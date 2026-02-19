BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat
Digi24.ro, 19 februarie 2026 12:20
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
13:00
Bilanț DNA 2025: Aproape 800 de persoane au fost trimise în judecată, bunuri de peste 250 milioane de lei - indisponibilizate # Digi24.ro
Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, susţine că instabilitatea legislativă continuă să fie cea mai serioasă ameninţare la adresa eficacităţii muncii procurorilor anticorupţie, iar lipsa unei reacţii prompte a Parlamentului în urma deciziilor Curţii Constituţionale a condus la prescrierea a sute de dosare de corupţie. El a prezentat joi un bilanţ al activității DNA în 2025, dar și al celor trei ani în fruntea DNA, care a cuprins şi „un moment de sinceritate”, în care s-a plâns de cooperarea sub aşteptări cu alte instituţii ale statului.
13:00
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin # Digi24.ro
Kremlinul a avertizat, joi, cu privire la o „escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului şi a cerut tuturor părţilor să recurgă exclusiv la mijloace politice pentru soluţionarea disputelor, informează EFE, potrivit Agerpres.
13:00
Donald Tusk a cerut polonezilor să plece fără întârziere din Iran, avertizând că în următoarele ore ar putea să nu mai fie posibile evacuări. Declarația vine pe fondul unei desfășurări militare masive a Statelor Unite în Orientul Mijlociu și al tensiunilor crescânde cu Teheranul.
Acum 15 minute
12:50
SUA fac presiuni asupra NATO pentru a restrânge activități externe, inclusiv încetarea misiunii cheie din Irak, dar și reducerea KFOR # Digi24.ro
Statele Unite ale Americii, sub conducerea lui Donald Trump, fac presiuni asupra NATO pentru a reduce multe dintre activitățile sale externe, inclusiv încetarea unei misiuni cheie a alianței în Irak, au declarat patru diplomați NATO pentru POLITICO.
Acum 30 minute
12:40
Nicușor Dan, mesaj de Ramadan pentru credincioșii musulmani: „Un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, un mesaj comunității musulmane din România cu prilejul începerii lunii postului Ramadan, subliniind că această perioadă sacră reprezintă „un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței”, dar și de a cultiva solidaritatea, compasiunea și dialogul între religii.
Acum o oră
12:30
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta” # Digi24.ro
O prezentatoare sportivă australiană și-a cerut scuze după ce un clip în care se bâlbâia în timpul unei transmisiuni în direct de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia a devenit viral, chiar și prim-ministrul Australiei a intervenit.
12:20
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC.
Acum 2 ore
12:00
Un șofer beat și fără permis a fost reţinut după o urmărire prin Timişoara. A lovit mașina poliţiei, apoi a fugit într-un parc # Digi24.ro
Poliţiştii din Timişoara au urmărit în trafic un şofer care a provocat un accident soldat cu pagube, în timpul urmăririi acesta lovind şi autospeciala Poliţiei. La un moment dat, el a pierdut controlul maşinii, intrând într-un gard, şi, pentru a scăpa, a fugit într-un parc, unde a fost prins. Bărbatul nu avea permis de conducere şi consumase alcool.
12:00
„Utilizatorii mint în legătură cu vârsta lor.” Cum se apără Mark Zuckerberg în procesul istoric privind dependenţa de reţelele sociale # Digi24.ro
Directorul general al Meta Platforms şi fondatorul miliardar al Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat miercuri practicile de verificare a vârstei ale Instagram în timpul mărturiei sale într-un proces istoric privind dependenţa de reţelele sociale, desfăşurat într-un tribunal din Los Angeles. El a avertizat că unii utilizatori mint în legătură cu vârsta lor, potrivit EFE.
