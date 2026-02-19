Acuzații de nepotism la adresa politicienilor AfD. Merz se gândește la înăsprirea legilor
Euractiv.ro, 19 februarie 2026 18:50
Manevrele mai multor parlamentari AfD îl determină pe cancelarul german Friedrich Merz să ia în considerare reguli mai stricte.
Între 2024 și 2025, rețeaua Ministerului italian de Interne a fost lovită de un atac cibernetic al hackerilor chinezi, relatează „Euronews” (Italia).
Acuzații de nepotism la adresa politicienilor AfD. Merz se gândește la înăsprirea legilor # Euractiv.ro
Manevrele mai multor parlamentari AfD îl determină pe cancelarul german Friedrich Merz să ia în considerare reguli mai stricte.
Președintele Nicușor Dan i-a transmis omologului american, Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, mulțumiți că a convocat "această întâlnire atât de importantă".
Președintele României a dat mâna cu președintele Donald Trump, care l-a menționat și în discursul de deschidere prezentându-l drept premier.
Peste 70% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj realizat de INSCOP Research și publicat joi.
Aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital la nivel european urmărește integrarea mai profundă a piețelor financiare din statele membre, reducerea fragmentării naționale și facilitarea circulației capitalului peste granițe.
Premierul slovac, la fel ca și Guvernul ungar, oprește exporturile de motorină către Ucraina # Euractiv.ro
În urma ședinței guvernului slovac de miercuri, premierul Robert Fico a anunțat că rafinăria slovacă de petrol Slovnaft va înceta să exporte motorină către Ucraina și va produce doar pentru uz intern, informează Hirado.hu (Ungaria).
Axios estimează „probabilități de 90% ca SUA să atace Iranul în următoarele săptămâni” # Euractiv.ro
Deși SUA și Iranul au declarat că în timpul discuțiilor „s-au făcut progrese”, Axios scrie că diferențele de opinie sunt mari, iar oficialii americani nu sunt optimiști în ceea ce privește depășirea lor, notează „RAI News” (Italia).
Cel mai recent sondaj IRES scoate în evidență percepția existenței unei stări de incertitudine la nivel global, marcată printr-o serie de amenințări generatoare de anxietate, dar cu un impact încă destul de redus în planul securității individuale.
Președinta instituției monetare europene ar vrea să-i permită președintelui Macron să influențeze numirea succesorului său înainte de alegerile prezidențiale. Ea ar urma să renunțe la funcție înainte de sfârșitul mandatului său.
Moscova investește pe continentul african folosindu-se de „arme” ale puterii soft, cum ar fi religia și educația, scrie „Kathimerini” (Grecia) într-o analiză despre „instrumentalizarea” Africii de către Rusia.
Între autonomie strategică, dependența de umbrela americană și incertitudinile politice de la Paris și Londra, Berlinul avansează cu prudență, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura lui Audrey Parmentier.
Canada și-a lansat marți planul de miliarde de dolari pentru a-și consolida armata, bazându-se mai mult pe companiile naționale pentru a-și reduce dependența de Statele Unite, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Liderii continentali spun vorbe mari despre autonomie și independență de SUA, dar e doar fanfaronadă, scrie fostul premier britanic Boris Johnson într-un editorial publicat de „The Wall Street Journal” (SUA).
Cum funcționează Consiliul pentru Pace: puterea de veto a lui Trump și structura „piramidală” # Euractiv.ro
De data aceasta, Ierusalimul își trimite la Washington ministrul de externe, deoarece în timpul campaniilor electorale este mai bine să nu fii fotografiat strângând mâna trimișilor turci sau qatarezi, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Ucraina și Rusia se concentrează pe problema teritorială la Geneva „fără așteptări inutile” # Euractiv.ro
Negocierile trilaterale dintre Kiev, Moscova și Statele Unite vor continua miercurea aceasta; Moscova revendică partea din Donețk pe care nu a cucerit-o încă, iar Ucraina avertizează că dorește o discuție „constructivă”, scrie „20 Minutos” (Spania).
Moțiune simplă contra Oanei Țoiu vizând modul în care România a votat Acordul UE-Mercosur # Euractiv.ro
AUR și grupul Pace-Întâi România au depus miercuri o moțiune simplă, la Senat împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, vizând modul în care aceasta a reprezentat România în privința Acordului UE-MERCOSUR.
Două sondaje de opinie publicate la o distanță de o zi indică o erodare a convingerilor democratice în România, sau invers spus: tendințele autoritate, mai degrabă de inspirație rusă, par să câștige teren.
UE oferă sprijin suplimentar pentru regiunile de pe Flancul Estic afectate de războiul din Ucraina # Euractiv.ro
Comisia Europeană a lansat miercuri o strategie de sprijinire a nouă state membre UE care se învecinează cu Rusia, Ucraina și Belarus, inclusiv România. Împrumuturi de miliarde de euro ar putea ajuta la inversarea declinului economic și demografic.
Europa, tot mai fragilă în ochii românilor. Războiul și vechile temeri revin în prim-plan # Euractiv.ro
Percepția publică asupra securității europene traversează o fază de degradare accentuată, iar România nu face excepție, spun studiile sociologice.
