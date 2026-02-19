Studenţii din Universitatea Babeş-Bolyai anunţă proteste împotriva majorării taxelor de şcolarizare
G4Media, 19 februarie 2026
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) anunţă organizarea unor proteste, începând cu 25 februarie, împotriva majorării taxelor şcolare, transmite Agerpres. „Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB), alături de organizaţiile studenţeşti, anunţă demararea unui protest miercuri, 25 februarie, ora 12:00, în faţa Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai, situat pe strada Mihail Kogălniceanu. Acest demers reprezintă o continuare a
Carlos Alcaraz a făcut pasul în sferturile turneului ATP de la Doha, iar liderul mondial a oferit și faza zilei în tenis: lovitură câștigătoare dintr-o poziție extrem de dificilă. Printre primii opt jucători rămași în turneu se află trei din primii cinci favoriți. Cap de serie numărul unu la Doha, Alcaraz a trecut în două
Comentariul fostului premier britanic Boris Johnson în The Wall Street Journal: La treabă ori tacă-ți fleanca, Europa / "E vremea autonomiei strategice europene!"
Boris Johnson, fost premier britanic în perioada 2019 – 2022 spune că liderii europeni au două opțiuni: fie să facă ceva „relevant, riscant și costisitor" pentru a ajuta Ucraina (dovedind astfel reala autonomie strategică), fie să renunțe la retorica despre „momentul Europei" și să accepte, onest, realitatea: cea mai bună strategie a Europei rămâne să
Fostul șef al armatei ucrainene, considerat principalul rival politic al lui Zelenski, dezvăluie că biroul său a fost percheziționat în 2022 de Serviciul de Informații al Ucrainei și dă vina pe președinte pentru eșecul contraofensivei din 2023
Încă de când a fost demis din funcția de șef al armatei Ucrainei în 2024 și numit ambasador al țării în Marea Britanie, Valerii Zalujnîi a fost considerat pe scară largă principalul rival politic al președintelui Volodimir Zelenski, scrie agenția de știri AP. Zalujnîi, în vârstă de 52 de ani, refuză să discute despre ambițiile
Patru frați minori, obligați de părinți și rude să cerșească în Capitală / Copiii au între 7 și 17 ani
Patru frați cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani erau obligați de părinți și doi unchi, frații tatălui, să cerșească în diferite zone din București. Încă o persoană era implicată în transportul copiilor. Polițiștii au reținut patru persoane și fac verificări pentru depistarea unui alt unchi implicat, anunță Mediafax. Polițiștii din cadrul Direcției Generale
A început a doua zi de teste de la Bahrain, iar marele absent va fi Charles Leclerc. Monegascul nu va conduce joi pe circuitul de la Sakhir. Își va face însă apariția Max Verstappen la volanul RB22. Ferrari uimește în testul din Bahrain: Inovația „imposibil" de copiat de către rivalii din F1 Absent miercuri de
Ferrari uimește în testul din Bahrain: Inovația „imposibil" de copiat de către rivalii din F1
Ferrari s-a prezentat la testul din această săptămână din Bahrain cu o inovație la nivel de aerodinamică. Vorbim despre un element tehnic neobișnuit, plasat chiar în spatele evacuării și care este „imposibil" de copiat de către rivalii din Formula 1, transmite Racingnews365.com. Probleme importante pentru RedBull și Aston Martin la testul F1 din Bahrain Scuderia
Ungaria și Slovacia în conflict deschis cu Ucraina pe tema "conductei prieteniei„ / MTI: Livrările de motorină către Ucraina au fost oprite
„Transportul de motorină din Ungaria în Ucraina a fost oprit și nu va fi reluat până când Kievul nu va restabili tranzitul țițeiului prin conducta Prietenia către țara noastră", a anunțat miercuri, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului, relatează Agenția de presă Rador, care citează MTI. Ministrul
