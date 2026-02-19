De ce nu a putut Larisa Uță să urmărească ultimele imagini cu ea din Survivor. Antrenoarea de fitness a izbucnit în lacrimi
SpyNews, 19 februarie 2026 11:20
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor în urma duelului cu Cristian Boureanu. Fosta concurentă nu a putut urmări ultimele imagini cu ea din cadrul emisiunii și s-a emoționat. Antrenoarea de fitness a vorbit și despre ce consideră că a fost cel mai greu în junglă.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
11:50
Iulia Vântur, alături de Salman Khan, după ce tatăl lui a ajuns de urgență la spital. Care este starea lui Salim Khan # SpyNews
Tatăl lui Salman Khan a ajuns zilele trecute de urgență la spital, în urma unei hemoragii cerebrale minime. Medicii au decis să îl interneze, iar mai apoi ar fi fost dus la Terapie Intensivă. Salman Khan a fost văzut la spitalul unde este tatăl lui, acolo unde a mers și Iulia Vântur.
Acum 30 minute
11:40
Intrarea Soarelui în zodia Pești marchează începutul unei perioade pline de emoție, intuiție și reflecție pentru toate zodiile. Energia Peștilor aduce creativitate, sensibilitate și dorința de a rezolva situații mai vechi, dar poate intensifica și stările emoționale. Cum va fi pentru fiecare zodie în parte următoarea perioadă.
11:40
Unde se va filma noul sezon Asia Express. Producătorii emisiunii au surprins și de această dată # SpyNews
Atenție, fani înfocați ai emisiunii Asia Express! Ochii mari și atenție la acest articol, deoarece avem informații noi, cu privire la noul sezon al unuia dintre cele mai iubite show-uri de televiziune din România. Dacă vă întrebați unde se va filma competiția, ei bine, nu trebuie să mai așteptați. Avem răspunsul după care tânjiți!
Acum o oră
11:20
De ce nu a putut Larisa Uță să urmărească ultimele imagini cu ea din Survivor. Antrenoarea de fitness a izbucnit în lacrimi # SpyNews
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor în urma duelului cu Cristian Boureanu. Fosta concurentă nu a putut urmări ultimele imagini cu ea din cadrul emisiunii și s-a emoționat. Antrenoarea de fitness a vorbit și despre ce consideră că a fost cel mai greu în junglă.
11:10
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit # SpyNews
Dana Badea a recunoscut adevărul! Fosta ispită de la Insula Iubirii a mărturisit cine a fost bărbatul vieții ei. Totul, într-o discuție publică cu Alin, intitulat și „Regele TikTok-ului”. Iată cum a reacționat influencerul, când a auzit numele lui Costel Biju, rostit de fosta sa iubită!
11:00
Raed Arafat și-a cerut scuze după ce a trezit românii cu mesajul RO-Alert trimis la 4 dimineața. Ce a declarat șeful DSU # SpyNews
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și-a cerut scuze public după ce mesajul RO-Alert transmis la ora 4 dimineața i-a trezit pe mulți români din somn. Alerta, trimisă în toiul nopții, a stârnit numeroase reacții și nemulțumiri.
Acum 2 ore
10:50
După ninsoarea care a paralizat Capitala, meteorologii anunță ger năpraznic în România: "Cel mai sever episod" # SpyNews
După ninsoarea abundentă care a dat peste cap traficul din Capitală, meteorologii vin cu un nou avertisment: urmează un val de ger puternic în toată România. Potrivit șefei Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, temperaturile vor scădea semnificativ în zilele următoare, iar frigul se va resimți mai ales în acest sfârșit de săptămână.
10:40
Cum îl numește Vanessa pe Bogdan de la Ploiești! Manelistul a dat-o de gol pe șatenă: „Mă doare...” # SpyNews
Bogdan de la Ploeiști a dat-o de gol pe Vanessa! Manelistul a spus întregii țări cum îl numește femeia cu care, în prezent, formează un cuplu. Fanii au reacționat rapid la postarea artistului lor preferat, iar reacțiile nu au fost deloc puține la număr. Iată mai multe detalii!
