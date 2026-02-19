Cum poți câștiga 2 bilete la FIFA World Cup sau un razr 60 FIFA World Cup 2026 Edition pe săptămână?
Gadget.ro, 19 februarie 2026 17:20
În calitate de Official Smartphone Partner al FIFA World Cup, Motorola anunță campania „Football is calling!", prin care poți câștiga 2 bilete la FIFA World Cup 2026. Cele două bilete sunt valabile pentru data de 3 iulie, în Dallas, Texas, în etapa round of 32 a Campionatului Mondia de Fotbal. Mecanismul prin care te poți […]
Acum 30 minute
17:20
Acum 6 ore
13:40
Cine și cum poate participa la ROG Challenge 2026, concursul în urma căruia 10 câștigători vor primi laptopuri ASUS TUF Gaming F16 (FX607VJ) sau vouchere de 1.500 lei # Gadget.ro
Îmi aduc aminte cu mare plăcere de evenimentul la care au fost premiați câștigătorii ASUS ROG Challenge 2024, unde am văzut copii de excepție, care au dus la bun sfârșit proiecte mult mai complexe decât ar putea părea la prima privire. Astăzi este însă despre ediția ROG Challenge 2026, una care este prezentată și drept […]
Acum 24 ore
22:10
După România, Carrefour se pregăteşte să îşi închidă socotelile cu alte trei ţări (două sunt din Europa) # Gadget.ro
Săptămâna trecută aflam că Pavăl Holding (Dedeman) a cumpărat Carrefour România pentru 823 milioane de euro. Tranzacţia în sine era de ceva timp aşteptată, astfel că oficializarea de acum câteva zile nu a surprins pe nimeni. Cei de la Carrefour îşi continuă strategia de eficientizare la nivel de grup, iar conform acesteia, magazinele din Belgia, […]
21:30
Uniunea Europeană vrea să introducă o condiţie majoră în viitoarele „programe Rabla” – maşinile electrice eligibile pentru bonus să aibă minim 70% din componente fabricate în statele membre # Gadget.ro
Pentru a susţine tranziţia către maşini electrice, foarte multe ţări membre ale Uniunii Europene au oferit ajutoare generoase în ultimii ani pentru cei care s-au încumetat şi au renunţat la modelele termice. Reducerile oferite au ajuns în unele cazuri chiar şi la 10.000 euro, deci vorbim de sume frumuşele primite de către şoferi. Uniunea Europeană […]
20:50
Meta a brevetat o tehnologie care poate permite AI-ului să menţină active conturile de Facebook, Instagram şi după moartea utilizatorilor # Gadget.ro
De multe ori îmi zic că nu mă mai poate surprinde nimic pe lumea asta, însă adevărul este că gândesc foarte pueril din acest punct de vedere, iar informaţiile pe care vi le voi prezenta în cele ce urmează, dovedesc acest lucru. Cineva de la Meta s-a gândit că oamenii pot rămâne nemuritori prin conturile […]
20:20
Orange România a publicat rezultatele financiare aferente anului 2025, unele care confirmă poziţia de cel mai mare operator telecom din România (după numărul de clienţi). Conform datelor anunţate de companie, operatorul portocaliu avea peste 9.1 milioane de clienţi pe telefonie mobilă, peste 1 milion de clienţi pe internet fix în bandă largă şi peste 1 […]
Ieri
11:10
Anul acesta ar putea fi cel în care vânzările de smartphone-uri pliabile să explodeze. Spun asta fiindcă sunt zvonuri ce par tot mai aproape de adevăr despre Apple, care ar urma să prezinte și să lanseze comercial primul pliabil din istoria companiei. Așadar, lupta din zona pliabilelor se va înteți cu adevărat, iar producătorii din […]
17 februarie 2026
22:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 18.02 – 24.02.2026 primim multe pagini cu produse Parkside, sisteme de iluminat, haine, accesorii pentru animale şi nelipsitele produse dedicate bucătăriei (în ofertă găsiţi şi […]
21:30
Horse Powertrain Limited dezvoltă un motor ce va consuma 3.3 litri / 100 de kilometri (ideal pentru viitoarele modele Dacia) # Gadget.ro
