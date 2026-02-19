Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie
Newsweek.ro, 19 februarie 2026 06:50
Vești importante pentru pensionari. parlamentul urmează să schimbe legea pensiilor astfel încât o ca...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
07:20
Directorul Poștei refuză să colecteze taxa pe coletele Temu. A fost în vizite „neautorizate” în China # Newsweek.ro
Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, care făcea vizite neautorizate în China, este unul dintre...
Acum 15 minute
07:10
Horoscop 20 februarie. Luna în Berbec aduce evenimente neașteptate Capricornilor. Peștii, zi agitată # Newsweek.ro
Horoscop 20 februarie. Luna în Berbec aduce o zi cu evenimente neașteptate Capricornilor. Peștii au ...
Acum o oră
06:50
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie # Newsweek.ro
Vești importante pentru pensionari. parlamentul urmează să schimbe legea pensiilor astfel încât o ca...
Acum 12 ore
23:00
Sorin Grindeanu: Dacă pachetul de relansare PSD era lege în septembrie, poate nu intram în recesiune tehnică # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că, dacă pachetul de relansare propus de partid intra în vigoare...
22:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că, "în momentul în care nu voi mai fi premier, pentru mine va fi ...
21:50
Sorin Grindeanu: "Foarte bine că a fost luată în sfârșit decizia de CCR privind pensiile speciale" # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu spune că este "foarte bine că a fost luată în sfârșit decizia de CCR pr...
21:40
Bolojan: Avem pregătit proiectul privind cumulul pensiei cu salariul la stat; va fi adoptat zilele următoare # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că are pregătit proiectul privind cumulul pensiei cu salariul la stat ş...
21:20
Serviciul suedez de informații și securitate militară (MUST) a raportat o amenințare militară crescu...
21:10
Donald Trump e mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, e mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizeaz...
20:50
Ilie Bolojan anunţă tăierea tuturor pensiilor speciale. "Alta e să fii în stradă, zi de zi, la ordine publică" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă tăierea tuturor pensiilor speciale, după ce Legea pensiilor magis...
20:30
Peste 120.000 de locuri de muncă pierdute în industrie. Sectoarele auto sunt cele mai afectate # Newsweek.ro
Economia germană este în criză, fără nicio perspective de redresare. Sectorul industrial este deoseb...
20:20
Iran și Rusia, operațiuni navale comune lângă Strâmtoarea Ormuz. SUA pregătesc căderea regimului de la Teheran # Newsweek.ro
Iranul și Rusia execută operațiuni navale comune în Golful Oman, despărțit de Golful Persic prin Str...
19:50
Sunt cumpărate şi în România. Roşiile marocane dau alarma în rîndul fermierilor din UE. Care este cauza? # Newsweek.ro
Sunt cumpărate şi în România, din orice supermarket. Roşiile marocane au reuşit să dea alarma în rîn...
19:40
Ce înseamnă dacă vezi o pungă de plastic legată de un copac în pădure? Este un avertisment # Newsweek.ro
Te plimbi printr-un parc, bucurându-te de calmul naturii, când ceva ciudat îți atrage atenția. O pun...
19:40
Ce schimbări apar în organism atunci când mănânci un măr în fiecare zi? Chiar ține doctorul departe? # Newsweek.ro
Consumul de mere este asociat cu o digestie mai bună și inflamație redusă, datorită fibrelor și anti...
19:20
Cum știi dacă mai sunt sigure pentru consum ouăle care au înghețat în coteț? Ce să faci dacă au coaja crăpată # Newsweek.ro
Ouăle lăsate în coteț pe timp de ger pot îngheța și deveni un pericol pentru sănătate. Fisurile apăr...
19:10
Andrei Caramitru: România are densitatea de primari de cinci ori mai mare decât Bulgaria # Newsweek.ro
Analistul economic Andrei Caramitru spune că România are densitatea de primari de cinci ori mai mare...
19:10
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri pe TikTok între două influencerițe. Au dispărut zeci de mii de euro # Newsweek.ro
Un scandal de pe TikTok, care părea inițial o simplă ceartă între două influencerițe, Andreea Bostăn...
18:50
VIDEO Sectorul 1, paralizat după ninsori. Primăria nu a intervenit cu utilaje de deszăpezire până la 17:00. # Newsweek.ro
Ninsorile care au căzut în această dimineață au paralizat Sectorul 1 al Capitalei, unde Primăria nu ...
18:50
Ce poți face cu toată zăpada din curte? Vezi dacă o poți folosi ca protecție pentru pomi și plante # Newsweek.ro
Ce poți face cu toată zăpada din curte? Vezi dacă o poți folosi ca protecție pentru pomi și plante. ...
18:40
Hackeri din Rusia atacă infrastructura europeană. „CFR-ul” german s-a trezit cu sistemul IT paralizat # Newsweek.ro
Un atac cibernetic masiv, care a durat câteva ore, a vizat Deutsche Bahn. Potrivit BILD, hackerii ru...
Acum 24 ore
18:20
Ucraina a cerut SUA licență să fabrice rachete pentru sisteme Patriot împreună cu România. Rusia amenință # Newsweek.ro
Ucraina a cerut Statelor Unite licențe pentru a produce rachete pentru Patriot în Europa, cu parteri...
18:10
Horoscop februarie: Patru zodii se despart până la sfârșitul lunii. Le afectează sezonul eclipselor # Newsweek.ro
Patru zodii sunt pe cale să încheie relații până la sfârșitul lunii, influențate puternic de sezonul...
