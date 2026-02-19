SUA fac presiuni asupra NATO pentru a restrânge activități externe, inclusiv încetarea misiunii cheie din Irak, dar și reducerea KFOR

10:00

După cel mai sever episod de iarnă din acest an, ninsorile se retrag din țara noastră. În zilele următoare precipitațiile vor fi puține, dar se vor înregistra diferențe mari de temperatură. În vestul țării termometrele vor arăta 14 grade Celsius astăzi, însă în două zile vor scădea cu 10 grade, iar sâmbătă noapte va fi ger. Roxana Bojariu, șefa departament Climatologie din ANM, a spus la Digi24 că astfel de episoade, cu ninsori și viscol, mai pot avea loc în România în acest sezon rece.