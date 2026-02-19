Construcțiile inginerești din România au scăzut cu 1,9%
Cotidianul de Hunedoara, 19 februarie 2026 14:20
Scăderea construcțiilor inginerești în decembrie 2025 arată că lipsa predictibilității plăților încetinește marile proiecte de infrastructură, afectând economia și dezvoltarea regională. The post Construcțiile inginerești din România au scăzut cu 1,9% appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
14:30
Reforma Cazierului Fiscal: Interdicții noi pentru persoanele cu multe insolvențe # Cotidianul de Hunedoara
Șeful ANAF spune că vor fi închise şi ultimele portiţe din legislaţie, inclusiv prin eventuala modificare a cazierului fiscal cu interdicţia de a mai înfiinţa alte firme. The post Reforma Cazierului Fiscal: Interdicții noi pentru persoanele cu multe insolvențe appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Diana Buzoianu promite că apa nu se va scumpi pentru populație, deși costul apei industriale ar putea crește conform PNRR. Ministrul cere companiilor de stat să reducă profiturile pentru a finanța investiții de 30 de miliarde de lei în protecția împotriva inundațiilor. The post Diana Buzoianu: Prețul apei pentru cetățeni nu va crește appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
14:20
Acum 30 minute
14:10
Ministerul Educației: Vacanța din această perioadă nu este „vacanță de schi” # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Educației precizează că vacanța școlară din februarie nu este „vacanță de schi”, ci o perioadă pentru echilibrarea ritmului de învățare și prevenirea suprasolicitării. The post Ministerul Educației: Vacanța din această perioadă nu este „vacanță de schi” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Diana Buzoianu, victorie în dosarul Natura 2000. Investiții de miliarde, salvate în ultima secundă # Cotidianul de Hunedoara
România a deblocat 30% din siturile Natura 2000 după un blocaj de 9 ani. Ministrul Diana Buzoianu a avertizat că întârzierea punea în pericol miliarde de euro în investiții. Procedura continuă cu restul siturilor pentru a evita sancțiunile Comisiei Europene. The post Diana Buzoianu, victorie în dosarul Natura 2000. Investiții de miliarde, salvate în ultima secundă appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Reporterița australiană Danika Mason și-a cerut scuze după ce a apărut băută în timpul unei transmisiuni de la Jocurile Olimpice. The post O jurnalistă își cere scuze fiindcă a apărut băută la televizor – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:00
Imperiul „cumătrelor” din Moldova şi „flota din umbră” a Rusiei The post Cumetrele lui Putin din Republica Moldova și falanga preoților pro-ruși appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Nu noi am părăsit România, ci România ne‑a părăsit pe noi.” Studenta din Cluj despre criza posturilor pentru tineri medici # Cotidianul de Hunedoara
Tinerii medici se confruntă cu posturi limitate, practică insuficientă și salarii mici în România. Soluția: condiții reale și oportunități, nu obligarea de a rămâne. The post „Nu noi am părăsit România, ci România ne‑a părăsit pe noi.” Studenta din Cluj despre criza posturilor pentru tineri medici appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Liderul CJ Timiş spune că nimeni nu este obligat să ia decizia fuzionării, totul ţine de decizia locuitorilor şi a conducerii comunelor. The post Fuziune de comune, propusă de CJ Timiș appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Oamenii de bine” au descins iar în Capitală și cer tichete de masă și vouchere de vacanță – REPORTAJ de la protestul minerilor # Cotidianul de Hunedoara
Zeci de mineri protestează, joi, în fața Palatului Victoria. Ei acuză Guvernul că nu respectă prevederile contractelor colective de muncă. The post „Oamenii de bine” au descins iar în Capitală și cer tichete de masă și vouchere de vacanță – REPORTAJ de la protestul minerilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:30
Aproape jumătate dintre români cred că Rusia va câștiga războiul. Ajutorul pentru Ucraina, contestat masiv – SONDAJ INSCOP # Cotidianul de Hunedoara
Majoritatea participanților la sondaj indică Moscova drept principal vinovat, dar procentele sunt mai mici față de începutul invaziei. The post Aproape jumătate dintre români cred că Rusia va câștiga războiul. Ajutorul pentru Ucraina, contestat masiv – SONDAJ INSCOP appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Crezi că ești un om bogat dacă mergi anual în vacanțe, ai un telefon scump și conduci un bolid de lux? Hai să vedem! The post Viața pe credit – 3 semne clare că trăiești pe datorie appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Frica de eșec la copii și adolescenți. Cum afectează motivația și stima de sine # Cotidianul de Hunedoara
Frica de eșec poate influența stresul și performanța școlară la copii și adolescenți. Ce recomandă psihologii pentru a gestiona aceste temeri. The post Frica de eșec la copii și adolescenți. Cum afectează motivația și stima de sine appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:30
Prințul Andrew al Marii Britanii, arestat. Numele său apare în dosarul Epstein # Cotidianul de Hunedoara
Poliția a anunțat că ancheta este în desfășurare. The post Prințul Andrew al Marii Britanii, arestat. Numele său apare în dosarul Epstein appeared first on Cotidianul RO.
