Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, propune fuziunea benevolă a comunelor: 10-20 milioane lei pentru investiții locale
Digi24.ro, 19 februarie 2026 15:50
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, propune un proiect-pilot de reformă administrativă: comunele care aleg să se unească de bunăvoie vor primi între 10 și 20 milioane lei, indiferent de culoarea politică a primarilor. „Nu este un favor politic, ci o investiție pe termen lung”, subliniază social-democratul.
• • •
Acum 30 minute
15:50
15:40
Peste 5.000 de angajați protejați: Guvernul majorează plata salariilor în companiile strategice # Digi24.ro
Guvernul a extins protecția salarială pentru peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București, printr-o ordonanță care garantează plata salariilor în cazul insolvenței sau al concordatului preventiv pentru operatorii economici strategici.
Acum o oră
15:30
Rusia va evalua medierea SUA în Ucraina în funcţie de rezultatele obţinute, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, după ce cele trei runde de negocieri desfăşurate în acest an nu s-au soldat cu rezultate semnificative în favoarea unei soluţionări a conflictului, de la declanşarea căruia se vor împlini patru ani săptămâna viitoare.
15:30
România participă la EastInvest. Anunțul ministrei Oana Țoiu despre măsurile adoptate de Guvern # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook că Guvernul a adoptat, joi, memorandumul pentru participarea României la programul european EastInvest. Ea a subliniat că inițiativa nu vizează doar aspecte de securitate la granița de est, ci și dezvoltarea economică a regiunilor de frontieră.
15:30
Tanczos Barna: UDMR solicită ministerelor Finanţelor şi Mediului să trateze Praidul ca prioritate, pentru ca lucrările să poată începe # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna anunţă, joi, că Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid iar UDMR solicită Ministerului Finanţelor şi Ministerului Mediului să trateze Praidul ca prioritate, pentru ca lucrările să poată începe în acest an.
15:10
Un program menit să ajute firmele să-și găsească sedii sociale s-a poticnit între Poștă și Registrul Comerțului # Digi24.ro
Serviciul StartPost al Poștei Române, prin care firmele își pot înființa sau reloca sediul social la o adresă administrată de companie, a generat nemulțumiri după ce unele dosare au fost respinse la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Surse Digi24.ro susțin că, deși au încheiat contractele și au achitat tarifele, nu și-au recuperat banii după respingerea cererilor. În schimb, Poșta Română afirmă că serviciul a fost activat conform obligațiilor asumate și că nu există temei legal pentru rambursare.
15:10
Cinci cămătari din Dâmboviţa acuzaţi că împrumutau ilegal bani au fost reţinuţi. Victimele lor erau ameninţate şi şantajate # Digi24.ro
Cinci presupuşi cămătari din judeţul Dâmboviţa, acuzaţi că împrumutau ilegal sume uriaşe de bani cu dobânzi de până la 30%, au fost reţinuţi, iar un altul a fost plasat sub control judiciar, în urma percheziţiilor făcute miercuri de DIICOT. Ei vor fi duşi în faţa unui judecător de la Tribunalul Bucureşti cu propuneri de arestare preventivă sau arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, victimele şi familiile lor erau şantajate, ameninţate cu moartea şi obligate să cedeze terenuri în schimbul aşa-zisei datorii. Prejudiciul este evaluat la peste 500.000 de euro, bani pe care persoanele păgubite le-ar fi plătit ca dobândă.
15:10
Cine vrea să-l împiedice pe Trump să atace Iranul fără încuviinţarea Congresului SUA. „Nu-l voi lăsa să înceapă un război dezastruos” # Digi24.ro
Doi membri ai Congresului american, unul republican şi celălalt democrat, au anunţat joi că săptămâna viitoare vor forţa un vot în Camera Reprezentanţilor asupra posibilelor planuri ale preşedintelui Donald Trump de a ataca Iranul.
15:10
Buzoianu: „Creșterea prețului apei industriale nu va fi resimțită de populație”. Ce spune despre investițiile anti-inundații # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat, joi, că proiectul prin care costul apei industriale ar urma să crească în România nu are încă scenariile finalizate. Aceasta a subliniat că mecanismul face parte dintr-un jalon al PNRR și că, din punctul său de vedere, orice măsură nu trebuie să fie resimțită de populație.
