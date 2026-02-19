Imagini rare cu Theo Rose și sora ei! Artista i-a scris un mesaj emoționant Ralucăi Diaconu, de ziua ei de naștere
SpyNews, 19 februarie 2026 17:50
Este o zi specială pentru Theo Rose! Raluca Diaconu, sora artistei, își sărbătorește ziua de naștere, iar Theo Rose nu a lăsat evenimentul să treacă neobservat. Îndrăgita cântăreață a publicat câteva fotografii demne de pus în ramă, însoțite de o urare care te va emoționa profund.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
18:00
Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan ”premierul României”. Ce a spus președintele american despre țara noastră # SpyNews
Situație controversată pentru România. Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan prim-ministrul țării noastre la Consiliul pentru Pace de la Washington. Președintele american a făcut, de asemenea, mai multe declarații despre români.
Acum 30 minute
17:50
Imagini rare cu Theo Rose și sora ei! Artista i-a scris un mesaj emoționant Ralucăi Diaconu, de ziua ei de naștere # SpyNews
Este o zi specială pentru Theo Rose! Raluca Diaconu, sora artistei, își sărbătorește ziua de naștere, iar Theo Rose nu a lăsat evenimentul să treacă neobservat. Îndrăgita cântăreață a publicat câteva fotografii demne de pus în ramă, însoțite de o urare care te va emoționa profund.
Acum o oră
17:20
Iuliana Beregoi, acuzată că a înscenat mesajul în care vorbește despre acuzații: ”Am auzit că pregătești un video” # SpyNews
Iuliana Beregoi a isterizat Internetul cu cel mai recent videoclip pe care l-a postat. Influencerița a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile grave de hărțuire și a susținut că nu a fost implicată. Înainte să posteze videoclipul, Olga Verbițchi a transmis un mesaj tranșant.
17:10
Crima din Cenei a avut loc în urmă cu o lună! Apropiații lui Mario Berinde, răpuși de dorul adolescentului # SpyNews
A trecut deja o lună de la crima care a șocat întreaga țară! Pe data de 19 ianuarie 2026, familia unui adolescent din Cenei a încremenit, după ce a aflat că Mario Berinde a fost ucis cu sânge rece de proprii prieteni. Mesajul plin de durere scris de o apropiata a regretatului adolescent, la o lună de la moartea sa.
Acum 2 ore
16:40
Oana Lis își sărbătorește soțul, care a împlinit 83 de ani. Vedeta i-a oferit lui Viorel Lis un cadou în avans, iar astăzi l-a surprins cu un alt dar. Iată cum și-a petrecut fostul edil al Capitalei ziua de naștere!
16:40
S-a împlinit 1 an de la moartea lui Andrei Perneș. Ce gest sfâșietor a făcut familia fostului concurent Mireasa # SpyNews
Zi extrem de grea în familia lui Andrei Perneș! Familia fostului concurent de la Mireasa a făcut un gest dureros în ziua în care se împlinește 1 an de când acesta și-a pierdut viața într-un accident rutier.
Acum 4 ore
15:40
Interlopul Ghenosu a fost reținut de DIICOT. Numele lui apare într-un dosar de camătă și șantaj # SpyNews
Ghenosu a fost reținut astăzi de DIICOT. Numele lui apare într-un dosar de camătă și șantaj. Oamenii legii bănuiesc că interlopul ar fi liderul grupului infracțional. Florin Ghinea este acuzat că îi amenința cu moartea pe oamenii pe care îi împrumuta.
15:40
Regele Charles, prima reacție după ce fratele său mai mic a fost arestat. Andrew e anchetat într-un dosar legat de Jeffrey Epstein # SpyNews
Regele Charles a avut o primă reacție după ce prințul Andrew, fratele lui mai mic, a fost arestat astăzi, 19 februarie, și este anchetat într-un dosar legat de Jeffrey Epstein. Ce a transmis acesta.
15:30
Prima reacție a Iulianei Beregoi în scandalul momentului: „Sunt nevinovată. Nu am nicio legătură cu acel sicriu” # SpyNews
Iuliana Beregoi a oferit o primă reacție în scandalul momentului! Artista neagă acuzațiile, potrivit cărora ar fi avut o legătură cu sicriul care a ajuns la poarta Danielei Costețchi. Iată declarația integrală a vedetei!
