“Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?” Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România
Antena Sport, 19 februarie 2026 11:20
Justin Ştefan a oferit declaraţii despre posibilitatea amânării partidelor din următoarea etapă din Liga 1, din cauza ninsorilor din România. Secretarul general al LPF a transmis că nu se pune problema unui acest scenariu. În mai multe judeţe s-a emis cod portocaliu de viscol, în Capitală fiind emis chiar cod roşu în dimineaţa zilei de
Acum 30 minute
11:40
Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1. Apelul făcut către suporteri: “Vă aşteptăm” # Antena Sport
Terenul celor de la Oţelul este acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului cu UTA, din etapa a 28-a din Liga 1. Partida "de foc" în vederea play-off-ului se va disputa vineri, de la ora 17:00. Ninsorile puternice din România şi-au pus amprenta şi asupra arenei celor de la Oţelul. Administratorii stadionului au început
11:30
Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum # Antena Sport
Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova în luna noiembrie a anului trecut şi de atunci nu şi-a găsit o nouă echipă. După mai mult de trei luni, s-a aflat şi motivul real pentru care fostul internaţional a ales să plece de pe Oblemenco. Dumitru Dragomir susţine că a stat de vorbă cu Rădoi şi
Acum o oră
11:20
11:00
“N-ai cum să-l aduci”. Mihai Stoica a exclus un jucător din planurile naţionalei pentru barajul cu Turcia # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a analizat variantele pe care le are naţionala pentru postul de fundaş stânga, înaintea barajului cu Turcia. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului a vorbit despre varianta dinamovistului Raul Opruţ (28 de ani). MM nu-l vede pe fundaşul lui Dinamo ca fiind o soluţie pentru România, la duelul "de foc"
Acum 2 ore
10:40
Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi” # Antena Sport
Dani Coman a reacţionat, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu. Preşedintele de la FC Argeş a declarat că pedepasa primită de arbitru nu-l consolează cu nimic, deoarece echipa sa a pierdut meciul cu Petrolul, scor 1-2. Partida de pe "Ilie Oană" a fost marcată de o decizie eronată a "centralului",
10:10
Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini” # Antena Sport
S-a aflat ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş (29 de ani) la Dinamo. Atacantul a bătut palma cu formaţia lui Zeljko Kopic, urmând să semneze contractul şi să fie prezentat oficial. George Puşcaş era liber de contract din septembrie 2025, după despărţirea de Bodrumspor, echipă la care a evoluat timp de un sezon.
Acum 4 ore
09:50
Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Ce se întâmpla dacă făceam eu?” # Antena Sport
Marius Şumudică a oferit o reacţie categorică privind scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea. Antrenorul italian al lui U Cluj a primit o suspendare de o lună şi o amendă de 10.000 de lei, după ce a sărit să-l bată pe jucătorul de la CFR Cluj, la finalul derby-ului din urmă cu două etape.