17:50
România dă lovitura în UE: Un produs tradițional din Delta Dunării primește recunoaștere europeană # Newsweek.ro
Un nou produs românesc a obținut recunoașterea europeană. Este vorba de „Batog de sturion” IGP, cel ...
17:40
Dacia se mută în China? Un model electric ultra-mic ar putea revoluționa piața, pe lângă Spring # Newsweek.ro
Dacia ar putea produce în China un model mult mai mic de mașină electrică, pe lângă Spring care este...
17:20
România este prinsă într-un acord aproape permanent cu FMI, avertizează Mugur Isărescu # Newsweek.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, spune că România se află într-un „acord ap...
17:10
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget” # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu aduce noi informații despre ajutoarele de la pensie din această primava...
17:10
S-a terminat cu „șmecheria” prin care unii români cu mașini cu impozit mare fentau statul și nu plăteau # Newsweek.ro
Ordonanța pentru reforma administrativă elaborată de Guvernul Bolojan pune capăt „șmecheriei” prin c...
16:50
Persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele rămân fără indemnizație. Decizie oficială a guvernului # Newsweek.ro
Guvernul a publicat ordonanța prin care persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele urmeaz...
16:50
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Newsweek.ro
Banca Națională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizat...
16:30
Dominic Fritz, preşedintele USR: "Decizia CCR privind pensiile magistraţilor deschide drumul spre reforme" # Newsweek.ro
Dominic Fritz, preşedintele USR, declară miercuri că decizia CCR privind pensiile magistraţilor desc...
16:20
România, invitată de onoare la Târgul de Carte Frankfurt 2028, într-un amplu proiect cultural național # Newsweek.ro
România va fi Țară Invitată de Onoare la ediția din 2028 la Frankfurter Buchmesse, cel mai important...
16:10
Criza de șoferi de camion: Germania simplifică regulile pentru a atrage câți mai mulți, inclusiv din România # Newsweek.ro
În contextul crizei acute de șoferi de camion din toată Europa, Germania simplifică regulile pentru ...
16:00
Buget record pentru CSM care nu vrea tăierea pensie speciale. Cu 50% mai mare ca anul trecut # Newsweek.ro
Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru 2026 se ridică la 413,7 milioane lei, în ...
16:00
Într-un peisaj economic marcat de transformări rapide și provocări globale, județul Iași reușește să...
16:00
CSM atacă în instanță reforma pensiilor magistraților și cere sesizarea CJUE pentru a evita colapsul Justiției # Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii susține, într-o reacție de ultimă oră, că magistrații se vor lup...
15:30
Ordonanța prin care militarIi ies mai târizu la pensie e gata. Cheltuielile vor fi reduse cu 10% DOCUMENT # Newsweek.ro
Înxcepe oficial reforma pensiilor militare. pensionarii militari vor ieși mai târziu la pensie prin ...
15:10
NATO consumă 1.200 interceptoare de rachete pe zi într-o confruntare cu Rusia. Războiul, simulat în Romania # Newsweek.ro
Exercițiile NATO dezvăluie o nevoie de interceptare de 600-1.200 de rachete balistice pentru prima z...
15:10
VIDEO Sectorul 1, paralizat după ninsori. Primăria nu a intervenit cu utilaje de dezăpezire până ora 14:00. # Newsweek.ro
Ninsorile care au căzut în această dimineață au paralizat Sectorul 1 al Capitalei, unde Primăria nu ...
15:00
VIDEO De ce sunt paralizate tramvaiele în București? STB are 34 de pluguri, majoritatea vechi de 50-60 de ani # Newsweek.ro
Doar tramvaiele cu linii „asfaltate”, pe care au putut intra mașinile de deszăpezire, s-au mișcat în...
14:50
Director ANM: „Cel mai sever episod de iarnă din acest sezon”. Cum va fi vremea în ultimele zile din februarie # Newsweek.ro
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul i...
14:30
Ministrul Justiției, despre decizia CCR: „Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri” # Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție, la Digi24, cu privire la decizia CCR de...
14:20
Vouchere Rabla doar pentru mașinile electrice făcute în Europa cu 70% piese europene? UE pregătește noi reguli # Newsweek.ro
În încercarea de a proteja industria auto europeană, aflată în criză, UE pregătește noi reguli pentr...
14:10
SONDAJ Popularitatea lui Trump s-a prăbușit. Majoritatea americanilor, nemulțumiți de politica lui agresivă # Newsweek.ro
Un nou sondaj Economist/YouGov arată că aproape jumătate dintre americani folosesc termeni foarte du...
14:00
Nicușor Dan, despre decizia CCR privind pensiile speciale: „Asigur toţi magistraţii că munca lor e respectată” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind refo...
13:50
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București. Divergențe între judecători privind controlul judiciar # Newsweek.ro
Călin Georgescu va fi citat la Tribunalul București, după ce doi judecători nu au ajuns la un acord ...
13:40
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile speciale: Vom face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale ...
13:30
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) transmite o serie...
13:30
Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea # Newsweek.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frâ...
13:10
CCR a tăiat pensia specială medie până la 17.000 lei net. Vor exista și magistrați cu pensii de 30.000 de lei # Newsweek.ro
CCR a decis că este constituțională tăierea pensiilor speciale. Astfel va exista o nouă formulă de c...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.