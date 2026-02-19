Ministrul Dragoș Pîslaru își cere scuze după ce a anunțat că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR și apoi a modificat mesajul
Lumea Politică, 19 februarie 2026 15:50
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, și-a asumat o eroare de comunicare privind pierderea fondurilor PNRR pentru pensiile magistraților. Acesta a explicat că situația se va clarifica după o scrisoare oficială de la Comisia Europeană. Ministrul Dragoș Pîslaru a recunoscut joi, la Guvern, că a greșit când a anunțat pierderea „oficială” a 231 de […]
Acum 10 minute
16:00
Germania vrea extinderea protecției nucleare, dar exclude un arsenal propriu. Soluțiile găsite de Friedrich Merz # Lumea Politică
Germania nu intenționează să dezvolte arme nucleare proprii, dar dorește să discute extinderea protecției nucleare cu Franța și Marea Britanie. Cancelarul Friedrich Merz a confirmat discuțiile incipiente cu președintele francez Emmanuel Macron, subliniind că SUA rămân centrale în descurajarea nucleară a NATO. Germania exclude dezvoltarea propriului arsenal nuclear, însă cancelarul Friedrich Merz a deschis discuții […]
16:00
Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara # Lumea Politică
România se pregătește de un nou episod de vreme severă, cu ninsori și temperaturi scăzute, din cauza unui ciclon care se va forma la finalul săptămânii. După 24 februarie, meteorologii prognozează o încălzire semnificativă. Un nou ciclon va afecta România, aducând ninsori și frig extrem începând cu noaptea de vineri spre sâmbătă. Elena Mateescu, meteorolog […]
16:00
Reacția unei jurnaliste după ce a intrat în direct în stare de ebrietate de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # Lumea Politică
Danika Mason, prezentatoare la Channel Nine, și-a cerut scuze după ce a apărut în stare de ebrietate în direct de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia. Incidentul a fost comentat chiar și de premierul australian, Anthony Albanese, care i-a oferit sprijinul său. Mason a explicat că „a evaluat greșit situația” consumând alcool înainte de […]
Acum 30 minute
15:50
Liviu Dragnea se plânge că a rămas fără bani și case: E greu să faci afaceri în România. Mă am doar pe mine # Lumea Politică
Liviu Dragnea, fostul lider PSD, se plânge de dificultățile întâmpinate în afaceri și neagă zvonurile despre averea sa. După eliberarea din închisoare în 2021, Dragnea nu a reușit să revină în politică sau să aibă succes în afaceri. În plus, el a fost condamnat pentru angajări fictive. Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, se confruntă […]
15:50
15:50
Serviciul de Informații al Forțelor Armate Suedeze avertizează: Rusia ar putea lovi ținte NATO în următoarele 12 luni # Lumea Politică
Serviciul Suedez de Informații și Securitate Militară avertizează asupra unei amenințări militare tot mai mari din partea Rusiei. Raportul anual subliniază riscuri de atacuri și activități hibride, iar Suedia ia măsuri de descurajare prin colaborări internaționale. Serviciul Suedez de Informații și Securitate Militară (MUST) a emis un raport alarmant despre intensificarea amenințării militare rusești în […]
Acum o oră
15:30
Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: ”Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul” # Lumea Politică
Regele Charles al III-lea a reacționat după arestarea fratelui său, fostul prinț Andrew, în dosarul Epstein. Monarhul britanic a subliniat importanța respectării cursului justiției, în timp ce Andrew este investigat pentru abuz în funcție publică. Regele Charles al III-lea a răspuns public la arestarea fratelui său, fostul prinț Andrew, declarând că „justiţia trebuie să-şi urmeze […]
15:30
George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației” # Lumea Politică
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că liderul său, George Simion, și parlamentarii formațiunii s-au alăturat inițiativei civice „Valul Democrației”. Acțiunea vizează anularea alegerilor de la finalul anului 2024, iar susținătorii au depus plângeri penale la Parchetul General. Zeci de persoane s-au adunat joi dimineață la Parchetul General pentru a depune plângeri penale împotriva […]