09:40
Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026 # Antena Sport
Julia Sauter, 28 de ani, va evolua, joi, în programul liber din proba feminină de la patinaj artistic, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Sauter a reuşit cel mai bun rezultat personal (63.13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16. Julia Sauter, pregătită să scrie istorie Joi seară, concusul începe la
09:30
“Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League # Antena Sport
Fabio Capello a oferit o reacţie fermă, după ce Interul lui Cristi Chivu a fost învinsă de Bodo/Glimt, scor 1-3, în prima manşă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul italian a declarat că jucătorii nerazzurri au avut probleme din cauza terenului sintetic din Norvegia. Fabio Capello a subliniat faptul că Inter nu
09:20
Gabi Balint, mesaj categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off. Marea problemă a campioanei # Antena Sport
Gabi Balint a transmis un mesaj categoric privind şansele FCSB-ului de calificare în play-off. Campioana ocupă locul zece, cu 40 de puncte, înaintea ultimelor trei etape rămase de disputat din sezonul regular. FCSB "tremură" serios privind clasarea în Top 6, fiind în prezent la trei puncte de ultima echipă clasată pe loc de play-off, anume
09:10
Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: “Nu te poți apăra așa” # Antena Sport
Paolo Di Canio (57 de ani), fostul mare atacant italian din anii 90 şi 2000, a criticat-o pe Inter după eşecul cu Bodo/Glimt, 1-3, din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionior. Fostul jucător de la Juventus, Napoli, Milan sau Lazio a scos în evidenţă felul în care s-a apărat echipa lui Chivu, care a dus
08:50
Cum l-a descris Ionuţ Radu pe Răzvan Lucescu, înaintea confruntării din play-off-ul pentru optimile Europa League # Antena Sport
Ionuţ Radu (28 de ani) a oferit declaraţii despre Răzvan Lucescu (57), înaintea confruntării directe din play-off-ul pentru optimile Europa League. Partida dintre PAOK şi Celta Vigo se va disputa azi, de la ora 19:45, la Salonic. Ionuţ Radu a fost prezent la conferinţa de presă premergătoare partidei cu PAOK şi a fost întrebat despre
08:40
Ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul clar cu Bodo/Glimt # Antena Sport
Specialiştii au anunţat ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul cu Bodo/Glimt. Norvegienii au câştigat clar turul play-off-ului, scor 3-1. Sondre Fet, Jens Hauge şi Kasper Hogh au marcat golurile victoriei lui Bodo/Glimt, în timp ce pentru Inter a reuşit să puncteze Pio Esposito. Ce şanse de
08:30
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri că vrea ca legea să fie modificată astfel încât să fie posibil ca Steaua Bucureşti să promoveze în primul eşalon. "Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înţeleg că sunt performanţi. Principiul în sport este să demonstrezi
08:20
Inter a pierdut manşa tur a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor, 1-3 pe terenul lui Bodo/Glimt, dar a primit şi o lovitură dură pentru următoarea perioadă. Lautaro Martinez, unul dintre cei mai importanţi jucători ai liderului din Serie Am s-a accidentat în Norvegia, iar situaţia lui nu e deloc una bună, după cum susţine antrenorul
Acum 12 ore
01:00
Se cunosc semifinalele turneului masculin de hochei la Jocurile Olimpice! 3 din 4 sferturi au fost decise în prelungiri # Antena Sport
Turneul masculin de hochei pe gheaţă de la Jocurile Olimpice de iarnă a ajuns în faza semifinalelor. Ziua de miercuri a fost plină, cu patru sferturi de finală spectaculoase. Trei dintre aceste meciuri au fost decise în overtime, acolo unde se aplică regula "golului de aur". Slovacia, Canada, Finlanda şi Statele Unite sunt echipele care
00:30
“De ce?” Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt – Inter 3-1: “Nu e prima dată”. Ce notă a primit # Antena Sport
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a pierdut meciul din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală UEFA Champions League cu Bodo/Glimt, scor 1-3. Nerazzurrii au revenit rapid cu picioarele pe pământ, după victoria din campionat cu Juventus. Pe un teren dificil, după o deplasare lungă, Inter a avut mari probleme, mai ales în
18 februarie 2026
23:30
Gianni Infantino, despre meciurile de la World Cup 2026: “Fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out” # Antena Sport
Cele 104 meciuri de la Cupa Mondială din 2026 se vor disputa pe stadioane pline, a asigurat miercuri preşedintele FIFA, Gianni Infantino, chiar dacă mai sunt bilete disponibile înainte de începerea competiţiei, la 11 iunie, relatează AFP. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. „Cererea există, fiecare meci se va juca în condiţii
23:20
Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa „câinii” pe stadionul Arcul de Triumf # Antena Sport
Dinamo se mută din nou de pe Arena Națională. „Câinii" vor reveni pe stadionul Arcul de Triumf la începutul lunii viitoare. Recent, trupa lui Zeljko Kopic a disputat pe arena de lângă Mănăstirea Cașin duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României, cu Hermannstadt. „Câinii" s-au impus cu 2-0 și s-au calificat în sferturile competiției. Dinamo se mută