12:30
În Bucureşti, cerul se va înnora vineri şi se vor semnala ploaie, lapoviţă şi ninsoare, iar sâmbătă vremea va deveni deosebit de rece. The post ANM anunță un nou val de iarnă: Viscol și ghețuș de vineri dimineață appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Persoanele vătămate erau contactate, în principal, prin aplicaţii de mesagerie, şi li se solicita plata unei luni de chirie şi a unei luni de garanţie. The post Escrocherie cu chirii ieftine: Percheziții în București și Teleorman appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Educația devine un lux la Cluj. Studenții UBB anunță proteste din cauza noilor tarife # Cotidianul de Hunedoara
Studenții UBB protestează pe 25 februarie în urma majorării taxelor de școlarizare cu până la 120%. Tinerii cer anularea scumpirilor și creșterea burselor, avertizând că mulți studenți ar putea abandona facultatea din cauza costurilor prea mari din Cluj-Napoca. The post Educația devine un lux la Cluj. Studenții UBB anunță proteste din cauza noilor tarife appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ai un salariu mic? Câștigi 3.000 - 4.000 de lei pe lună? Vezi aici la ce să renunți și ce să faci, ca să nu mai rămâi fără bani până la următorul salariu. The post Cum să pui bani deoparte în fiecare lună, dintr-un salariu mic appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Americanele Hilary Knight şi Britanny Bowe și-au anunțat logodna la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Ele se cunoscuseră la olimpiada anterioară de la Beijing, în 2022. The post Două sportive americance s-au logodit la Jocurile Olimpice appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Un trench ales cu atenție devine rapid una dintre piesele pe care le porți cel mai des. Descoperă opțiunile disponibile, The post Cum să alegi lungimea potrivită a trench-ului de damă? appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Se duce la Washington să afle „ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru”. Ne costă ceva, dar merită să înțeleagă și el și apoi să ne explice într-o emisiune la Răzvan și Dani. The post Nicușor se îneacă în vise și explicații appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Uşoare creşteri ale celor doi indicatori s-au înregistrat doar în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6, respectiv de funcţionari administrativi - grupa majoră 4. The post INS: Numărul posturilor libere a scăzut la final de 2025 appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Legea bugetului vizează o țintă de deficit de 6,2%. The post Bolojan se angajează în fața Moody’s că va continua să scadă deficitul appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Kim Jong Un a prezentat un nou sistem de rachete de 600 mm, capabil de atacuri nucleare „fără scăpare”. The post Kim Jong Un prezintă „arma fără scăpare” appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Dezbaterile vor continua cu reprezentanți ai instituțiilor statului, asociații de părinți, elevi și profesori, pentru identificarea unor soluții concrete care să transforme tehnologia într-un aliat, nu într-un risc pentru copii. The post Protecția minorilor în mediul online, dezbătută în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Republica Moldova: cumetrele lui Putin din Republica Moldova; falanga preoților pro-ruși pregătește un nou atac pe frontul ortodoxiei; Jurnaliștii, ținta preferată a jurnaliștilor # Cotidianul de Hunedoara
Imperiul „cumătrelor” din Moldova şi „flota din umbră” a Rusiei The post Republica Moldova: cumetrele lui Putin din Republica Moldova; falanga preoților pro-ruși pregătește un nou atac pe frontul ortodoxiei; Jurnaliștii, ținta preferată a jurnaliștilor appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Belgia pune lacăt la gura liderilor europeni: „În ceea ce privește armele nucleare, să vă ţineţi gura!” # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul belgian al Apărării le cere liderilor europeni să nu mai discute public despre armele nucleare. Theo Francken critică viziunea cancelarului german Friedrich Merz și consideră că programul pentru noul avion de vânătoare european este deja „mort”. The post Belgia pune lacăt la gura liderilor europeni: „În ceea ce privește armele nucleare, să vă ţineţi gura!” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Creștere surpriză pe piața petrolului, după avertismentul SUA privind Iranul # Cotidianul de Hunedoara
Cotațiile WTI și Brent au urcat cu peste 4% din cauza temerilor privind un posibil conflict între SUA și Iran, care ar putea afecta aprovizionarea globală cu petrol. The post Creștere surpriză pe piața petrolului, după avertismentul SUA privind Iranul appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Mario Iorgulescu, din nou în fața judecătorilor: Procurorii contestă prescrierea drogurilor # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii cer să fie însă condamnat și pentru conducerea sub influența drogurilor și au exercitat calea extraordinară de atac. The post Mario Iorgulescu, din nou în fața judecătorilor: Procurorii contestă prescrierea drogurilor appeared first on Cotidianul RO.
