Transmisia oficială a Cotroceniului, de la Consiliul Păcii, nu este tradusă şi în limba română
Gândul, 19 februarie 2026 17:20
Participarea preşedintelui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace de la Washington a fost pregătită atât de bine de consilierii prezidenţiali, că au uitat exact ce era mai important. Evenimentul transmis în direct pe pagina oficială a fost doar pentru vorbitorii de limbă engleză. Şi cum lumea se împarte în Nicuşor Dan şi ceilalţi, Administraţia Prezidenţială […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
17:30
Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat o poză „oficială” în care este surprins în timp ce dă mâna cu președintele Donald Trump. Fotografia este de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live Consiliul Păcii desfășurat la Washington. Administrația Prezidențială a publicat pe contul oficial al președintelui României, chiar în timpul discursului […]
Acum 30 minute
17:20
Transmisia oficială a Cotroceniului, de la Consiliul Păcii, nu este tradusă şi în limba română # Gândul
Participarea preşedintelui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace de la Washington a fost pregătită atât de bine de consilierii prezidenţiali, că au uitat exact ce era mai important. Evenimentul transmis în direct pe pagina oficială a fost doar pentru vorbitorii de limbă engleză. Şi cum lumea se împarte în Nicuşor Dan şi ceilalţi, Administraţia Prezidenţială […]
17:10
Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor” # Gândul
Astrologul Neti Sandu a prezentat, la Pro TV, horoscopul pentru intervalul 18 februarie – 20 martie 2026, analizând cele mai importante mișcări astrale și impactul lor asupra deciziilor, relațiilor și echilibrului emoțional din această perioadă. Este perioada zodiei Pești, iar în acest interval au loc două evenimente majore, alături de altele mai mici. Luna se […]
Acum o oră
17:00
Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună # Gândul
Nicușor Dan a devenit al doilea președinte al României care a primit o șapcă cadou de la președintele american Donald Trump, aflat acum la al doilea mandat. Nicușor Dan continuă tradiția inaugurată de Klaus Iohannis și se va întoarce cu o șapcă de la președintele american Trump. Întâlnirea dintre cei doi În cadrul întrunirii Consiliului […]
17:00
Donald Trump i-a gresit functia lui Nicusor Dan. L-a numit “premierul Romaniei” „Prim-ministrul Dan din România. Sunt un popor minunat, vin în America și fac lucruri minunate. Sunt oameni de treaba”
17:00
Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, îl contrazice pe Adrian Câciu, fostul ministrul PSD al Finanțelor și spune că România se împrumută la o dobândă mult mai mică decât cea de acum 2 ani. Nazare a subliniat că aplicarea consecventă a reformelor se va reflecta și în bugetul României prin cheltuielile mai mici cu dobânzile pe termen […]
16:50
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Doru Bușcu, a alocat un spațiu generos politicii externe a lui Nicușor Dan și a minusurilor începutului său de mandat pe acest palier major al unui președinte. Ca observație generală, cunoscutul jurnalist apreciază că lui Nicușor Dan nu cred că […]
Acum 2 ore
16:40
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții sindicatelor din energie pentru a discuta problemele ridicate de angajați și posibilele soluții. Mesajul transmis de șeful Guvernului a fost că excepțiile de la regulile stabilite anul trecut pentru companiile de stat nu vor fi acordate automat. „Solicitările de derogare (…) pot fi acceptate […]
16:30
Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj # Gândul
Polonia a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în facilitățile militare din cauza temerilor că senzorii și sistemele electronice de la bord ar putea fi utilizați pentru colectarea de date sensibile, scrie News.ro. Armata a precizat că astfel de vehicule pot fi totuși admise în anumite locații securizate dacă funcțiile specificate sunt dezactivate și dacă sunt […]
16:30
Celebra bancă Rothschild a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către Dedeman. Entitatea a avut de gestionat peste 800 mil. euro # Gândul
Rothschild & Co, celebra bancă franceză fondată la începutul secolului XIX de către Nathan Mayer Rothschild, este cea care a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către grupul Pavăl Holding, tranzacție estimată la 823 de milioane de euro. Aceeași bancă a fost angajată în trecut de Digi pentru a consilia o posibilă listare a companiei […]
