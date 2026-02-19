Raed Arafat își cere scuze pentru RO-ALERT-ul de la 4 dimineața și promite modificări ale semnalului sonor. Eventual să bage zgomot de bormașină
Impact.ro, 19 februarie 2026 11:20
• • •
Acum o oră
11:20
Raed Arafat își cere scuze pentru RO-ALERT-ul de la 4 dimineața și promite modificări ale semnalului sonor. Eventual să bage zgomot de bormașină # Impact.ro
Acum 2 ore
10:30
Celtic – Stuttgart, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 19 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Celtic Park din Glasgow, şi va fi […]
10:10
PAOK Salonic – Celta Vigo, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 19 februarie 2026, de la ora 19:45, pe Stadion Toumba, şi va fi […]
Acum 24 ore
22:40
Mugur Isărescu, profesionistul perfect, fără înlocuitori, atrage atenția: reducerea inflației prin tăieri poate aduce recesiune mare # Impact.ro
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR pe care nu am avea cu cine să îl înlocuim dacă, Doamne ferește, ar decide să se retragă, a venit astăzi cu câteva aprecieri macroeconomice vizavi de situația mai delicată prin […]
20:20
Avem probabil cea mai bună echipă din lume la această disciplină de iarnă: împinsul mijlocului de transport în comun de către călători până iese din zăpadă. Dar e și normal să din cei mai buni […]
20:00
Nicușor Dan zboară până la Washington cu un avion închiriat de la Țiriac pe 200.000 de euro. Dacă mai punea 200 de euro, pilota Țiriac # Impact.ro
Nicușor Dan a decis să lase avionul militar Spartan acasă și să zboare la Washington cu un avion închiriat, care ajunge acolo fără escală și acoperă nevoile tehnice și de securitate ale unei delegații prezidențiale. […]
18:50
Mirela Vaida, ușor șocată că nu a ieșit niciun boss să dea zăpadă de pe drumul privat care ajunge la vila ei # Impact.ro
Doamna Mirela Vaida locuiește undeva, nu știe exact unde, într-o vilă aflată la capătul unui drum privat, din acela cum au cartierele rezidențiale de boși. Bravo ei. Problema e că a nins mult și la […]
18:00
O lună pentru Michael Carrick pe banca lui Manchester United. Cum a schimbat fața echipei # Impact.ro
Michael Carrick a fost instalat pe banca lui Manchester United ca o soluție de avarie, dar după prima lună pe banca „diavolilor roșii" se discută tot mai intens despre posibilitatea de a rămâne și din […]
17:30
Bătaie la propriu în Senat pentru bugetul Culturii: puterea vrea să îl dubleze, opoziția vrea să îl tripleze # Impact.ro
Un senator din tabăra suveranistă a fost îmbrâncit astăzi în Senat de către un senator de la PSD. Dar și senatorul suveranist manifestase un comportament agresiv și provocator filmând de la mică distanță, împotriva regulamentului, […]
14:30
Vatmanul cu lopată – noua tehnologie de deszăpezire a liniilor de tramvai lansată de STB # Impact.ro
Un vatman din București a fost filmat în timp ce își deszăpezea singur tramvaiul blocat pe linie pe traseu. S-ar zice că plugurile nu și-au făcut treaba, dar e și vina vatmanului. Dacă vatmanul ar […]
14:20
Preț cât un bilet de avion pentru o cursă Bolt până pe Otopeni. Diferența față de avion e că la sosire nu se aplaudă. Se plânge # Impact.ro
Un bucureștean a postat pe rețelele de socializare o captură din aplicația Bolt în care se vede că a plătit 408 lei pentru un drum până la aeroportul din Otopeni. Explicația este că vremea rea […]
13:40
După 5 amânări provocate de opoziția Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătorii CCR au decis, cu o majoritate se 6-3, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și le micșorează pensia de […]
Ieri
10:10
Să primești RO-ALERT la 4 dimineața că ninge abundent iarna – asta înseamnă grija adevărată pentru cetățean # Impact.ro