În 2024 grupul Renault şi compania chineză Geely au anunţat înfiinţarea oficială a companiei Horse Powertrain Limited, cea care va furniza noi motoare termice pentru mărci precum Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Geely, Mitsubishi, Volvo sau Proton. Horse Powertrain Limited este deţinută în coproprietate de Renault şi Geely şi se ocupă cu cercetarea, dezvoltarea şi fabricarea […]
21:10
Orange va reintroduce extraopţiunea 4K începând cu 23 martie (iată ce posturi va include aceasta şi cât va costa) # Gadget.ro
Se pare că Orange se repoziţionează la nivel de strategie pe tot ce înseamnă serviciul de televiziune, astfel că dacă în urmă cu doar câteva zile vă prezentam două noi extraopţiuni disponibile în oferta operatorului, în cele ce urmează vă vom detalia o altă schimbare similară. Orange a început să trimită notificări abonaţilor legate de […]
20:50
Google a început să dezactiveze comentariile pentru utilizatorii de YouTube ce folosesc extensii adblock # Gadget.ro
În ultimele ore foarte mulţi utilizatori de YouTube în varianta gratuită s-au plâns că întreaga secţiune de comentarii le-a fost dezactivată. Deşi manifestată în general prin apariţia mesajului „Comments are turned off", această situaţie a părut iniţial o eroare tehnică, deoarece se aplica oarecum aleatoriu (au existat chiar şi utilizatori web de YouTube Premium cu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
HUAWEI a revenit în 2026 pe piața de routere și mesh-uri Wi-Fi și nu doar că a revenit, dar a adus un mesh Wi-Fi ce impresionează vizual. Ca design mi-am amintit de un sistem audio Harman Kardon. Este un pachet format cu router + extender. Router-ul cântărește 777 gr. are dimensiunile de 250.9 mm în […]
12:20
Sony WF-1000XM6 – căști true wireless cu cel mai avansat ANC al companiei japoneze de până acum și sunet „premium” (2 procesoare, DAC integrat, 32 biți, 2 microfoane și senzor de conducție osoasă pe fiecare cască) # Gadget.ro
Sony a prezentat cele mai noi căști premiun in-ear din ofertă – Sony WF-1000XM6. Au adus ce au mai bun pe această zonă, iar experiența de utilizare ar trebui să fie superioară față de generația anterioară, indiferent că discutăm de sunet în sine, ANC sau apeluri. Sony WF-1000XM5 au fost lansate în august 2023. Este […]
11:30
Am extras mai multe produse din oferta curentă a LIDL, iar printre ele se află unele produse cu adevărat utile în locuință. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de curățat cu presiune Parkside Au listat costant de-a lungul timpului și aparate de curățat cu presiune. Modelul de mai sus are și câteva accesorii incluse, presiunea […]
16 februarie 2026
23:00
Luna aceasta mi s-a prelungit abonamentul eMAG Genius cu încă 12 luni şi m-am uitat de curiozitate dacă în 2025 şi-a justificat costul, iar răspunsul este unul afirmativ. Ce am observat însă, este că în a doua parte a anului trecut am redus numărul comenzilor de pe eMAG, iar ritmul pare a rămâne acelaşi şi […]
22:30
Iată o listă neoficială de smartphone-uri şi tablete Samsung ce vor primi update la Android 17 în 2026 # Gadget.ro
Într-un articol anterior v-am prezentat o listă de smartphone-uri şi tablete ce vor primi update la interfaţa One UI 8.5 bazată pe Android 16. Actualizările vor începe a fi făcute din luna martie, la scurt timp după lansarea oficială a seriei flagship Samsung Galaxy S26 din 25 februarie. Pentru vara acestui an aşteptăm interfaţa One […]
21:50
Apple pregăteşte o surpriză europenilor, astfel că începând cu seria iPhone 18, toate smartphone-urile vor veni eSIM only # Gadget.ro
Apple vrea să implementeze o nouă standardizare în industrie, astfel că în perioada următoare va încerca să devină primul producător de telefoane inteligente din lume doar cu modele eSIM. Mărul muşcat comercializează în prezent iPhone-uri eSIM only în 12 ţări, printre care Statele Unite ale Americii, Japonia sau Arabia Saudită. Gigantul american intenţionează să extindă […]