23:20
Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Am văzut rapoartele! Aia e problema” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea, în urma scandalului uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2. Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Cristiano Bergodi pentru o lună, la care se adaugă o
Acum 24 ore
22:50
Kyrie Irving, starul echipei Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) pentru a se putea recupera după operaţia de genunchi suferită în martie anul trecut, potrivit ESPN. Irving, care a fost supus operaţiei pentru repararea ligamentelor încrucişate la genunchiul stâng, nu a jucat în acest sezon. Kyrie Irving
22:30
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA # Antena Sport
Radu Petrescu a primit o suspendare uriașă, după gafa imensă făcută în duelul dintre Petrolul și FC Argeș, încheiat cu scorul de 2-1. Arbitrul a fost în centrul unui scandal, Dani Coman fiind cel mai vehement în declarații. Pe finalul meciului, la scorul de 1-1, FC Argeș a reușit să marcheze, însă golul a fost
22:10
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără # Antena Sport
Sorana Cîrstea a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala cu 7-5, 6-4, miercuri seara, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari. Cîrstea (35 ani, 32 WTA) s-a înclinat după o oră şi 38 de minute. Eala (20 ani, 47 WTA) trecuse în turul anterior de italianca Jasmine Paolini (a şasea favorită). Sorana Cîrstea, eliminată de la
21:50
„Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă # Antena Sport
Marius Lăcătuș a oferit prima reacție, după ce Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa, în urma scandalului cu Andrei Cordea de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei. Nici Andrei Cordea nu a scăpat nepedepsit. Fiind acuzat că i-a adresat
21:10
Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat, după ce Cristiano Bergodi (61 de ani) și Andrei Cordea (26 de ani) și-au aflat pedepsele, în urma scandalului uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul trupei din Gruia a avut un discurs extrem de dur la adresa italianului, după meciul respectiv. Cristiano Bergodi s-a ales cu suspendarea
21:00
Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?” # Antena Sport
Mihai Stoica s-a declarat surprins de imaginile cu Cristi Chivu, de dinaintea meciului Bodo/Glimt – Inter, din prima manșă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a inspectat gazonul sintetic din Norvegia, care nu se prezintă în cele mai bune condiții. Cristi Chivu a fost surprins în timp ce examina marginile terenului, în care
21:00
Jurnal Antena Sport | Ninsoarea abundentă din Bucureşti a aşternut nămeţi de zăpadă şi pe Arena Naţională # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ninsoarea abundentă din Bucureşti a aşternut nămeţi de zăpadă şi pe Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | S-a dat startul la teste în Formula 1 appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Bergodi, o lună de suspendare! Dani Coman a primit un avertisment # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Bergodi, o lună de suspendare! Dani Coman a primit un avertisment appeared first on Antena Sport.
20:30
Doliu în fotbalul românesc. Tânărul jucător de la Petrolul, Mario Cofaru, a murit la doar 16 ani. „Lupii galbeni" au făcut anunțul tragic privind decesul tânărului jucător, care era component al Grupei U17 a clubului din Ploiești. Doliu în fotbalul românesc: Mario Cofaru a murit la doar 16 ani Mario Cofaru a semnat cu Petrolul în vara trecută, după ce
20:10
Mihai Stoica, replică dură pentru Florentin Petre după scandările împotriva FCSB-ului: „Pozează în victimă, dar nu” # Antena Sport
Mihai Stoica a venit cu replica pentru Florentin Petre, după comunicatul postat de secundul lui Dinamo. Acesta a înjurat marea rivală Steaua, la finalul meciului cu Unirea Slobozia, încurajându-l și pe Claudiu Niculescu, antrenorul ialomițenilor, să facă același lucru. La câteva zile după meci, Florentin Petre a postat un mesaj prin care s-a apărat,
19:40
Antrenorul „Barcelonei din Caucaz”, comparat cu Alex Ferguson, vrea în optimile UCL: e de 18 ani pe banca echipei # Antena Sport
Miercuri seară, Qarabağ va bifa încă o premieră pentru fotbalul din Azerbaidjan. Echipa lui Gurban Gurbanov, care o primește pe Newcastle, la Baku, e prima din țară care ev
19:30
Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului # Antena Sport
S-a aflat ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului de pe Arena Națională. Cele două formații s-au duelat în etapa a 26-a din Liga 1, partida terminându-se la egalitate, scor 1-1. După fluierul final, a avut loc un scandal între Ștefan Baiaram și un fan al lui Dinamo. Cei doi […] The post Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului appeared first on Antena Sport.
