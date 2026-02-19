Trump, către șeful FIFA: Voi mi-ați dat primul premiu pentru Pace, după ce norvegienii m-au înșelat cu Nobelul

11:50

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, una dintre instituțiile care stabilesc cât de sigură este România pentru investitori și bănci. Experții au vrut să afle în primul rând cum va reduce Guvernul deficitul bugetar, adică diferența dintre banii pe care statul îi cheltuie și cei pe […]