21:30
3 decizii importante pe care China le-a luat în februarie 2026 şi de care ne-am putea lovi şi noi atunci când vom dori să cumpărăm o maşină chinezească # Gadget.ro
Maşinile produse în China au devenit o normalitate şi în România, astfel că la început de 2026 oferta de astfel de autovehicule este una destul de diversificată (avem peste 10 branduri intrate oficial în ţara noastră). Luna februarie a fost una destul de activă pentru industria auto chineză, mai ales că statul a luat 3 […]
15 februarie 2026
14:40
Digi Mobil a readus iPhone 17 de 256 GB în stoc, dar acesta este foarte scump şi nici nu beneficiază de sistemul de rate (de parcă nu ar vrea să îl vândă) # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că Digi Mobil nu mai are niciun iPhone în oferta sa, deşi Apple este cel mai mare producător de telefoane inteligente din lume (mărul muşcat a livrat în 2025 peste 250 de milioane de iPhone-uri la nivel global). Tot în acel articol am explicat de ce Digi Mobil şi Apple […]
14:20
Capitala României ar putea avea în curând un sistem de semafoare controlat cu inteligenţa artificială (există totuşi o mare problemă) # Gadget.ro
Traficul din Bucureşti este unul aglomerat, asta o ştie toată lumea şi nu mai este o surpriză pentru nimeni, tocmai de aceea sunt necesare soluţii din cele mai moderne pentru fluidizare. S-ar părea că o primă opţiune pusă pe masă de Primăria Municipiului Bucureşti este aceea de implementare a unui sistem de semafoare controlat cu […]
13:50
După ce în 2020 a părăsit România în plină pandemie, se pare că serviciul Uber Eats revine anul acesta în ţara noastră # Gadget.ro
Pe 4 iunie 2020 Uber retrăgea serviciul Uber Eats din România, exact în plină pandemie, când comenzile tip delivery erau la un nivel maxim (tocmai de aceea, la acel moment, decizia companiei americane a surprins pe toată lumea). Se pare că între timp lucrurile au evoluat, iar Uber revine cu o nouă strategie în Europa […]
13:20
Xiaomi confirmă oficial o listă cu peste 70 de device-uri care vor primi update la Android 17 (vorbim de modele Xiaomi, Redmi şi Poco) # Gadget.ro
Xiaomi nu are o politică uşor de înţeles când vine vorba de update-uri software (în stilul Samsung), însă măcar oferă informaţii oficiale actualizate destul de des pe diversele sale pagini dedicate. Compania chineză a actualizat recent pagina AER (Android Enterprise Recommended), iar prin intermediul acesteia descoperim că Xiaomi va aduce Android 17 pe zeci de […]
13:00
Arabia Saudită va lansa în curând primul tren de 5 stele ce va circula prin deşert (iată ce condiţii va oferi şi cât va costa o astfel de experienţă) # Gadget.ro
Când spui Arabia Saudită, două cuvinte îţi vin rapid în minte: deşert şi opulenţă. Cam aşa văd şi şeicii lucrurile, astfel că pregătesc o altă lansare marcă înregistrată. Ţara arabă va prezenta în curând primul tren de 5 stele ce va circula prin deşert. Acesta se află în etapa finală de construcţie, urmând ca până […]
14 februarie 2026
18:50
Cum arată şi cât costă bateria externă de 24.000 mAh cu încărcare combinată de până la 300W? # Gadget.ro
Bateriile externe au evoluat foarte mult în ultima perioadă, astfel că din ce în ce mai mulţi producători reuşesc să integreze mulţi mAh în corpuri din ce în ce mai mici şi mai portabile. Un astfel de exemplu este Shargeek 300, un acumulator extern cu o estetică foarte plăcută (design semi-transparent) ce oferă utilizatorilor o […]
18:30
Poliţiştii mexicani vor fi sprijiniţi de câini roboţi pentru a asigura securitatea spectatorilor la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 # Gadget.ro
Campionatul Mondial de Fotbal 2026 are loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, cel mai mare eveniment sportiv al anului fiind organizat în trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Evenimentul se va organiza pe 16 stadioane astfel: Cele 3 stadioane din Mexic sunt: Estadio Azteca (Mexico City) de 87.523 locuri, Estadio […]