15:10
Silviu Predoiu despre vizita lui Nicușor Dan în America: Să meargă în SUA să explice anularea alegerilor în engleză # Lumea Politică
Într-un dialog cu Ionuț Cristache, Silviu Predoiu, fostul director SIE, a criticat prestația președintelui Nicușor Dan. Predoiu a sugerat apariții media internaționale pentru a explica anularea alegerilor din 2024, ironizând totodată nivelul de engleză al președintelui. Ediția de miercuri a emisiunii “Ai Aflat!” de la Gândul a fost scena unui dialog între Ionuț Cristache și […]
Acum 2 ore
14:30
Nicușor Dan, decizii amânate pentru conducerea serviciilor secrete. „O propunere care să fie respinsă de Parlament nu e un semnal de stabilitate” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu și președintele Nicușor Dan au discutat despre numirea conducerii SRI și SIE, subliniind importanța integrității și stabilității instituționale. Procesul de numire a fost întârziat, dar urmează să fie reluat. Sorin Grindeanu a declarat la Digi 24 că persoanele care preiau conducerea serviciilor secrete trebuie să evite influența politică. „Președintele vine și propune iar […]
Acum 4 ore
13:50
Negocieri dificile între Ucraina și Rusia. Zona demilitarizată din Donbas, subiect central # Lumea Politică
La Geneva, delegațiile Ucrainei și Rusiei au discutat despre crearea unei zone demilitarizate în Donbas. Deși dialogul continuă oficial, progresul rămâne nesigur. Discuțiile militare par să avanseze mai rapid decât cele politice. La Geneva, marți și miercuri, Ucraina și Rusia au discutat despre o posibilă zonă demilitarizată în Donbas, fără prezența steagurilor militare. Informațiile vin […]
13:40
Bolojan: Adoptarea pensiei magistraților nu garantează recuperarea banilor din PNRR. „Îndreaptă o nedreptate” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, deși decizia CCR privind pensiile magistraților este corectă, aceasta nu garantează recuperarea sumei de 231 de milioane de euro din PNRR, suspendată de Comisia Europeană. Într-un interviu la Antena 3, Bolojan a subliniat că nu poate specula asupra șanselor de recuperare a banilor. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, […]
13:40
Raed Arafat explică alerta RO-Alert de la 4:20 dimineața pentru ninsoare de 30 de centimetri # Lumea Politică
Raed Arafat a explicat de ce mesajul RO-Alert a fost trimis la ora 4:20 dimineața. Reacțiile publicului au fost critice, considerând alerta excesiv de intruzivă. Arafat a subliniat importanța protejării populației. Secretarul de Stat Raed Arafat a clarificat motivul trimiterii mesajului RO-Alert la ora 4:20 dimineața. Mesajul anunța un cod roșu de zăpadă, iar reacțiile […]
13:00
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre programul SAFE, un împrumut de 17 miliarde de euro pentru echipament militar, cu o dobândă de 3%. Într-o declarație la Antena 3 CNN, oficialul a confundat termeni din limba engleză și română, generând confuzie. Radu Miruță, ministrul Apărării, a discutat la Antena 3 CNN despre împrumutul de 17 […]
12:10
Grindeanu critică stilul de „felcer” al lui Bolojan. Liderul PSD dezaprobă abordarea „dură”. „Nu suntem cu inimoare trimise pe grupuri de Whatsapp” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a comentat la Digi24 despre relația cu Ilie Bolojan, prim-ministru și lider PNL. Grindeanu a subliniat diferențele de viziune și a criticat stilul de conducere al lui Bolojan, fără a sugera însă o ruptură în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a fost întrebat la Digi24 dacă Ilie Bolojan este „un dur”, […]
Acum 6 ore
11:30
AUR inițiază referendum pentru demiterea primarului dintr-o localitate din România. Reacția edilului # Lumea Politică
Membrii AUR din Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat că au strâns semnăturile necesare pentru a organiza un referendum de demitere a primarului. Deputatul Tiberiu Barstan susține inițiativa și a publicat un videoclip cu o reacție nervoasă a primăriței. Reprezentanții AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au declarat miercuri, 18 februarie, că au inițiat procedurile pentru […]
10:50
