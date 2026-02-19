Akos Szabo, învingător în etapa a cincea din DRS Hillclimb, Trofeul Rânca

Primasport.ro, 19 februarie 2026 12:20

Akos Szabo, învingător în etapa a cincea din DRS Hillclimb, Trofeul Rânca

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum o oră
12:30
S-a aflat abia acum! Adevăratul motiv pentru care Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova Primasport.ro
S-a aflat abia acum! Adevăratul motiv pentru care Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova
12:20
Cristi Tănase e convins! Ea este cea mai puternică echipă din SuperLiga: „Cum eram noi. Nu are cum să piardă!” Primasport.ro
Cristi Tănase e convins! Ea este cea mai puternică echipă din SuperLiga: „Cum eram noi. Nu are cum să piardă!”
12:20
Akos Szabo, învingător în etapa a cincea din DRS Hillclimb, Trofeul Rânca Primasport.ro
Akos Szabo, învingător în etapa a cincea din DRS Hillclimb, Trofeul Rânca
Acum 2 ore
11:30
Andreea Dragoman şi Adina Diaconu în runda a doua a calificărilor la Singapore Smash 2026 Primasport.ro
Andreea Dragoman şi Adina Diaconu în runda a doua a calificărilor la Singapore Smash 2026
Acum 4 ore
11:00
Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate Primasport.ro
Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate
10:40
Prima reacţie a lui Dani Coman, după ce a fost sancţionat de Comisiei de Disciplină: „Mie nu îmi va da nimeni punctele înapoi” Primasport.ro
Prima reacţie a lui Dani Coman, după ce a fost sancţionat de Comisiei de Disciplină: „Mie nu îmi va da nimeni punctele înapoi”
10:20
Ce lovitură pentru Chivu! Vedeta lui Inter s-a accidentat şi e OUT: „Va lipsi mult timp” Primasport.ro
Ce lovitură pentru Chivu! Vedeta lui Inter s-a accidentat şi e OUT: „Va lipsi mult timp”
10:00
Continuă schimbul de replici între MM Stoica şi Florentin Petre! Oficialul FCSB nu l-a menajat pe secundul lui Dinamo: „Pozează în victimă, dar nu e nicio victimă” | EXCLUSIV Primasport.ro
Continuă schimbul de replici între MM Stoica şi Florentin Petre! Oficialul FCSB nu l-a menajat pe secundul lui Dinamo: „Pozează în victimă, dar nu e nicio victimă” | EXCLUSIV
09:40
Albion Rrahmani, faţă în faţă cu transferul carierei! Fostul atacant de la Rapid este dorit de doi giganţi ai fotbalului european Primasport.ro
Albion Rrahmani, faţă în faţă cu transferul carierei! Fostul atacant de la Rapid este dorit de doi giganţi ai fotbalului european
09:20
La unison! Legendele Italiei nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după ce Inter a pierdut în Norvegia: „Groaznic” Primasport.ro
La unison! Legendele Italiei nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după ce Inter a pierdut în Norvegia: „Groaznic”
09:10
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Liga 2 revine cu un duel de foc Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Liga 2 revine cu un duel de foc
09:10
Gigi Becali s-a decis! Cine va apăra poarta FCSB-ului dacă va intra în play-off Primasport.ro
Gigi Becali s-a decis! Cine va apăra poarta FCSB-ului dacă va intra în play-off
Acum 12 ore
00:30
VIDEO | Levante - Villarreal 0-1. ”Submarinul galben” e din nou pe podium Primasport.ro
VIDEO | Levante - Villarreal 0-1. ”Submarinul galben” e din nou pe podium
00:20
VIDEO | Como - AC Milan 1-1. Golurile au venit după erori mari ale portarilor Primasport.ro
VIDEO | Como - AC Milan 1-1. Golurile au venit după erori mari ale portarilor
00:20
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua să poată promova. “Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă” Primasport.ro
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua să poată promova. “Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă”
00:20
Arsenal se împiedică de ultima clasată din Premier League Primasport.ro
Arsenal se împiedică de ultima clasată din Premier League
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Probleme mari pentru Cristi Chivu în Norvegia! Inter are serios de recuperat la retur. Newcastle a făcut scor de tenis cu Qarabag Primasport.ro
VIDEO | Probleme mari pentru Cristi Chivu în Norvegia! Inter are serios de recuperat la retur. Newcastle a făcut scor de tenis cu Qarabag
18 februarie 2026
23:30
Toate meciurile de la Campionatul Mondial 2026 se vor disputa ”cu casa închisă” Primasport.ro
Toate meciurile de la Campionatul Mondial 2026 se vor disputa ”cu casa închisă”
23:30
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu e condusă în Norvegia Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu e condusă în Norvegia
22:40
Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile turneului WTA de la Dubai Primasport.ro
Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile turneului WTA de la Dubai
22:40
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu egalează în Norvegia Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu egalează în Norvegia
22:30
E gata! S-a aflat ce pedeapsă a primit Radu Petrescu. Centralul a fost aspru sancţionat Primasport.ro
E gata! S-a aflat ce pedeapsă a primit Radu Petrescu. Centralul a fost aspru sancţionat
22:30
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Bodo/Glimt înscrie un gol superb în poarta trupei lui Chivu Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Bodo/Glimt înscrie un gol superb în poarta trupei lui Chivu
22:10
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu joacă cu Bodo/Glimt! Trei partide se dispută ACUM Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu joacă cu Bodo/Glimt! Trei partide se dispută ACUM
22:00
VIDEO | Qarabag - Newcastle 1-6. Prestaţie imperială a englezilor! Anthony Gordon a dat 4 goluri Primasport.ro
