FOTO Prima imagine cu Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele stă lângă Tony Blair
PSNews.ro, 19 februarie 2026 17:20
Președintele Nicușor Dan stă în tribuna secundară la Consiliul Păcii al lui Donald Trump, așezat lângă fostul premier britanic Tony Blair. Președintele Donald Trump găzduiește astăzi la Washington prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace", un organism internațional creat pentru a gestiona reconstrucția Fâșiei Gaza și, potențial, alte conflicte de pe mapamond. Prioritatea acestei întâlniri […]
Acum 30 minute
17:20
Președintele Nicușor Dan s-ar putea întâlni în această seară la Washington cu președintele SUA, Donald Trump, potrivit surselor politice citate de Observator. La nivel diplomatic se fac demersuri pentru organizarea unei întâlniri separate, față în față, în marja Consiliului pentru Pace, însă până acum întâlnirea nu a fost confirmată oficial. Nicușor Dan, singurul președinte UE […]
17:20
VIDEO Sondaj INSCOP: Aproape jumătate dintre români ar lupta pentru a-și apăra țara în caz de război # PSNews.ro
Un nou capitol al celui mai nou sondaj realizat de INSCOP Research, la solicitarea New Strategy Center, arată că aproape jumătate dintre români declară că ar lupta pentru a-și apăra țara în cazul unui război, în timp ce aproape unul din cinci ar alege emigrarea. Cercetarea, desfășurată între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, a […]
17:20
Guvernul aprobă sistemul de protecție împotriva inundațiilor de la Praid: investiție de 330 de milioane de lei # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat joi că Guvernul a aprobat planul pentru sistemul de protecție împotriva inundațiilor de la Praid. Proiectul, conceput de specialiști în gospodărirea apelor, are scopul de a proteja localitatea pe termen lung și de a preveni repetarea situațiilor de criză provocate de viiturile din 27 mai 2025. Contextul proiectului Evenimentele din […]
17:20
Președintele Nicușor Dan stă în tribuna secundară la Consiliul Păcii al lui Donald Trump, așezat lângă fostul premier britanic Tony Blair. Președintele Donald Trump găzduiește astăzi la Washington prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace", un organism internațional creat pentru a gestiona reconstrucția Fâșiei Gaza și, potențial, alte conflicte de pe mapamond. Prioritatea acestei întâlniri […]
17:20
Ruptură în coaliție pe majorarea salariului minim: Nazare a vrut excluderea a 80.000 de asistenți personali # PSNews.ro
Ședința de Guvern de joi, 19 februarie, a fost marcată de tensiuni legate de proiectul de hotărâre care prevede majorarea salariului minim la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a propus excluderea asistenților personali de la această majorare, dar Ministerul Muncii s-a opus. În cadrul ședinței de Guvern de joi, […]
17:20
Ambasadorul Ucrainei: Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda noastră. Sperăm să fie în 2026 # PSNews.ro
Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda Ucrainei, a declarat, joi, ambasadorul Ihor Prokopciuk, în cadrul unei conferinţe de presă. Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti speră ca această vizită să aibă loc anul acesta. "Cei doi preşedinţi (Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski) au avut ocazia să se vadă în cadrul unor formate internaţionale, preşedintele […]
17:20
Ministerul Educaţiei a aprobat programele pentru Limba şi literatura română clasa a IX-a # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat programele pentru Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal. Programele vor fi publicate mai întâi în Monitorul Oficial și ulterior pe site-ul CNCE. Ministerul Educației a anunțat, joi, că au fost aprobate: Programa școlară pentru disciplina limba și literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi […]
17:20
A gafat, dar ne-a și lăudat. Donald Trump, la Consiliul pentru Pace: Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump găzduiește joi, la Washington, prima reuniune a nou-înființatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia statele participante vor anunța angajamente financiare de peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și eforturile umanitare din Gaza, a transmis miercuri Casa Albă. În discursul inaugural, președintele american l-a prezentat pe președintele României și a […]
Acum 2 ore
16:20
”Tu nu mai poţi să-ţi faci firmă, spunem legal şi frumos!”. Pe cine e așa supărat șeful ANAF și de ce # PSNews.ro
