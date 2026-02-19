Nicușor Dan, declarație de presă, după participarea la Consiliul pentru Pace
G4Media, 19 februarie 2026 20:20
Președintele Nicușor Dan va susține joi, în jurul orei 20,15, o declarație de presă, după ce a participat la Washington la Conferința pentru Pace a lui Donald Trump. G4Media transmite VIDEO și LIVETEXT principalele declarații ale șefului statului. © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
20:40
Sindicatele din Argentina au declanşat joi o grevă generală împotriva reformei pieţei muncii pe care o promovează preşedintele libertar Javier Milei, relatează Agerpres. Circulaţia trenurilor şi metroului a fost suspendată, iar compania aeriană naţională Aerolineas Argentinas a anulat 255 de zboruri; băncile nu s-au deschis, iar angajaţii din multe sectoare publice şi din comerţul cu […]
Acum 30 minute
20:20
20:20
Un cetăţean israelian a fost condamnat în Estonia la 6,5 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei # G4Media
Un tribunal din Estonia l-a condamnat pe un cetăţean israelian la şase ani şi jumătate de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei, relatează Agerpres. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost condamnat pentru obţinerea şi transmiterea de informaţii către Serviciul federal rus de informaţii (FSB). Potrivit instanţei, el a fost implicat în activităţi […]
Acum o oră
20:00
Ministrul Pîslaru anunță că în luna martie urmează ok-ul din partea Comisiei Europene pentru plata cererii numărul 4 din PNRR # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că, în ceea ce priveşte cererea de plată nr. 4 din PNRR, Comisia Europeană ar urma cel mai probabil să îşi dea acordul pentru plată în luna martie, relatează Agerpres. „Abia după revizuirea acestui PNRR şi publicarea deciziei Consiliului, am putut depune şi am depus […]
19:50
Talibanii au adoptat o lege care permite bărbaților să-și bată soțiile, atâta timp cât nu le provoacă „fracturi sau răni deschise", scrie The Telegraph, care a obținut codul penal de 60 de pagini semnat de Hibatullah Akhundzada, liderul suprem al talibanilor, și distribuit instanțelor din Afganistan. Acest cod clasifică bătăile conjugale drept „ta'zir" – pedeapsă […]
Acum 2 ore
19:40
Grecia și alte patru țări ale UE vor să creeze centre de returnare a migranților în Africa # G4Media
Guvernul conservator grec a anunțat miercuri că intenționează, împreună cu Germania, Danemarca, Olanda și Austria, să creeze centre de returnare în Africa pentru migranții cărora li s-a refuzat azilul în Uniunea Europeană. Ministrul grec al Migrației și Azilului, Thanos Plevris, a indicat că a avut deja întâlniri cu omologii săi din aceste țări și că […]
19:40
CNAS anunță că intensifică acţiunile de control pentru stoparea practicilor ilegale şi protejarea fondurilor publice # G4Media
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) continuă demersurile de analiză şi control asupra activităţii furnizorilor de servicii medicale publici şi privaţi, în vederea depistării cazurilor de deturnare a fondurilor publice, au anunţat joi reprezentanţii instituţiei, transmite Agerpres. „La nivelul CNAS, monitorizăm în permanenţă modul în care furnizorii de servicii medicale, atât cei publici, cât […]
19:30
Comitetul Naţional pentru Administrarea Fâşiei Gaza (NCAG), susţinut de Statele Unite, primeşte începând de joi cereri de angajare în poliţia teritoriului palestinian respectiv, informează Reuters înaintea primei reuniuni a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, transmite Agerpres. NCAG a comunicat pe platforma X că procedura de recrutare este „deschisă bărbaţilor şi femeilor" cu […]
19:10
Un bărbat care s-a prezentat pentru susţinerea probei practice în vederea obţinerii permisului auto a fost depistat băut, transmite Prefectura Neamţ, citată de Agerpres. Bărbatul are 35 de ani şi voia permisul de conducere categoria B, în municipiul Roman. Polițiștii au sesizat că bărbatul mirosea a alcool și l-au testat cu aparatul alcooltest. Valoarea indicată de aparatul […]