17:40
I-am întrebat pe ChatGPT şi pe Google Gemini ce maşină nouă de 30.000 de euro şi-ar cumpăra azi din România (răspunsurile sunt foarte diferite, dar la fel de interesante) # Gadget.ro
Văd că vă plac astfel de articole, aşa că mi-am propus să încerc măcar 2-3 articole lunare în genul „I-am întrebat pe ChatGPT şi pe Google Gemini…", unele prin intermediul cărora să aflăm ce păreri au cele două AI-uri despre diverse subiecte de interes general. Aceste articole trebuie filtrate de fiecare dintre voi, nu reprezintă […]
14:40
TOP 10: Oferte eMAG din 14.02.26 (cel mai bun telefon ca raport preț / specificații din segmentul premium, laptop cu display OLED și control touch + stylus, monitor cu diagonala de 49 inci la puțin peste 2000 lei etc) # Gadget.ro
În lista de 10 produse din oferta eMAG de astăzi se află și cel mai avansat frigider de tip side by side din oferta Samsung, unul ce include și un monitor de…, 21.5 inci, dar și integrare în ecosistemul SmartThings al companiei sud-coreene. 1. Laptop Lenovo Yoga 7 cu display OLED de 14 inci și […]
13:10
Doar în acest weekend (14-15 februarie) te portezi la Vodafone şi primeşti internet 5G nelimitat, HBO Max inclus 3 luni, Disney+ cadou 6 luni şi One Number inclus 3 luni, la doar 4 euro / lună # Gadget.ro
Vodafone organizează în acest weekend o nouă campanie promoţională, una promovată deja drept „Vodafone Black Sales". Foarte probabil aceasta este gândită în contextul în care şi Altex şi Flanco au campanii similare în această perioadă. Oferta celor de la Vodafone spune că, dacă faci solicitare de portare în perioada 14 – 15 februarie, primeşti abonamentul […]
13 februarie 2026
21:30
România are un parc auto total de peste 8.7 milioane de autoturisme, iar aproape 40% dintre acestea sunt rable cu o vechime de peste 20 de ani # Gadget.ro
România are un parc auto îmbătrânit, asta nu mai este o surpriză pentru nimeni, iar cele mai recente date DGPCI, ne arată în continuare că suntem săraci şi nu ne permitem prea multe maşini noi. La finalul anului 2025, România avea un parc auto format din 8.774.808 autoturisme, iar vechimea acestora este împărţită astfel: La […]
21:10
Preţurile smartphone-urilor vor creşte rapid, forţate de explozia costurilor cu memoria (aceasta a ajuns până la 30 – 40% din costul total de producţie al unui telefon) # Gadget.ro
Producătorii de telefoane inteligente sunt puternic afectaţi de creşterile de preţ ale anumitor componente, în special cele din categoria memorie (RAM şi spaţiu de stocare). Sub o presiune uriaşă din partea celor care investesc sume ameţitoare în industria AI, producătorii de memorii au alocat mare parte din producţie către acest sector, astfel că celelalte ramuri […]
20:50
La începutul acestei luni aflam că Orange a diminuat reducerea aplicată pachetelor de internet fix şi televiziune, astfel că cei care doresc să se aboneze la operatorul portocaliu pe aceste servicii, vor scoate ceva mai mulţi bani din buzunar, lună de lună. Toate detaliile despre acest subiect le puteţi descoperi în acest articol. În cursul […]
20:20
Poco se pregăteşte să lanseze un nou smartphone generos în dimens
12 februarie 2026
23:20
Dacă primeşti fizic factura de la DIGI, află că de luna aceasta (februarie 2026) vei plăti un tarif suplimentar pentru emiterea şi transmiterea acesteia # Gadget.ro
DIGI a făcut în ultima perioadă numeroase eforturi pentru a convinge abonaţii să treacă pe factura electronică (prin aplicaţie, site, mail etc.), deoarece emiterea şi transmiterea facturii fizice generează nişte costuri suplimentare pentru companie (şi nu este nici o metodă prietenoasă cu mediul înconjurător). În contextul în care operatorul român a confirmat deja oficial că […] The post Dacă primeşti fizic factura de la DIGI, află că de luna aceasta (februarie 2026) vei plăti un tarif suplimentar pentru emiterea şi transmiterea acesteia appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