10:40
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula iubirii se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Blondina a anunțat că este însărcinată zilele trecute, atunci când a apărut pentru prima dată alături de iubitul ei.
10:10
Mama Denisei, românca de 15 ani dată dispărută în Belgia, la un pas de a ceda. Femeia a făcut apel disperat, în lacrimi # SpyNews
Denisa a fost dată dispărută în Belgia. Adolescenta a plecat de acasă pentru a merge la școală, însă nu a mai ajuns. De o săptămână, fata de 15 ani este căutată. Ultima dată a fost văzută în Germania, pe 10 februarie, însă de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Mama ei a făcut un apel disperat.
10:00
Denise Rifai a emoționat mii de oameni! Mesajul profund transmis de prezentatoarea TV la început de Ramadan # SpyNews
Denise Rifai a transmis un mesaj plin de emoție, chiar la început de Ramadan! Prezentatoarea TV a emoționat tot Internetul cu cuvintele ei profunde. Aceasta a vorbit pe scurt despre cât de frumoasă este perioada în care creștinii, aparținând oricărei religii, țin post. Iată cuvintele transmise de frumoasa jurnalistă!
Acum 4 ore
09:40
Oase și Maria Pitică, prima reacție după eliminarea de la Power Couple! Ce au transmis înainte de ultima săptămână a competiției # SpyNews
Maria Pitică și Oase au oferit o primă reacție, la cald, după eliminarea de la Power Couple. Cei doi foști concurenți au părăsit competiția chiar înainte de ultima săptămână și, odată difuzate imaginile cu plecarea lor, internauții au luat foc! Tinerii aveau foarte mulți susținători, însă, din păcate pentru ei, parcursul preferaților lor în Malta s-a încheiat miercuri seara.
09:40
Călin Donca, mesaj pentru Dorian Popa. Afaceristul și vloggerul se întâlnesc la tribunal pe 10 martie # SpyNews
Călin Donca și Dorian Popa au fost protagoniștii unui scandal în urmă cu trei ani, atunci când au făcut acuzații grave unul la adresa celuilalt. Cei doi se vor întâlni la tribunal pe 10 martie, după ce afaceristul l-a dat în judecată.
09:30
Suma colosală pe care o femeie a plătit-o pentru a sta 15 minute lângă actorul turc Burak. Chiar nu s-a uitat la bani # SpyNews
O femeie a plătit suma colosală de 3,7 milioane de lire turcești pentru a petrece 15 minute lângă celebrul actor turc Burak, starul care a cucerit publicul prin rolurile sale din serialele de succes.
09:10
Imagini dramatice la un celebru festival! Miss Univers Fatima Bosch a leșinat pe carul alegoric, în fața a mii de persoane # SpyNews
Imagini dramatice au fost filmate la Festivalul Fructelor și Florilor din Ambato, Ecuador, unde Miss Univers, Fatima Bosch, a leșinat chiar pe carul alegoric din care saluta publicul. În fața a mii de oameni adunați la eveniment, regina frumuseții s-a prăbușit brusc.
09:10
Doliu în lumea muzicii! Un rapper celebru s-a stins din viață, miercuri, la vârsta de doar 25 de ani. Vestea morții sale a șocat întreaga lume, mai ales că nimeni nu ar fi bănuit un astfel de eveniment tragic. Iată despre cine este vorba!
09:10
Ce spun autoritățile din Republica Moldova despre cazul Iulianei Beregoi și al familiei sale. Au fost lansate acuzații de amenințare și șantaj # SpyNews
Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a escaladat, după ce au fost făcute acuzații grave, de șantaj și amenințare. Două persoane ar fi fost victime. Autoritățile din Republica Moldova au transmis un punct de vedere oficial, după ce în ultimele zile au circulat mai multe informații despre acest subiect.
08:40
Este doliu în lumea filmului de la Hollywood, după moartea lui Tom Noonan. Actorul a murit pe 14 februarie, la 74 de ani. Anunțul a fost făcut de regizorul unuia dintre filmele în care a apărut.