11:10
VIDEO Scenariu șoc lansat de Constantin Toma: „PSD ar intra în disoluție dacă se ajunge la anticipate” – PRIMA NEWS # Cotidianul de Hunedoara
„Probabil cei de la AUR ar guverna singuri, nici nu mai au nevoie de PSD, dacă ar fi alegeri mâine”. The post VIDEO Scenariu șoc lansat de Constantin Toma: „PSD ar intra în disoluție dacă se ajunge la anticipate” – PRIMA NEWS appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Mihai Fifor critică dur tratamentul acordat educației: „Educația nu contează” # Cotidianul de Hunedoara
Mihai Fifor reclamă lipsa majorărilor promise pentru plata cu ora și menținerea unui buget redus pentru bursele studenților. The post Mihai Fifor critică dur tratamentul acordat educației: „Educația nu contează” appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Newcastle a spulberat-o, la Baku, pe Qarabag, iar Bodo/Glimt a demonstrat că nu mai e o surpriză, iar victoriile cu City sau Atletico n-au fost întâmplătoare. The post Champions League scutură balastul. Qarabag, spulberată de Newcastle appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Miturile despre Brâncuși, demolate de cartea Doina Lemny. Ce arată, de fapt, notițele și ciornele artistului # Cotidianul de Hunedoara
Pe 19 februarie 2026, la 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, una dintre cele mai persistente probleme legate de moștenirea sa nu ține de lipsa de interes, ci, paradoxal, de excesul de mitologie. În jurul artistului s-au construit, în ultimele decenii, povești repetate obsesiv, transformate în „adevăruri” culturale care, în realitate, nu au nicio bază documentară. The post Miturile despre Brâncuși, demolate de cartea Doina Lemny. Ce arată, de fapt, notițele și ciornele artistului appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Creșterea salariului minim, la prima lectură în Guvern. Evoluția din ultimii 10 ani # Cotidianul de Hunedoara
Noua valoare a salariului minim a fost agreată în coaliție în decembrie 2025. The post Creșterea salariului minim, la prima lectură în Guvern. Evoluția din ultimii 10 ani appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Sindicaliștii din energie, la ușa Guvernului. Nemulțumiți de scăderea veniturilor și nerespectarea contractelor # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit liderilor sindicali, este pentru prima dată când are loc un protest spontan în această unitate. The post Sindicaliștii din energie, la ușa Guvernului. Nemulțumiți de scăderea veniturilor și nerespectarea contractelor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:30
„Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor”. The post Raed Arafat își cere scuze pentru mesajul RO-ALERT trimis la ora 04.20 appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Trump, cu degetul pe trăgaci. Atacul asupra Iranului ar putea începe în acest weekend # Cotidianul de Hunedoara
Armata SUA este pregătită să atace Iranul în acest weekend, așteptând decizia finală a lui Donald Trump. Cu două portavioane în regiune și negocieri eșuate la Geneva, tensiunea a urcat prețul petrolului la aproape 70 de dolari, în timp ce Teheranul își fortifică centrele nucleare. The post Trump, cu degetul pe trăgaci. Atacul asupra Iranului ar putea începe în acest weekend appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Copii transformați în „mașini de bani”. Părinți reținuți în Capitală după ce și-au trimis copiii la cerșit # Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii au reținut patru persoane care își obligau copiii să cerșească în Sectorul 5. Victimele, cu vârste între 7 și 17 ani, erau amenințate și supravegheate de părinți și rude pentru a strânge bani. Autoritățile caută încă un suspect în acest dosar de exploatare. The post Copii transformați în „mașini de bani”. Părinți reținuți în Capitală după ce și-au trimis copiii la cerșit appeared first on Cotidianul RO.