19:00
Cristiano Bergodi, prima reacție după ce și-a aflat suspendarea: „O decizie corectă. Mă simt român” # Antena Sport
Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție, după ce și-a aflat suspendarea. Antrenorul lui U Cluj a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei, în urma scandalului uriaș de la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3. Cristiano Bergodi a intrat pe teren și a sărit să-l bată pe […] The post Cristiano Bergodi, prima reacție după ce și-a aflat suspendarea: „O decizie corectă. Mă simt român” appeared first on Antena Sport.
18:50
Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș # Antena Sport
Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul uriaș din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1. Președintele piteștenilor a avut un discurs extrem de dur la adresa arbitrului Radu Petrescu. „Centralul” le-a anulat un gol celor de la FC Argeș, la scorul de 1-1, pentru un fault în atac greu de identificat. CCA a transmis, ulterior, […] The post Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș appeared first on Antena Sport.
18:20
Kylian Mbappe avertizează înainte de returul Real Madrid – Benfica: “Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită” # Antena Sport
Kylian Mbappe a avut un discurs dur la adresa lui Prestianni, argentinianul care a provocat un scandal uriaş după ce l-ar fi insultat rasial pe Vinicius, în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid, din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală UEFA Champions League. Partida a fost întreruptă aproximativ 10 minute, după ce […] The post Kylian Mbappe avertizează înainte de returul Real Madrid – Benfica: “Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită” appeared first on Antena Sport.
18:10
Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj # Antena Sport
S-a aflat ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș, antrenorul intrând pe teren după fluierul final. Bergodi a acuzat faptul că Andrei Cordea i-a adresat injurii, pe finalul derby-ului din Gruia. Mijlocașul s-a apărat, însă, mărturisind că s-a […] The post Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj appeared first on Antena Sport.
17:40
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a oferit declarații despre o posibilă nuntă cu actuala sa parteneră, Corina Caciuc. Antrenorul român a dezvăluit că nu a cerut-o în căsătorie pe femeia care i-a dăruit doi copii. Laurențiu Reghecampf, care în prezent o antrenează pe Al-Hilal Omdurman, în Sudan, se află într-o relație cu Corina Caciuc de mai bine de cinci ani. Cei doi […] The post Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” appeared first on Antena Sport.
17:30
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de pe 18 februarie, de la dorința lui Mihai Pintilii de a deveni antrenor cu licență PRO până la dorința lui Tentea și Iordache după locul 5 de la JO. 1. Pintilii vrea să fie PRO Mihai Pintilii își continuă în Moldova studiile pentru licența PRO. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie appeared first on Antena Sport.
17:20
Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune” # Antena Sport
Kyros Vassaras a vorbit pentru prima oară despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş, atunci când a anulat eronat golul piteştenilor în minutul 86. La 1-1, arbitrul a flueiart înainte ca mingea să intre în poartă un fault inexistent. Două minute mai târziu, Petrolul Ploieşti a marcat şi a câştigat partida, […] The post Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune” appeared first on Antena Sport.
17:10
Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina # Antena Sport
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a câştigat miercuri proba de slalom la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marea favorită, aceasta fiind prima sa medalie olimpică după opt ani, informează AFP. În frunte după prima manşă, Mikaela Shiffrin a terminat în cele din urmă cu timpul de 1 min 39 sec 10/100, în faţa elveţiencei Camille Rast, clasată pe locul 2, la 1 sec 50/100, şi a suedezei Anna Swenn Larsson, […] The post Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina appeared first on Antena Sport.