CSM spune că ar fi fost esențială analiza CJUE asupra Legii privind pensiile magistraților # Euractiv.ro
După ce CCR a declarat Legea pensiilor speciale constituțională, CSM a precizat că ar fi fost esențială analiza Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanției de independență a justiției prin noul proiect de lege.
Premierul Ilie Bolojan a transmis, printr-un mesaj video, că reforma pensiilor magistraților, validată miercuri de CCR, este "un pas esențial spre corectarea inechităților, care au afectat încrederea oamenilor în stat".
Comunicat oficial al CCR: explicații pentru respingerea sesizării pe legea pensionării magistraților # Euractiv.ro
Curtea Constituțională a transmis miercuri după-amiază comunicatul oficial privind motivele care au stat la baza respingerii sesizării formulate de ÎCCJ asupa legii privind pensionarea magistraților.
Guvernul german vrea un „fond de reziliență” de miliarde pentru protejarea infrastructurii critice # Euractiv.ro
Guvernul german intenționează să înființeze un „fond de reziliență” de miliarde de euro pentru a proteja mai bine infrastructura critică, relatează Handelsblatt.
CCR: Legea pensiilor speciale ale magistraților - constituțională. Ce spun președintele și premierul # Euractiv.ro
Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, la a șasea încercare, că Legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională.
Batogul de sturion devine al 16-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european # Euractiv.ro
Înregistrarea indicației geografice „Batog de sturion” (IGP) în Registrul Uniunii al indicațiilor geografice a fost publicată miercuri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat iritarea față de ovațiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München.
Republicanul taie resursele pentru Kiev, măsură care îi obligă pe europeni să abandoneze pasivitatea relativă. Riscul rupturii este că actuala reînarmare europeană ar putea aprinde vechi rivalități, ceea ce ar fi o victorie pentru Vladimir Putin.
Ucraina realizează cea mai rapidă înaintare din 2023 din cauza defecțiunii comunicațiilor rusești # Euractiv.ro
Trupele de la Kiev au recucerit peste 200 de kilometri pătrați într-o ofensivă fulger, ajutată de închiderea Starlink pentru forțele rusești, notează „La Razon” (Spania) într-un articol semnat de Alberto Tejedor.
Aeronava Air Force One este pregătită pentru cazul în care echipa de hochei a SUA ar ajunge în finală. Dar va fi o vizită scurtă, potrivit unor informații creditate de „Il Corriere della Sera” (Italia).
Judecătorii Curții Constituționale se întrunesc, miercuri, în a șasea ședință pe tema pensiilor de serviciu ale magistraților, după ce au amânat deja de cinci ori să pronunțe o decizie în urma sesizării formulate de ÎCCJ.
Revenirea lui Trump la Casa Albă în 2025 a schimbat totul: a unit liderii europeni și accelerează reformele pe care inerția istorică le amânase, scrie Joaquim Coll, istoric și publicist, într-un editorial publicat în „20 Minutos” (Spania).
Consiliul Uniunii Europene a aprobat 16 planuri naționale SAfE, între care și al României # Euractiv.ro
Consiliul Uniunii Europene a dat „undă verde” pentru 16 dintr-un total de 19 planuri naționale în cadrul noului instrument de creditare SAfE (Security Action for Europe) pentru consolidarea apărării europene, notează „Kathimerini” (Grecia).
O schimbare de poziție a Suediei ar constitui un pas important pentru UE și ar consolida credibilitatea monedei euro, într-un context în care imprevizibilitatea lui Donald Trump subminează încrederea în dolar, notează „L'Express” (Franța).
Raportul privind responsabilitatea noastră referitoare la prima Strategie a Uniunii Europene pentru Combaterea Sărăciei a fost aprobat cu o largă majoritate în Parlamentul European, scrie „Diario de Noticias” (Portugalia).
Fost ministru de externe despre Consiliul pentru Pace: Bulgaria s-a făcut de râs în fața lui Trump # Euractiv.ro
„Bulgaria a ales una dintre cele mai greșite modalități cu privire la cererea sa de a adera la Consiliul pentru Pace”, comentează Milen Keremedciev, fost ministru adjunct de externe al Bulgariei, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
Consiliul pentru Pace este un organism internațional prezidat de Donald Trump. Inițial, a fost creat pentru a supraveghea procesul de pace din Fâșia Gaza, însă domeniul său de aplicare a fost extins la rezolvarea altor conflicte globale.
„Într-unul dintre discursurile sale recente, președintele american a spus că timp de 47 de ani America nu a reușit să distrugă Republica Islamică... Vă spun: nici voi nu veți reuși”, a declarat Ali Khamenei, relatează „Le Figaro” (Franța).
Președintele Poloniei va fi reprezentat de un consilier de rang înalt la prima reuniune a Consiliului pentru Pace condus de SUA, care va avea loc la Washington în această săptămână, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Karol Nawrocki.
Soluția lui Bolojan la scăderea populației: Să reducem cheltuielile, să creștem veniturile # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți seară, la TVR1, când se va ocupa statul de problema migrației și a ratei natalității din România, aflate la cote dezastruoase.
Peste o treime din copii din Ucraina – 2.589.900 – rămân strămutați, în vreme ce războiul din Ucraina intră în cel de al cincilea an.
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Cipru.