ANAF se va consulta în perioada următoare cu mediul de afaceri pentru a veni cu o propunere de modificare a cazierului fiscal, astfel încât persoanele care au avut multe firme în insolvenţă să nu mai poată înfiinţa altele, anunţă preşedintele ANAF, Adrian Nica, la Maratonul Stabilităţii Economice – Ediţia a II-a, organizat de Profit.ro. "Vedem […]
16:20
Cum scad costurile de finanțare ale României după trecerea reformei pensiilor speciale ale magistraților de CCR # PSNews.ro
Prima de risc a României a continuat să se îmbunătățească în această săptămână, iar dobânzile la titlurile de stat în lei au ajuns la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, potrivit cursdeguvernare.ro. Evoluția vine după trecerea la CCR a reformei pensiilor magistraților și reconfirmarea lui Ilie Bolojan în funcția de premier, ambele evenimente […]
16:20
Pe ce cheltuiau patru piloţi români trimişi în SUA, la pregătire, peste 500.000 de dolari pe an. Reacția lui Miruță # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că a dispus modificarea modului în care sunt decontate cheltuielile pentru patru piloţi români de F-16 trimişi la pregătire în Statele Unite, după ce a constatat că sumele alocate pentru închirierea maşinilor sunt foarte ridicate. Cei patru militari au fost detaşaţi pentru o perioadă de trei ani în SUA, […]
16:20
Buzoianu: Transformarea Programului ‘Casa Verde Fotovoltaice’ în ‘Casa Verde Baterii’ este unul dintre scenarii # PSNews.ro
Transformarea Programului 'Casa Verde Fotovoltaice' în Programul 'Casa Verde Baterii' este unul dintre scenarii, însă nu pot da mai multe detalii până când nu va fi aprobată Legea bugetului și, implicit, vom ști și alocarea pentru Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana […]
16:20
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață. Ce planuri are Guvernul # PSNews.ro
Guvernul a discutat joi o ordonanță care introduce o primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață. Șomerii de lungă durată, incluși în măsuri active. Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență pentru sprijinirea accesului pe piața muncii al tinerilor, […]
16:20
Pîslaru îi dă replica lui Câciu, după ce i-a cerut să publice datele de la BNR privind plățile din PNRR # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, după ce fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu (PSD) i-a cerut să publice datele de la BNR privind plăţile din PNRR, că trebuie să fii rău intenţionat, sau să nu cunoşti cum stau lucrurile, el arătând că este nesimţire să spui că era mai bine să stea banii […]
16:20
Ce a declarat Bolojan la întâlnirea cu sindicaliştii din energie, care i-au protestat sub geam # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, la întâlnirea cu reprezentanţii sindicaliştilor din energie, în contextul protestelor minerilor şi energeticienilor din Piaţa Victoriei, că solicitările de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat pot fi acceptate numai în cazul celor care iau măsuri de creştere a eficienţei şi de reducere a […]
16:20
Manole: Actul normativ pentru creşterea salariului minim urmează să fie aprobat în următoarele săptămâni # PSNews.ro
Actul normativ care prevede creşterea salariului minim va fi aprobat într-o săptămână sau două, astfel încât să intre în vigoare după cum a agreat coaliţia anul trecut, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, potrivit Agerpres. „Va fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea nelinişte în rândul […]
Acum 4 ore
15:20
Șeful DNA: Când cei care fură rămân cu averile ilegal, semnalul pe care îl transmite statul cetățenilor este devastator # PSNews.ro
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a subliniat joi, la prezentarea bilanțului instituției pentru 2025, că recuperarea patrimoniului dobândit ilegal prin corupție este la fel de importantă ca pedeapsa cu închisoarea. Potrivit acestuia, atunci când cei care fură rămân cu averile obținute ilegal, mesajul transmis de stat cetățenilor este „devastator". Rezultatele DNA în […]
15:20
Un nou scandal în coaliţie, dar cu alte tabere. Norma de hrană a bugetarilor este noul măr al discordiei # PSNews.ro
Un nou conflict tensionează coaliția de guvernare, după ce Ministerul Finanțelor a propus eliminarea normei de hrană pentru mai multe categorii de bugetari, inclusiv din sistemul de apărare și ordine publică. Măsura ar aduce la buget până la 2,5 miliarde de lei, însă a generat reacții divergente între partidele aflate la putere, transmite RTV. Propunerea […]
15:20
VIDEO „A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum”. Pentru ce și-a cerut scuze azi ministrul Dragoș Pîslaru # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, la Guvern, că afirmația sa referitoare la pierderea „oficială" a celor 231 de milioane de euro din PNRR, aferente jalonului privind modificarea pensiilor magistraților, a fost o eroare de comunicare. Întrebat de HotNews despre postarea făcută săptămâna trecută pe Facebook, pe care ulterior a modificat-o, […]