FOTO Un "jumate sas – jumate maghiar", mai român decât mulți dintre cei cu tricolorul la rever / Jeno Major: "Locuri mai potrivite pentru fotografiat ca în România nu am găsit"
Fotografiile lui par făcute de inteligența artificială. Numele pare că e pseudonim. Inventat, oricum. Dar dacă stai să-l asculți, însă, e mai real, mai autentic și mai viu decât majoritatea oamenilor pe care credeți că-i cunoașteți, scrie Turnul Sfatului despre fotograful Jeno Major că cărui poveste de viață a fost rezumată pe pagina de Facebook
Pierdere importantă pentru Chivu după înfrângerea din Champions League: „Nu știu cât va lipsi Lautaro"
Inter a cedat cu 3-1 meciul jucat în Norvegia contra celor de la Bodo/Glimt în play-off-ul optimilor din Champions League. Cristi Chivu are însă un motiv suplimentar de neliniște: vedeta Lautaro Martinez s-a accidentat, iar antrenorul român spune că nu știe cât va lipsi căpitanul Interului. Liderul din Serie A a cedat în frigul din
Filarmonica din Oradea a câștigat audiență în rândul tinerilor după ce a început să se promoveze pe Tik Tok / Manager: "Trăim într-un ritm alert, într-un ritm în care intri pe o platformă și derulezi, derulezi"
A crescut numărul tinerilor care merg la concertele Filarmonicii din Oradea, care a avut, pe lângă evenimentele tradiționale de joi, proiecte diverse și a dus muzica simfonică inclusiv pe Tik Tok, acolo de unde a reușit să aducă mai mulți tineri la concerte, anunță Bihoreanul. Datele au fost prezentate miercuri, în conferința de presă privind
Administratorii unui call-center de investiții false, reținuți în urma unei operațiuni comune România – Republica Moldova
Administratorii unui call-center care fac escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare au fost reținuți, în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a INI, polițiștilor și procurorilor, cu sprijinul autorităților române. În total, prejudiciul adus clienților, în special cetățeni români, este de peste un milion de lei, transmite
Analiză France24, via Rador: Conceput inițial pentru a organiza reconstrucția Fâșiei Gaza, Consiliul pentru Pace susținut de Donald Trump își va desfășura prima reuniune la Washington joi. Printre puținii șefi de stat prezenți se numără și Nicușor Dan. Acest eveniment extrem de politic divizează aliații SUA și alimentează acuzațiile de concurență directă cu ONU. Cine
Ce se știi despre Keenadu, un virus invizibil care îți poate spiona telefonul fără să știi / Recomandările specialiștilor
Experții au identificat un nou malware periculos numit Keenadu, care infectează dispozitivele Android și permite infractorilor cibernetici să preia controlul complet al telefonului. Până în februarie 2026, au fost detectate peste 13.000 de dispozitive infectate la nivel global. Keenadu poate fi preinstalat direct în firmware-ul dispozitivului, integrat în aplicațiile de sistem sau descărcat din magazine
Gunoaie din construcții, abandonate în Parcul Național Cheile Nerei / Autoritățile au demarat cercetările
În interiorul Parcul Național Cheile Nerei–Beușnița a fost găsită o zonă în care au fost abandonate ilegal resturi de materiale de construcții, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Incidentul reprezintă o încălcare gravă a legislației de mediu și un pericol real pentru ecosistemele protejate din această arie naturală de importanță națională, a
Organizaţii ale societăţii civile din regiunea Banatului vor să împiedice demolarea clădirilor gărilor din Remetea Mare, Recaș, Topolovatu Mare și Belinț, construite în timpul Monarhiei Austro-Ungare, transmite agenția ungară MTI, citată de Rador. Organizaţiile avertizează asupra faptului că patru gări din acea perioadă vor fi demolate pe parcursul reabilitării liniei de cale ferată Arad-Timişoara-Caransebeş, a informat
Cea mai mare vulnerabilitate a mașinilor moderne, despre care se vorbește prea puțin / Cum o mașină poate deveni inutilizabilă peste noapte