Grindeanu: „este o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, într-un interviu la Digi24, a afirmat că România ar fi putut evita recesiunea tehnică dacă pachetele de relansare economică ar fi fost aplicate mai devreme. El a subliniat necesitatea opririi măsurilor care au dus la criză și a criticat politica de austeritate. Sorin Grindeanu a subliniat, la Digi24, că implementarea rapidă a pachetelor […]
10:20
PSD și PNL au raportat datorii record, deși au primit subvenții mari de la stat. Situația financiară a liberalilor a fost publicată cu întârziere. Criticile privind transparența și finanțarea netransparentă a media persistă. PNL și PSD au înregistrat datorii record, chiar dacă au beneficiat de subvenții generoase de la bugetul de stat, potrivit datelor oficiale […]
10:20
Răsturnare de situație: UE vrea să ia măsuri de urgență pentru reluarea transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba # Lumea Politică
Uniunea Europeană ar putea interveni pentru a relua transportul de petrol rusesc prin conducta Drujba, după acuzațiile Slovaciei și Ungariei împotriva Ucrainei. Cele două țări au blocat livrarea de motorină către Ucraina și și-au folosit rezervele strategice naționale. Prim-miniștrii Viktor Orban și Robert Fico au decis să utilizeze rezervele strategice naționale de petrol și să […]
10:20
Cod roșu de ninsori a adus tarife ridicate la ridesharing. Un bucureștean a plătit 35 de lei pentru o cursă Uber. # Lumea Politică
Codul roșu de ninsori din București a paralizat transportul public, determinând mulți locuitori să recurgă la servicii de ridesharing. În timp ce unii s-au plâns de tarifele ridicate, un client a plătit 35 de lei pentru o cursă de la Gara de Nord la Piața Unirii. Ziua de 18 februarie 2026 a adus ninsori abundente […]
10:10
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil” # Lumea Politică
Ilie Bolojan se pregătește să negocieze cu Comisia Europeană pentru a recupera 230 de milioane de euro din PNRR, fonduri blocate din cauza întârzierilor legislative privind pensiile speciale. Decizia Curții Constituționale privind legea magistraților deschide calea pentru discuții rapide. Guvernul face eforturi pentru a debloca fondurile suspendate din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie […]
10:10
Bolojan deschide un nou front cu PSD: impozitarea progresivă. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a explicat la Antena 3 și Digi24 motivele pentru care nu susține impozitarea progresivă a salariilor, propusă de PSD. El a subliniat că prioritatea actuală este finalizarea digitalizării ANAF și combaterea evaziunii fiscale. Ilie Bolojan a declarat că discuția despre impozitarea progresivă depinde de finalizarea procesului de digitalizare a ANAF. „Acest lucru […]
10:10
Augustin Zegrean avertizează. Ce s-ar putea întâmpla după decizia CCR: ‘Nu e nicio bucurie. Discuțiile nu s-au încheiat’ # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României a decis că legea privind pensiile magistraților este constituțională, deschizând calea pentru reducerea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare. Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, sugerează că magistrații ar putea acționa statul în justiție. Parlamentul are puterea de a modifica legea. Curtea Constituțională a României (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate […]
10:10
George Simion vrea intrarea României în Consiliul Păcii și îl critică pe Nicușor Dan: „Rolul de observator, o hotărâre a unui om mic” # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a salutat participarea României la Consiliul Păcii, dar a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a opta pentru statutul de observator. Simion consideră că România ar trebui să devină membră a organismului creat de Donald Trump, descriind decizia lui Dan ca fiind o dovadă de lipsă de ambiție. George Simion, liderul […]
10:10
Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen” # Lumea Politică
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și europarlamentar, a lansat critici dure la adresa Uniunii Europene și a Ursulei von der Leyen, pe care o acuză de distrugerea sistemului energetic european și de subminarea dreptului de veto al unor țări. Viorica Dăncilă și-a exprimat nemulțumirea față de direcția în care merge Uniunea Europeană, în cadrul unei emisiuni […]