12:00
În timp ce la Washington se discută planul de pace al lui Trump, Hamas colectează taxe și își consolidează controlul în Fâșia Gaza # Digi24.ro
Gruparea islamistă palestiniană Hamas îşi consolidează controlul în Fâşia Gaza prin plasarea susţinătorilor săi în funcţii-cheie în guvernul din enclavă, ocupându-se totodată de colectarea taxelor şi de plata salariilor, conform unui raport al armatei israeliene consultat de Reuters şi a unor surse din Fâşia Gaza.
12:00
Rata vaccinării în România este la un minim istoric. Creștere alarmantă a cazurilor de tuse convulsivă: de 62 de ori mai multe în 2024 # Digi24.ro
Rata vaccinării în România a ajuns la un minim istoric, avertizează Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV), în timp ce cazurile de rujeolă și tuse convulsivă înregistrează creșteri alarmante. Numai între 2023 și 2025 au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, fiind și 30 de decese, iar tusea convulsivă a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul precedent, cu 519 cazuri și două decese raportate în anul trecut, ambele la sugari nevaccinați.
11:50
Minerii şi energeticienii protestează azi în Piaţa Victoriei. Care sunt revendicările lor # Digi24.ro
Minerii şi energeticienii protestează joi, între orele 13.00 şi 17.00, în Piața Victoriei, nemulţumiţi de neacordarea voucherelor de vacanţă şi a tichetelor de masă pentru salariaţii care lucrează în condiţii grele şi de lipsa protecţiei sociale pentru aproximativ 2.000 de salariaţi cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată din cadrul Complexului Energetic Oltenia, anunţă CNS Cartel Alfa.
11:30
Endoscopia digestivă este o investigație indispensabilă în diagnosticul multor afecțiuni, dar poate crea anxietate legată de disconfort. Sedarea are rolul de a face procedura mai tolerabilă, păstrând în același timp un profil de siguranță cât mai bun.
11:30
Ce a transmis premierul Bolojan reprezentanților agenției internaționale de rating Moody’s despre deficit și bugetul pe 2026 # Digi24.ro
Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri la Palatul Victoria, cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macroeconomice și fiscale ale României. La discuții, premierul a subliniat măsurile guvernamentale pentru reducerea deficitului bugetar, susținerea investițiilor și consolidarea creșterii economice și a adăugat că proiectul de buget pe 2026 urmărește o țintă de 6,2% a deficitului la finalul anului.
11:30
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra Iranului # Digi24.ro
Ședința cabinetului de securitate israelian a fost amânată pentru duminică, pentru a evita o eroare de calcul, în timp ce serviciile de securitate și de urgență rămân în stare de alertă maximă, pe fondul evaluărilor potrivit cărora președintele Trump ar putea aproba în curând un atac comun prelungit al SUA și Israelului, care vizează rachetele balistice și, potențial, regimul de la Teheran, cu o preconizată implicare a rebelilor houthi și, posibil, a Hezbollah, scrie ynetnews.com.
11:20
Titlurile de stat FIDELIS 2026, disponibile la BVB: cea mai căutată emisiune, cea în euro pe 10 ani, cu dobândă de 6% # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor listează joi, la Bursa de Valori București (BVB), titlurile de stat din a doua ediție FIDELIS din 2026, derulată în perioada 6-13 februarie, după ce investitorii au subscris peste 1,013 miliarde de lei. În total, au fost plasate 12.103 ordine, în valoare de 378,52 milioane lei și 124,49 milioane euro, cea mai accesată fiind emisiunea în euro pe 10 ani, cu o dobândă de 6%.
11:10
Ucraina și Rusia ar putea aplica soluția soluția celor două Corei pentru a opri războiul (NYT) # Digi24.ro
Reprezentanții Rusiei și Ucrainei au discutat, în cadrul negocierilor la care au participat și SUA, ideea creării unei zone demilitarizate în regiunea Donețk, care nu va fi controlată de niciuna dintre părțile implicate în conflict, au declarat trei surse bine informate pentru The New York Times (NYT).
Acum 4 ore
11:00
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă informare de precipitaţii în general moderate cantitativ, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară începând de vineri dimineaţa.