VIDEO | Qarabag - Newcastle 1-6. Prestaţie imperială a englezilor! Anthony Gordon a dat 4 goluri
22:00
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu joacă cu Bodo/Glimt! Trei partide se joacă ACUM Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu joacă cu Bodo/Glimt! Trei partide se joacă ACUM
21:40
Măsură fără precedent în fotbalul românesc luată de Kyros Vassaras după scandalurile legate de arbitraj Primasport.ro
Măsură fără precedent în fotbalul românesc luată de Kyros Vassaras după scandalurile legate de arbitraj
21:20
VIDEO | CSM Oradea - UBT Cluj 84-85. Finală dramatică în Cupa României Primasport.ro
VIDEO | CSM Oradea - UBT Cluj 84-85. Finală dramatică în Cupa României
20:30
EXCLUSIV | ”Este extrem de antipatic, nu are legătură culoarea pielii”. MM Stoica, ferm cu privire la scandalul în care e implicat Vinicius Primasport.ro
EXCLUSIV | ”Este extrem de antipatic, nu are legătură culoarea pielii”. MM Stoica, ferm cu privire la scandalul în care e implicat Vinicius
20:10
O nouă tragedie în fotbalul românesc! Juniorul unei formaţii din Superliga a decedat Primasport.ro
O nouă tragedie în fotbalul românesc! Juniorul unei formaţii din Superliga a decedat
20:00
Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice, s-a întors în Ucraina. Ce s-a hotărât să facă Primasport.ro
Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice, s-a întors în Ucraina. Ce s-a hotărât să facă
20:00
Sancţiuni după incidentele de la Universitatea Craiova - Dinamo. Ambele cluburi au fost amendate Primasport.ro
Sancţiuni după incidentele de la Universitatea Craiova - Dinamo. Ambele cluburi au fost amendate
19:40
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Qarabag - Newcastle se joacă ACUM Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Qarabag - Newcastle se joacă ACUM
19:10
”Lui Bergodi i s-a dat numărul minim, că putea fi suspendat de la o lună la 12”. Iuliu Mureşan consideră că Andrei Cordea a fost pedepsit prea dur Primasport.ro
”Lui Bergodi i s-a dat numărul minim, că putea fi suspendat de la o lună la 12”. Iuliu Mureşan consideră că Andrei Cordea a fost pedepsit prea dur
19:00
”Respect România, mă simt român”. Cristiano Bergodi, reacţie fabuloasă după ce şi-a aflat pedeapsa din partea Comisiei de Disciplină Primasport.ro
”Respect România, mă simt român”. Cristiano Bergodi, reacţie fabuloasă după ce şi-a aflat pedeapsa din partea Comisiei de Disciplină
18:50
”Inacceptabil într-o societate civilizată şi într-un sport care promovează valorile fair-play-ului”. CCA a dat comunicat după reacţiile lui Dani Coman Primasport.ro
”Inacceptabil într-o societate civilizată şi într-un sport care promovează valorile fair-play-ului”. CCA a dat comunicat după reacţiile lui Dani Coman
18:40
Ucraina va boicota Jocurile Paralimpice în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruşi Primasport.ro
Ucraina va boicota Jocurile Paralimpice în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruşi
18:10
NEWS ALERT | Cristiano Bergodi, aspru pedepsit! Nu a scăpat nici Andrei Cordea Primasport.ro
NEWS ALERT | Cristiano Bergodi, aspru pedepsit! Nu a scăpat nici Andrei Cordea
17:50
Kyros Vassaras a analizat controversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită” Primasport.ro
Kyros Vassaras a analizat controversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită”
17:40
Kyros Vassaras a analizat contreversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită” Primasport.ro
Kyros Vassaras a analizat contreversa uriaşă de arbitraj de la Petrolul - FC Argeş. ”Arbitrul nu poate corecta o decizie greşită printr-o altă decizie greşită”
17:30
Pierdere importantă pentru Rapid! Un jucător s-a accidentat şi va fi indisponibil aproximativ o lună Primasport.ro
Pierdere importantă pentru Rapid! Un jucător s-a accidentat şi va fi indisponibil aproximativ o lună
17:30
Mikaela Shiffrin, campioană olimpică în proba de slalom, la 12 ani după primul său titlu Primasport.ro
Mikaela Shiffrin, campioană olimpică în proba de slalom, la 12 ani după primul său titlu
17:30
Corvinul a ales stadionul pe care juca dacă promovează în Superliga Primasport.ro
Corvinul a ales stadionul pe care juca dacă promovează în Superliga
17:00
UEFA, anunţ ferm cu privire la scandalul de rasism de la meciul Benfica - Real Madrid Primasport.ro
UEFA, anunţ ferm cu privire la scandalul de rasism de la meciul Benfica - Real Madrid
16:30
Cristiano Bergodi nu a putut ajunge la Comisia de Disciplină. Cine îl reprezintă Primasport.ro
Cristiano Bergodi nu a putut ajunge la Comisia de Disciplină. Cine îl reprezintă
16:20
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu merge cu Inter în Norvegia pentru meciul cu Bodo/Glimt Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu merge cu Inter în Norvegia pentru meciul cu Bodo/Glimt
16:20
Pentru a protesta faţă de participarea Rusiei, comisarul european Micallef nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice Primasport.ro
Pentru a protesta faţă de participarea Rusiei, comisarul european Micallef nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
16:20
Corvinul a ales stadionul unde va juca dacă promovează în Superliga Primasport.ro
Corvinul a ales stadionul unde va juca dacă promovează în Superliga
16:00
Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai Primasport.ro
Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai
16:00
Deandre Ayton a fost reţinut la aeroportul din Bahamas, fiind suspectat de posesie de marijuana Primasport.ro
Deandre Ayton a fost reţinut la aeroportul din Bahamas, fiind suspectat de posesie de marijuana
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.