China vrea ca până în 2030 să aibă operaţională prima fabrică auto fără intervenţie umană (roboţii vor produce, iar AI-ul va coordona absolut tot) # Gadget.ro
Fabrici auto cu un puternic grad de automatizare există şi în prezent, însă toate au încă nevoie de prezenţă umană în diverse etape, procese etc. Acesta lucru se va schimba într-un viitor nu foarte îndepărtat, China anunţând deja că îşi doreşte ca până în 2030 să aibă operaţională prima fabrică auto fără intervenţie umană. Această […] The post China vrea ca până în 2030 să aibă operaţională prima fabrică auto fără intervenţie umană (roboţii vor produce, iar AI-ul va coordona absolut tot) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:20
Orange lansează în România prima soluţie de internet fix 5G+ pentru acasă, fără instalare (viteze de până la 1.5 Gbps şi prima lună de abonament gratuită) # Gadget.ro
Orange continuă dezvoltarea promisă şi lansează prima soluţie de internet fix 5G+ pentru acasă, fără instalare, din ţara noastră. Numele său comercial ca abonament este Orange Net Fix 5G+. Această formă de internet rapid pentru acasă vine cu următoarele beneficii: Am pus un * la trafic nelimitat, deoarece aici avem o poveste în stilul celei […] The post Orange lansează în România prima soluţie de internet fix 5G+ pentru acasă, fără instalare (viteze de până la 1.5 Gbps şi prima lună de abonament gratuită) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
Luna trecută Dacia câştiga Raliul Dakar, iar acum marca românească anunţă închiderea proiectului Dacia Sandriders la final de sezon # Gadget.ro
2025 a fost primul an în care echipa Dacia Sandriders a participat în întreg campionatul mondial de Rally Raid. Cea mai dificilă etapă este și cea mai cunoscută din această competiție, iar numele său este simplu, Raliul Dakar. Anul trecut echipa Dacia a terminat Raliul Dakar pe locul doi, iar anul acesta, mai exact luna […] The post Luna trecută Dacia câştiga Raliul Dakar, iar acum marca românească anunţă închiderea proiectului Dacia Sandriders la final de sezon appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
Este oficial, Pavăl Holding (Dedeman) cumpără Carrefour România pentru 823 milioane de euro # Gadget.ro
În luna octombrie a anului trecut aflam pentru prima dată despre intenţia Carrefour de a ieşi din România. Compania franceză dorea să părăsească toată zona Europei de Est, astfel că şi în Polonia se întâmpla acelaşi fenomen ca în ţara noastră. La mijloc de decembrie au apărut noi informaţii pe surse referitor la acest subiect, […] The post Este oficial, Pavăl Holding (Dedeman) cumpără Carrefour România pentru 823 milioane de euro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:20
Încuietoare inteligentă WELOCK ToucA51 Pro – review (Descuierea ușii la un vârf de deget distanță…) # Gadget.ro
Prima încuietoare de la WELOCK am testat-o pe la jumătatea anului 2023, după care au mai urmat modelele Touch61 și PCB41, prezentate în toamna lui 2024, respectiv la început de 2025. Acum revin către voi cu cea de-a patra astfel de încuietoare inteligentă, care păstrează cea mai mare parte a caracteristicilor modelelor precedente, diferențele fiind […] The post Încuietoare inteligentă WELOCK ToucA51 Pro – review (Descuierea ușii la un vârf de deget distanță…) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11 februarie 2026
23:20
Altex organizează în perioada 12 – 18 februarie campania „Black Friday de Iarnă” (iată câteva produse vedetă) # Gadget.ro
