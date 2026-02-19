VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK şi Fenerbahce intră în scenă de la 19:45, Celtic şi Stuttgart de la 22:00

Primasport.ro, 19 februarie 2026 17:50

VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK şi Fenerbahce intră în scenă de la 19:45, Celtic şi Stuttgart de la 22:00

Acum 10 minute
18:00
FCSB a făcut un gest impresionant de ziua lui Mihai Neşu! Primasport.ro
18:00
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă Primasport.ro
Acum 30 minute
17:50
Patrice Neveu a fost numit selecţioner al naţionalei din Togo Primasport.ro
17:50
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK şi Fenerbahce intră în scenă de la 19:45, Celtic şi Stuttgart de la 22:00 Primasport.ro
17:40
Real Madrid anunţă că a depus la UEFA dovezi care să ajute la investigarea acuzaţiei de rasism la meciul cu Benfica Primasport.ro
Acum o oră
17:30
Ambiţii mari la Corvinul! S-a ales stadionul pentru Superliga. ”Nu e doar echipa oraşului” Primasport.ro
17:30
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
17:20
Simone Biles a vorbit cu Ilia Malinin, după ce patinatorul a ratat programul liber la JO Primasport.ro
17:20
Barcelona ar dori să-l păstreze pe Marcus Rashford şi negociază opţiunea de cumpărare a acestuia Primasport.ro
Acum 2 ore
17:00
S-a aflat tot! Iată ce a vorbit Radu Petrescu cu cei din camera VAR înainte de faza controversată din Petrolul - FC Argeş Primasport.ro
16:50
Ce lovitură! Florin Bratu e dorit pe banca unui club din Superliga Primasport.ro
16:30
O celebră jurnalistă australiană îşi cere scuze după ce a apărut la televizor în stare de ebrietate la JO. ”Sunt puţin jenată” Primasport.ro
16:30
Americancele Hilary Knight şi Britanny Bowe s-au logodit. Ele şi-au început relaţia la JO din 2022 Primasport.ro
16:20
Julia Sauter evoluează azi în programul liber de la patinaj artistic Primasport.ro
Acum 4 ore
15:30
Continuă scandalul în SuperLiga! După FC Argeş, încă un club a ieşit la atac: „Pe cine protejaţi, domnilor?” Primasport.ro
15:10
E gata! FRF urmează să facă anunţul aşteptat de toţi românii! S-a aflat cine va fi pe bancă la barajul din Turcia Primasport.ro
14:50
Surpriză! FCSB a ales stadionul pe care va juca dacă nu va prinde play-off-ul Primasport.ro
Acum 6 ore
14:00
Gigi Becali s-a dezlănţuit, după ce a auzit că ministrul Apărării vrea să schimbe legea ca Steaua să promoveze: „Face el o lege antieuropeană? Vrea să arate că e şmecher” Primasport.ro
13:50
Ce trădare! Şi-a dat acordul şi pleacă de la Atletico pentru a semna cu Real Madrid Primasport.ro
13:10
O mare legendă a fotbalului, derapaj suburban după scandalul de la Benfica - Real Madrid: „Cine îl apără pe Vinicius? Mbappe! El vorbeşte despre valori şi trăieşte cu o persoană transgender, nu este normal” Primasport.ro
12:30
S-a aflat abia acum! Adevăratul motiv pentru care Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova Primasport.ro
12:20
Cristi Tănase e convins! Ea este cea mai puternică echipă din SuperLiga: „Cum eram noi. Nu are cum să piardă!” Primasport.ro
12:20
Akos Szabo, învingător în etapa a cincea din DRS Hillclimb, Trofeul Rânca Primasport.ro
Acum 8 ore
11:30
Andreea Dragoman şi Adina Diaconu în runda a doua a calificărilor la Singapore Smash 2026 Primasport.ro
11:00
Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate Primasport.ro
10:40
Prima reacţie a lui Dani Coman, după ce a fost sancţionat de Comisiei de Disciplină: „Mie nu îmi va da nimeni punctele înapoi” Primasport.ro
10:20
Ce lovitură pentru Chivu! Vedeta lui Inter s-a accidentat şi e OUT: „Va lipsi mult timp” Primasport.ro
Acum 12 ore
10:00
Continuă schimbul de replici între MM Stoica şi Florentin Petre! Oficialul FCSB nu l-a menajat pe secundul lui Dinamo: „Pozează în victimă, dar nu e nicio victimă” | EXCLUSIV Primasport.ro
09:40
Albion Rrahmani, faţă în faţă cu transferul carierei! Fostul atacant de la Rapid este dorit de doi giganţi ai fotbalului european Primasport.ro
09:20
La unison! Legendele Italiei nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după ce Inter a pierdut în Norvegia: „Groaznic” Primasport.ro
09:10
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Liga 2 revine cu un duel de foc Primasport.ro
09:10
Gigi Becali s-a decis! Cine va apăra poarta FCSB-ului dacă va intra în play-off Primasport.ro
Acum 24 ore
00:30
VIDEO | Levante - Villarreal 0-1. ”Submarinul galben” e din nou pe podium Primasport.ro
00:20
VIDEO | Como - AC Milan 1-1. Golurile au venit după erori mari ale portarilor Primasport.ro
00:20
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua să poată promova. “Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă” Primasport.ro
00:20
Arsenal se împiedică de ultima clasată din Premier League Primasport.ro
00:00
VIDEO | Probleme mari pentru Cristi Chivu în Norvegia! Inter are serios de recuperat la retur. Newcastle a făcut scor de tenis cu Qarabag Primasport.ro
18 februarie 2026
23:30
Toate meciurile de la Campionatul Mondial 2026 se vor disputa ”cu casa închisă” Primasport.ro
23:30
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu e condusă în Norvegia Primasport.ro
22:40
Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile turneului WTA de la Dubai Primasport.ro
22:40
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Trupa lui Cristi Chivu egalează în Norvegia Primasport.ro
22:30
E gata! S-a aflat ce pedeapsă a primit Radu Petrescu. Centralul a fost aspru sancţionat Primasport.ro
22:30
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Bodo/Glimt înscrie un gol superb în poarta trupei lui Chivu Primasport.ro
22:10
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu joacă cu Bodo/Glimt! Trei partide se dispută ACUM Primasport.ro
22:00
VIDEO | Qarabag - Newcastle 1-6. Prestaţie imperială a englezilor! Anthony Gordon a dat 4 goluri Primasport.ro
22:00
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League continuă! Cristi Chivu joacă cu Bodo/Glimt! Trei partide se joacă ACUM Primasport.ro
21:40
Măsură fără precedent în fotbalul românesc luată de Kyros Vassaras după scandalurile legate de arbitraj Primasport.ro
21:20
VIDEO | CSM Oradea - UBT Cluj 84-85. Finală dramatică în Cupa României Primasport.ro
20:30
EXCLUSIV | ”Este extrem de antipatic, nu are legătură culoarea pielii”. MM Stoica, ferm cu privire la scandalul în care e implicat Vinicius Primasport.ro
20:10
O nouă tragedie în fotbalul românesc! Juniorul unei formaţii din Superliga a decedat Primasport.ro