16:10
Protocolul defect al lui Nicușor Dan. Bușcu: Asta ar trebui să facă profesorii de balet și bune maniere de la Cotroceni, cu epoleții încărcați de stele și medalii # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a criticat lipsurile prezente în politica de protocol și în imaginea președintelui, vizibile inclusiv la Washington, la prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace, convocată de președintele Americii. În opinia cunoscutului gazetar, Nicușor Dan prejudiciază inclusiv imaginea României. Doru Bușcu a făcut o […]
16:10
Purtător de cuvânt al Guvernului…fără nimic de spus. Ioana Dogioiu, vizibil deranjată de întrebările jurnaliștilor, își dă ochii peste cap # Gândul
Briefing-urile de după ședințele de guvern sunt, în teorie, locul unde Executivul explică publicului ce a decis și ce urmează. Iar purtătorul de cuvânt este, prin definiție, interfața dintre putere și presă. Omul care trebuie să răspundă inclusiv întrebărilor repetitive, incomode sau insistente. La briefing-ul de astăzi, însă, schimburile dintre jurnaliști și purtătorul de cuvânt […]
15:50
Cinci membri ai rețelei de cămătari conduse de „Ghenosu” au fost reținuți. Prejudiciul adus victimelor depășește 500.000 de euro # Gândul
Procurorii DIICOT au reținut cinci membrii ai grupării de cămătari, condusă de temutul lider Florin Ghinea, zis Ghenosu, în urma descinderilor de miercuri. O altă persoană a fost plasată sub control judiciar. Cei cinci membri reținuți sunt prezentați, joi, Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, după ce ancheta a scos la iveală că încasau […]
15:50
Sondaj: Aproape 50% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina. În ce măsură cred cetățenii că țara e pregătită să facă față unui atac al rușilor # Gândul
INSCOP a prezentat datele sondajului efectuat în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, intitulat ”4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”. Datele extrase din cercetare arată că românii cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina, în procent de 44.5%, față de 26.1% din mai 2022 și 32.6% […]
15:50
Sparge gheața Nicușor Dan la Washington? Doru Bușcu: Diplomația românească ignoră importanța holurilor # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a fost dedicată unui dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu pe tema vizitei istorice a lui Nicușor Dan la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, instituția creată de Donald Trump. Doru Bușcu a observat că, deși inițial președintele a anunțat că nu va […]
Acum 4 ore
15:40
Ce pensie primește un pensionar român, după 36 de ani de muncă. Ultimul salariu: 5.000 lei net # Gândul
Pentru cei mai mulți dintre pensionari, primirea dosarului de pensie reprezintă o veste rea. De cele mai multe ori, există o diferență mare între pensia la care se gândesc și cea pe care o vor încasa. Ultimul salariu nu indică valoarea pensiei. Un pensionar a rămas uimit când a aflat ce pensie va încasa după […]
15:30
Leu peste leu. Cum au ajuns covrigăriile „reginele” afacerilor din România. Care este topul simigeriilor și unde se află Luca și Petru # Gândul
Profiturile cumulate ale companiilor din producția de panificație și patiserie au crescut de aproape 11 ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile au crescut de 4,7 ori, iar numărul de angajați a crescut cu 63%, arată o analiză realizată de Termene.ro. În 2024, peste 7.000 de covrigării au înregistrat o cifră de afaceri netă […]
15:20
Calcule complicate pentru Iran. Forțele navale și aeriene ale SUA, poziționate strategic în Orientul Mijlociu. Army Recognition: „Una dintre cele mai mari concentrări regionale de forțe din ultimii ani” # Gândul
Statele Unite au poziționat un „mix” substanțial de forțe navale, aeriene, de apărare antirachetă și terestre în Orientul Mijlociu. Aceasta este una dintre cele mai semnificative concentrări regionale de forțe din ultimii ani. Această demonstrație de forță, potrivit Army Recognition, include mijloace de atac bazate pe portavioane, acoperire pentru bombardiere cu rază lungă de acțiune, […]
15:10
Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă # Gândul
Cetățenii plătesc sute de lei la întreținere, deși nu beneficiază întotdeauna de apă caldă sau căldură. Iată cât a plătit un bucureștean pe lună, pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă. În mai multe blocuri din București, locatarii nu beneficiază de căldură și […]
15:00