09:50
CORESPONDENȚĂ Nicușor Dan a ajuns la Consiliul lui Trump. Semn de putere, sau mai degrabă, vulnerabilitate? # Cotidianul de Hunedoara
România e singura țară cu statut de observator care este reprezentată de șeful statului. The post CORESPONDENȚĂ Nicușor Dan a ajuns la Consiliul lui Trump. Semn de putere, sau mai degrabă, vulnerabilitate? appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Ungaria închide robinetul de motorină către Ucraina. Budapesta refuză să cedeze „șantajului politic” al lui Zelenski # Cotidianul de Hunedoara
Ungaria a oprit livrările de motorină către Ucraina până când Kievul reia tranzitul petrolului prin conducta Prietenia. The post Ungaria închide robinetul de motorină către Ucraina. Budapesta refuză să cedeze „șantajului politic” al lui Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Polonia interzice „calul troian” al Chinei. Varșovia blochează accesul mașinilor chinezești în bazele militare # Cotidianul de Hunedoara
Polonia blochează accesul mașinilor chinezești în bazele militare pentru a preveni spionajul prin senzori și sisteme infotainment. Măsura, aliniată standardelor NATO, interzice și conectarea telefoanelor de serviciu la bord, protejând astfel infrastructura critică de colectarea ilegală de date. The post Polonia interzice „calul troian” al Chinei. Varșovia blochează accesul mașinilor chinezești în bazele militare appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Administrația Trump sfidează legislația UE prin proiectul „freedom.gov”, un portal care va oferi europenilor acces la conținutul cenzurat local. The post „Zboară, puiule, zboară”. Trump sparge cenzura digitală din Europa appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:30
Șeful DNA își prezintă azi bilanțul. Ce nume grele a capturat. De ce nu mai candidează pentru al doilea mandat # Cotidianul de Hunedoara
Marius Voineag prezintă bilanțul DNA pe 2025, an marcat de dosare grele (Piedone, Generalul Zisu) și scandalul Recorder. Deși instituția e vizată de Inspecția Judiciară, Voineag nu mai vrea un nou mandat, vizând postul de adjunct al Procurorului General. Trei candidați luptă acum pentru șefia DNA. The post Șeful DNA își prezintă azi bilanțul. Ce nume grele a capturat. De ce nu mai candidează pentru al doilea mandat appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Mark Zuckerberg a depus mărturie în procesul de la Los Angeles, unde Meta este acuzată că afectează sănătatea copiilor. CEO-ul a apărat măsurile de siguranță, dar a fost confruntat cu documente interne care arată interesul platformei pentru utilizatorii sub 13 ani. The post „Contractul cu profitul”. Zuckerberg, în fața juraților appeared first on Cotidianul RO.
08:10
De ce vizita lui Nicușor Dan la Trump nu este o opțiune, ci o necesitate brutală # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce polonezii, ungurii, cehii, slovacii și alte țări au activitate puternică pe lângă Congresul american și pe lângă Departamentul de Stat, trimițând delegații săptămânale și activând rețele de influență din ambasadă sau din mediul de business, guvernul României este absent. The post De ce vizita lui Nicușor Dan la Trump nu este o opțiune, ci o necesitate brutală appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Șeful DNA își prezint azi bilanțul. Ce nume grele a capturat. De ce nu mai candidează pentru al doilea mandat # Cotidianul de Hunedoara
07:50
Pe lângă atacul la adresa algoritmilor „părtinitori”, Macron cere restricționarea accesului tinerilor pe rețelele sociale. Președintele francez insistă că reglementările UE sunt vitale pentru siguranța digitală. The post Macron atacă giganții tech: „Pure bullshit” appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Ministrul Radu Miruță a oprit tăierea normei de hrană a militarilor, invocând tradiția istorică din 1864. The post Miruță refuză reforma pe spatele armatei: „Nu semnez așa ceva” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:00
Harta influenței politice. De ce să faci reforme în PNRR când curg banii din Anghel Saligny ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Robinetul cu bani din Programul „Anghel Saligny” a fost deschis mai ales către județele cu influență politică mare, fie direct prin liderii săi, fie prin persoane plasate în funcții-cheie. The post Harta influenței politice. De ce să faci reforme în PNRR când curg banii din Anghel Saligny ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Cât vor fi noile pensii speciale ale judecătorilor și procurorilor după decizia CCR # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul Bolojan reduce drastic din pensiile speciale judecătorilor și procurorilor care vor ieși din activitate în anii următori, după decizia mult așteptată a Curții Constituționale, The post Cât vor fi noile pensii speciale ale judecătorilor și procurorilor după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