19:10
Compania lui Warren Buffett investește în The New York Times la 6 ani după ce și-a vândut toate ziarele # G4Media
La șase ani după ce Warren Buffett a vândut toate ziarele Berkshire Hathaway și a prezis declinul continuu al majorității industriei, Berkshire a dezvăluit marți o nouă investiție de 350 de milioane de dolari în The New York Times, transmite agenția de presă AP. Această mișcare oarecum surprinzătoare a fost evidențiată de actualizarea trimestrială depusă […]
19:00
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat, joi, la Alba Iulia, că nu are nimic de comentat despre decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) privind reforma pensiilor magistraţilor, evidenţiind faptul că aşteaptă să vadă motivarea, transmite Agerpres. Liviu Gheorghe Odagiu şi-a manifestat „regretul" că CCR nu a acceptat să sesizeze Curtea […]
18:50
Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Ţara Haţegului” # G4Media
Hidroelectrica a semnat joi contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Ţara Haţegului", un nou pas strategic în direcţia diversificării portofoliului de producţie şi consolidării poziţiei companiei pe piaţa energiei regenerabile, informează compania printr-un comunicat, transmite Agerpres. Contractul, în valoare de peste 24,412 milioane lei fără TVA, a fost atribuit în urma unei […]
Acum 4 ore
18:30
Proiect depus în Parlament: Furnizorii serviciilor de reţele sociale, obligația să refuze crearea de conturi pentru persoane sub 15 ani, plus interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școli # G4Media
Un proiect de lege care prevede obligativitatea furnizorilor de servicii de reţele sociale de a refuza crearea de conturi pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani, precum şi interzicerea utilizării telefoanelor mobile în unităţile de învăţământ preuniversitar, a fost depus în Parlament, de liderul grupului SOS din Camera Deputaţilor, Simona Elena Macovei Ilie. „Furnizorii de […]
18:30
Proiectul Constituției Statului Palestina ignoră total statul Israel, un semn al reticenței Autorității Palestiniene de a recunoaște pe deplin un stat evreu (OPINIE) # G4Media
Publicat recent, textul Constituției Statului Palestina în engleză (textul în arabă aici) conține nu mai puțin de 162 de articole și definește caracterul arab și musulman al statului declarat dar inexistent la ora actuală și nu conține nici măcar o singură referire la Israel, evrei sau iudaism. Din traducerea textului aflăm că "Palestina este parte […]
18:20
Kimi Antonelli, cel mai rapid – Hamilton, al patrulea timp al zilei la testul F1 din Bahrain # G4Media
Andrea Kimi Antonelli a stabilit timpul de referință al zilei a doua de teste F1 din Bahrain, pilotul Mercedes oprind cronometrul la 1:32.803. Al doilea a fost Oscar Piastri (o întârziere de doar +0.058 secunde), în timp ce Max Verstappen a încheiat ziua pe trei (+0.359 secunde). Aripa spate cu care Ferrari a atras toate […]
18:10
Donald Trump anunţă o contribuţie americană de 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace, în cadrul reuniunii inaugurale a acestuia organizate la Washington, relatează Agerpres citând AFP. Misiunea iniţială a Consiliului pentru Pace este de a contribui la reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar liderul de la Casa Albă a […]
18:00
Preşedintele CSM, despre „cererea” lui Nicușor Dan de a solicita informații pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor: Nicio dispoziţie legală nu dă dreptul preşedintelui României să solicite informaţii concrete dintr-un dosar # G4Media
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie" pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor, transmite Agerpres. Liviu Gheorghe Odagiu a susţinut, într-o conferinţă de presă, că nicio dispoziţie legală […]
18:00
Polițist de frontieră din Oradea, reținut pentru luare de mită / L-a dus pe un șofer bulgar cu autospeciala la bancomat ca să scoată banii # G4Media