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor lui Adrian Câciu: „Eu nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat joi la criticile venite din partea lui Adrian Câciu privind gestionarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Întrebat despre disputa cu Câciu, coleg în coaliție, dar critic al modului în care sunt gestionate plățile PNRR, Pîslaru spune că nu are certuri cu „persoane […]
15:00
OFF The Record I Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii # Gândul
Justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților, spunea Cicero. Însă, în România, Consiliul Superior al Magistraturii – garantul constituțional al independenței Justiției – anunță că politicienii au băgat Justiția într-un „colaps sistemic inevitabil”. Care este adevărata stare Justiției din România, despre acest lucru discutăm cu un fost președinte CSM, actual judecător. Ce efecte are decizia […]
14:50
Cea mai mare bancă din lume vrea să fie bancherul „Consiliului Păcii”. Câte miliarde ar urma să gestioneze banca # Gândul
JPMorgan poartă discuții cu administrația Trump pentru a oferi servicii bancare „Consiliului pentru Pace”, creat de președintele Donald Trump, potrivit Financial Times. Negocierile au loc pe fondul unor relații tensionate între administrația Trump și JPMorgan din cauza unui proces intentat de președintele SUA în decembrie împotriva băncii și a CEO-ului acesteia, Jamie Dimon. Banca americană […]
14:30
George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației” # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor anunță că liderul formațiunii, George Simion, și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”. Zeci de persoane s-au adunat joi dimineață în fața Parchetului General pentru a depune plângeri penale împotriva anulării alegerilor de la finalul anului 2024, în cadrul unei inițiative lansate de AUR. La acțiune […]
14:30
Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare # Gândul
În România, în primele luni ale anului 2026, domeniul IT se află în poziție dominantă atunci când intră in discuție pachetul salarial și cel al beneficiilor extra. Iată mai jos, în articol, ce arată analiza unei platforme de recrutare legată de domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii. Domeniul IT se menține în […]
14:10
Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme # Gândul
Un agent principal de poliție din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă este acuzat că a primit mită de 15 ori pentru a proteja de controale mașinile unei firme de transport, relatează Mediafax. Conform anchetei, faptele s-au desfășurat în perioada iulie 2025 – 18 februarie 2026. În acest interval, polițistul, care activa în […]
14:10
Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara # Gândul
România se pregătește pentru un nou episod de iarnă severă la finalul săptămânii, odată cu formarea unui nou ciclon. „Se va forma un nou ciclon, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare. Va fi şi foarte rece în weekend, cu nopți geroase: -15, -10 grade Celsius. În special în depresiuni, în Moldova, iar în […]
14:00
Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale # Gândul
Ministrul Proiectelor şi Investiiţlor Publice, Dragoş Pîslaru, spune că România a reluat discuţiile cu Comisia Europeană pe marginea deblocării fondurilor europene, în urma eliminării pensiilor speciale ale magistraţilor. Pîslaru spune că s-au făcut notificări cu privire la demersurile care sunt pregătite. „Am anunţat că om reface şi retransmite în sistemul cover note, sistemul de schimb […]
13:50
România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice # Gândul
România trebuie să investească 30 miliarde de lei în lucrări critice. Aici intră şi amenjararea unor baraje aflate în situaţii de mare risc pentru comunităţile în care se află, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la brifiengul de joi, de la guvern. În urma discuţiilor cu reprezentanţii Băncii Mondiale, este nevoie să fie pus la […]
Acum 6 ore
13:40
Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație # Gândul
V-ați gândit vreodată care ar putea fi destinația din apropierea României care are potențial să devină „noua Mallorca”? Experții și-au îndreptat atenția asupra mai multor factori care pot transforma această destinație într-o adevărată „revelație a turismului” în 2026. Turiștii au posibilitatea să acceseze bilete de avion cu 15-20 de euro către această destinație, iar costurile […]
13:30