Dacă vă era dor de o nouă campanie Black Friday, aflaţi că în perioada 12 – 18 februarie vă veţi putea relaxa, deoarece Altex, Media Galaxy şi Brico Depot organizează campania „Black Friday de Iarnă”. Reprezentanţii Altex ne informează că timp de o săptămână vom descoperi reduceri importante de până la 50%, la o gamă […] The post Altex organizează în perioada 12 – 18 februarie campania „Black Friday de Iarnă” (iată câteva produse vedetă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:20
1 din 4 smartphone-uri active în toată lumea este un iPhone (doar Apple şi Samsung se pot lăuda cu peste 1 miliard de device-uri active, fiecare) # Gadget.ro
Cei de la Counterpoint Research au publicat recent o statistică extrem de interesantă, una care se referă la numărul de smartphone-uri active la nivel global (adică acele device-uri care sunt şi folosite de către utilizatori). Iată cele mai importante cifre regăsite în această statistică: Se pare că nici Motorola şi Realme nu stau rău, acestea […] The post 1 din 4 smartphone-uri active în toată lumea este un iPhone (doar Apple şi Samsung se pot lăuda cu peste 1 miliard de device-uri active, fiecare) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
Într-o perioadă în care Orange şi Vodafone anunţă scumpiri, CEO-ul DIGI iese în faţă şi spune răspicat că operatorul român nu va majora preţurile la niciun serviciu # Gadget.ro
Începutul de an mi se pare unul foarte activ pe tot ce înseamnă reţelistică, iar lupta dintre DIGI, Orange şi Vodafone pare a fi mai dură ca niciodată. Într-un context în care Vodafone şi Orange anunţă scumpiri ale abonamentelor (ambele companii vor activa faimoasa clauză de indexare anuală), dar şi într-o perioadă în care DIGI […] The post Într-o perioadă în care Orange şi Vodafone anunţă scumpiri, CEO-ul DIGI iese în faţă şi spune răspicat că operatorul român nu va majora preţurile la niciun serviciu appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
Hyundai ar putea produce trenuri cu hidrogen în România (s-au purtat deja primele discuţii) # Gadget.ro
România, ţara unde viteza medie comercială pe calea ferată este de 15 – 16 kilometri / oră în cazul trenurilor de marfă şi de 42 – 43 kilometri / oră în cazul trenurilor de călători, îşi doreşte să devină un nod important în industria feroviară şi pare că are ceva planuri în această direcţie. Conform […] The post Hyundai ar putea produce trenuri cu hidrogen în România (s-au purtat deja primele discuţii) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:50
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 11.02 – 17.02.2026 puteţi găsi o gamă diversificate de produse Parkside, produse auto, produse de curăţenie şi cumva nelipsitele unelte şi ustensile pentru bucătărie. Mă […] The post 5 gadgets de la Kaufland (11.02 – 17.02.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:00
DIGI pregăteşte noi schimbări în grila de programe, iar din informaţiile pe care le am în acest moment, se anunţă destul de multe intrări interesante (ieşirile nu sunt atât de spectaculoase, ceva standard). Se pare că DIGI TV îşi va actualiza grila de programe începând cu 15 aprilie, iar schimbările la nivel naţional vor fi […] The post Ce schimbări ar putea implementa DIGI TV în grila de programe începând cu 15 aprilie? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10 februarie 2026
23:40
Elon Musk s-a răzgândit, nu mai vrea să ajungă pe Marte cu orice preţ, noua sa prioritatea fiind construcţia unui oraş pe lună # Gadget.ro
Elon Musk a transmis cu insistenţă încă de la înfiinţarea SpaceX în 2002 că vrea să ducă oameni pe Marte, deoarece el vede această planetă ca fiind speranţa pentru supravieţuirea omenirii ca specie. Doar că ceva s-a întâmplat în ultimele zile, astfel că din senin s-a răzgândit. Bine, nu a renunţat complet la ideea de […] The post Elon Musk s-a răzgândit, nu mai vrea să ajungă pe Marte cu orice preţ, noua sa prioritatea fiind construcţia unui oraş pe lună appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