Când ninge abundent iarna, pe timpul nopții, cetățeanul bucureștean trebuie să se trezească la 4 dimineața, printr-un mesaj de alarmă, și să reflecteze la asta. Își face o cafea, privește de 100 de ori pe […]
10:00
Club Brugge – Atletico Madrid, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 18 februarie 2026, pe Jan Breydel Stadion, şi va fi transmis în direct […]
09:30
Bodo/Glimt – Inter Milano, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 18 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Aspmyra Stadion, şi va fi transmis […]
01:00
Un șofer bucureștean petrece în medie 12 zile pe an în traficul din oraș. Practic, un al doilea concediu, doar că loco # Impact.ro
Potrivit datelor Indexului de Trafic 2025, timpul mediu pierdut de un șofer bucureștean, anual, stând blocat între semafoare din oraș ajunge, cumulat, la 12 zile. Aproape toate lucrătoare. Așadar, cam încă un concediu se pierde […]
17 februarie 2026
23:20
Ministrul Apărării apară norma de hrană pentru militari, deoarece aceasta există de pe vremea lui Cuza. Iartă alte măsuri de pe vremea lui Cuza care ar merita revitalizate # Impact.ro
Împroprietărirea țăranilor. În ziua de astăzi, sunt o grămadă de țarani, mai ales la orașe, care nu au deloc pământ. Le-ar prinde bine câteva hectare, să aibă și ei pe ce plătim impozitul mărit. Secularizarea […]
14:50
Vladimir Putin nu a mai fost filmat în public de 10 zile. Asta alimentează zvonurile că ori a murit el, ori i-a tras fereastra pe cei care îl filmau în public # Impact.ro
Vladimir Putin, președintele pe viață al Rusiei, nu a mai fost văzut în public de 10 zile, iar asta dă speranță ucrainenilor de pe front, dar și emoții românilor care răspândesc propaganda rusă. Unii spun […]
14:10
E pentru a treia oară când ninge în această iarnă. Prima dată am zis că hai, se mai întâmplă. A doua oară am zis că hai, mai sunt și mici aomalii. Dar acum e deja […]
12:40
Robert Negoiță a ieșit negativ la testul antidrog de la INML. Deci permanenta lui bucurie are cauze inexplicabile # Impact.ro
Domnul Robert Negoiță, mereu veselul primar al Sectorului 3, a publicat pe rețelele de socializare rezultatele testului antidrog făcut la INML duo ce a ieșit pozitiv pentru cocaină la un test rapid propus de protestatarul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Călin Georgescu, așteptat de tot mai puțini susținători în fața Poliției Buftea. În ritmul ăsta, vor fi mai numeroși bodyguarzii # Impact.ro
Prezență îngrijorător de slabă astăzi în fața Poliției Buftea. Doar vreo 20 de susținători așteptau vizita obișnuită a domnului Georgescu pentru controlul judiciar, care va fi urmată, ca de obicei, de o vizită la biserica […]
11:20
Jumătate dintre copiii din România nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, consecință a faptului că mulți părinți au „absolvit” Medicina pe rețelele de socializare # Impact.ro
Potrivit datelor eliberate în public de organizația Salvați Copiii România, jumătate dintre copii din țara noastră nu sunt vaccinați împotriva rujeolei. Am devenit astfel una dintre puținele țări din Europa unde rujeola are o transmitere […]
11:00
Nicușor Dan nu va putea folosi aeronava Spartan pentru deplasarea în SUA. Mai e și varianta Bricul Mircea, cu care ar face cam tot atât până în SUA # Impact.ro
Jurnalistul Radu Tudor a făcut publică informația că avionul militar Spartan folosit de Nicușor Dan pentru deplasările externe nu îl va putea duce pe președinte în SUA, la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Motivele […]
09:50
Benfica – Real Madrid, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, marţi, 17 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio da Luz din Lisabona, şi […]
01:20
Toți angajații unui birou vamal aveau certificate de handicap ca NEVĂZĂTORI! Cum altfel, la câtă marfă de contrabandă trece „nevăzută” prin vămi? # Impact.ro