15:10
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa # Digi24.ro
Politicianul Gari Kasparov este convins că Vladimir Putin nu a renunțat la ideea de a ataca țările europene și că va face acest lucru la prima ocazie.
Acum 2 ore
15:00
Ce trebuie să știi dacă îți înființezi sau relochezi sediul prin StartPost: în ce situații poți primi banii înapoi de la Poșta Română # Digi24.ro
Serviciul StartPost al Poștei Române, prin care firmele își pot înființa sau reloca sediul social la o adresă administrată de companie, a generat nemulțumiri după ce unele dosare au fost respinse la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Surse Digi24.ro susțin că, deși au încheiat contractele și au achitat tarifele, nu și-au recuperat banii după respingerea cererilor. În schimb, Poșta Română afirmă că serviciul a fost activat conform obligațiilor asumate și că nu există temei legal pentru rambursare.
14:50
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui său, fostul prinț Andrew # Digi24.ro
Regele Charles al III-lea a emis o declarație după arestarea fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, fost prinț, între timp decăzut din drepturi. Regele își declară îngrijorarea profundă, asigură de cooperare sinceră și deplină ancheta, și subliniază că nimeni nu este mai presus de lege. Sky News publică mesajul integral al regelui.
14:40
ANAF va propune modificări în cazierul fiscal: firmele cu istorii de insolvență nu vor mai putea înființa altele # Digi24.ro
14:40
Curtea Supremă a Rusiei a confirmat o hotărâre care obligă Google să plătească o amendă echivalentă cu un milion de ori producția economică anuală mondială.
14:30
Surse Digi24.ro: Firmele reclamă lipsa rambursărilor după respingerea cererilor prin StartPost. Reacția Poștei Române # Digi24.ro
Serviciul StartPost al Poștei Române, prin care firmele își pot stabili sediul social la o adresă administrată de companie, a generat nemulțumiri după ce unele dosare pentru stabilirea sediului social au fost respinse la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Surse Digi24.ro susțin că, deși au încheiat contractele și au achitat tarifele, nu și-au recuperat banii după respingerea cererilor. În schimb, Poșta Română afirmă că serviciul a fost activat conform obligațiilor asumate și că nu există temei legal pentru rambursare.
14:30
Statul New Mexico anchetează acuzația privind existența unor cadavre îngropate în apropierea fermei lui Epstein # Digi24.ro
Departamentul de Justiție din statul american New Mexico a declarat miercuri că statul investighează o acuzație, care a reieșit din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA, potrivit căreia infractorul sexual Jeffrey Epstein a ordonat îngroparea cadavrelor a două fete, cu cetățenii străine, în afara fermei sale izolate din New Mexico. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție din New Mexico, Lauren Rodriguez, a declarat că a solicitat Departamentului de Justiție al SUA o copie needitată a unui e-mail din 2019 care conține acuzația, scrie Reuters.
14:30
Suedia anunță noile condiții de detenţie a adolescenţilor, după ce a scăzut vârsta de răspundere penală la 13 ani # Digi24.ro
Guvernul suedez a dezvăluit joi condiţiile de detenţie pentru adolescenţii începând de la vârsta de 13 ani care sunt condamnaţi pentru infracţiuni penale grave, concretizare a unei măsuri intens criticate de către societatea civilă, informează AFP.
Acum 4 ore
13:50
Polițist prins că lua mită pentru a nu controla șoferii unei firme de transport persoane # Digi24.ro
Procurori din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului General au pus sub acuzare un agent principal de poliţie, după ce a fost prins în timp ce primea mită în zona Aeroportului Otopeni de la reprezentanții unei firme de transport.
13:50
Sportivii ruși care participă Jocurile Olimpice nu au primit telefoane de la sponsorul evenimentului. Care este motivul # Digi24.ro
Sportivii ruși participanți la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 nu vor primi telefoanele de la un mare producător, sponsor al Jocurilor de Olimpice, din cauza sancțiunilor în vigoare.
13:40
Operațiune Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni, coordonată de serviciile speciale ruse # Digi24.ro
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații din Republica Moldova, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu suportul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, și omologi din Ucraina desfășoară joi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de o gravitate deosebită, comunică MOLDPRES. Este vorba despre o operațiune care vizează un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali din Ucraina.