Acum 12 ore
05:30
Europa dezbate intensificarea securității. Divergențe între liderii europeni și NATO pe „autonomii strategice” # Lumea Politică
Europa analizează modalități de a-și consolida securitatea, pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul SUA. Ursula von der Leyen și Mark Rutte au opinii diferite la Conferința de Securitate de la München, privind viitorul apărării europene. Liderii europeni își intensifică discuțiile despre asumarea responsabilității pentru apărarea continentului, la mai bine de un an de la începutul […]
04:40
Și-a pierdut autoritatea. „Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli” spune Claudiu Năsui # Lumea Politică
Claudiu Năsui, fost ministru USR al Economiei, acuză Guvernul Bolojan de ratarea reformelor economice și de creșterea taxelor. Criticile vizează lipsa de acțiune în reducerea cheltuielilor bugetare și consecințele suportate de contribuabili. Parlamentarul subliniază că autoritatea politică a premierului este în scădere, împiedicând măsuri de austeritate. Claudiu Năsui a lansat critici dure la adresa Guvernului […]
04:00
Merz critică ovațiile pentru Rubio la München. Cancelarul german, nemulțumit de entuziasmul participanților # Lumea Politică
Cancelarul german Friedrich Merz a exprimat nemulțumirea față de aplauzele primite de secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München. Deși nu a fost prezent în sală, Merz a declarat că i-ar fi fost greu să se ridice în picioare pentru Rubio. El a comparat discursul lui Rubio cu cel […]
03:10
Un nou sondaj relevă percepții critice asupra președintelui Trump, cu aproape jumătate dintre americani etichetându-l drept „corupt”, „rasist” și „crud”. Republicanii se confruntă cu semnale de alarmă înainte de alegerile de la mijlocul mandatului. Un sondaj Economist/YouGov, publicat recent, indică faptul că 56% dintre americani dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile. Aproximativ 47% […]
Acum 24 ore
02:30
Ion Cristoiu: „O umilință pentru România” participarea lui Nicușor Dan ca observator la Consiliul pentru Pace # Lumea Politică
Ion Cristoiu critică participarea României la Consiliul pentru Pace de la Washington, unde țara noastră este singura reprezentată la nivel de președinte. Publicistul consideră că acest rol de observator este umilitor, având în vedere că alte state sunt reprezentate de miniștri. Ion Cristoiu a abordat subiectul participării României la Consiliul pentru Pace de la Washington, […]
01:40
Eric Trump investește în afaceri israeliene cu drone. Conflicte de interese cu sfera guvernamentală # Lumea Politică
Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, va investi într-o fuziune de 1,5 miliarde de dolari între Xtend, producător israelian de drone, și constructorul JFB Construction Holdings. Investiția ridică semne de întrebare privind posibile conflicte de interese, în contextul extinderii contractelor cu guvernul federal. Eric Trump se implică activ în fuziunea dintre Xtend și JFB […]
01:00
Buget record pentru CSM în 2026. Creștere de aproape 50% comparativ cu anul precedent # Lumea Politică
Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pentru 2026 este de 413,7 milioane lei, marcând o creștere semnificativă față de anul anterior. Majoritatea fondurilor sunt alocate pentru salarii, reprezentând aproape 70% din buget. Bugetul CSM pentru 2026 a fost stabilit la 413,7 milioane lei, conform raportului publicat de Ziarul de Iași. Aceasta reprezintă o creștere substanțială, de […]
00:10
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anunțat că România a intrat în recesiune tehnică dar a evitat recesiunea anuală. Consumul scade, iar investițiile publice devin cruciale. Isărescu a răspuns criticilor privind prognozele de inflație. Mugur Isărescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că România a intrat în recesiune tehnică, dar a evitat recesiunea anuală. […]
18 februarie 2026
23:30