17:00
Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente # Antena Sport
Rapid a primit o veste proastă, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 28-a din Liga 1. Giuleștenii nu se vor putea baza pe Robert Sălceanu (22 de ani). Tânărul fundaș al lui Costel Gâlcă s-a accidentat în timpul unui antrenament, motiv pentru care nu va putea fi apt pentru confruntarea cu […] The post Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente appeared first on Antena Sport.
16:40
Bodo/Glimt – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet # Antena Sport
Miercuri, 18 februarie, se vor disputa celelalte patru meciuri din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor. Primul, de la ora 19:45, va fi cel dintre Qarabag şi Newcastle. De la ora 22:00, vor mai avea loc trei partide. Cea mai importantă pentru noi este cea dintre Bodo/Glimt – Inter, în urma căreia Cristi Chivu speră […] The post Bodo/Glimt – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet appeared first on Antena Sport.
16:40
Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius # Antena Sport
Gianluca Prestianni (20 de ani) a fost în centrul unui scandal uriaș la duelul tur dintre Benfica și Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în play-off-ul pentru optimi din Champions League. Argentinianul a fost acuzat că i-a adus injurii rasiste lui Vinicius, meciul fiind oprit pentru câteva minute. Întregul scandal a avut loc după […] The post Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius appeared first on Antena Sport.
16:30
Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului # Antena Sport
Andrei Rațiu (27 de ani) are un nou sezon solid alături de Rayo Vallecano, motiv pentru care este urmărit de două cluburi de top. Barcelona și Atletico Madrid stau cu ochii pe fundașul naționalei României. Andrei Rațiu a fost desemnat omul meciului, după ce Rayo Vallecano a învins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid, în ultima etapă. Fundașul român a prestat un joc excelent, el […] The post Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului appeared first on Antena Sport.
15:50
Dani Coman, după ce a ajuns la Comisia de Disciplină: “Le era dor celor de la LPF de mine” # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, a vizitat Comisia de Disciplină de la Liga Profesionistă de Fotbal, unde a ajuns în urma scandalului uriaş făcut după gafa imensă a lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul, 1-2. Acesta a ajuns la sediul LPF pentru a se apăra după ce a avut o ieşire în decor […] The post Dani Coman, după ce a ajuns la Comisia de Disciplină: “Le era dor celor de la LPF de mine” appeared first on Antena Sport.
15:20
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. S-a aflat abia acum # Antena Sport
Anastasia Kucherova, o rusoaică stabilită la Milano, şi-a exprimat opoziţia faţă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei printr-un gest extrem de simbolic, deşi iniţial anonim: a purtat pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, relatează AP. Kucherova era îmbrăcată într-o haină lungă, cu glugă, de culoare […] The post O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. S-a aflat abia acum appeared first on Antena Sport.
15:00
Florentin Petre a fost criticat de Mihai Stoica şi de Andrei Nicolescu după ce, la finalul meciului Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, a înjurat-o pe FCSB, alături de galeria câinilor roşii. Mai mult, antrenorul secund l-a luat de gât pe Claudiu Niculescu, tehnicianul Sloboziei, şi l-a îndemnat să înjure împreună rivala de moarte. Acum, Petre […] The post Mesajul clar al lui Florenin Petre după ce a fost criticat că a înjurat FCSB appeared first on Antena Sport.
14:50
“Visați la o medalie peste 4 ani?” Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice # Antena Sport
Mihai Tentea, pilotul echipajului de bob care a scris istorie la Jocurile Olimpice pentru România și a încheiat pe locul 5 proba de bob-2 masculin, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport. Sportivul de 27 de ani s-a arătat entuziasmat de ce a reușit alături de George Iordache și a lăsat loc de […] The post “Visați la o medalie peste 4 ani?” Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice appeared first on Antena Sport.
14:40
Starul lui Los Angeles Lakers, Deandre Ayton, a fost reţinut marţi pentru scurt timp la Aeroportul Internaţional Lynden Pindling din Bahamas, fiind suspectat că deţinea o cantitate mică de marijuana, au declarat pentru Reuters avocatul său şi două surse familiarizate cu acest caz. Sursele au declarat că Ayton, originar din Bahamas, a fost reţinut după […] The post Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana appeared first on Antena Sport.