15:10
Cine e prezentatoarea TV care și-a cerut scuze pentru că a consumat alcool înainte de un live. Momentul a ajuns viral # SpyNews
O prezentatoare TV a ajuns în centrul atenției după ce și-a cerut scuze public pentru că a consumat alcool înainte de un live. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, acolo unde a stârnit controverse.
14:50
Imagini emoționante de la înmormântarea lui Gheorghe Chindriș, bărbatul ucis în propria casă. Oameni din toată țara l-au condus pe ultimul drum # SpyNews
Gheorghe Chindriș a fost condus, astăzi, 19 februarie, pe ultimul drum. Imaginile, direct din cimitir, sunt de-a dreptul emoționante. Oameni din toată țara au venit să își ia „adio” de la persoana care a construit primul și singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii. Victima a fost ucisă cu sânge rece cu ajutorul unui calorifer.
14:50
Ionuț Cercel, mesaj dureros, în ziua în care ar fi trebuit să își sărbătorească tatăl. Petrică Cercel ar fi împlinit 58 de ani # SpyNews
Zi tristă în familia lui Petrică Cercel. Astăzi, cântărețul de manele ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere. Copiii lui îi păstrează amintirea vie. Ionuț Cercel a scris un mesaj emoționant în memoria lui, în timp ce Florin Cercel i-a dedicat o melodie.
14:40
Cine e polițista de la IPJ Vrancea care a murit la 38 de ani. Elena Tudor Cernica era mama unui băiețel de 9 ani # SpyNews
Comunitatea din Vrancea este în doliu după moartea polițistei Elena Tudor Cernica, cadru al IPJ Vrancea, care s-a stins din viață la doar 38 de ani. Un băiețel de numai 9 ani a rămas fără mamă.
14:10
Mario Cofaru, un tânăr fotbalist, a murit la vârsta de 16 ani. Adolescentul și-a pierdut viața zilele trecut, într-un tragic accident feroviar, într‑o localitate din județul Prahova. Care a fost cauza morții și ce gest l-a costat viața.
14:10
Fostul iubit al Iulianei Beregoi are o nouă parteneră. Yny Sebi și-a asumat relația. Prima imagine cu cei doi # SpyNews
Fostul iubit al Iulianei Beregoi a apărut, de curând, alături de noua lui iubită. Yny Sebi și-a asumat relația. În timp ce unii s-au bucurat pentru el, alții l-au acuzat că a genera imaginea cu ajutorul inteligenței artificiale și că, în realitate, ar fi singur.
14:10
Gabriela Cristea a numit unul dintre motivele pentru care și-a achiziționat casă în Italia. Vedeta este fericită cu decizia ei # SpyNews
Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri inedite! Prezentatoarea TV a explicat care este unul dintre motivele pentru care ea și soțul său și-au cumpărat casă în Italia. Decizia de a face o astfel de achiziție i-a adus multă bucurie vedetei, lucru pe care nu îl ascunde sub nicio formă.
Acum 6 ore
13:40
Cum a reacționat Bogdan de la Ploiești când a văzut-o pe Cristina Pucean pe scenă, cu alt bărbat: „A contactat-o...” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești continuă să vorbească despre Cristina Pucean, deși este cu Vanessa, cu care a început să se afișeze tot mai des. Urmăritorii lui cred că îi duce dorul dansatoarei. Bruneta a apărut pe scenă, zilele trecute, alături de Azis, un cântăreț celebru din Bulgaria.
13:40
Bianca Drăgușanu dă de pământ cu Monica Tatoiu după acuzațiile afaceristei! A tras inclusiv apa la toaletă # SpyNews
Bianca Drăgușanu dă de pământ cu Monica Tatoiu! Creatoarea de modă a fost scoasă din pepeni de afirmațiile pe care le-a făcut femeia de afaceri. Astfel, vedeta a avut un mesaj clar pentru profesoara de matematică. Iată ce i-a transmis!
13:30
Fratele regelui Charles, arestat în Marea Britanie, de ziua lui de naștere. Fostul prinț Andrew e vizat într-un dosar legat de Jeffrey Epstein # SpyNews
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat de poliţia britanică sub suspiciunea că ar fi divulgat informații confidențiale infractorului sexual Jeffrey Epstein, în perioada în care deținea o funcție publică, cea de reprezentant special pentru Comerț, scrie presa internațională. Fratele mai mic al regelui Charles a fost reținut chiar de ziua sa.
