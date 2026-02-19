Acuzații de nepotism la adresa politicienilor AfD. Merz se gândește la înăsprirea legilor

Euractiv.ro, 19 februarie 2026 18:50

Manevrele mai multor parlamentari AfD îl determină pe cancelarul german Friedrich Merz să ia în considerare reguli mai stricte.

Acum 5 minute
19:10
19:10
Acum 15 minute
19:00
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Nicușor Dan, în SUA, către Donald Trump: Puteți conta pe noi Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan i-a transmis omologului american, Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, mulțumiți că a convocat "această întâlnire atât de importantă".
18:30
Acum 2 ore
17:20
Acum 4 ore
15:40
INSCOP: Peste 70% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită Euractiv.ro
Peste 70% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj realizat de INSCOP Research și publicat joi.
Acum 6 ore
14:50
RBL: România trebuie să fie în primul val al aprofundării Uniunii Piețelor de Capital Euractiv.ro
Aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital la nivel european urmărește integrarea mai profundă a piețelor financiare din statele membre, reducerea fragmentării naționale și facilitarea circulației capitalului peste granițe.
14:40
14:10
Axios estimează „probabilități de 90% ca SUA să atace Iranul în următoarele săptămâni” Euractiv.ro
Deși SUA și Iranul au declarat că în timpul discuțiilor „s-au făcut progrese”, Axios scrie că diferențele de opinie sunt mari, iar oficialii americani nu sunt optimiști în ceea ce privește depășirea lor, notează „RAI News” (Italia).
Acum 8 ore
13:10
13:00
12:50
Acum 12 ore
10:00
„Cum s-a ajuns aici?” Dan Jurcan despre neliniștea globală: cauze și percepții Euractiv.ro
Cel mai recent sondaj IRES scoate în evidență percepția existenței unei stări de incertitudine la nivel global, marcată printr-o serie de amenințări generatoare de anxietate, dar cu un impact încă destul de redus în planul securității individuale.
09:50
Christine Lagarde ar putea părăsi BCE pentru a bloca extrema dreaptă Euractiv.ro
Președinta instituției monetare europene ar vrea să-i permită președintelui Macron să influențeze numirea succesorului său înainte de alegerile prezidențiale. Ea ar urma să renunțe la funcție înainte de sfârșitul mandatului său.
09:40
Biserica Rusă se extinde în Africa Euractiv.ro
Moscova investește pe continentul african folosindu-se de „arme” ale puterii soft, cum ar fi religia și educația, scrie „Kathimerini” (Grecia) într-o analiză despre „instrumentalizarea” Africii de către Rusia.
09:10
Umbrela nucleară europeană: Germania se confruntă cu o dilemă strategică Euractiv.ro
Între autonomie strategică, dependența de umbrela americană și incertitudinile politice de la Paris și Londra, Berlinul avansează cu prudență, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura lui Audrey Parmentier.
09:00
Canada lansează un vast plan de apărare pentru a reduce dependența de Statele Unite Euractiv.ro
Canada și-a lansat marți planul de miliarde de dolari pentru a-și consolida armata, bazându-se mai mult pe companiile naționale pentru a-și reduce dependența de Statele Unite, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:50
Boris Johnson: La treabă ori tacă-ți fleanca, Europa Euractiv.ro
Liderii continentali spun vorbe mari despre autonomie și independență de SUA, dar e doar fanfaronadă, scrie fostul premier britanic Boris Johnson într-un editorial publicat de „The Wall Street Journal” (SUA).
08:40
08:30
Cum funcționează Consiliul pentru Pace: puterea de veto a lui Trump și structura „piramidală” Euractiv.ro
De data aceasta, Ierusalimul își trimite la Washington ministrul de externe, deoarece în timpul campaniilor electorale este mai bine să nu fii fotografiat strângând mâna trimișilor turci sau qatarezi, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:20
Ucraina și Rusia se concentrează pe problema teritorială la Geneva „fără așteptări inutile” Euractiv.ro
Negocierile trilaterale dintre Kiev, Moscova și Statele Unite vor continua miercurea aceasta; Moscova revendică partea din Donețk pe care nu a cucerit-o încă, iar Ucraina avertizează că dorește o discuție „constructivă”, scrie „20 Minutos” (Spania).