15:00
Au venit minerii în București și protestează la Guvern. Cer tichete de masă și avertizează că energia se va scumpi # PSNews.ro
Sute de angajați din sectorul energetic protestează joi sediul Guvernului. Oamenii cer soluții pentru locurile de muncă, pensii și viitorul minelor Lupeni și Lonea. Aceștia avertizează că oprirea grupurilor pe cărbune fără alternative funcționale va scumpi factura la energie. Protestul are loc între orele 13:00 și 17:00 și reunește angajați de la Complexul Energetic Oltenia, […]
15:00
EXCLUSIV „România a pierdut un prim război în fața Rusiei!”. Ștefureac, puternic semnal de alarmă pentru politicieni # PSNews.ro
Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a declarat, într-un interviu acordat PS News la lansarea studiului sociologic „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România", că procentul românilor care consideră că țara noastră nu ar trebui să sprijine Ucraina este semnificativ și explicabil prin propagandă, scepticism și lipsa de comunicare a […]
15:00
VIDEO, FOTO Cea mai spectaculoasă autostradă din România. Kilometri de tuneluri, poduri și viaducte # PSNews.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova revine cu seria proiectelor prezentate prin animație grafică 3D. De data aceasta, prezintă tronsonul de autostradă Boița – Lazaret din secțiunea 2 a A1 Sibiu – Pitești, cuprinsă între Boița și Cornetu, care are o lungime totală de aproximativ 31,3 km. Traseul se desfășoară într-o zonă montană […]
15:00
În 2026, protejarea banilor nu mai înseamnă un singur pariu câștigător, ci diversificare, potrivit Informat.ro. Cu inflație încă ridicată, dobânzi reale modeste și o economie care crește lent, strategia „all in" pe imobiliare, bursă sau valută devine riscantă. Un portofoliu echilibrat între mai multe clase de active este, în acest context, opțiunea cea mai prudentă. […]
15:00
Dosarele Epstein. Primele declarații ale Regelui Charles, după arestarea fratelui său, Andrew # PSNews.ro
Regele Charles al III-lea declară joi, după arestarea fratelui său, fostul prinţ Andrew, în dosarul Epstein, că "justiţia trebuie să-şi urmeze cursul", relatează BBC. "Am aflat cu cea mai mare îngrijorare veştile despre Andrew Mountbatten-Windsor şi presupusa abatere înntr-o funcţie publică", declară, citat într-un comunicat, regele. "Ceea ce urmează este procedura completă, echitabilă şi regulată […]
15:00
Şeful CJ Timiş propune fuziunea benevolă a comunelor, în cadrul unui proiect-pilot al reformei administrative # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, propune un proiect-pilot de reformă administrativă şi transmite conducerilor comunelor că, dacă decid de bunăvoie să fuzioneze, vor primi de la CJ Timiş, printr-un parteneriat financiar, sume între 10 şi 20 milioane lei, indiferent de culoarea politică a primarilor. „Nu este un favor politic, ci este o investiţie pe […]
15:00
Guvernul va da până la 6 salarii angajaților companiilor strategice în concordat preventiv. Primii beneficiari # PSNews.ro
Un proiect de Ordonanță de Urgență adăugat pe agenda ședinței de joi a Guvernului și adootat de Executiv prevede includerea angajaților companiilor strategice intrate în concordat preventiv printre cei protejați de lege, alături de salariații companiiilor de interes strategic aflate în insolvență, potrivit Mediafax. Executivul a adoptat joi, la inițiativa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și […]
14:20
Sondaj INSCOP: Corupția, principala sursă de îngrijorare pentru români, urmată de creșterea prețurilor # PSNews.ro
Un nou sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, la solicitarea New Strategy Center, arată că românii sunt tot mai preocupați de corupție, percepută drept cea mai importantă problemă a țării, urmată de creșterea prețurilor și de starea de sănătate a populației. Cercetarea, desf
14:20
BILANŢUL DNA Voineag: Am vizat corupţia la nivel înalt. Am pătruns în zone unde era considerată imposibilă # PSNews.ro
Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, afirmă că instituţia a vizat corupţia la nivel înalt: miniştri, secretari de stat, preşedinţi de consilii judeţene şi a precizat că a pătruns în zone unde anterior intervenţia era considerată imposibilă, adăugând că se referă la infrastructuri critice ale statului român. DNA a gestionat 2.599 de […] Articolul BILANŢUL DNA Voineag: Am vizat corupţia la nivel înalt. Am pătruns în zone unde era considerată imposibilă apare prima dată în PS News.