13:10
Cadoul pe care Minodora l-a primit de la soțul ei și nu i-a plăcut absolut deloc. A vrut să o impresioneze, dar a gafat # SpyNews
Minodora și soțul ei sunt împreună de mulți ani și au o căsnicie frumoasă. Cântăreața spune, totuși, că nu mereu i-au plăcut darurile pe care le-a primit de la el. Pe unul dintre ele l-a și dat altcuiva, tocmai din acest motiv.
13:00
De necrezut! O influenceriță ar fi pierdut 140.000 de urmăritori după ce i-a picat filtrul de frumusețe de pe față # SpyNews
Un clip de doar câteva secunde a făcut înconjurul internetului și a stârnit un val uriaș de reacții. O influenceriță ar fi rămas fără aproximativ 140.000 de urmăritori după ce, în timpul unui live, filtrul de înfrumusețare pe care îl folosea s-a dezactivat pentru câteva momente, lăsând la vedere imaginea ei naturală.
13:00
Maria și Oase eliminați din competiția Power Couple, la finalul unei ediții, lider detașat de audiență! # SpyNews
Aseară s-a tras linie la Power Couple – după șapte săptămâni, doar patru echipe continuă drumul spre marea finală și spre premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro. Luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, povestea ajunge la final! O singură pereche va ridica trofeul deasupra capului și va învinge în finala sezonului 3!
12:50
Radu Mazăre Jr. și-a luat fanii prin surprindere după ce și-a prezentat iubita pe care a creat-o complet complet cu ajutorul inteligenței artificiale. Clipul video făcut public de fiul lui Radu Mazăre a stârnit rapid comentarii. Ce detaliu a atras atenția.
12:30
Influencerița care o acuză pe familia Iulianei Beregoi că a terorizat-o a fost prezentă la ziua de naștere a cântăreței. Imaginile care răstoarnă tot ce se știa # SpyNews
O influenceriță a acuzat-o pe familia Iulianei Beregoi că a terorizat-o. S-ar fi trezit cu un capac de sicriu la poarta casei părinților ei, anul trecut. Episodul ar fi avut loc în luna mai, iar în luna iulie a fost prezentă la ziua de naștere a cântăreței.
12:20
Tiktokeriță româncă celebră, însărcinată pentru a treia oară! În urmă cu mai bine de un an a fost dezamăgită că urma să aibă un băiețel # SpyNews
Veste mare în lumea tiktokerilor! O influenceriță celebră din România urmează să devină mămică pentru a treia oară, iar acest lucru se întâmplă la aproximativ doi ani de când imaginile cu ea de la gender reveal au făcut înconjurul Internetului. La acea vreme, tânăra era dezamăgită că urma să aibă un băiețel. Iată, totuși, ce anunț a făcut acum!
Acum 8 ore
11:50
Iulia Vântur, alături de Salman Khan, după ce tatăl lui a ajuns de urgență la spital. Care este starea lui Salim Khan # SpyNews
Tatăl lui Salman Khan a ajuns zilele trecute de urgență la spital, în urma unei hemoragii cerebrale minime. Medicii au decis să îl interneze, iar mai apoi ar fi fost dus la Terapie Intensivă. Salman Khan a fost văzut la spitalul unde este tatăl lui, acolo unde a mers și Iulia Vântur.
11:40
Intrarea Soarelui în zodia Pești marchează începutul unei perioade pline de emoție, intuiție și reflecție pentru toate zodiile. Energia Peștilor aduce creativitate, sensibilitate și dorința de a rezolva situații mai vechi, dar poate intensifica și stările emoționale. Cum va fi pentru fiecare zodie în parte următoarea perioadă.
11:40
Unde se va filma noul sezon Asia Express. Producătorii emisiunii au surprins și de această dată # SpyNews
Atenție, fani înfocați ai emisiunii Asia Express! Ochii mari și atenție la acest articol, deoarece avem informații noi, cu privire la noul sezon al unuia dintre cele mai iubite show-uri de televiziune din România. Dacă vă întrebați unde se va filma competiția, ei bine, nu trebuie să mai așteptați. Avem răspunsul după care tânjiți!