13:30
Ce cred românii despre cine va câștiga războiul din Ucraina și în cine au încredere dintre liderii internaționali (sondaj) # Digi24.ro
Un sondaj INSCOP Research, realizat între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, arată că 44,5% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul din Ucraina, peste jumătate consideră că Ucraina nu ar trebui să cedeze teritorii, aproape 41% susțin implicarea militară a României în apărarea unui aliat NATO, iar Trump și Macron conduc clasamentul încrederii în liderii internaționali.
13:30
Italia se opune participării sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice cu drapel şi imn naţional # Digi24.ro
Guvernul italian a anunţat că este împotriva deciziei Comitetului Paralimpic Internaţional de a permite sportivilor ruşi şi belaruşi să participe la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026 sub propriul lor drapel naţional, potrivit agenţiei ANSA.
13:00
Bilanț DNA 2025: Aproape 800 de persoane au fost trimise în judecată, bunuri de peste 250 milioane de lei - indisponibilizate # Digi24.ro
Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, susţine că instabilitatea legislativă continuă să fie cea mai serioasă ameninţare la adresa eficacităţii muncii procurorilor anticorupţie, iar lipsa unei reacţii prompte a Parlamentului în urma deciziilor Curţii Constituţionale a condus la prescrierea a sute de dosare de corupţie. El a prezentat joi un bilanţ al activității DNA în 2025, dar și al celor trei ani în fruntea DNA, care a cuprins şi „un moment de sinceritate”, în care s-a plâns de cooperarea sub aşteptări cu alte instituţii ale statului.
13:00
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin # Digi24.ro
Kremlinul a avertizat, joi, cu privire la o „escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului şi a cerut tuturor părţilor să recurgă exclusiv la mijloace politice pentru soluţionarea disputelor, informează EFE, potrivit Agerpres.
13:00
Donald Tusk a cerut polonezilor să plece fără întârziere din Iran, avertizând că în următoarele ore ar putea să nu mai fie posibile evacuări. Declarația vine pe fondul unei desfășurări militare masive a Statelor Unite în Orientul Mijlociu și al tensiunilor crescânde cu Teheranul.
12:50
SUA fac presiuni asupra NATO pentru a restrânge activități externe, inclusiv încetarea misiunii cheie din Irak, dar și reducerea KFOR # Digi24.ro
Statele Unite ale Americii, sub conducerea lui Donald Trump, fac presiuni asupra NATO pentru a reduce multe dintre activitățile sale externe, inclusiv încetarea unei misiuni cheie a alianței în Irak, au declarat patru diplomați NATO pentru POLITICO.
12:40
Nicușor Dan, mesaj de Ramadan pentru credincioșii musulmani: „Un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, un mesaj comunității musulmane din România cu prilejul începerii lunii postului Ramadan, subliniind că această perioadă sacră reprezintă „un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței”, dar și de a cultiva solidaritatea, compasiunea și dialogul între religii.
12:30
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta” # Digi24.ro
O prezentatoare sportivă australiană și-a cerut scuze după ce un clip în care se bâlbâia în timpul unei transmisiuni în direct de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia a devenit viral, chiar și prim-ministrul Australiei a intervenit.
12:20
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC.
Acum 6 ore
12:00
Un șofer beat și fără permis a fost reţinut după o urmărire prin Timişoara. A lovit mașina poliţiei, apoi a fugit într-un parc # Digi24.ro
Poliţiştii din Timişoara au urmărit în trafic un şofer care a provocat un accident soldat cu pagube, în timpul urmăririi acesta lovind şi autospeciala Poliţiei. La un moment dat, el a pierdut controlul maşinii, intrând într-un gard, şi, pentru a scăpa, a fugit într-un parc, unde a fost prins. Bărbatul nu avea permis de conducere şi consumase alcool.
12:00
„Utilizatorii mint în legătură cu vârsta lor.” Cum se apără Mark Zuckerberg în procesul istoric privind dependenţa de reţelele sociale # Digi24.ro
Directorul general al Meta Platforms şi fondatorul miliardar al Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat miercuri practicile de verificare a vârstei ale Instagram în timpul mărturiei sale într-un proces istoric privind dependenţa de reţelele sociale, desfăşurat într-un tribunal din Los Angeles. El a avertizat că unii utilizatori mint în legătură cu vârsta lor, potrivit EFE.