Ministrul Muncii și premierul au dat câteva detalii despre controalele de amploare efectuate în speța certificatelor de handicap obținute prin abuz. Se evidențiază cazul unui birou vamal unde toți cei 11 angajați aveau certificate de […]
00:50
Nicușor Dan, criticat că se îmbracă prea ieftin. Dacă se dă „turul 2 ânapoi”, poate îl alegem pe Botezatu președinte # Impact.ro
Florin Budescu, un creator de modă pe care presa îl denumește „stilistul vedetelor", a venit pentru ziarul Click cu o serie de reproșuri la adresa ținutei președintelui Nicușor Dan. Principalele critici sunt că domnul președinte […]
16 februarie 2026
19:10
Germania va măsura vânturile vacilor cu radarul. Nemtii ar putea să apeleze la Garcea pentru ascunderea radarului în boscheți # Impact.ro
Guvernul Germaniei intenționează să monteze un fel de radare în proximitatea fundului vacilor pentru a măsura cât vânt trage fiecare dintre ele. Această preocupare, deși pare croită pentru personajul Garcea, este parte a unui plan […]
17:00
Vești pur și simplu îngrozitoare vin din Argentina, acolo unde parlamentul, la propunerea președintelui Javier Milei, recent reales, a votat pentru mărirea zilei de muncă de la 8 la 12 ore. Concret, asta înseamnă că […]
14:10
Barack Obama spune că sigur există extratereștri, dar el nu i-a văzut. I-am depășit și la asta pe americani: dl Georgescu i-a văzut # Impact.ro
Domnul Barack Obama, ex-președinte al SUA, a declarat cu ocazia unui interviu recent ceva ce mai spusese și cu ocazia unui interviu mai vechi, dar uitat de public: da, extratereștrii există, dar el nu i-a […]
08:50
Dinamo – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, luni, 16 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […]
08:30
Hermannstadt – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, luni, 16 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de […]
00:30
Dacă vreți să vă asigurați că micii sunt sănătoși, cereți dovada că s-a făcut antirabicul la cățel # Impact.ro
Fiindcă mâine-poimâine vine sărbătoarea câmpenească a grătarelor cunoscută sub denumirea de 1 Mai, au început să apară sfaturile privind carnea de mici. Cum ne dăm seama că micii sunt sănătoși? Un răspuns ar fi cel […]
15 februarie 2026
21:50
O nouă reglementare de la Guvern pune firmele să mai dea niște bani la bănci, fiindcă, nu-i așa, băncile nu aveau destui bani și era nevoie de un astfel de cadou. Reglementarea spune că firmele […]
18:00
Nicușor Dan va participa la Consiliul pentru Pace ca „observator”. Adică intră „doar să se uite” # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a decis să preia linia sondajelor de opinie și să participe la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Dar va participa ca „observator" – varianta pentru care nu se plătește taxa de […]
15:50
Mâine începe Săptămâna Albă. Unii însă au furat startul și au ieșit deja pozitivi la „săptămâna albă” # Impact.ro
Mâine, a doua zi după Lăsatul Secului de Carne, credincioșii ortodocși intră în Săptămâna Albă. Adică în săptămâna de tranziție către Postul Mare, săptămână în care se pot consuma brânză, lapte și alte produse albe. […]
12:20
Motanul Larry împlineşte 15 ani în funcție pe Downing Street 10. Doar la BNR mai vezi așa ceva # Impact.ro
Larry, celebrul montan care ocupă funcția de prinzător de șoareci la reședința oficială a premierului Marii Britanii, împlinește 15 ani de când a fost numit în funcție. El a fost numit în funcție încă de […]
11:10
Dana Budeanu cere excluderea lui Robert Negoiță din PSD pentru că poartă maiou pe sub helancă # Impact.ro
Doamna Dana Budeanu, creator de modă de excepție și analist politic inspirat, a sesizat o inadvertență în ținuta de cele mai multe ori perfectă a domnului Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 și fost subiect […]
07:20