08:40
Cine i-ar fi pus sicriul la poartă Danielei Costețchi. Acuzații înfiorătoare la adresa Iulianei Beregoi # SpyNews
Informații tulburătoare în scandalul momentului, din mediul online! Daniela Costețchi, tânăra din Republica Moldova care a mărturisit că a trecut prin clipe de coșmar în ultimii ani, a făcut noi dezvăluiri halucinante. De data aceasta, a spus cu subiect și predicat numele Iulianei Beregoi. Iată mai multe detalii!
Acum 12 ore
00:30
Mihai Trăistariu nu își găsește jumătatea, chiar dacă este curtat zilnic! Ce îl împiedică: ”M-am mai lăudat” # SpyNews
Mihai Trăistariu trece printr-un blocaj emoțional! Artistul a dezvăluit că primește zilnic propuneri de la domnișoare, dar chiar și așa nu poate să își găsească jumătatea. Cântărețul a făcut declarații savuroase la Spynews Live.
00:00
O echipă a părăsit Power Couple. Sandra Izbașa & Răzvan Bănică și Oase & Maria Pitică, propuși spre eliminare # SpyNews
Echipele care au intrat în semifinala Power Couple au avut de luat o decizie dificilă. A fost vorba despre echipa pe care au trimis-o acasă, în această seară. S-a încheiat cu lacrimi!
18 februarie 2026
23:50
Artistul Loverboy acuzat de înșelăciune de mii de euro se apără! Confruntare în direct cu o presupusă victimă # SpyNews
Un cântăreț de muzică populară este implicat într-un scandal uriaș! Marian Calimandruc este acuzat că ar fi înșelat doamne pe TikTok și ar fi primit din partea lor mii de euro. Cântărețul s-a apărat în fața acestor acuzații și a
23:20
Power Couple se apropie de final, iar emoțiile devin tot mai puternice. Niciun concurent nu a renunțat la proba din această seară, însă, unii au fost mai rapizi, iar alții mai lenți. Au existat două echipe care au obținut același punctaj, dar un detaliu a făcut diferența pentru primul loc din clasament.
23:10
Cătălin Zmărăndescu a avut parte de o dimineață cel puțin atipică! Concurentul de la Power Couple s-a trezit în beznă, fără electricitate, și a fost nevoit să își desfășoare rutina în condiții dificile.
Acum 24 ore
22:50
Jo a plecat într-o escapadă alături de sora ei, în Orașul Iubirii. Ceea ce s-a întâmplat apoi nu a putut anticipa nimeni, întrucât cele două nu se pot întoarce în România momentan. Din cauza zăpezii, zborurile au fost anulate!
22:40
O celebră vedetă de televiziune este însărcinată la 47 de ani! Bruneta urmează să devină mamă din nou, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu soțul ei în Dubai! Vedeta a confirmat sarcina și a exprimat cât de fericită este.
22:10
Judecătorii de la Curtea de Apel București au dat, azi, o hotărâre definitivă, într-un dosar în care zeci de persoane fizice și juridice – printre care și celebrul prezentator TV Virgil Ianțu - au cerut falimentul unui dezvoltator imobiliar și executarea silită a unui dezvoltator imobiliar.
22:10
Decizie de ultimă oră, în dosarul milionarilor Tina și Livio Burton | Avocații au rămas blocați # SpyNews
Procesul în care avocații lui Livio Burton încercau să recupereze onorariile, fie de la milionar, fie de la fosta soție a acestuia, supranumită „Regina imobiliarelor”, a fost blocat. Așa că, momentan, apărătorii își pot lua gândul de la banii la care râvneau.
22:10
Cum și-au reconstruit Coka și Cristian Daminuță relația după despărțirile repetate! Soția fotbalistului: „Nu este o rușine să ceri ajutor” # SpyNews
Cum și-au reconstruit Coka și Cristian Daminuță relația după mai multe separări! Soția fotbalistului a acordat un interviu exclusiv pentru Spynews.ro. Mai mult, am aflat ce fel de părinți sunt cei doi, dar și dacă au apelat sau nu la specialiști pentru a-și repara relația.