14:20
Anchetă DIICOT: Patru firme din grupul Tinmar Energy investigate pentru grup infracțional organizat # PSNews.ro
DIICOT a confirmat, în urma unei solicitări adresate de HotNews, că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracţional organizat, într-un caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Procurorii suspectează, conform surselor judiciare, că firma a crescut artificial prețurile […] Articolul Anchetă DIICOT: Patru firme din grupul Tinmar Energy investigate pentru grup infracțional organizat apare prima dată în PS News.
14:20
Toți ochii pe SUA! Nicușor Dan participă astăzi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Trump # PSNews.ro
UPDATE 14:00 Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea o intervenţie scurtă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA, Donald Trump, au declarat surse oficiale pentru News.ro. –––––––––––– Summitul Consiliului de Pace va începe joi la Washington, la ora locală 08:40 (15:40 în România), potrivit agendei oficiale anunțate de Administrația Prezidențială. La reuniune […] Articolul Toți ochii pe SUA! Nicușor Dan participă astăzi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Trump apare prima dată în PS News.
14:20
Cine este Andrei Nistor, prefectul Bucureștiului și coordonatorul situațiilor de urgență # PSNews.ro
Situațiile de calamitate sunt gestionate, la nivelul fiecărui județ, de comitetul pentru situații de urgență, care aparține de instituția prefectului. La nivelul municipiului București, coordonatorul acestui comitet este prefectul Andrei Nistor (38 de ani), propus de USR și numit oficial la începutul lunii octombrie, prin H.G. nr. 814/2025, scrie România TV. Prefectul Capitalei are, așadar, […] Articolul Cine este Andrei Nistor, prefectul Bucureștiului și coordonatorul situațiilor de urgență apare prima dată în PS News.
14:20
Voineag, către angajaţii DNA: Aţi dovedit că se poate face justiţie de calitate şi că se poate investiga marea corupţie # PSNews.ro
Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, a avut un mesaj către angajaţii instituţiei pe care o conduce şi le-a transmis, la şedinţa de bilanţ, că au dovedit că se poate face justiţie de calitate şi că poate fi investigată cu profesionalism marea corupţie. El a afirmat că DNA este astăzi mai puternică […] Articolul Voineag, către angajaţii DNA: Aţi dovedit că se poate face justiţie de calitate şi că se poate investiga marea corupţie apare prima dată în PS News.
14:20
Dosarele Epstein. BBC: Ce presupune arestarea fostului prinț Andrew, fratele regelui, și ce nu se știe încă despre caz # PSNews.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat joi pentru conduită necorespunzătoare într-o funcție publică. BBC a explicat ce presupune, din punct de vedere procedural, reținerea fostului prinț britanic. Potrivit postului public britanic, Andrew poate fi reținut pentru cel mult 96 de ore, însă o astfel de perioadă ar […] Articolul Dosarele Epstein. BBC: Ce presupune arestarea fostului prinț Andrew, fratele regelui, și ce nu se știe încă despre caz apare prima dată în PS News.
14:20
Ministra Diana Buzoianu spune că prețul apei nu va crește pentru cetățeni. Operatorii economici ar trebui să-și reducă profiturile. România are nevoie de 30 de miliarde de lei pentru infrastructură. Întrebată joi, după ședința de Guvern, în ce stadiu se află proiectul de creștere a costului apei industriale, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns că […] Articolul VIDEO Diana Buzoianu, declarații de ultimă oră despre scumpirea apei apare prima dată în PS News.
14:20
SURSE Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea o intervenţie scurtă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA, Donald Trump, au declarat surse oficiale pentru News.ro. Preşedintele Nicuşor Dan va participa, începând cu ora 15.40, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace), care va avea loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite ale […] Articolul SURSE Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA apare prima dată în PS News.
