VIDEO Sondaj INSCOP: Aproape jumătate dintre români ar lupta pentru a-și apăra țara în caz de război

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, a avut un mesaj către angajaţii instituţiei pe care o conduce şi le-a transmis, la şedinţa de bilanţ, că au dovedit că se poate face justiţie de calitate şi că poate fi investigată cu profesionalism marea corupţie. El a afirmat că DNA este astăzi mai puternică […] Articolul Voineag, către angajaţii DNA: Aţi dovedit că se poate face justiţie de calitate şi că se poate investiga marea corupţie apare prima dată în PS News.