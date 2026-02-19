Incident cumplit în Sectorul 5 al Capitalei! O femeie de doar 31 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 10

10:10

Denisa a fost dată dispărută în Belgia. Adolescenta a plecat de acasă pentru a merge la școală, însă nu a mai ajuns. De o săptămână, fata de 15 ani este căutată. Ultima dată a fost văzută în Germania, pe 10 februarie, însă de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Mama ei a făcut un apel disperat.