Record de amânări la o curză Wizz Air care trebuia să plece din Valencia spre Otopeni. Zborul a fost reprogramat de 11 ori # Gândul
Ninsorile abundente și viscolul puternic nu au dat peste cap doar traficul de pe șoselele din Capitală, ci și cel de pe aeroporturi. O cursă Wizz Air care trebuia să decoleze miercuri la ora 18:00 de pe aeroportul din Valencia cu destinația Otopeni și-a notificat de 11 ori pasagerii că zborul va decola cu întârziere, […]
13:30
Ministerul Mediului spune că România a deblocat 30% dintre proiectele SIT NATURA 2000, după 9 ani de blocaj # Gândul
SIT NATURA 2000 a fost deblocat după 9 ani de infrigement. Măsurile implementate în 6 luni au deblocat 30% dintre proiecte. „În 3 ani, să adoptăm 70% din măsurile care trebuie adoptate”, informează ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la briefiengul de după şedinţa de la guvern. „Restul de 30% au fost deja deblocate în jumătate de […]
13:20
Orașul lăudat de un român. Și-a petrecut vacanța pe coasta Oceanului Atlantic: „Toată lumea îl ignoră” # Gândul
Un român a rămas plăcut impresionat de orașul Huelva, o destinație care se află în sudul Spaniei, pe care el o consideră „perfectă pentru localnici și ignorată de turiști”. Mihai, un influencer de pe rețelele sociale, a împărtășit experiențele sale din acel oraș. Potrivit Libertatea, Huelva, capitala provinciei cu același nume din Andaluzia, Spania, este adesea trecută cu vederea de turiști, […]
13:00
U-BT Cluj-Napoca a câștigat dramatic Cupa României la baschet masculin, miercuri seara, după ce a învins-o pe CSM CSU Raiffeisen Oradea cu scorul de 85-84 (21-25, 25-18, 23-25, 16-16), în finala găzduită de Oradea Arena. Gruparea de pe Someș a obținut trofeul pentru a șaptea oară, după edițiile din 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 și […]
12:50
Fostul ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, explică prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că scăderea dobânzilor la care se împrumută România, invocată după decizia CCR privind legea pensiilor magistraților, a fost una marginală și de scurtă durată. Acesta atrage atenția și asupra unei operațiuni recente prin care statul a preschimbat titluri de […]
12:50
Șeful spionilor sare în apărarea ambasadorilor schimbați de Nicușor Dan: Diplomatul român nu e protejat de lege/Am avut diplomați chemați la DNA/Trebuie clarificată baza de promovare economică # Gândul
Fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu, a comentat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, pe tema schimbării intempestive a nu mai puțin de 50 de ambasadori, la ordinul lui Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor apreciază că evaluarea ambasadorilor a fost făcută în mod arbitrar, iar cea care a implementat evaluarea, […]
12:40
Clipe de groază – avalanșa care a deraiat un tren în Elveția, surprinsă chiar de călătorii din tren în momentul impactului. Imagini terifiante # Gândul
Autoritățile elvețiene sunt în alertă după ce o avalanșă a lovit un tren de pasageri în Alpii elvețieni, în apropiere de Goppenstein, provocând deraierea acestuia și rănirea a cinci persoane. O avalanșă puternică a lovit în plin un tren de călători care circula prin Alpii elvețieni, în apropierea localității Goppenstein, provocând deraierea garniturii și rănirea […]
12:40
„Olimpiada bucureșteană”. Un bărbat a fost surprins pe schiuri, pe străzile din București, în ziua în care traficul a paralizat în urma ninsorii # Gândul
Zăpadă consistentă și trafic aproape paralizat? Nicio problemă. Un cetățean s-a aventurat pe străzile din București pe schiuri, iar imaginile s-au viralizat în spațiul public. Acestea pot fi urmărite mai sus. Transportul public din București a fost serios afectat de ninsorile puternice care au avut loc pe 18 februarie 2026. După primul mesaj Ro-Alert emis […]
12:40
Orice român își dorea această mașină în fața blocului. Atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea 890 de kilograme # Gândul
După lansarea din 1969, mașina dorită de orice român cântărea doar 890 de kilograme și atingea 100 de kilometri pe oră în doar 20,2 secunde. Modelul a fost produs în perioada comunistă, dar și după Revoluție, până în anul 2004. În anii 60, autoritățile din România au decis să reducă dependența de bunuri importate prin […]
12:20
Prinţul Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein # Gândul
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea că ar fi divulgat informații confidențiale infractorului sexual Jeffrey Epstein, în perioada în care deținea o funcție publică, relatează BBC. Știre în curs de actualizare…