Ce se întâmplă cu o mașină atunci când compania care îi susține software-ul dispare? În contextul vehiculelor moderne, puternic conectate și dependente de infrastructură digitală, întrebarea nu mai este teoretică. Imaginați-vă situația în care apăsați butonul de start, iar mașina nu răspunde. Nu din cauza unei defecțiuni mecanice sau a unei baterii descărcate, ci pentru
Joia Grasă este una dintre cele mai neobișnuite tradiții ale sezonului. Această zi marchează ultima ocazie de ospăț înainte de Postul Mare. În acest an, Joia Grasă pică pe 19 februarie, transmite Mediafax. Tradiția de Joia Grasă este legată de carnaval, care durează de la Bobotează până în Miercurea Cenușii. După aceea urmau săptămâni de
De ce publică unele companii anunțuri false de angajare. Fenomenul „joburilor fantomă" ia amploare
„Liniștea" post-aplicare a devenit o normă pentru numeroși căutători de locuri de muncă. Deși o astfel de lipsă de reacție este frecvent atribuită concurenței acerbe sau rigorii procesului de selecție, tot mai des motivul real este că poziția scoasă la concurs nu era, de fapt, activă, scrie Il Post citat de Mediafax. Așa-numitele „joburi fantomă"
EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
Compania care operează Portul Const
Stațiunea Buziaș, la un pas să se închidă / Deținătorul majorității locurilor de cazare intenționează să închidă activitatea / Primar: ”Oamenii vor rămâne fără obiectul muncii, fără activitate” # G4Media
Societatea Tratament Balnear Buziaș, controlată majoritar de Transilvania Investments, ar putea să își oprească activitatea. Primarul Sorin Munteanu avertizează că închiderea ar afecta turismul balnear și locurile de muncă din zonă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Societatea Tratament Balnear Buziaș, care deține peste 600 de locuri de cazare în stațiune, este […] © G4Media.ro.
Coreea de Nord susține că deține un lansator de rachete capabil să tragă focoase nucleare / ”E potrivit pentru un atac special” # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat prezentarea oficială a unui uriaş lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, a anunţat joi presa de stat, citată de AFP, transmite Agerpres. Miercuri, în cadrul unei ceremonii, Kim Jong Un a ţinut un discurs în care a lăudat noul lansator multiplu de rachete de 600 […] © G4Media.ro.
SUA ar fi pregătite să atace Iran chiar începând cu acest sfârșit de săptămână, dar Trump nu a decis dacă va autoriza acțiunea (surse CNN) # G4Media
Armata Statelor Unite ale Americii este pregătită să lanseze lovituri militare împotriva Iranului chiar din acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a decis încă dacă va autoriza o astfel de acțiune, au declarat surse pentru CNN, transmite Mediafax. Armata americană ar putea fi pregătită pentru un atac până la sfârșitul săptămânii, în urma unei […] © G4Media.ro.
Un cetățean cambodgian a murit în custodia ICE / Este al șaptelea deces înregistrat în 2026 # G4Media
Un deținut aflat în custodia Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) a murit luni într-un centru de detenție din statul Indiana, iar cauza decesului este în curs de investigare, relatează Mediafax, care citează Reuters. Un cetățean cambodgian în vârstă de 59 de ani, deținut la Centrul de Detenție Miami, a fost găsit inconștient în celula […] © G4Media.ro.
Trump a marcat ”Luna Istoriei Negre” la Casa Albă, după scandalul publicării unui clip rasist cu familia Obama, făcut cu AI # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a organizat miercuri o recepție la Casa Albă dedicată Lunii Istoriei Negre, transmite Mediafax. Evenimentul are loc la câteva săptămâni după ce președintele a distribuit videoclip rasist, generat de AI, pe rețelele sociale, care îi înfățișa pe Barack Obama și pe Michelle Obama ca maimuțe. „Sărbătorim Luna Istoriei Negre. Onorăm memoria […] © G4Media.ro.
Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a fost audiat miercuri într-un proces de referință care vizează acuzații potrivit cărora platforme de social media precum Instagram ar fi concepute pentru a crea dependență și a afecta sănătatea mintală a copiilor, transmite Mediafax. Audierea lui Mark Zuckerberg face parte dintr-un proces fără precedent, aflat pe rolul Tribunalului Superior din […] © G4Media.ro.
Cristi Chivu a înghețat la Cercul Polar. Bodo/Glimt a învins-o pe Inter în play-off-ul Ligii Campionilor, scor 3-1 # G4Media
Bodo/Glimt a dat o adevărată lovitură în primul tur din play-off-ul Ligii Campionilor cu Inter Milano, formație pe care a învins-o cu 3-1 pe teren propriu, miercuri seară. Cristi Chivu a înghețat la Cercul Polar atunci când formația din Norvegia a combinat în mare stil la reușita lui Sondre Fet din minutul 20. Inter Milano […] © G4Media.ro.
Grindeanu, legat de șefia serviciilor secrete: Pe noi ne interesează ca persoanele numite să nu transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri # G4Media
Chestionat despre negocierile din coaliție privind numirea șefilor de servicii secrete, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că așteaptă ca nominalizările să vină din partea președintelui, așa cum prevede procedura, subliniind că PSD a exprimat deja care-i sunt pretențiile. „Pe noi ne interesează să vorbim de persoane pentru care loialitatea față de instituție nu este […] © G4Media.ro.
Artista americană Taylor Swift a ocupat primul loc în topul de vânzări muzicale globale în 2025, pentru al patrulea an consecutiv şi pentru a şasea oară în cariera sa, a anunţat miercuri Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), organizaţie cu sediul la Londra, transmite AFP, transmite Agerpres. Acest premiu prestigios recunoaşte artistul cu cele mai […] © G4Media.ro.
Google va uni India şi SUA cu o reţea de cabluri submarine pentru accelerarea Inteligenţei Artificiale # G4Media
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a anunţat miercuri lansarea „Iniţiativei de Conectare India-America”, un proiect de infrastructură care va desfăşura cabluri submarine pentru conectivitatea în Inteligenţa Artificială (IA) între India, Statele Unite şi punte strategice din emisfera sudică, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Vorbind la „Summitul India-Impactul Inteligenţei Artificiale”, care se desfăşoară în […] © G4Media.ro.
Rolul organelor de control pe litoral va fi de informare, prevenţie şi apoi de control şi de sancţiune (secretar de stat) # G4Media
Rolul organelor de control ale statului, pe perioada sezonului estival, va trebui să fie de informare, prevenţie şi apoi de control şi de sancţiune, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Laurenţiu Gîdei, secretar de stat responsabil de turism la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), transmite Agerpres. „Avem toleranţă zero […] © G4Media.ro.
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin intermediul nervului vag (studiu) # G4Media
O noapte sau două de somn insuficient poate însemna mai mult decât o simplă stare de oboseală, putând afecta celulele stem din intestin, făcând acest organ să fie mai susceptibil la boli inflamatorii, conform rezultatelor unui nou studiu desfăşurat pe şoareci şi publicat la 5 februarie de jurnalul Cell Stem Cell, transmite miercuri Live Science, […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.008 lei, transmite Agerpres. Declaraţia acestuia vine în contextul deciziei Curţii Constituţionale privind reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare în sistemul judiciar. ”Mă întreabă multă lume […] © G4Media.ro.
