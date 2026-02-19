VIDEO | FC Voluntari – Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ilfovenii rezolvă partida
19 februarie 2026
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ilfovenii rezolvă partida
VIDEO | FC Voluntari – Steaua 2-0. Restartul din Liga 2 a adus un derby
S-a aflat cât a costat instalaţia de nocturnă de la stadionul din Slobozia. Suma este impresionantă, dar e un preţ mediu al pieţei | EXCLUSIV # Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ilfovenii rezolvă partida
Preşedintele FIFA, prezent la Consiliul pentru Pace. "Practic, toată lumea este şeful unei ţări, cu excepţia lui Gianni”
Un club din Superliga anunţă că intrarea va fi liberă la următorul meci din cauza zăpezii
Lovitură dură pentru un club din Superliga! Unul din cei mai buni jucători a suferit o accidentare gravă
Igor Tudor, test dificil la debutul pe banca lui Tottenham, chiar în faţa lui Arsenal
”Între 8 şi 10 milioane de lire sterline pe an”. Potenţialul financiar incredibil al patinatoarei de viteză Jutta Leerdam
FCSB a făcut un gest impresionant de ziua lui Mihai Neşu!
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă
Patrice Neveu a fost numit selecţioner al naţionalei din Togo
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK şi Fenerbahce intră în scenă de la 19:45, Celtic şi Stuttgart de la 22:00
Real Madrid anunţă că a depus la UEFA dovezi care să ajute la investigarea acuzaţiei de rasism la meciul cu Benfica
Ambiţii mari la Corvinul! S-a ales stadionul pentru Superliga. ”Nu e doar echipa oraşului”
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Simone Biles a vorbit cu Ilia Malinin, după ce patinatorul a ratat programul liber la JO
Barcelona ar dori să-l păstreze pe Marcus Rashford şi negociază opţiunea de cumpărare a acestuia
S-a aflat tot! Iată ce a vorbit Radu Petrescu cu cei din camera VAR înainte de faza controversată din Petrolul - FC Argeş
Ce lovitură! Florin Bratu e dorit pe banca unui club din Superliga
O celebră jurnalistă australiană îşi cere scuze după ce a apărut la televizor în stare de ebrietate la JO. ”Sunt puţin jenată”
Americancele Hilary Knight şi Britanny Bowe s-au logodit. Ele şi-au început relaţia la JO din 2022
Julia Sauter evoluează azi în programul liber de la patinaj artistic
Continuă scandalul în SuperLiga! După FC Argeş, încă un club a ieşit la atac: „Pe cine protejaţi, domnilor?”
E gata! FRF urmează să facă anunţul aşteptat de toţi românii! S-a aflat cine va fi pe bancă la barajul din Turcia
Surpriză! FCSB a ales stadionul pe care va juca dacă nu va prinde play-off-ul
Gigi Becali s-a dezlănţuit, după ce a auzit că ministrul Apărării vrea să schimbe legea ca Steaua să promoveze: „Face el o lege antieuropeană? Vrea să arate că e şmecher”
Ce trădare! Şi-a dat acordul şi pleacă de la Atletico pentru a semna cu Real Madrid
O mare legendă a fotbalului, derapaj suburban după scandalul de la Benfica - Real Madrid: „Cine îl apără pe Vinicius? Mbappe! El vorbeşte despre valori şi trăieşte cu o persoană transgender, nu este normal”
S-a aflat abia acum! Adevăratul motiv pentru care Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova
Cristi Tănase e convins! Ea este cea mai puternică echipă din SuperLiga: „Cum eram noi. Nu are cum să piardă!”
Akos Szabo, învingător în etapa a cincea din DRS Hillclimb, Trofeul Rânca
Andreea Dragoman şi Adina Diaconu în runda a doua a calificărilor la Singapore Smash 2026
Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate
Prima reacţie a lui Dani Coman, după ce a fost sancţionat de Comisiei de Disciplină: „Mie nu îmi va da nimeni punctele înapoi”
Ce lovitură pentru Chivu! Vedeta lui Inter s-a accidentat şi e OUT: „Va lipsi mult timp”
Continuă schimbul de replici între MM Stoica şi Florentin Petre! Oficialul FCSB nu l-a menajat pe secundul lui Dinamo: „Pozează în victimă, dar nu e nicio victimă” | EXCLUSIV
Albion Rrahmani, faţă în faţă cu transferul carierei! Fostul atacant de la Rapid este dorit de doi giganţi ai fotbalului european
La unison! Legendele Italiei nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după ce Inter a pierdut în Norvegia: „Groaznic”
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Liga 2 revine cu un duel de foc
Gigi Becali s-a decis! Cine va apăra poarta FCSB-ului dacă va intra în play-off
VIDEO | Levante - Villarreal 0-1. ”Submarinul galben” e din nou pe podium
VIDEO | Como - AC Milan 1-1. Golurile au venit după erori mari ale portarilor
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua să poată promova. “Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă”
Arsenal se împiedică de ultima clasată din Premier League
VIDEO | Probleme mari pentru Cristi Chivu în Norvegia! Inter are serios de recuperat la retur. Newcastle a făcut scor de tenis cu Qarabag
Toate meciurile de la Campionatul Mondial 2026 se vor disputa ”cu casa închisă”
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu e condusă în Norvegia
Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile turneului WTA de la Dubai
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu egalează în Norvegia
E gata! S-a aflat ce pedeapsă a primit Radu Petrescu. Centralul a fost aspru sancţionat