08:10
Acum 24 ore
22:20
Moțiune simplă contra Oanei Țoiu vizând modul în care România a votat Acordul UE-Mercosur Euractiv.ro
AUR și grupul Pace-Întâi România au depus miercuri o moțiune simplă, la Senat împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, vizând modul în care aceasta a reprezentat România în privința Acordului UE-MERCOSUR.
20:40
Radiografie de moment: crește permisivitatea pentru autoritarism? Euractiv.ro
Două sondaje de opinie publicate la o distanță de o zi indică o erodare a convingerilor democratice în România, sau invers spus: tendințele autoritate, mai degrabă de inspirație rusă, par să câștige teren.
Ieri
19:10
UE oferă sprijin suplimentar pentru regiunile de pe Flancul Estic afectate de războiul din Ucraina Euractiv.ro
Comisia Europeană a lansat miercuri o strategie de sprijinire a nouă state membre UE care se învecinează cu Rusia, Ucraina și Belarus, inclusiv România. Împrumuturi de miliarde de euro ar putea ajuta la inversarea declinului economic și demografic.
18:50
Europa, tot mai fragilă în ochii românilor. Războiul și vechile temeri revin în prim-plan Euractiv.ro
Percepția publică asupra securității europene traversează o fază de degradare accentuată, iar România nu face excepție, spun studiile sociologice.
16:00
CSM spune că ar fi fost esențială analiza CJUE asupra Legii privind pensiile magistraților Euractiv.ro
După ce CCR a declarat Legea pensiilor speciale constituțională, CSM a precizat că ar fi fost esențială analiza Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanției de independență a justiției prin noul proiect de lege.
15:30
Bolojan: În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, printr-un mesaj video, că reforma pensiilor magistraților, validată miercuri de CCR, este "un pas esențial spre corectarea inechităților, care au afectat încrederea oamenilor în stat".
15:20
Comunicat oficial al CCR: explicații pentru respingerea sesizării pe legea pensionării magistraților Euractiv.ro
Curtea Constituțională a transmis miercuri după-amiază comunicatul oficial privind motivele care au stat la baza respingerii sesizării formulate de ÎCCJ asupa legii privind pensionarea magistraților.
14:20
Guvernul german vrea un „fond de reziliență” de miliarde pentru protejarea infrastructurii critice Euractiv.ro
Guvernul german intenționează să înființeze un „fond de reziliență” de miliarde de euro pentru a proteja mai bine infrastructura critică, relatează Handelsblatt.
13:40
CCR: Legea pensiilor speciale ale magistraților - constituțională. Ce spun președintele și premierul Euractiv.ro
Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, la a șasea încercare, că Legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională.
13:40
Batogul de sturion devine al 16-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european Euractiv.ro
Înregistrarea indicației geografice „Batog de sturion” (IGP) în Registrul Uniunii al indicațiilor geografice a fost publicată miercuri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
12:10
Merz, iritat de aplauzele pentru Rubio la Conferința de Securitate de la München Euractiv.ro
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat iritarea față de ovațiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München.
10:20
Trump obligă Europa să suporte costul sprijinirii Ucrainei Euractiv.ro
Republicanul taie resursele pentru Kiev, măsură care îi obligă pe europeni să abandoneze pasivitatea relativă. Riscul rupturii este că actuala reînarmare europeană ar putea aprinde vechi rivalități, ceea ce ar fi o victorie pentru Vladimir Putin.
10:10
Ucraina realizează cea mai rapidă înaintare din 2023 din cauza defecțiunii comunicațiilor rusești Euractiv.ro
Trupele de la Kiev au recucerit peste 200 de kilometri pătrați într-o ofensivă fulger, ajutată de închiderea Starlink pentru forțele rusești, notează „La Razon” (Spania) într-un articol semnat de Alberto Tejedor.
