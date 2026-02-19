Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, propune fuziunea benevolă a comunelor: 10-20 milioane lei pentru investiții locale

15:10

Cinci presupuşi cămătari din judeţul Dâmboviţa, acuzaţi că împrumutau ilegal sume uriaşe de bani cu dobânzi de până la 30%, au fost reţinuţi, iar un altul a fost plasat sub control judiciar, în urma percheziţiilor făcute miercuri de DIICOT. Ei vor fi duşi în faţa unui judecător de la Tribunalul Bucureşti cu propuneri de arestare preventivă sau arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, victimele şi familiile lor erau şantajate, ameninţate cu moartea şi obligate să cedeze terenuri în schimbul aşa-zisei datorii. Prejudiciul este evaluat la peste 500.000 de euro, bani pe care persoanele păgubite le-ar fi plătit ca dobândă.