11:00
Încă un semn că „superavionul” european de 100 de miliarde de euro e în impas: Germania ar putea cumpăra mai multe aeronave F-35 # Digi24.ro
Germania ia în considerare să comande mai multe avioane de luptă F-35 din SUA, au declarat două surse citate joi de Reuters, o decizie care ar adânci dependenţa Berlinului de tehnologia militară americană. Informația vine în contextul blocajului în care se află programul său comun cu Franţa de avioane de luptă de generaţie următoare, relatează Agerpres.
11:00
Efectele viscolului în Buzău: peste 11.000 de consumatori fără curent și 60 de persoane blocate în mașini # Digi24.ro
Peste 11.000 de consumatori din judeţul Buzău au fost afectaţi de lipsa energiei electrice, iar 60 de persoane au rămas blocate în autoturismele înzăpezite, pe parcursul zilei de miercuri, din cauza viscolului, fiind înregistrate şi decese în rândul efectivelor de animale.
11:00
Președintele Nicușor Dan ar putea avea un discurs la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump. România participă în calitate de observator.
10:50
Cum intră drogurile în țara noastră. Anul trecut, în România au fost capturate peste 3 tone de stupefiante (raport DIICOT) # Digi24.ro
România a devenit o piaţă de consum a drogurilor emergentă, conectată la reţele europene de distribuţie, susţine DIICOT în raportul de activitate al instituţiei pe anul 2025. Drogurile sunt introduse în țară pe rute comerciale legale, în special prin servicii de curierat internaţional sau prin intermediari care exploatează mobilitatea ridicată din spaţiul comunitar, mai arată raportul procurorilor. Anul trecut, în România au fost capturate peste 3 tone de droguri.
10:50
„Amintiți-vă că Putin e ofițer KGB”: Avertismentul unui fost președinte al Ucrainei pentru Zelenski și Trump # Digi24.ro
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko îi avertizează pe Volodimir Zelenski și Donald Trump că orice negociere cu Rusia trebuie pornită dintr-o poziție de forță și fără încredere în Vladimir Putin. „Amintiți-vă că este ofițer KGB”, spune el, susținând că liderul de la Kremlin urmărește obiective strategice mult mai ample decât un simplu acord de pace.
10:50
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze banii pierduți din PNRR: „Era minunat dacă își făceau ei treaba” # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, acuză guvernele anterioare că nu au finalizat la timp reforma pensiilor speciale, astfel încât România să nu piardă 231 de milioane de euro din PNRR. Declarația vine după ce șeful PSD Sorin Grindeanu i-a cerut să recupereze acești bani. „E evident că aș fi închis lucrurile ușor, dacă Guvernul finaliza lucrurile”, a spus Pîslaru, joi, într-o intervenție la Digi24.
10:40
Care este starea de sănătate a fetei din București, electrocutată într-o baltă. „Nu îşi aduce aminte episodul” # Digi24.ro
Fata de 16 ani găsită inconştientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-a electrocutat, a fost internată la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. În prezent, adolescenta este conştientă, însă nu îşi aminteşte episodul în urma căruia a ajuns la spital. Ea va mai fi supusă unor evaluări.
10:30
Raed Arafat explică de ce mesajul RO-ALERT pentru ninsori a fost transmis la 4:20 dimineața # Digi24.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Raed Arafat a explicat de ce mesajul RO-ALERT transmis la ora 4:20 dimineața pentru Codul roșu de ninsori nu putea fi amânat și a subliniat ă alertele sunt esențiale pentru siguranța celor expuși riscurilor, iar sunetul standard al mesajelor nu poate fi modificat în prezent.
10:30
Germania și Franța sunt „prea mici pentru a guverna Europa” singure, afirmă ministrul polonez de Externe # Digi24.ro
Radosław Sikorski a evaluat într-un interviu acordat săptămânalului Der Spiegel că Germania și Franța sunt prea slabe pentru a guverna singure Europa. „Continentul trebuie să respire cu ambii plămâni”, a subliniat ministrul polonez de Externe, potrivit TVPWorld.