11:20
De ce nu a putut Larisa Uță să urmărească ultimele imagini cu ea din Survivor. Antrenoarea de fitness a izbucnit în lacrimi # SpyNews
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor în urma duelului cu Cristian Boureanu. Fosta concurentă nu a putut urmări ultimele imagini cu ea din cadrul emisiunii și s-a emoționat. Antrenoarea de fitness a vorbit și despre ce consideră că a fost cel mai greu în junglă.
11:10
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit # SpyNews
Dana Badea a recunoscut adevărul! Fosta ispită de la Insula Iubirii a mărturisit cine a fost bărbatul vieții ei. Totul, într-o discuție publică cu Alin, intitulat și „Regele TikTok-ului”. Iată cum a reacționat influencerul, când a auzit numele lui Costel Biju, rostit de fosta sa iubită!
11:00
Raed Arafat și-a cerut scuze după ce a trezit românii cu mesajul RO-Alert trimis la 4 dimineața. Ce a declarat șeful DSU # SpyNews
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și-a cerut scuze public după ce mesajul RO-Alert transmis la ora 4 dimineața i-a trezit pe mulți români din somn. Alerta, trimisă în toiul nopții, a stârnit numeroase reacții și nemulțumiri.
10:50
După ninsoarea care a paralizat Capitala, meteorologii anunță ger năpraznic în România: "Cel mai sever episod" # SpyNews
După ninsoarea abundentă care a dat peste cap traficul din Capitală, meteorologii vin cu un nou avertisment: urmează un val de ger puternic în toată România. Potrivit șefei Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, temperaturile vor scădea semnificativ în zilele următoare, iar frigul se va resimți mai ales în acest sfârșit de săptămână.
10:40
Cum îl numește Vanessa pe Bogdan de la Ploiești! Manelistul a dat-o de gol pe șatenă: „Mă doare...” # SpyNews
Bogdan de la Ploeiști a dat-o de gol pe Vanessa! Manelistul a spus întregii țări cum îl numește femeia cu care, în prezent, formează un cuplu. Fanii au reacționat rapid la postarea artistului lor preferat, iar reacțiile nu au fost deloc puține la număr. Iată mai multe detalii!
10:40
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula iubirii se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Blondina a anunțat că este însărcinată zilele trecute, atunci când a apărut pentru prima dată alături de iubitul ei.
10:10
Mama Denisei, românca de 15 ani dată dispărută în Belgia, la un pas de a ceda. Femeia a făcut apel disperat, în lacrimi # SpyNews
Denisa a fost dată dispărută în Belgia. Adolescenta a plecat de acasă pentru a merge la școală, însă nu a mai ajuns. De o săptămână, fata de 15 ani este căutată. Ultima dată a fost văzută în Germania, pe 10 februarie, însă de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Mama ei a făcut un apel disperat.
Acum 12 ore
10:00
Denise Rifai a emoționat mii de oameni! Mesajul profund transmis de prezentatoarea TV la început de Ramadan # SpyNews
Denise Rifai a transmis un mesaj plin de emoție, chiar la început de Ramadan! Prezentatoarea TV a emoționat tot Internetul cu cuvintele ei profunde. Aceasta a vorbit pe scurt despre cât de frumoasă este perioada în care creștinii, aparținând oricărei religii, țin post. Iată cuvintele transmise de frumoasa jurnalistă!
09:40
Oase și Maria Pitică, prima reacție după eliminarea de la Power Couple! Ce au transmis înainte de ultima săptămână a competiției # SpyNews
Maria Pitică și Oase au oferit o primă reacție, la cald, după eliminarea de la Power Couple. Cei doi foști concurenți au părăsit competiția chiar înainte de ultima săptămână și, odată difuzate imaginile cu plecarea lor, internauții au luat foc! Tinerii aveau foarte mulți susținători, însă, din păcate pentru ei, parcursul preferaților lor în Malta s-a încheiat miercuri seara.
09:40
Călin Donca, mesaj pentru Dorian Popa. Afaceristul și vloggerul se întâlnesc la tribunal pe 10 martie # SpyNews
Călin Donca și Dorian Popa au fost protagoniștii unui scandal în urmă cu trei ani, atunci când au făcut acuzații grave unul la adresa celuilalt. Cei doi se vor întâlni la tribunal pe 10 martie, după ce afaceristul l-a dat în judecată.
