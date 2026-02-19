OFICIAL Armata Poloneză interzice mașinile „Made in China”. Risc de „achiziții de date necontrolate”!
Newsweek.ro, 19 februarie 2026 10:50
Armata Poloneză a decis să interzică accesul mașinilor „Made in China” în bazele și celelalte facili...
• • •
Acum 15 minute
11:20
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu mai cresc o perioadă. El încasează o pensie de 26.000 lei # Newsweek.ro
Mugur Isărescu a anunțat că pensiile nu vor mai crește în următoarea pertioadă deoarece au crescut „...
Acum o oră
10:50
10:40
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran ating un nivel critic. Surse din securitatea americană spun ...
Acum 2 ore
10:30
Răzvan Lucescu „se bate” cu Ionuț Radu, azi, în Europa League. Unde vezi meciul PAOK – Celta Vigo la TV # Newsweek.ro
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, „se bate” azi, la Salonic, în Europa League, cu Celta Vigo...
10:20
50% dintre fermele pomicole asigurate au avizat cel puțin un risc în 2025. Înghețul târziu, o mare problemă # Newsweek.ro
Agra Asigurări, liderul național în domeniul asigurărilor agricole, anunță că înghețul târziu de pri...
10:10
Horoscop - Fiecare an din calendarul chinezesc este reprezentat de unul dintre cele 12 animale: Șobo...
10:00
Ministerul Educației schimbă notarea elevilor. Profesorii pot fi sancționați dacă nu respectă noile reguli # Newsweek.ro
Ministerul Educației introduce din această toamnă criterii unitare de evaluare în toate școlile. Ace...
09:40
Putin respinge noile sancțiuni ale lui Trump împotriva Cubei și promite sprijin total pentru Havana # Newsweek.ro
Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va accepta noile sancțiuni americane impuse Cubei și va contin...
Acum 4 ore
09:30
Un virus periculos ajunge la granița României. Provoacă febră și dureri de mâini care pot dura ani de zile # Newsweek.ro
Un nou studiu științific avertizează că virusul tropical chikungunya s-ar putea răspândi în mare par...
09:10
Radu Miruță vrea să schimbe legea pentru ca Steaua să poată promova în Superliga: Să fie bătuți doar pe gazon # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță inițierea unei modificări legislative care să permită Stelei...
09:10
Consiliul pentru Pace al lui Trump divide Europa. Franța critică dur participarea UE. România participă # Newsweek.ro
Statele europene sunt profund divizate după decizia Comisiei Europene de a trimite un reprezentant l...
08:50
Turcia unește forțele cu Bulgaria să scoată gaz din Marea Neagră. Zăcământul României are 100.000.000.000 mc # Newsweek.ro
Bulgaria a chemat Turcia în ajutor în încercarea de a scoate gazul din perimietrul să din Marea Neag...
08:40
Ministrul Apărării, anunț oficial: asocierea pensiilor militare cu cele ale magistraților este falsă # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, reclamă, miercuri seară, o ”dezinformare intenţionat întreţinută”, ...
08:30
Sorin Grindeanu, mesaj tranșant despre relația cu premierul Ilie Bolojan: Nu suntem cu inimioare pe WhatsApp # Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că are o relație instituțională cu premierul ...
08:20
DNA prezintă un raport într-un context tensionat: decizia CCR și controversele din jurul lui Marius Voineag # Newsweek.ro
Direcţia Naţională Anticorupţie prezintă joi raportul pe 2025, în contextul deciziei Curtea Constitu...
08:10
Nu ieșiți la pensie! Care români ar putea primi 10% în plus la salariu? Anunțul guvernului # Newsweek.ro
Este austeritate în România. Și totuși un minister și-a făcut calculele. Dacă angajații nu ies la pe...
08:10
INFOTRAFIC: Trafic îngreunat temporar pe A3, nicio autostradă închisă din cauza vremii # Newsweek.ro
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit ...
07:50
Președintele Nicușor Dan participă la Washington la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la Washington, la Consiliul pentru Pace, o iniţiativă a pre...
07:40
METEO Amendă 500 lei dacă arunci zăpada pe trotuar de la balcon. Unde o poți depozita? # Newsweek.ro
Aruncarea zăpezii de la balcon pe trotuar poate atrage o amendă de 500 de lei, avertizează autorităț...
07:40
VIDEO Alertă maximă de război SUA-Iran. Trump țintește regimul de la Teheran cu 600 rachete Tomahawk # Newsweek.ro
Israelul și-a plasat forțele în alertă maximă și a intensificat pregătirile militare, pe măsură ce a...
Acum 6 ore
07:30
Cum se face COSR că se luptă cu abuzurile la adresa minorilor din sportul românesc. Măsuri doar pe hârtie # Newsweek.ro
Comitetul Olimpic și Sportiv Român suține că făcut tot ce trebuie după sesizarea abuzurilor de la Fe...
07:20
Directorul Poștei refuză să colecteze taxa pe coletele Temu. A fost în vizite „neautorizate” în China # Newsweek.ro
Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, care făcea vizite neautorizate în China, este unul dintre...
07:10
Horoscop 20 februarie. Luna în Berbec aduce evenimente neașteptate Capricornilor. Peștii, zi agitată # Newsweek.ro
Horoscop 20 februarie. Luna în Berbec aduce o zi cu evenimente neașteptate Capricornilor. Peștii au ...
06:50
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie # Newsweek.ro
Vești importante pentru pensionari. parlamentul urmează să schimbe legea pensiilor astfel încât o ca...
Acum 12 ore
23:00
Sorin Grindeanu: Dacă pachetul de relansare PSD era lege în septembrie, poate nu intram în recesiune tehnică # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că, dacă pachetul de relansare propus de partid intra în vigoare...