Un polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a fost reținut, joi, sub acuzația de luare de mită, într-o anchetă declanşată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi ofiţerii DGA – Serviciul judeţean Bihor, relatează ebihoreanul.ro. Subofiţerul Cristian Ban este acuzat că toamna trecută, la data de 17 […]
17:50
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, transmite preşedintele Consiliului European # G4Media
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil" negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP, conform Agerpres. Planul american pentru a pune capăt războiul din Ucraina prevede o intrare a Kievului în UE din ianuarie 2027, un calendar în […]
17:50
Premierul Donald Tusk spune că Polonia poate plasa mine antipersonal la frontiera de est după renunţarea la Convenţia de la Ottawa # G4Media
Retragerea Poloniei din Convenţia de la Ottawa îi va permite să plaseze mine antipersonal de-a lungul frontierei sale de est în termen de 48 de ore dacă apare o ameninţare, a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, cu puţin timp înainte ca ieşirea din tratat să intre în vigoare, relatează agenția de știri Reuters, citată de […]
17:50
VIDEO Sorin Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027, așa cum prevede acordul coaliției: ”Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai e. Nimeni nu-i de neînlocuit, nici chiar Bolojan” # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a evitat să dea un răspuns ferm atunci când a fost întrebat într-un interviu la Digi24 dacă "se vede premier", așa cum prevede protocolul coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. "Uite că îmi dați încă o dată posibilitatea să răspund la ceea ce voiam să spun mai devreme. Apropo de stabilitate, cred că […]
17:30
Guvernul a aprobat finanţarea achiziţiei a 1.200 de ambulanţe / Valoarea proiectului depășește 183 de milioane de euro, bani din PNRR # G4Media
Guvernul a aprobat joi o hotărâre în baza căreia se urmăreşte achiziţia a 1.200 de ambulanţe, pentru modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, un proiect de peste 183 de milioane de euro, transmite Agerpres. Astfel, a fost aprobată, prin hotărâre, Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii pentru dotarea […]
17:20
Uniunea Europeană a inclus oficial Gardienii Revoluţiei din Iran pe lista organizaţiilor teroriste # G4Media
Uniunea Europeană a desemnat oficial joi Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) drept organizaţie teroristă, relatează agenția de știri DPA, citată de Agerpres. "IRGC va face de asemenea obiectul măsurilor restrictive în conformitate cu regimul de sancţiuni antiterorism al UE", indică un comunicat publicat joi de Consiliul UE. "Aceste măsuri includ îngheţarea fondurilor şi […]
17:20
ULTIMA ORĂ Noua programă școlară la limba și literatura română de clasa a IX-a a fost aprobată de Ministerul Educației, fără să facă publică forma finală # G4Media
Ministerul Educației a aprobat joi programa de limba și literatura română de clasa a IX-a, fără să facă publică forma finală. Într-un comunicat de presă Ministerul precizează că „programele vor fi publicate mai întâi în Monitorul Oficial și ulterior pe site-ul CNCE (Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare)". Amintim că Oana Fotache Dubălaru, coordonatoarea programei, […]
17:20
Pîslaru: Din 2017 nu s-au modificat salariile demnitarilor / Buzoianu: Unii funcţionari publici au peste salariul ministrului # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că din 2017 nu a mai avut nicio modificare, nicio indexare a salariilor demnitarilor, precizând că veniturile sale nu cuprind niciun stimulent şi nici spor de fonduri europene, transmite Agerpres. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, la rândul său, că în ministerul pe care îl […]
17:20
1.240 miliarde de dolari: deficitul comercial american a atins un nou record în 2025, în ciuda taxelor vamale impuse de Trump # G4Media