12:00
În timp ce la Washington se discută planul de pace al lui Trump, Hamas colectează taxe și își consolidează controlul în Fâșia Gaza # Digi24.ro
Gruparea islamistă palestiniană Hamas îşi consolidează controlul în Fâşia Gaza prin plasarea susţinătorilor săi în funcţii-cheie în guvernul din enclavă, ocupându-se totodată de colectarea taxelor şi de plata salariilor, conform unui raport al armatei israeliene consultat de Reuters şi a unor surse din Fâşia Gaza.
12:00
Rata vaccinării în România este la un minim istoric. Creștere alarmantă a cazurilor de tuse convulsivă: de 62 de ori mai multe în 2024 # Digi24.ro
Rata vaccinării în România a ajuns la un minim istoric, avertizează Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV), în timp ce cazurile de rujeolă și tuse convulsivă înregistrează creșteri alarmante. Numai între 2023 și 2025 au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, fiind și 30 de decese, iar tusea convulsivă a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul precedent, cu 519 cazuri și două decese raportate în anul trecut, ambele la sugari nevaccinați.
11:50
Minerii şi energeticienii protestează azi în Piaţa Victoriei. Care sunt revendicările lor # Digi24.ro
Minerii şi energeticienii protestează joi, între orele 13.00 şi 17.00, în Piața Victoriei, nemulţumiţi de neacordarea voucherelor de vacanţă şi a tichetelor de masă pentru salariaţii care lucrează în condiţii grele şi de lipsa protecţiei sociale pentru aproximativ 2.000 de salariaţi cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată din cadrul Complexului Energetic Oltenia, anunţă CNS Cartel Alfa.
11:30
Endoscopia digestivă este o investigație indispensabilă în diagnosticul multor afecțiuni, dar poate crea anxietate legată de disconfort. Sedarea are rolul de a face procedura mai tolerabilă, păstrând în același timp un profil de siguranță cât mai bun.
11:30
Ce a transmis premierul Bolojan reprezentanților agenției internaționale de rating Moody’s despre deficit și bugetul pe 2026 # Digi24.ro
Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri la Palatul Victoria, cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macroeconomice și fiscale ale României. La discuții, premierul a subliniat măsurile guvernamentale pentru reducerea deficitului bugetar, susținerea investițiilor și consolidarea creșterii economice și a adăugat că proiectul de buget pe 2026 urmărește o țintă de 6,2% a deficitului la finalul anului.
11:30
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra Iranului # Digi24.ro
Ședința cabinetului de securitate israelian a fost amânată pentru duminică, pentru a evita o eroare de calcul, în timp ce serviciile de securitate și de urgență rămân în stare de alertă maximă, pe fondul evaluărilor potrivit cărora președintele Trump ar putea aproba în curând un atac comun prelungit al SUA și Israelului, care vizează rachetele balistice și, potențial, regimul de la Teheran, cu o preconizată implicare a rebelilor houthi și, posibil, a Hezbollah, scrie ynetnews.com.
11:20
Titlurile de stat FIDELIS 2026, disponibile la BVB: cea mai căutată emisiune, cea în euro pe 10 ani, cu dobândă de 6% # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor listează joi, la Bursa de Valori București (BVB), titlurile de stat din a doua ediție FIDELIS din 2026, derulată în perioada 6-13 februarie, după ce investitorii au subscris peste 1,013 miliarde de lei. În total, au fost plasate 12.103 ordine, în valoare de 378,52 milioane lei și 124,49 milioane euro, cea mai accesată fiind emisiunea în euro pe 10 ani, cu o dobândă de 6%.
11:10
Ucraina și Rusia ar putea aplica soluția soluția celor două Corei pentru a opri războiul (NYT) # Digi24.ro
Reprezentanții Rusiei și Ucrainei au discutat, în cadrul negocierilor la care au participat și SUA, ideea creării unei zone demilitarizate în regiunea Donețk, care nu va fi controlată de niciuna dintre părțile implicate în conflict, au declarat trei surse bine informate pentru The New York Times (NYT).
11:00
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă informare de precipitaţii în general moderate cantitativ, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară începând de vineri dimineaţa.