14:20
Casa Albă a invitat oficial cel puțin 50 de state să se alăture Consiliului pentru Pace lansat de președintele Donald Trump, iar 35 de lideri și-au exprimat interesul. Până în prezent, 26 de țări au acceptat invitația și au fost desemnate membri fondatori ai Consiliului, potrivit Al Jazeera. Alte cel puțin 14 state au refuzat […] Articolul Lista țărilor care participă la summitul Consiliului pentru Pace al lui Trump apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:20
ANRE aprobă capacități de producție de energie electrică de 850 MW, inclusiv un parc fotovoltaic uriaș la Giurgiu # PSNews.ro
Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în ședința de marți, înființarea unor capacități de producție de energie electrică de 850 MW, ceea ce înseamnă cu 150 MW peste capacitatea unui reactor de la Cernavodă, potrivit Mediafax. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat ieri în […] Articolul ANRE aprobă capacități de producție de energie electrică de 850 MW, inclusiv un parc fotovoltaic uriaș la Giurgiu apare prima dată în PS News.
13:20
Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: TVA a fost majorată inutil, guvernul trebuia să relanseze economia # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, analizând datele economice actuale, consideră că majorarea TVA nu era necesară, afirmând că îi dă dreptate președintelui Nicușor Dan în această privință. Declarația a fost făcută în contextul discuțiilor despre strategia economică și despre măsurile fiscale adoptate de guvern, Grindeanu susținând că etapa de disciplină financiară trebuia urmată mai rapid […] Articolul Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: TVA a fost majorată inutil, guvernul trebuia să relanseze economia apare prima dată în PS News.
13:20
Polițiștii din România și R. Moldova au demascat o rețea de call-center-uri care înșela românii prin false investiții # PSNews.ro
Polițiștii din București, împreună cu autoritățile din Republica Moldova, au demascat o rețea de call-center-uri care frauda cetățeni români. Escrocii convingeau victimele să investească pe platforme online și le accesau conturile prin aplicații de control la distanță. Suspecții și victimele Potrivit surselor Antena3CNN, autorii sunt cetățeni moldoveni, iar victimele români. Aceștia îi determinaseră să instaleze […] Articolul Polițiștii din România și R. Moldova au demascat o rețea de call-center-uri care înșela românii prin false investiții apare prima dată în PS News.
13:20
Profesorul Ștefan Baghiu, cunoscut pentru implicarea sa în educație și cultură, își exprimă profundul dezacord față de politicile guvernului Bolojan, subliniind dificultățile cu care se confruntă sistemul educațional românesc și impactul negativ al deciziilor recente. Zeci de ani de muncă pentru educație și cultură Baghiu povestește, pe contul său social-media, că și-a dedicat întreaga carieră […] Articolul Profesorul Ștefan Baghiu: „Nu mi-a fost niciodată atât de rușine cu guvernul României” apare prima dată în PS News.
13:20
Ministerul Energiei stabilește preț administrat la gaze, dar fără sancțiuni pentru producători # PSNews.ro
Proiectul de OUG publicat cu o zi în urmă de Ministerul Energiei prin care s-a stabilit un preț administrat al gazelor pentru populație nu conține sancțiuni explicite pentru producătorii de gaze care nu pun la dispoziția furnizorilor gaze pentru populație la preț stabilit de stat. Dacă OUG nu este corectată, prețul gazelor naturale pentru populație […] Articolul Ministerul Energiei stabilește preț administrat la gaze, dar fără sancțiuni pentru producători apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO Sondaj INSCOP: Majoritatea românilor consideră că România nu este pregătită pentru un atac al Rusiei # PSNews.ro
Un nou sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, la solicitarea New Strategy Center, arată că românii percep un nivel scăzut de pregătire al țării în fața unui eventual atac al Rusiei. Cercetarea, desfășurată între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, a fost prezentată azi, 19 februarie, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit datelor, […] Articolul VIDEO Sondaj INSCOP: Majoritatea românilor consideră că România nu este pregătită pentru un atac al Rusiei apare prima dată în PS News.