09:30
Suma colosală pe care o femeie a plătit-o pentru a sta 15 minute lângă actorul turc Burak. Chiar nu s-a uitat la bani # SpyNews
O femeie a plătit suma colosală de 3,7 milioane de lire turcești pentru a petrece 15 minute lângă celebrul actor turc Burak, starul care a cucerit publicul prin rolurile sale din serialele de succes.
09:10
Imagini dramatice la un celebru festival! Miss Univers Fatima Bosch a leșinat pe carul alegoric, în fața a mii de persoane # SpyNews
Imagini dramatice au fost filmate la Festivalul Fructelor și Florilor din Ambato, Ecuador, unde Miss Univers, Fatima Bosch, a leșinat chiar pe carul alegoric din care saluta publicul. În fața a mii de oameni adunați la eveniment, regina frumuseții s-a prăbușit brusc.
09:10
Doliu în lumea muzicii! Un rapper celebru s-a stins din viață, miercuri, la vârsta de doar 25 de ani. Vestea morții sale a șocat întreaga lume, mai ales că nimeni nu ar fi bănuit un astfel de eveniment tragic. Iată despre cine este vorba!
09:10
Ce spun autoritățile din Republica Moldova despre cazul Iulianei Beregoi și al familiei sale. Au fost lansate acuzații de amenințare și șantaj # SpyNews
Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a escaladat, după ce au fost făcute acuzații grave, de șantaj și amenințare. Două persoane ar fi fost victime. Autoritățile din Republica Moldova au transmis un punct de vedere oficial, după ce în ultimele zile au circulat mai multe informații despre acest subiect.
08:40
Este doliu în lumea filmului de la Hollywood, după moartea lui Tom Noonan. Actorul a murit pe 14 februarie, la 74 de ani. Anunțul a fost făcut de regizorul unuia dintre filmele în care a apărut.
08:40
Cine i-ar fi pus sicriul la poartă Danielei Costețchi. Acuzații înfiorătoare la adresa Iulianei Beregoi # SpyNews
Informații tulburătoare în scandalul momentului, din mediul online! Daniela Costețchi, tânăra din Republica Moldova care a mărturisit că a trecut prin clipe de coșmar în ultimii ani, a făcut noi dezvăluiri halucinante. De data aceasta, a spus cu subiect și predicat numele Iulianei Beregoi. Iată mai multe detalii!
Acum 24 ore
00:30
Mihai Trăistariu nu își găsește jumătatea, chiar dacă este curtat zilnic! Ce îl împiedică: ”M-am mai lăudat” # SpyNews
Mihai Trăistariu trece printr-un blocaj emoțional! Artistul a dezvăluit că primește zilnic propuneri de la domnișoare, dar chiar și așa nu poate să își găsească jumătatea. Cântărețul a făcut declarații savuroase la Spynews Live.
00:00
O echipă a părăsit Power Couple. Sandra Izbașa & Răzvan Bănică și Oase & Maria Pitică, propuși spre eliminare # SpyNews
Echipele care au intrat în semifinala Power Couple au avut de luat o decizie dificilă. A fost vorba despre echipa pe care au trimis-o acasă, în această seară. S-a încheiat cu lacrimi!
18 februarie 2026
23:50
Artistul Loverboy acuzat de înșelăciune de mii de euro se apără! Confruntare în direct cu o presupusă victimă # SpyNews
Un cântăreț de muzică populară este implicat într-un scandal uriaș! Marian Calimandruc este acuzat că ar fi înșelat doamne pe TikTok și ar fi primit din partea lor mii de euro. Cântărețul s-a apărat în fața acestor acuzații și a
23:20
Power Couple se apropie de final, iar emoțiile devin tot mai puternice. Niciun concurent nu a renunțat la proba din această seară, însă, unii au fost mai rapizi, iar alții mai lenți. Au existat două echipe care au obținut același punctaj, dar un detaliu a făcut diferența pentru primul loc din clasament.
23:10
Cătălin Zmărăndescu a avut parte de o dimineață cel puțin atipică! Concurentul de la Power Couple s-a trezit în beznă, fără electricitate, și a fost nevoit să își desfășoare rutina în condiții dificile.
22:50
Jo a plecat într-o escapadă alături de sora ei, în Orașul Iubirii. Ceea ce s-a întâmplat apoi nu a putut anticipa nimeni, întrucât cele două nu se pot întoarce în România momentan. Din cauza zăpezii, zborurile au fost anulate!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.