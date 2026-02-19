BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat

07:10

Ploile din ultima perioadă au izolat, la propriu, zeci de oameni dintr-un sat din Gorj. Strada lor este acum plină de nămol, iar ca să ajungă la serviciu, la magazin sau la doctor, oamenii trebuie să meargă pe jos, cu cizme de cauciuc. Nici Salvarea nu poate ajunge în sat. Primarul comunei, care a fost și viceprimar două mandate, ridică din umeri: „Dacă Guvernul nu ne dă, așa rămâne”.