9 februarie 2026
21:30
Dacă în 2025 s-au purtat smartphone-urile foarte subţiri, în 2026 se anunţă moda telefoanelor tip paletă de ping pong (producătorii testează modele cu ecran de peste 7 inci) # Gadget.ro
2025 a fost anul în care foarte mulţi producători, în frunte cu Apple şi Samsung, au testat piaţa cu smartphone-urile foarte subţiri. Din păcate device-urile cu grosimi de sub 6 mm nu prea au prins, astfel că moda a trecut la fel de repede cum a venit. 2026 a fost plictisitor până acum, nimeni nu […] The post Dacă în 2025 s-au purtat smartphone-urile foarte subţiri, în 2026 se anunţă moda telefoanelor tip paletă de ping pong (producătorii testează modele cu ecran de peste 7 inci) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
TOP 10: Oferte eMAG din 9.02.26 (cel mai ieftin televizor LG pe diagonala de 164 cm, telefon mobil rezistent cu căști incluse și reducere de 10%, monitor OLED Samsung cu NVIDIA G-Sync la preț excelent etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află un all-in-one Lenovo pe care-l poți folosi în mod landscape și portrait – trecere realizată extrem de facil, dar și un purificator & ventilator Philips ce amintesc de un produs similar de la Dyson, dar la preț mai atractiv și cu recenzii incipiente foarte bune. 1. […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 9.02.26 (cel mai ieftin televizor LG pe diagonala de 164 cm, telefon mobil rezistent cu căști incluse și reducere de 10%, monitor OLED Samsung cu NVIDIA G-Sync la preț excelent etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
YouTube Music în varianta gratuită nu mai oferă utilizatorilor posibilitatea de a vedea versurile melodiilor (se recomandă YouTube Music Premium) # Gadget.ro
YouTube Music este serviciul de streaming audio al celor de la Google, acesta oferind utilizatorilor posibilitatea de a accesa una dintre cele mai mari librării de muzică din lume. Acest serviciu este disponibil în două variante: Pentru a forţa oarecum mâna utilizatorilor de a trece la YouTube Music Premium, Google limitează din ce în ce […] The post YouTube Music în varianta gratuită nu mai oferă utilizatorilor posibilitatea de a vedea versurile melodiilor (se recomandă YouTube Music Premium) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:30
Digi Mobil lansează opţiunea Prepaid DIGI eSIM 2, una ce costă doar 2 euro / lună fără TVA şi este gândită pentru tineri (iată ce resurse sunt oferite în aceşti bani) # Gadget.ro
Săptămâna începe cu o noutate Digi Mobil, al doilea operator telecom din România lansând opţiunea Prepaid DIGI eSIM 2, una ce costă doar 2 euro / lună fără TVA şi este gândită pentru tineri. Noua cartelă prepaid eSIM este destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani, iar opţiunea Prepaid DIGI eSIM […] The post Digi Mobil lansează opţiunea Prepaid DIGI eSIM 2, una ce costă doar 2 euro / lună fără TVA şi este gândită pentru tineri (iată ce resurse sunt oferite în aceşti bani) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:50
Vodafone a sesizat Consiliul Concurenţei şi acuză DIGI de posibil abuz de poziţie dominantă în România (DIGI poate fi amendat cu peste 100 de milioane de euro, dacă va fi găsit vinovat) # Gadget.ro
Începem săptămâna în forţă şi după ce într-un articol anterior am aflat că Orange va scumpi abonamentele începând cu 6 aprilie, în cele ce urmează vom detalia puţin disputa dintre Vodafone România şi DIGI. Se pare că operatorul roşu a sesizat Consiliul Concurenţei despre un posibil abuz de poziţie dominantă a celor de la DIGI […] The post Vodafone a sesizat Consiliul Concurenţei şi acuză DIGI de posibil abuz de poziţie dominantă în România (DIGI poate fi amendat cu peste 100 de milioane de euro, dacă va fi găsit vinovat) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