Deficitul comercial al Statelor Unite a atins 1.241 miliarde de dolari pe ansamblul anului 2025, cu 2,1% mai mult decât în anul precedent, atingând astfel un nou record, potrivit datelor publicate joi de Departamentul Comerțului, transmite BFM TV. Această deteriorare se explică printr-o creștere mai importantă a importurilor decât a exporturilor pe ansamblul anului, în […]
17:20
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Vulnerabilitate critică, descoperită la nivelul unor produse Honeywell pentru supraveghere video / Hackerii ar putea să acceseze neautorizat sistemul de supraveghere # G4Media
Mai multe produse Honeywell, destinate supravegherii video (CCTV), sunt afectate de o vulnerabilitate critică descoperită de către experţii în securitate cibernetică, potrivit unui comunicat de presă al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), transmite Agerpres. „CVE-2026-1670 este o vulnerabilitate critică cu scor CVSS v3.1 de 9.8 (CRITIC), confirmată şi de către U.S. Cybersecurity and Infrastructure […]
17:10
Președintele Nicușor Dan, introdus de Donald Trump drept ”premierul României” la Consiliul pentru Pace # G4Media
Președintele SUA Donald Trump a făcut o greșeală joi când l-a introdus pe președintele Nicușor Dan la deschiderea primei ședințe a Consiliului pentru Pace și l-a numit "Premierul Dan din România". Trump a vorbit apoi în termeni laudativi despre români, despre care a spus: "Oameni minunați, oamenii din România sunt fantastici. Mulți vin și lucrează […]
17:00
Ministrul Muncii solicită prefecturilor să se implice în controlarea dosarelor persoanelor cu handicap # G4Media
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin
17:00
Unanimitate în Consiliul Local: Contractul dintre Sectorul 1 și operatorul de salubrizare Romprest încetează la 30 iunie 2026 # G4Media
Consiliul Local al Sectorul 1 a votat în unanimitate, în ședința de joi, proiectul de hotărâre prin care Primarul Sectorului 1 este mandatat să informeze compania Romprest Service S.A., Consiliul Concurenței și ANRSC că, la data de 30 iunie 2026, Contractul de delegare a serviciului de salubrizare încetează prin ajungerea la termen. Potrivit administrației locale, […] © G4Media.ro.
17:00
Ministrul Finanțelor: Obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi, după decizia Curții Constituționale # G4Media
Obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi şi sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului, după decizia de miercuri a Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor speciale, a anunţat, joi, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres. „Fiecare pas […] © G4Media.ro.
16:50
Președintele Nicușor Dan participă joi la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace de la Washington, o inițiativă a președintelui SUA, Donald Trump. Administrația Prezidențială a postat fotografii în care șeful statului apare alături de președintele argentinian Javier Milei și de fostul premier britanic Tony Blair. Ședința Consiliului pentru Pace a fost deschisă de Donald Trump cu […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:40
Nepalul intenţionează să înăsprească condiţiile impuse alpiniştilor care vor să escaladeze Everestul, cel mai înalt vârf de pe Pământ # G4Media
Guvernul nepalez intenţionează să impună candidaţilor care vor să escaladeze Everestul, cel mai înalt vârf de pe Pământ (8.849 metri), să fi escaladat anterior un vârf nepalez de cel puţin 7.000 de metri altitudine, a anunţat joi Ministerul Turismului, citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. În fiecare sezon, Everestul atrage pe […] © G4Media.ro.
16:40
Șeful DSV Cluj, în scandalul ranch-ului în care sute de animale au fost lăsate să moară: La controale s-a constatat că animalele nu erau furajate corespunzător # G4Media
Autoritățile clujene s-au sesizat în urma apariției informațiilor privind existența a sute de cadavre la o cunoscută fermă de bizoni din județul Cluj, presupunându-se că animalele au fost lăsate să moară în mod intenționat. Conform primelor estimări oficiale, bilanțul dezastrului de la ferma din Recea Cristur arată că e vorba în total de peste două […] © G4Media.ro.