12:10
O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale # Gândul
O prezentatoare de știri de sport din Australia și-a cerut scuze public după o transmisiune live de la Jocurile Olimpice de iarnă din Milano. În timpul transmisiunii abia și-a găsit cuvintele și cu greu a încheiat relatarea. Clipul cu ea a devenit viral pe rețelele sociale. Danika Mason, reporter Channel Nine, care a spus că a „apreciat greșit […]
12:10
Joi, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii, ce vizează cursuri de apă de pe raza a cinci judeţe, până vineri după-amiaza. Cod galben de inundații. Ce județe sunt vizate În intervalul 19 februarie, ora 11:00 – 20 februarie, ora 14:00, se vor semnala scurgeri […]
12:00
Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple # Gândul
Puțin a mai rămas până când vor fi pregătiți cei mai delicioși mucenici moldovenești, acum, în martie 2026, când are loc Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici. Iată mai jos, în articol, o rețetă simplă de mucenici fără zahăr, însă cu ingrediente simple. Anual, la data de 9 martie, sunt pregătiți mucenicii, unul dintre cele mai […]
11:50
Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, una dintre instituțiile care stabilesc cât de sigură este România pentru investitori și bănci. Experții au vrut să afle în primul rând cum va reduce Guvernul deficitul bugetar, adică diferența dintre banii pe care statul îi cheltuie și cei pe […]
11:50
Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată La ce concluzie au ajuns medicii legiști # Gândul
Cauza morții actorului Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale de personaje negative, inclusiv Zed din „Pulp Fiction”, a fost elucidată. Medicii legiști au confirmat oficial motivul care a dus la decesul brusc al actorului. Actorul american Peter Greene, celebru pentru interpretarea unor personaje dure și memorabile în filme de succes din anii ’90, a murit […]
Acum 8 ore
11:30
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis, în exclusivitate pentru Gândul, prognoza pentru astăzi, anunțând o vreme schimbătoare în majoritatea regiunilor țării, cu precipitații slab izolate, intensificări ale vântului și valori termice cuprinse între -2 și 14 grade. Potrivit meteorologilor, în București se anunță ceață, cer variabil și vânt în general slab. Temperatura maximă va fi […]
11:30
Miliardar din Taiwan „răpit” de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, căreia voia sa îi lase averea # Gândul
Un miliardar din Taiwan a fost luat cu forța de familia lui după ce aceștia au descoperit că în secret s-a căsătorit cu îngrijitoarea sa și voia să îi lase toată averea. Potrivit ProTv, incidentul s-a petrecut în fața unui spital din Districtul Zhongshan, Taipei. Miliardarul din Taiwan, răpit de familie Miliardarul Wang, în vârstă de 102 […]
11:20
Avalanșă în Alpii elvețieni. Un tren de călători, deraiat de un val uriaș de zăpadă lângă Goppenstein. Cinci persoane au fost rănite # Gândul
Autoritățile elvețiene sunt în alertă după ce o avalanșă a lovit un tren de pasageri în Alpii elvețieni, în apropiere de Goppenstein, provocând deraierea acestuia și rănirea a cinci persoane. O avalanșă puternică a lovit în plin un tren de călători care circula prin Alpii elvețieni, în apropierea localității Goppenstein, provocând deraierea garniturii și rănirea […]
11:10
Ion Cristoiu: Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României”. „Astăzi are loc la Washington prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organism inițiat și condus, […]
11:10
Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre motivul pentru care România nu acceptă invitația lui Donald Trump în Consiliul pentru Pace și care sunt riscurile pe care le presupun aceste decizii. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Dan Dungaciu a […]
11:00
AI folosit în magazine pentru a depista hoții. În ce oraș s-a implementat această tehnologie # Gândul
Tot mai multe magazine din Franța au implementat sisteme de inteligență artificială pentru a preveni furturile, în condițiile în care sunt multe pierderi, dar și o presiuni economice. Orașul în care proprietarii de magazine folosesc AI pentru depistarea hoților Comercianții susțin că aceste sisteme le-au redus semnificativ pierderile, iar experții avertizează că implementarea pe scară […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.