11:00
Încă un semn că „superavionul” european de 100 de miliarde de euro e în impas: Germania ar putea cumpăra mai multe aeronave F-35 # Digi24.ro
Germania ia în considerare să comande mai multe avioane de luptă F-35 din SUA, au declarat două surse citate joi de Reuters, o decizie care ar adânci dependenţa Berlinului de tehnologia militară americană. Informația vine în contextul blocajului în care se află programul său comun cu Franţa de avioane de luptă de generaţie următoare, relatează Agerpres.
11:00
Efectele viscolului în Buzău: peste 11.000 de consumatori fără curent și 60 de persoane blocate în mașini # Digi24.ro
Peste 11.000 de consumatori din judeţul Buzău au fost afectaţi de lipsa energiei electrice, iar 60 de persoane au rămas blocate în autoturismele înzăpezite, pe parcursul zilei de miercuri, din cauza viscolului, fiind înregistrate şi decese în rândul efectivelor de animale.
11:00
Președintele Nicușor Dan ar putea avea un discurs la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump. România participă în calitate de observator.
10:50
Cum intră drogurile în țara noastră. Anul trecut, în România au fost capturate peste 3 tone de stupefiante (raport DIICOT) # Digi24.ro
România a devenit o piaţă de consum a drogurilor emergentă, conectată la reţele europene de distribuţie, susţine DIICOT în raportul de activitate al instituţiei pe anul 2025. Drogurile sunt introduse în țară pe rute comerciale legale, în special prin servicii de curierat internaţional sau prin intermediari care exploatează mobilitatea ridicată din spaţiul comunitar, mai arată raportul procurorilor. Anul trecut, în România au fost capturate peste 3 tone de droguri.
10:50
„Amintiți-vă că Putin e ofițer KGB”: Avertismentul unui fost președinte al Ucrainei pentru Zelenski și Trump # Digi24.ro
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko îi avertizează pe Volodimir Zelenski și Donald Trump că orice negociere cu Rusia trebuie pornită dintr-o poziție de forță și fără încredere în Vladimir Putin. „Amintiți-vă că este ofițer KGB”, spune el, susținând că liderul de la Kremlin urmărește obiective strategice mult mai ample decât un simplu acord de pace.
10:50
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze banii pierduți din PNRR: „Era minunat dacă își făceau ei treaba” # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, acuză guvernele anterioare că nu au finalizat la timp reforma pensiilor speciale, astfel încât România să nu piardă 231 de milioane de euro din PNRR. Declarația vine după ce șeful PSD Sorin Grindeanu i-a cerut să recupereze acești bani. „E evident că aș fi închis lucrurile ușor, dacă Guvernul finaliza lucrurile”, a spus Pîslaru, joi, într-o intervenție la Digi24.
10:40
Care este starea de sănătate a fetei din București, electrocutată într-o baltă. „Nu îşi aduce aminte episodul” # Digi24.ro
Fata de 16 ani găsită inconştientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-a electrocutat, a fost internată la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. În prezent, adolescenta este conştientă, însă nu îşi aminteşte episodul în urma căruia a ajuns la spital. Ea va mai fi supusă unor evaluări.
10:30
Raed Arafat explică de ce mesajul RO-ALERT pentru ninsori a fost transmis la 4:20 dimineața # Digi24.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Raed Arafat a explicat de ce mesajul RO-ALERT transmis la ora 4:20 dimineața pentru Codul roșu de ninsori nu putea fi amânat și a subliniat ă alertele sunt esențiale pentru siguranța celor expuși riscurilor, iar sunetul standard al mesajelor nu poate fi modificat în prezent.
10:30
Germania și Franța sunt „prea mici pentru a guverna Europa” singure, afirmă ministrul polonez de Externe # Digi24.ro
Radosław Sikorski a evaluat într-un interviu acordat săptămânalului Der Spiegel că Germania și Franța sunt prea slabe pentru a guverna singure Europa. „Continentul trebuie să respire cu ambii plămâni”, a subliniat ministrul polonez de Externe, potrivit TVPWorld.
10:10
Zeci de elevi au fost amendaţi cu peste 20.000 de lei, după ce au asistat la încăierări între colegi într-un liceu din Argeș # Digi24.ro
