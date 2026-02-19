“Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?” Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România

11:30

Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova în luna noiembrie a anului trecut şi de atunci nu şi-a găsit o nouă echipă. După mai mult de trei luni, s-a aflat şi motivul real pentru care fostul internaţional a ales să plece de pe Oblemenco. Dumitru Dragomir susţine că a stat de vorbă cu Rădoi şi […] The post Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum appeared first on Antena Sport.