
Un antreprenor originar din Bacău a creat o aplicație inovatoare, care le permite românilor și străinilor să se conecteze în timp real, fie pentru colaborări profesionale, fie pentru socializare. Minglr.eu, lansată de Călin Spiridon, specialist în marketing cu peste 10 ani de experiență și absolvent al Oxford College of Marketing, funcționează pe baza geolocației și […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.