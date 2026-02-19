Dosar de corupție la Otopeni: Polițist sub control judiciar

10:30

Armata SUA este pregătită să atace Iranul în acest weekend, așteptând decizia finală a lui Donald Trump. Cu două portavioane în regiune și negocieri eșuate la Geneva, tensiunea a urcat prețul petrolului la aproape 70 de dolari, în timp ce Teheranul își fortifică centrele nucleare.