Universitatea Craiova – FCSB, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, duminică, 15 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi […]
07:00
Farul Constanţa – Rapid, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, duminică, 15 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de […]
14 februarie 2026
20:20
Categoria jocurilor de cazinou online de tip slots se remarcă prin diversitatea de teme și prin densitatea de titluri, dar și prin progres tehnologic și estetic care pare nelimitat. Transformările în iGaming continuă să surprindă […]
17:20
În timp ce noi ne plângeam că ne tremură shaorma în mână în stația de tramvai la -5 grade Celsius, în Minneapolis, oraș cunoscut mai nou la scară globală pentru intervențiile ICE, vortexul polar îngheța […]
16:30
Vedere dintr-un apartament de 400.000 de euro din Pipera. În față e Dunărea, în aval e Amazonul, iar în capătul străzii, la vărsare, e Niagara # Impact.ro
Adică, mai direct spus, se merită toți banii: vezi Dunărea, Amazonul și Niagara din balcon. Iar când e senin se vede și Nilul. Plus piramidele, că molozul de la ultimele construcții încă nu a fost […]
16:00
S-au furat 4 tone de motorină dintr-un tren staționat în gara Fundulea, dar se puteau fura și din mers la ce viteză au trenurile la noi # Impact.ro
Doi bărbați au reușit să fure 4 tone de motorină dintr-un tren staționat în gara Fundulea, Călărași, ceea ce din capul locului naște o curiozitate: dacă e atât de ușor să se fure tone de […]
10:00
UTA Arad – Botoşani, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, duminică, 15 februarie 2025, de la ora 14:00, pe Stadionul Francisc Neuman, şi va fi transmis în direct de Digi […]
09:50
U Cluj – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 14 februarie 2026, de la ora 19:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […]
13 februarie 2026
22:10
Traian Băsescu are soluția pentru ieșirea din recesiunea tehnică. E soluția clasică, cea cu 4 cuburi de gheață # Impact.ro
Traian Băsescu, fost colaborator al Johnnie Walker, dar nu ca poliție politică, ci dimpotrivă, a declarat la postul de televiziune RomâniaTV că știe exact care este soluția pentru ca țara noastră să scape de recesiunea […]
19:10
O veste bună răsună în tunelurile dacice: contul de TikTok al Realitatea Plus a fost redeschis # Impact.ro
Această zi a debutat mai puțin plăcut atât în tunelurile dacice, cât și la buza portalului energetic din Bucegi. Motivul?
18:00
Raed Arafat recomandă să avem un rucsac pentru situații de criză. Ce trebuie să conțină rucsacul, pe lângă punga cu pungi # Impact.ro
Domnul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, ne recomandă să avem pregătit un rucsac de urgență pentru situații de criză ori de blackout al sistemului energetic. Acest rucsac ar trebui să […] The post Raed Arafat recomandă să avem un rucsac pentru situații de criză. Ce trebuie să conțină rucsacul, pe lângă punga cu pungi appeared first on IMPACT.ro.
16:30
S-au epuizat cele 10.000 de prezervative distribuite la Jocurile Olimpice de iarnă. Vedeți ce înseamnă iarna autentică? # Impact.ro
Potrivit biroului de presă al Jocurilor Olimpice de iarnă, a fost deja epuizată o tranșă de 10.000 de prezervative pusă la dispoziție celor 2.900 de sportivi care participă la competiție. O primă concluzie ar fi […] The post S-au epuizat cele 10.000 de prezervative distribuite la Jocurile Olimpice de iarnă. Vedeți ce înseamnă iarna autentică? appeared first on IMPACT.ro.
12:30
România, în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutive. Trimestru’ 2 înapoi! # Impact.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre la rând. Desigur că se anunță ample proteste de stradă, la care vreo 15 oameni, aceiași care ies la toate protestele, […] The post România, în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutive. Trimestru’ 2 înapoi! appeared first on IMPACT.ro.