22:10
Roxana Nemes muncește din prima zi în care a devenit mamă! Cum face bani, dar și cum face față artista # SpyNews
Roxana Nemeș muncește din prima zi în care a devenit mamă! Cum reușește artista să câștige bani și să facă față tuturor provocărilor noii etape din viața sa. Care este motivul pentru care cântăreața a ales să nu se oprească din activitate și cine îi este alături în această perioadă. Declarații exclusive!
22:10
Claudia Pătrășcanu, trădată de prieteni! Cum a fost cântăreața dezamăgită de oamenii în care avea cea mai mare încredere: ”Dumnezeu ne arată tot felul de lucruri...” | VIDEO # SpyNews
Claudia Pătrășcanu ne vorbește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre ce înseamnă, pentru ea, un prieten adevărat. Ca orice om, și cântăreața a trecut prin momente de trădare și dezamăgire în prietenie, însă a ales de fiecare dată să vadă partea bună a lucrurilor și să meargă mai departe cu capul sus. Artista ne spune ce relație are astăzi cu oamenii care i-au rămas alături încă din copilărie.
22:10
Cristina Pucean, prima reacție! Ce spune despre zvonurile cum că ar avea iubit! Declaraţii exclusive despre buchetul uriaş de trandafiri! # SpyNews
După despărțirea de Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean a ales discreția și singurătatea, în timp ce fostul ei partener s-a afișat deja asumat într-o nouă relație, cea cu Vanessa, femeia pe care o duce în vacanțe, a prezentat-o familiei și alături de care pare mai fericit ca niciodată. Acum, se pare că a venit rândul și Cristinei Pucean să simtă din nou iubirea, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro avem prima ei reacție după zvonurile că ar avea un nou partener.
22:10
Ce fobie are soția lui Cătălin Zmărăndescu. Proba din această seară de la Power Couple i-a dat mari bătăi de cap Luizei # SpyNews
A venit rândul Luizei și al lui Cătălin Zmărăndescu să facă proba din această seară, de la Power Couple. Luptătorul și soția să își doresc să ajungă în marea finală, însă Luiza a întâmpinat un obstacol mare atunci când a văzut cu ce se va confrunta. Iată ce fobie are!
22:00
De ce au primit românii mesaj RO-Alert la 4 dimineața. Director ANM: ”Nu ținem cont de oră” # SpyNews
Bucureștenii au fost treziți de un mesaj RO-Alert la ora 04:00 dimineața, care îi anunța că urmează un cod roșu de ninsoare. Acest lucru a stârnit o mulțime de comentarii controversate, pentru că multe persoane au fost enervate de faptul că au fost trezite de acest mesaj. Directorul ANM, Florinela Georgescu, a explicat motivul mesajului.
21:40
Probleme grave pentru Marius Urzică de la Power Couple! Cu toate acestea, nu a renunțat la probă # SpyNews
Marius Urzică se confruntă cu probleme de sănătate. Concurentul de la Power Couple a decis totuși să meargă mai departe și să nu renunțe la proba din această seară. Soția lui, Simona, l-a susținut necondiționat.
21:20
Tragedie de proporții în Nigeria! 38 de persoane au murit la locul de muncă, după o explozie puternică într-o mină. Alte 27 de persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
21:10
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, din nou împreună! Bruneta a făcut anunțul: "Un nou început..." # SpyNews
Anunțul momentului în showbiz! Ema Oprișan își va celebra curând ziua de naștere, însă a sărbătorit în avans alături de Răzvan Kovacs și copiii lor. Foștii concurenți de la Insula Iubirii au lăsat loc de interpretări în ceea ce privește o posibilă împăcare.
20:50
Imagini incendiare în casa Mireasa! Alan și Ema au fost surprinși împreună în pat: ”Am făcut ce am simțit” # SpyNews
Alan și Ema au dat frâu liber sentimentelor! Task-ul cătușelor din casa Mireasa pare că a stârnit apropieri între cei doi concurenți. Iată cum au comentat Ema și Alan imaginile care au apărut!
20:30
Marina Almășan are probleme de sănătate! Ce i s-a întâmplat prezentatoarei TV: "Nu băgați panică în mine, vă rog!" # SpyNews
Marina Almășan trece prin clipe dificile, din cauza unor probleme de sănătate cu care se confruntă. Urmăritorii săi din mediul online au sfătuit-o să meargă rapid la urgențe. Iată ce s-a întâmplat!