Gheorghe Piperea, despre sprijinul financiar al României pentru Ucraina. „Sute de miliarde de dolari care se spală prin băncile estoniene către oligarhii ucrainieni” # Lumea Politică
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a lansat critici dure privind ajutorul financiar oferit de România Ucrainei. Într-o emisiune recentă, acesta a susținut că fondurile sunt folosite în mod oneros și a semnalat suspiciuni de spălare de bani prin băncile estoniene. Gheorghe Piperea, invitat în emisiunea „Ai Aflat!”, a abordat subiectul finanțării Ucrainei de către România, alături de […]
22:40
Grupul Pace Întâi România a depus o moțiune simplă în Senat împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Ei acuză că „diplomația progresistă cu hashtaguri” afectează agricultura României. AUR sprijină demersul. Grupul Pace Întâi România a prezentat miercuri, în plenul Senatului, o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Textul moțiunii este intitulat „Diplomația progresistă […]
21:10
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce CCR a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților # Lumea Politică
Curtea Constituțională a declarat constituțională legea ce micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, respingând sesizarea ÎCCJ. Premierul a salutat decizia, subliniind importanța reformei pentru echitate și atragerea fondurilor europene prin PNRR. Guvernul a emis un comunicat de presă prin care premierul a salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea ÎCCJ și de […]
Ieri
16:00
Nicușor Dan blochează pensionarea unor magistrați. A cerut informații despre dosarele aflate pe rol, CSM protestează # Lumea Politică
Administrația Prezidențială, sub conducerea lui Nicușor Dan, a cerut informații despre dosarele judecătorilor care doresc să se pensioneze. Președintele CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, contestă legalitatea acestei solicitări, subliniind că afectează independența judecătorilor și îngreunează activitatea instanțelor. Administrația Prezidențială a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) detalii despre cauzele aflate pe rol la judecătorii care au solicitat […]
15:30
Alerte meteo severe afectează Bucureștiul. Angajații Ministerului Investițiilor lucrează de acasă # Lumea Politică
Angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au fost sfătuiți să lucreze de acasă din cauza vremii extreme. Codul roșu emis pentru București și Ilfov a dus la măsuri de siguranță, anunțate de ministrul Dragoș Pîslaru. O parte din personalul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lucrează de acasă după ce condițiile meteo severe au determinat autoritățile […]
15:30
Contestația lui Călin Georgescu la măsura controlului judiciar a fost respinsă. ”Suntem ignorați până în momentul în care va fi imposibil să mai fim ignorați” # Lumea Politică
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, se confruntă cu o situație juridică incertă după ce doi judecători de la Tribunalul București nu au ajuns la un consens privind controlul judiciar. În acest context, se va forma un complet de divergență. Pe treptele tribunalului, susținătorii l-au aclamat puternic. Doi judecători de la Tribunalul București nu […]
15:10
„Apele Române” aruncă vina în criza apei din Curtea de Argeș. Oamenii nu au apă potabilă de trei luni # Lumea Politică
Administrația „Apele Române” a subliniat că nu are atribuții în furnizarea apei menajere și potabile, responsabilitatea revenind operatorului local. În același timp, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că problema apei din Curtea de Argeș este cauzată de lipsa investițiilor în infrastructura locală. Administrația Națională „Apele Române” a declarat marți că nu are responsabilitatea de […]
15:00
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce CCR a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților # Lumea Politică
Premierul a salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea ÎCCJ și a declara constituțională legea care micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern. „Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare […]
15:00
Un medic specialist a răbufnit:, după mesajul lui Arafat de la 4 dimineața: “Nu orice inconvenient este o catastrofă, nu orice ninsoare e un dezastru” # Lumea Politică