16:30
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, propune un proiect-pilot pentru comasarea comunelor mici: localitățile care fuzionează vor primi între 10 și 20 de milioane de lei pentru proiecte locale # G4Media
Alfred Simonis (PSD), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat joi că vrea să lanseze un proiect-pilot care să încurajeze comasarea comunelor care au bugete mici, insuficiente pentru dezvoltare. El a spus și care ar fi stimulentul pentru o astfel de decizie: comunele care fuzionează vor primi între 10 și 20 de milioane de lei pentru […] © G4Media.ro.
16:20
Ambasadorul Ucrainei: Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda noastră. Sperăm să fie în 2026 # G4Media
Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda Ucrainei, a declarat, joi, ambasadorul Ihor Prokopciuk, în cadrul unei conferinţe de presă. Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti speră ca această vizită să aibă loc anul acesta, transmite Agerpres. „Cei doi preşedinţi (Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski) au avut ocazia să se vadă în cadrul unor formate […] © G4Media.ro.
16:20
Profesoara Maria Manea: Este esențial să-i facem pe copii să înțeleagă la ce îi ajută să învețe. Eu am la școală copii care au citit biblioteci întregi, au un exercițiu de lectură incredibil # G4Media
Maria Manea, fost secretar de stat în Ministerul Educației și profesoară de Limba și literatura română la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, a declarat că „este esențial să îi facem pe copii să înțeleagă la ce îi ajută să învețe”, scrie Edupedu.ro. Aceasta a vorbit, pentru Prima News, despre importanța lecturii în viața elevilor, subliniind […] © G4Media.ro.
16:20
Autoritatea Vamală Română lansează luni sistemul naţional de gestionare uniformă a utilizatorilor şi de semnătură digitală „UUM&DS-RO”, care va înlocui sistemul central al Comisiei Europene # G4Media
Operatorii economici vor avea acces de luni, 23 februarie, la un nou sistem electronic dezvoltat la nivel naţional – Sistemul naţional de gestionare uniformă a utilizatorilor şi de semnătură digitală (UUM&DS – RO), care le va oferi un punct unic de acces pentru autentificare în vederea utilizării sistemelor vamale ale Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat […] © G4Media.ro.
16:20
Ferrari a impresionat în cursul zilei de joi pe circuitul de la Sakhir (și) grație aripii spate a monopostului SF-26. Invenția Scuderiei a captat rapid atenția: aripa este activă și capabilă de o rotație completă de 180 de grade, transmite F1 pe rețelele sociale. Ferrari uimește în testul din Bahrain: Inovația „imposibil” de copiat de […] © G4Media.ro.
16:10
Salariile îngheață în Educație în 2026, potrivit proiectului de HG care stabilește costul-standard per elev / Crește cu 69 de lei componenta pentru utilități și formare # G4Media
Costul-standard per elev pentru anul 2026 rămâne la fel ca cel de anul trecut, potrivit proiectului de hotărâre de guvern publicat de Ministerul Educației și Cercetării în transparență decizională. Este vorba despre o medie de 9.620 de lei. Există o creștere de 9,8%, similară cu inflația de anul trecut, pentru componenta de utilități-formare, scrie Edupedu.ro. Proiectele […] © G4Media.ro.
16:10
LIVE Președintele Nicușor Dan participă la Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă astăzi la Washington, începând cu ora 16.10, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Urmărește LIVE pe G4Media desfășurarea evenimentelor de la Washington: © G4Media.ro.
16:00
VIDEO FOTO 10 kilograme de drog de mare risc și 500 de grame cocaină, îngropate de traficanții de droguri la Pitești # G4Media
Polițiștii din Pitești au descoperit miercuri, 18 februarie, o cantitate impresionantă de droguri îngropate de traficanți. „Miercuri, 18 februarie 2026, în continuarea cercetărilor în cauza privind săvârșirea infracțiunii de de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, au fost găsite și ridicate alte 10 kilograme drog de mare risc sub formă de substanță […] © G4Media.ro.