20:20
Scandal între Paula și Claudia! Ce le-a scos din minți pe concurentele de la Mireasa: ”Am rugat-o să mă lase în pace” # SpyNews
Paula și Claudia au avut parte de un scandal uriaș! Cele două concurente din casa Mireasa și-au împărțit replici dure și reproșuri. S-a lăsat chiar și cu amenințări și cuvinte răutăcioase între Claudia și Paula.
20:00
Meko și-a răsfățat atât soția, cât și amanta! Le-a făcut aceeași surpriză romantică. Urmăritoarele Irinei au luat foc: "Să se ducă la mă-sa" # SpyNews
Meko a decis că a venit momentul să-și surprindă cele două femei din viața să. Așadar, fără să mai stea pe gânduri, luptătorul le-a dăruit soției și amantei sale câte o surpriză romantică. Tot ceea ce era diferit a fost culoarea.
20:00
Vanessa, declarație supremă de dragoste pentru Bogdan de la Ploiești! Nu-și poate lua gândul de la el # SpyNews
Relația dintre Bogdan de la Ploiești și Vanessa devine din ce în ce mai serioasă. Cei doi nu se mai ascund deloc și au ales să-și dea frâu liber iubirii și în mediul online. Nepoata lui Sorinel Puștiu este topită după manelist și îi face declarațîi de dragoste neîncetat!
19:50
Școlile se închid și mâine, 19 februarie, din cauza zăpezii. În ce județe s-au suspendat cursurile # SpyNews
Inspectoratele Școlare din mai multe județe au decis să închidă școlile și să suspende cursurile mâine, 19 februarie, din cauza ninsorii și zăpezii. Iată în ce regiuni din România elevii nu vor merge mâine la școală.
19:30
Ramona Olaru a atras din nou toate privirile cu ultima sa apariție. Asistenta de la Neatza își expune corpul în toată splendoarea indiferent de anotimp! Vedeta TV a ieșit la zăpadă îmbrăcată în fustă. Și-a etalat și ambomenul!
19:20
Selly și Smaranda au plecat într-una dintre cele mai scumpe destinații din Africa! Imagini din vacanța de lux # SpyNews
Selly și Smaranda au plecat în vacanță. Vloggerul a băgat adânc mâna în buzunar și și-a dus iubita într-una dintre cele mai scumpe destinații din Africa, care se laudă cu peisaje fabuloase.
19:00
Mirela Vaida a mers pe jos doi kilometri jumate, din cauza zăpezii! Prezentatoarea de la Acces Direct a ajuns cu greu la serviciu # SpyNews
Mirela Vaida s-a confruntat cu o problemă, atunci când s-a pregătit pentru a pleca la serviciu. Prezentatoarea de la Acces Direct a fost nevoită să parcurgă la pas doi kilometri jumate, întrucât niciun utilaj nu a putut intra pe strada pe care aceasta locuiește. Zăpada i-a dat mari bătăi de cap Mirelei Vaida!
18:50
Zăpada a făcut dezastru într-o localitate din Buzău. 16 animale au murit după ce acoperișul unui adăpost s-a prăbușit. Echipajele de salvare au avut o misiune extrem de grea și au scos animalele de sub dărâmături.
18:30
Meko a decis că a venit momentul să-și surprindă cele două femei din viața să. Așadar, fără să mai stea pe gânduri, luptătorul le-a dăruit soției și amantei sale câte o surpriză romantică. Tot ceea ce era diferit a fost culoarea.
18:10
Andreea Bostănică și Florin Ristei au avut parte de un schimb de replici neașteptate pe rețelele de socializare. Influencerița i-a transmis un mesaj acid, însă Florin Ristei i-a răspuns cu o replică pe măsură!
17:50
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui # SpyNews
Dani Vicol a murit pe data de 8 septembrie 2019, în urma unui accident provocat de Mario Iorgulescu. Tânărul a fost înmormântat la 24 de ani, alături de sora lui, Roxana, care s-a stins din viață la vârsta de 10 ani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.