13:20
Mizele politice ale reformei pensiilor magistraților: semnalele care îngrijorează tot sistemul # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a pierdut lupta cu politicul și a decis că reforma privind pensiile magistraților este constituțională. Deși de mai multe luni asistăm la o luptă între puterea politică și cea judecătorească, situația este departe de o concluzie finală după decizia CCR, pentru că multe probleme din sistemul de justiție rămân nerezolvate. […] Articolul Mizele politice ale reformei pensiilor magistraților: semnalele care îngrijorează tot sistemul apare prima dată în PS News.
13:20
Presiuni și interese la Ministerul Apărării: Radu Miruţă vorbește despre miza programului SAFE # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că şi la ministerul pe care îl conduce sunt presiuni, aşa cum erau şi la Ministerul Economiei pe care l-a condus anterior. Chiar dacă spectrul este mai îngust, dimensiunea este mult mai mare, fiind contracte mari în joc. Cu atât mai mult apar presiuni, cu cât este în derulare […] Articolul Presiuni și interese la Ministerul Apărării: Radu Miruţă vorbește despre miza programului SAFE apare prima dată în PS News.
13:20
Guvernul respinge trecerea la impozitarea progresivă, invocând lipsa capacității administrative # PSNews.ro
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a readus în discuție acordul României cu FMI, care recomandă trecerea de la impozitarea unică la impozitarea progresivă. Această idee a fost respinsă politic, în special de Partidul Național Liberal. În replică, premierul Ilie Bolojan a declarat că statul nu are capacitatea administrativă necesară pentru implementarea unei astfel de schimbări, subliniind […] Articolul Guvernul respinge trecerea la impozitarea progresivă, invocând lipsa capacității administrative apare prima dată în PS News.
13:20
Sondaj INSCOP: 42,6% dintre români cred că România nu ar trebui să ofere niciun ajutor Ucrainei # PSNews.ro
Un nou sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center arată o divizare puternică a opiniei publice privind sprijinul României pentru Ucraina, la patru ani de la începutul războiului. Cercetarea, desfășurată între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, a fost prezentată azi, 19 februarie, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit cercetării, 31,5% […] Articolul Sondaj INSCOP: 42,6% dintre români cred că România nu ar trebui să ofere niciun ajutor Ucrainei apare prima dată în PS News.
12:10
Grindeanu avertizează asupra numirilor la SRI și SIE: Nu trebuie să devină anexe de partid sau ONG # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, referindu-se la viitoarele nominalizări pentru SRI şi SIE, că nu îşi doreşte ca persoanele care vor ocupa aceste funcţii să transforme servicile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri. Întrebat, miercuri seară, la Digi24, ce opţiuni are PSD privind conducerea serviciilor secrete, Sorin Grindeanu a recunoscut […] Articolul Grindeanu avertizează asupra numirilor la SRI și SIE: Nu trebuie să devină anexe de partid sau ONG apare prima dată în PS News.
12:10
Grindeanu: România riscă să rateze ținta de autostrăzi în 2026 din cauza blocajelor financiare # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, afirmă că ritmul construcţiei de autostrăzi în România a scăzut şi că este pesimist pentru 2026, pentru că plăţile către constructori nu au fost predictibile în ultimele luni. Grindeanu a declarat, miercuri seară, la Digi24, că în acest an ar trebui să fie gata 250 de kilometri […] Articolul Grindeanu: România riscă să rateze ținta de autostrăzi în 2026 din cauza blocajelor financiare apare prima dată în PS News.
12:10
Primarii și președinții de consilii județene au fost demascați de un Grindeanu de nestăpânit, care a vorbit pe șleau despre cum au fost folosiți banii pentru proiectul guvernului, Anghel Saligny. Desigur, vicepreședintele nu a generalizat, dar a dat de înțeles că știe mult mai multe, conform Mediafax. Programul Anghel Saligny, o inițiativă guvernamentală care se […] Articolul Grindeanu critică modul în care au fost cheltuiți banii din proiectul Anghel Saligny apare prima dată în PS News.
12:10
Românii ar putea resimți recesiunea: o piață a muncii mai precaută, credite mai scumpe și cheltuieli reduse # PSNews.ro
Cifrele INS privind recesiunea tehnică au venit în confirmarea a ceea ce mediul de afaceri a resimțit în ultimii doi ani, explică Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia. El subliniază importanța eficientizării activității statului, potrivit Adevărul. Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat pentru […] Articolul Românii ar putea resimți recesiunea: o piață a muncii mai precaută, credite mai scumpe și cheltuieli reduse apare prima dată în PS News.
