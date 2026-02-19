F1: George Russell, cel mai rapid în a 4-a zi de teste din Bahrain

12:50

În ianuarie, au fost produse 36.875 de mașini noi în România, conform noilor date oferite de ACAROM. Anul nou a început, astfel cu o scădere și la acest capitol, deoarece producția de mașini noi din prima lună a lui 2026 a scăzut cu 6.6% față de aceeași perioadă din 2025. Din totalul de mașini produse în ianuarie, 18.880 de unități au fost produse de Dacia la uzina de la Mioveni. Celelalte 17.995 de mașini au fost fabricate la uzina Ford Otosan de...