Grindeanu, despre Bolojan: Atitudine de felcer, mai întâi taie și apoi măsoară. PSD evaluează dacă rămâne la guvernare. Cât timp măsurile pe care le propunem nu intră în buget, evaluarea e una negativă # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat miercuri seara în emisiune la Digi24 că formațiunea sa „evaluează” dacă rămâne în actuala coaliție de guvernare, subliniind că pachetul de protecție socială care se ridică undeva la 4 miliarde de lei trebuie cuprins în bugetul pentru anul 2026. „Evaluăm dacă rămânem la guvernare și vă spun că PSD […] © G4Media.ro.
Valul de arestări din Franța în urma uciderii unui naționalist pune presiune pe extrema stângă # G4Media
Alte două persoane au fost reținute de autoritățile franceze care anchetează uciderea unui activist student de extremă dreapta de către prezumtivi militanți radicali de stânga în Lyon, aducând numărul total al persoanelor aflate în custodie la 11, scrie BBC. Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a suferit leziuni cerebrale fatale după ce a […] © G4Media.ro.
Sorana Cîrstea (locul 32 WTA) a fost eliminată de la turneul de categorie WTA 1000 din Dubai, miercuri seară, în optimile de finală, de către Alexandra Eala (locul 47 WTA). Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
De secole, oamenii s-au temut că roboții le vor lua locurile de muncă. Pe 1 februarie, paradigma s-a schimbat: roboții creează locuri de muncă. Acum, 518.284 de oameni – și numărul lor crește rapid – își oferă munca agenților AI pe o nouă piață online numită RentAHuman. Există anunțuri pentru numărarea porumbeilor în Washington (30 […] © G4Media.ro.
Minglr, o aplicație dezvoltată de un antreprenor din Bacău, conectează oameni în timp real pentru business și socializare, în funcție de geolocație # G4Media
Un antreprenor originar din Bacău a creat o aplicație inovatoare, care le permite românilor și străinilor să se conecteze în timp real, fie pentru colaborări profesionale, fie pentru socializare. Minglr.eu, lansată de Călin Spiridon, specialist în marketing cu peste 10 ani de experiență și absolvent al Oxford College of Marketing, funcționează pe baza geolocației și […] © G4Media.ro.
O fată de 16 ani a fost descoperită inconștientă pe stradă / Se presupune că ar fi fost electrocutată după ce un copac ar fi căzut pe niște fire de tensiune # G4Media
Polițiștii au intervenit în Sectorul 6 din Capitală după ce au fost sesizați că o persoană ar fi căzut pe stradă, inconștientă, posibil electrocutată. Polițiștii s-au deplasat la fața locului (stradă Iuliu Maniu), unde au identificat o minoră în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale. Un echipaj […] © G4Media.ro.
ADP Alexandria a început fertilizarea parcurilor cu Florovit / Îngrășământul este recomandat a fi folosit începând cu luna aprilie # G4Media
Administrația Domeniului Public Alexandria anunță că a început fertilizarea zonelor verzi din municipiu cu îngrăşământul Florovit, deși site-urile care vând produsul recomandă folosirea sa în lunile aprilie – august. “Ninsoarea recentă creează condiţii ideale pentru ca substanţele nutritive să pătrundă eficient în sol şi să ajute plantele să se dezvolte sănătos în primăvară. Vă informăm […] © G4Media.ro.
Fost pompier din Oradea, trimis în judecată pentru că s-ar fi dat drept ofițer SRI, obţinând peste 20.000 euro pentru „angajări” la SRI, SIE, SMURD și ISU # G4Media
Un fost pompier din județul Bihor a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce, timp de mai mulți ani, s-ar fi dat drept ofițer al serviciilor de informații și ar fi obținut bani de la persoane cărora le promitea „angajări” în instituții precum SRI, SIE, SMURD sau ISU, relatează ebihoreanul.ro. Ionel Gabor, care […] © G4Media.ro.
INTERVIU: Interzicerea rețelelor sociale pentru minori – protecție reală sau soluție radicală? # G4Media
Interzicerea rețelelor sociale pentru minori, de la o anumită vârstă. Australia a făcut primul pas. Mai multe state europene analizează măsuri similare. Iar în România, ideea unui „majorat online” a ajuns deja în Parlament. Într-o discuție pentru ENTR, Francesca Cristea, Head of Policy & Programs la Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, explică de unde […] © G4Media.ro.