10:10
Zeci de elevi au fost amendaţi cu peste 20.000 de lei, după ce au asistat la încăierări între colegi într-un liceu din Argeș # Digi24.ro
Zeci de elevi au fost amendaţi cu peste 20.000 de lei, după ce au asistat la încăierări între colegi într-un liceu din Argeș
10:00
Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna încă nu s-a terminat. Și martie este o lună capricioasă” # Digi24.ro
După cel mai sever episod de iarnă din acest an, ninsorile se retrag din țara noastră. În zilele următoare precipitațiile vor fi puține, dar se vor înregistra diferențe mari de temperatură. În vestul țării termometrele vor arăta 14 grade Celsius astăzi, însă în două zile vor scădea cu 10 grade, iar sâmbătă noapte va fi ger. Roxana Bojariu, șefa departament Climatologie din ANM, a spus la Digi24 că astfel de episoade, cu ninsori și viscol, mai pot avea loc în România în acest sezon rece.
09:40
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoarea pe viaţă pentru că a decretat legea marţială în decembrie 2024 # Digi24.ro
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă în procesul provond legea marţială pe care a decretat-o în decembrie 2024, într-o lovitură în forţă bruscă, dar scurtă.
09:40
Un bărbat a fost prins sub acoperișul prăbușit al unei anexe din cauza zăpezii, în Ploiești. Pompierii l-au scos în siguranță # Digi24.ro
În această dimineață, pompierii militari de la ISU Prahova au intervenit pe strada Mărășești, unde un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost surprins sub o anexă al cărei acoperiș s-a prăbușit din cauza statului de zăpadă.
09:40
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein # Digi24.ro
Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la un summit global major privind inteligenţa artificială, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, scrie AFP, preluată de News.ro.
09:40
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 19 februarie
09:30
Administraţia Donald Trump a oferit ofiţerilor de imigraţie prerogative extinse pentru a-i reţine pe refugiaţii legali care aşteaptă un card verde, pentru a se asigura că aceştia sunt „reverificaţi”, potrivit unui memorandum guvernamental.
09:30
Polonia menține încă trei luni zona de excludere de-a lungul frontierei pentru a opri trecerile ilegale din Belarus # Digi24.ro
Polonia intenționează să mențină în vigoare o zonă de excludere de-a lungul frontierei sale cu Belarus pentru încă trei luni, pentru a împiedica Minsk-ul să canalizeze migranții în ceea ce Varșovia a descris ca fiind un „atac hibrid”, scrie TVPWorld.
09:20
Cauza morții lui Peter Greene, celebru pentru rolurile din „Masca” și „Pulp Fiction”, a fost dezvăluită. Este considerată accidentală # Digi24.ro
Actorul Peter Greene, celebru pentru rolurile negative, precum cel al sadicului agent de securitate Zed din „Pulp Fiction”, a murit după ce s-a împușcat accidental în axilă, a declarat miercuri medicul legist din New York.
09:10
Rezultate LOTO - Joi, 19 februarie 2026: La Joker, report de peste 10,3 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc 953.400 de euro # Digi24.ro
Joi, 19 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei.
Acum 6 ore
09:00
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau spargeri în locuințe, din nou vedete în presa din UK # Digi24.ro
Bande românești și albaneze evită controalele la frontieră și comit o serie de spargeri în toată Marea Britanie, a avertizat un fost detectiv al Scotland Yard.
09:00
Dosar de exploatare și cerșetorie în Capitală: părinți acuzați că își obligau copiii să aducă bani de pe stradă # Digi24.ro
Patru persoane au fost reținute după ce polițiștii au făcut percheziții în București, într-un dosar de exploatare și cerșetorie. Anchetatorii spun că mai mulți minori ar fi fost trimiși de părinți și rude să cerșească pe străzile din Sectorul 5, iar banii obținuți ar fi fost luați de adulți.
09:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a denunţat miercuri embargoul american asupra petrolului care paralizează Cuba şi a subliniat că Rusia a susţinut întotdeauna Havana, în timpul unei întâlniri cu ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, la Kremlin, relatează joi AFP.
09:00
Macron îi acuză pe șefii rețelelor sociale de manipulare: „Libertatea de exprimare e un nonsens fără algoritmi transparenți” # Digi24.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un atac dur la adresa șefilor rețelelor sociale, pe care îi acuză că manipulează utilizatorii prin algoritmi opaci, în timp ce pretind că apără libertatea de exprimare. Liderul de la Paris cere „algoritmi complet transparenți”, avertizând că impactul acestora asupra democrației poate fi uriaș.
09:00
Chirii fictive la prețuri mici în București. Doi suspecți, acuzați că au păcălit mai multe persoane. Percheziții ale polițiștilor # Digi24.ro
Polițiștii Capitalei au făcut, miercuri, două percheziții în București și în județul Teleorman, într-un dosar de înșelăciune și fals informatic. Două persoane sunt acuzate că ar fi închiriat fictiv apartamente, ar fi încasat bani de la chiriași și i-ar fi pus să își deschidă conturi de criptomonede pentru a le transfera sumele. Una dintre ele a fost reținută pentru 24 de ore.
08:50
Armata SUA e pregătită să atace Iranul încă din acest weekend: „Există motive pentru a justifica o astfel de operațiune” # Digi24.ro
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această chestiune, potrivit News.ro.
08:40
Salvamont: 64 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. România a fost sub avertizare de ninsori și viscol # Digi24.ro
64 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, anunță Salvamont România. Aceasta, în condițiile în care România a trecut prin cel mai sever episod de ninsori și viscol din acest an.
08:10
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui impunător lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, a anunţat joi presa de stat de la Phenian.
08:00
Traficul rutier se desfășoară în condiţii de iarnă joi dimineață, cu zăpadă pe carosabil, pe autostrăzile din partea de sud a ţării, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Sursa citată arată că nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.
07:50
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi, la Washington, la Consiliul pentru Pace, o iniţiativă a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Țara noastră are statut de observator, iar șeful statului a declarat că a luat decizia de a da curs invitației după ce a vorbit cu partea americană despre implicațiile participării, avînd în vedere alte angajamente internaționale la care România este deja parte.
07:10
O boală tropicală mortală se răspândește în Europa. Și România riscă să fie afectată: „E doar o chestiune de timp” # Digi24.ro
O boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țânțari în cea mai mare parte a Europei, inclusiv România, arată un studiu citat de The Guardian.
07:10
Localități îngropate în nămol. Cum arată viața pentru zeci de familii din Gorj, izolate de noroi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi” # Digi24.ro
Ploile din ultima perioadă au izolat, la propriu, zeci de oameni dintr-un sat din Gorj. Strada lor este acum plină de nămol, iar ca să ajungă la serviciu, la magazin sau la doctor, oamenii trebuie să meargă pe jos, cu cizme de cauciuc. Nici Salvarea nu poate ajunge în sat. Primarul comunei, care a fost și viceprimar două mandate, ridică din umeri: „Dacă Guvernul nu ne dă, așa rămâne”.
07:10
Germania își pregătește spionii pentru un scenariu în care SUA ar opri schimbul de informații # Digi24.ro
Germania pregătește o reformă amplă a serviciului său de informații externe, în contextul temerilor că Statele Unite ar putea opri sau condiționa schimbul de informații de care Europa depinde în mare măsură. Guvernul de la Berlin ia în calcul extinderea atribuțiilor spionilor germani și relaxarea restricțiilor impuse după al Doilea Război Mondial, astfel încât țara să poată acționa mai autonom într-un mediu de securitate tot mai instabil.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.