Acum 24 ore
22:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că, "în momentul în care nu voi mai fi premier, pentru mine va fi ...
21:50
Sorin Grindeanu: "Foarte bine că a fost luată în sfârșit decizia de CCR privind pensiile speciale" # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu spune că este "foarte bine că a fost luată în sfârșit decizia de CCR pr...
21:40
Bolojan: Avem pregătit proiectul privind cumulul pensiei cu salariul la stat; va fi adoptat zilele următoare # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că are pregătit proiectul privind cumulul pensiei cu salariul la stat ş...
21:20
Serviciul suedez de informații și securitate militară (MUST) a raportat o amenințare militară crescu...
21:10
Donald Trump e mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, e mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizeaz...
20:50
Ilie Bolojan anunţă tăierea tuturor pensiilor speciale. "Alta e să fii în stradă, zi de zi, la ordine publică" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă tăierea tuturor pensiilor speciale, după ce Legea pensiilor magis...
20:30
Peste 120.000 de locuri de muncă pierdute în industrie. Sectoarele auto sunt cele mai afectate # Newsweek.ro
Economia germană este în criză, fără nicio perspective de redresare. Sectorul industrial este deoseb...
20:20
Iran și Rusia, operațiuni navale comune lângă Strâmtoarea Ormuz. SUA pregătesc căderea regimului de la Teheran # Newsweek.ro
Iranul și Rusia execută operațiuni navale comune în Golful Oman, despărțit de Golful Persic prin Str...
19:50
Sunt cumpărate şi în România. Roşiile marocane dau alarma în rîndul fermierilor din UE. Care este cauza? # Newsweek.ro
Sunt cumpărate şi în România, din orice supermarket. Roşiile marocane au reuşit să dea alarma în rîn...
19:40
Ce înseamnă dacă vezi o pungă de plastic legată de un copac în pădure? Este un avertisment # Newsweek.ro
Te plimbi printr-un parc, bucurându-te de calmul naturii, când ceva ciudat îți atrage atenția. O pun...
19:40
Ce schimbări apar în organism atunci când mănânci un măr în fiecare zi? Chiar ține doctorul departe? # Newsweek.ro
Consumul de mere este asociat cu o digestie mai bună și inflamație redusă, datorită fibrelor și anti...
19:20
Cum știi dacă mai sunt sigure pentru consum ouăle care au înghețat în coteț? Ce să faci dacă au coaja crăpată # Newsweek.ro
Ouăle lăsate în coteț pe timp de ger pot îngheța și deveni un pericol pentru sănătate. Fisurile apăr...
19:10
Andrei Caramitru: România are densitatea de primari de cinci ori mai mare decât Bulgaria # Newsweek.ro
Analistul economic Andrei Caramitru spune că România are densitatea de primari de cinci ori mai mare...
19:10
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri pe TikTok între două influencerițe. Au dispărut zeci de mii de euro # Newsweek.ro
Un scandal de pe TikTok, care părea inițial o simplă ceartă între două influencerițe, Andreea Bostăn...
18:50
VIDEO Sectorul 1, paralizat după ninsori. Primăria nu a intervenit cu utilaje de deszăpezire până la 17:00. # Newsweek.ro
Ninsorile care au căzut în această dimineață au paralizat Sectorul 1 al Capitalei, unde Primăria nu ...
18:50
Ce poți face cu toată zăpada din curte? Vezi dacă o poți folosi ca protecție pentru pomi și plante # Newsweek.ro
Ce poți face cu toată zăpada din curte? Vezi dacă o poți folosi ca protecție pentru pomi și plante. ...
18:40
Hackeri din Rusia atacă infrastructura europeană. „CFR-ul” german s-a trezit cu sistemul IT paralizat # Newsweek.ro
Un atac cibernetic masiv, care a durat câteva ore, a vizat Deutsche Bahn. Potrivit BILD, hackerii ru...
18:20
Ucraina a cerut SUA licență să fabrice rachete pentru sisteme Patriot împreună cu România. Rusia amenință # Newsweek.ro
Ucraina a cerut Statelor Unite licențe pentru a produce rachete pentru Patriot în Europa, cu parteri...
18:10
Horoscop februarie: Patru zodii se despart până la sfârșitul lunii. Le afectează sezonul eclipselor # Newsweek.ro
Patru zodii sunt pe cale să încheie relații până la sfârșitul lunii, influențate puternic de sezonul...
17:50
România dă lovitura în UE: Un produs tradițional din Delta Dunării primește recunoaștere europeană # Newsweek.ro
Un nou produs românesc a obținut recunoașterea europeană. Este vorba de „Batog de sturion” IGP, cel ...
17:40
Dacia se mută în China? Un model electric ultra-mic ar putea revoluționa piața, pe lângă Spring # Newsweek.ro
Dacia ar putea produce în China un model mult mai mic de mașină electrică, pe lângă Spring care este...
17:20
România este prinsă într-un acord aproape permanent cu FMI, avertizează Mugur Isărescu # Newsweek.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, spune că România se află într-un „acord ap...
17:10
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget” # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu aduce noi informații despre ajutoarele de la pensie din această primava...
17:10
S-a terminat cu „șmecheria” prin care unii români cu mașini cu impozit mare fentau statul și nu plăteau # Newsweek.ro
Ordonanța pentru reforma administrativă elaborată de Guvernul Bolojan pune capăt „șmecheriei” prin c...
16:50
Persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele rămân fără indemnizație. Decizie oficială a guvernului # Newsweek.ro
Guvernul a publicat ordonanța prin care persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele urmeaz...