15:50
Aston Martin are parte de încă un eveniment nefericit în cadrul testelor premergătoare sezonului 2026 din Formula 1. Joi, Fernando Alonso a rămas cu mașina pe circuit fără să poată continua turul cronometrat. Monopostul AMR26 a rămas brusc fără putere. Fernando Alonso, trădat de monopostul Aston Martin în Bahrain Dublu campion mondial (în 2005 și […] © G4Media.ro.
15:40
„Fără linii roșii”: Amenințările președintelui Trump de a anexa Groenlanda au dat naștere unui “Supergrup” la nivelul UE # G4Media
Amenințările președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au fost „momentul revelator” pentru cele șase mari economii ale Europei de a se uni și de a accelera reforma piețelor financiare, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, pentru Politico. Noul grup, denumit „E6” la Bruxelles, este un club exclusivist al celor șase mari […] © G4Media.ro.
15:40
Sute de pacienţi ai Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca sunt „trataţi cultural” într-un proiect pilot la nivel naţional / Vor beneficia de bilete gratuite pentru intrarea la expoziţiile sau spectacolele instituţiilor culturale implicate în proiect # G4Media
Peste 300 de pacienţi beneficiază de un proiect inedit lansat la Cluj şi care îşi propune să fie extins la nivel naţional intitulat „Prescripţie culturală pentru sănătate şi bunăstare”, prin care o serie de pacienţi din Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca vor beneficia de un tratament special, transmite Agerpres. Vicepreşedintele […] © G4Media.ro.
15:20
Regele Charles, după arestarea fratelui său Andrew în scandalul Epstein: Legea trebuie să-și urmeze cursul # G4Media
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a declarat joi că „legea trebuie să-și urmeze cursul” după arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, potrivit The Telegraph. Afirmând că acum trebuie să aibă loc „un proces complet, echitabil și corect” în conformitate cu legea, el a declarat că a aflat vestea arestării fratelui său cu „cea mai profundă […] © G4Media.ro.
15:10
Test de viteză a rețelei de internet: Una dintre noile funcții ce urmează să apară pe Windows 11 # G4Media
Microsoft lucrează la o serie de funcții noi pentru Windows 11, inclusiv un test de viteză a rețelei pe care îl poți accesa direct din bara de activități, anunță The Verge. Instrumentul este inclus într-un update distribuit către utilizatorii Windows 11 Insider din canalul Release Preview, permițându-ți să dai click dreapta pe pictograma rețelei din […] © G4Media.ro.
15:00
Publicația germană Der Spiegel scrie, citând surse ucrainene, că prima întâlnire la care ofițerii CIA au aflat despre planurile Kievului de a „face ceva” cu gazoductele rusești Nord Stream a avut loc în aprilie 2022, la scurt timp după începerea invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, relatează BBC. Sursele Der Spiegel susțin că reacția […] © G4Media.ro.
14:50
Preşedinta Comisiei Europene va efectua o vizită în Groenlanda în martie, în contextul crizei majore cu Statele Unite # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în Groenlanda în martie, a anunţat echipa sa joi, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Preşedinta von der Leyen va vizita regiunea Arctică, iar vizita va include şi Groenlanda. Vizita ar urma să aibă loc în martie, dar nu avem […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
14:40
Ungaria analizează oprirea exporturilor de electricitate şi gaze către Ucraina, dacă Kievul nu reia transporturile de petrol rusesc prin conducta Drujba # G4Media
Ungaria ia în considerare o întrerupere a exporturilor de energie electrică şi gaze către Ucraina, dacă Kievul nu reia transporturile de petrol rusesc către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat joi şeful cancelarului prim-ministrului, Gergely Gulyas, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării […] © G4Media.ro.
