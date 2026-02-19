Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s / Prioritățile Guvernului sunt investițiile și scăderea prețului la energie

22:30

O noapte sau două de somn insuficient poate însemna mai mult decât o simplă stare de oboseală, putând afecta celulele stem din intestin, făcând acest organ să fie mai susceptibil la boli inflamatorii, conform rezultatelor unui nou studiu desfăşurat pe şoareci şi publicat la 5 februarie de jurnalul Cell Stem Cell, transmite miercuri Live Science, […] © G4Media.ro.