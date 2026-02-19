Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini”

13:50

Andrei Nicolescu a anunţat că Dinamo a ajuns la un acord cu George Puşcaş şi că atacantul ar urma să semneze curând cu “câinii roşii”. Fostul internaţional va avea un salariu important pentru clubul din Ştefan cel Mare. Dinamo l-a dorit pe atacantul de 29 de ani şi în luna decembrie a anului trecut, dar […] The post Dinamo, 21.000 de euro salariu pe lună pentru jucătorul adus să lupte pentru titlu alături de “câinii roşii” appeared first on Antena Sport.