08:40
Este posibil ca Trump să ajungă duminică la Milano Euractiv.ro
Aeronava Air Force One este pregătită pentru cazul în care echipa de hochei a SUA ar ajunge în finală. Dar va fi o vizită scurtă, potrivit unor informații creditate de „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:30
Legea pensiilor magistraților, dubla șase la CCR Euractiv.ro
Judecătorii Curții Constituționale se întrunesc, miercuri, în a șasea ședință pe tema pensiilor de serviciu ale magistraților, după ce au amânat deja de cinci ori să pronunțe o decizie în urma sesizării formulate de ÎCCJ.
08:20
Europa și „șutul în fund” Euractiv.ro
Revenirea lui Trump la Casa Albă în 2025 a schimbat totul: a unit liderii europeni și accelerează reformele pe care inerția istorică le amânase, scrie Joaquim Coll, istoric și publicist, într-un editorial publicat în „20 Minutos” (Spania).
08:00
Consiliul Uniunii Europene a aprobat 16 planuri naționale SAfE, între care și al României Euractiv.ro
Consiliul Uniunii Europene a dat „undă verde” pentru 16 dintr-un total de 19 planuri naționale în cadrul noului instrument de creditare SAfE (Security Action for Europe) pentru consolidarea apărării europene, notează „Kathimerini” (Grecia).
07:50
Vor determina turbulențele globale Suedia să adopte moneda euro? Euractiv.ro
O schimbare de poziție a Suediei ar constitui un pas important pentru UE și ar consolida credibilitatea monedei euro, într-un context în care imprevizibilitatea lui Donald Trump subminează încrederea în dolar, notează „L'Express” (Franța).
07:40
Un pas pe calea eradicării sărăciei Euractiv.ro
Raportul privind responsabilitatea noastră referitoare la prima Strategie a Uniunii Europene pentru Combaterea Sărăciei a fost aprobat cu o largă majoritate în Parlamentul European, scrie „Diario de Noticias” (Portugalia).
07:30
Fost ministru de externe despre Consiliul pentru Pace: Bulgaria s-a făcut de râs în fața lui Trump Euractiv.ro
„Bulgaria a ales una dintre cele mai greșite modalități cu privire la cererea sa de a adera la Consiliul pentru Pace”, comentează Milen Keremedciev, fost ministru adjunct de externe al Bulgariei, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
07:20
Consiliul Gaza: De la membrii fondatori la observatorii externi Euractiv.ro
Consiliul pentru Pace este un organism internațional prezidat de Donald Trump. Inițial, a fost creat pentru a supraveghea procesul de pace din Fâșia Gaza, însă domeniul său de aplicare a fost extins la rezolvarea altor conflicte globale.
07:10
Iran. Liderul suprem amenință că va scufunda un portavion american Euractiv.ro
„Într-unul dintre discursurile sale recente, președintele american a spus că timp de 47 de ani America nu a reușit să distrugă Republica Islamică... Vă spun: nici voi nu veți reuși”, a declarat Ali Khamenei, relatează „Le Figaro” (Franța).
17 februarie 2026
22:00
Președintele Poloniei va trimite un consilier la Consiliul pentru Pace al lui Trump Euractiv.ro
Președintele Poloniei va fi reprezentat de un consilier de rang înalt la prima reuniune a Consiliului pentru Pace condus de SUA, care va avea loc la Washington în această săptămână, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Karol Nawrocki.
21:40
Soluția lui Bolojan la scăderea populației: Să reducem cheltuielile, să creștem veniturile Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți seară, la TVR1, când se va ocupa statul de problema migrației și a ratei natalității din România, aflate la cote dezastruoase.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
UNICEF: Peste o treime dintre copiii din Ucraina sunt încă strămutați Euractiv.ro
Peste o treime din copii din Ucraina – 2.589.900 – rămân strămutați, în vreme ce războiul din Ucraina intră în cel de al cincilea an.
17:20
Dan Mihalache, rechemat din postul de ambasador în Cipru, alături de alți ambasadori Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Cipru.
