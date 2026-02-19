Radu Miruță face lobby pentru noua lege a Apărării. „Nu este de joacă cu securitatea României”

13:20

Un român a rămas plăcut impresionat de orașul Huelva, o destinație care se află în sudul Spaniei, pe care el o consideră „perfectă pentru localnici și ignorată de turiști”. Mihai, un influencer de pe rețelele sociale, a împărtășit experiențele sale din acel oraș. Potrivit Libertatea, Huelva, capitala provinciei cu același nume din Andaluzia, Spania, este adesea trecută cu vederea de turiști, […]