Hotelurile de pe litoral ar putea fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival încă din 20 aprilie, anunță FPTR # G4Media
Hotelurile din toate staţiunile de pe Litoralul românesc ar putea fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival încă din 20 aprilie, iar între 15 mai şi 15 septembrie, lucrările ar trebuie să înceteze, cu mici excepţii, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, prim-vicepreşedinte Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Nicolae Bucovală, potrivit […] © G4Media.ro.
La mai bine de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, iubitul ei este judecat joi, acuzat de omor din culpă gravă, potrivit BBC. Kerstin G a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner, care a luat o […] © G4Media.ro.
În Ialomița, circulaţia rutieră pe DN 21A şi DJ 213 rămâne închisă din cauza condiţiilor meteo # G4Media
Circulaţia rutieră rămâne închisă pe drumul naţional DN 21A tronsonul dintre Ţăndărei şi limita cu judeţul Brăila şi pe drumul judeţean DJ 213 Chirana – limită cu judeţul Brăila, din cauza condiţiilor meteorologice nefavrabile, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa, în raportul operativ de la ora 18:30, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, circulaţia pe […] © G4Media.ro.
Războiul dintre SUA și Iran ar putea fi iminent și ar putea dura săptămâni întregi, avertizează surse după ultimele negocieri nucleare # G4Media
O confruntare militară între SUA și Iran ar putea începe în zilele următoare și ar putea fi o campanie intensă, de mai multe săptămâni, în ciuda negocierilor diplomatice în curs între Washington și Teheran, au declarat miercuri surse citate de cotidianul Times of Israel. Fostul șef al serviciului de informații militare al IDF, Amos Yadlin, […] © G4Media.ro.
Abrudean, după scandalul din plenul Senatului: Situaţiile de acest tip nu vor fi tolerate / Victoria Stoiciu: Extremiștii au transformat Parlamentul în stadion # G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a solicitat Comisiei juridice să analizeze incidentul din şedinţa de plen de miercuri şi să acţioneze în conformitate cu prevederile Regulamentului privind Deontologia parlamentară, abateri şi sancţiuni, potrivit Agerpres. „Referitor la incidentul petrecut în şedinţa de Plen a Senatului României din data de 18 februarie 2026, Preşedintele Senatului a dispus, ca […] © G4Media.ro.
Opt ore de noi discuţii între Ucraina şi Rusia, fără progrese către pace / Rușii nu cedează solicitarea de a obține întregul Donbas # G4Media
A treia rundă de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, mediate de SUA, a durat opt ore la Geneva şi s-a încheiat miercuri abrupt după o sesiune de discuţii de numai două ore, principalul rezultat cunoscut fiind abordarea modalităţilor de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord, o perspectivă […] © G4Media.ro.
Bolojan, despre impozitul progresiv: Consider că în situația actuală acest proiect nu este de actualitate # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o intervenție telefonică la Digi24, că introducerea impozitării progresive a veniturilor nu este un proiect de actualitate. Premierul a explicat că schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta, ci este nevoie de cel puțin un an pentru a face o astfel de […] © G4Media.ro.
Ilie Bolojan, live la Digi24: Reforma pensiilor speciale pentru celelalte categorii, în martie / Se elimină cumulul pensie-salariu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan este invitat LIVE în studiourile Digi24. G4Media transmite LIVE cele mai importante declarații ale primului ministru: Q: Când aflăm dacă banii nu sunt pierduți? A: Probabil în 2-3 săptămâni după ce ar apărea legea în MO, deci finalul lui februarie – începutul lunii martie Q: Nu sunt magistrații singurii pensionari speciali. Ce […] © G4Media.ro.