Medicul psihiatru Cristian Paparau atrage atenția asupra efectelor negative ale alertelor Ro Alert asupra sănătății mintale. Specialistul afirmă că aceste mesaje activează sistemul de răspuns la pericol al creierului, afectând în special persoanele vulnerabile la stres. Medicul psihiatru Cristian Paparau, profesor universitar în București, a discutat despre impactul alertelor Ro Alert asupra sănătății mintale, într-o […]
15:00
Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul # Lumea Politică
Traficul din București a fost dat peste cap de ninsorile abundente, iar tarifele curselor de ridesharing au crescut semnificativ. Utilizatorii au semnalat prețuri exagerate, comparabile cu biletele de avion, pe fondul cererii ridicate și al numărului redus de șoferi disponibili. Traficul din Capitală a fost grav afectat de ninsorile puternice, iar tarifele ridesharing au crescut […]
14:30
Plan fiscal controversat pentru New York. Primarul Mamdani vrea taxe mai mari pentru milionari # Lumea Politică
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, propune o strategie fiscală îndrăzneață pentru a acoperi un deficit bugetar uriaș. Planul său include majorarea impozitelor pe venit pentru cei bogați și pe profiturile marilor corporații. Aceste măsuri ar putea aduce miliarde de dolari la bugetul orașului. Zohran Mamdani, primarul socialist democrat al New York-ului, a prezentat un plan […]
13:40
Gheorghe Piperea cere o investigație asupra donațiilor lui Nicușor Dan din campanie. 7 milioane de lei, din aer # Lumea Politică
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a solicitat Autorității Electorale Permanente informații despre donatorii campaniei lui Nicușor Dan. AUR susține că fonduri semnificative au fost gestionate netransparent. Partidul atrage atenția asupra posibilelor riscuri de securitate națională. Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a depus o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă pentru a obține detalii privind 250 de donatori ai […]
13:20
Legea privind pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională. Merge la promulgare # Lumea Politică
Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare. Decizia a fost luată după […]
13:00
La negocierile de pace de la Geneva, delegația Ucrainei este divizată între două tabere conduse de Kirilo Budanov și Andrii Yermak. În timp ce Budanov susține o înțelegere rapidă mediată de SUA, Yermak este precaut în privința compromisurilor teritoriale. Președintele Zelenski încearcă să găsească un echilibru între aceste abordări. Negocierile de pace dintre Ucraina și […]
12:10
AUR propune măsuri urgente pentru ieșirea din recesiune. Petrișor Peiu ar începe cu reducerea TVA # Lumea Politică
Economistul Petrișor Peiu, reprezentând AUR, a prezentat o serie de propuneri pentru a contracara recesiunea economică din România. Peiu consideră că situația este mai dificilă decât o prezintă Guvernul și sugerează măsuri precum reducerea TVA și modificarea impozitării pe dividende. Petrișor Peiu, economist al partidului AUR, a venit cu o serie de soluții pentru a […]
11:30
Bolojan vrea măsuri urgente pentru a opri exodul românilor. INS: Populația a scăzut cu peste patru milioane # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra crizei demografice și a emigrării masive a românilor. Potrivit INS, populația țării s-a diminuat cu peste 4,16 milioane în ultimii 35 de ani, în principal din cauza migrației și a scăderii natalității. Premierul Ilie Bolojan a discutat la TVR 1 despre scăderea natalității și migrația masivă. Aceste fenomene […]
10:40
Viorica Dăncilă critică rolul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. „Nu are drept la vot, nu ia cuvântul” # Lumea Politică
Viorica Dăncilă a abordat în emisiunea „Marius Tucă Show” prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Ea a subliniat lipsa de influență a României la eveniment. Dăncilă a comparat situația cu abordarea premierului italian, Giorgia Meloni. Viorica Dăncilă se bucură de participarea României la Consiliul pentru Pace, dar a criticat rolul limitat al președintelui […]
