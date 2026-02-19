Incident cumplit în Sectorul 5 al Capitalei! O femeie de doar 31 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 10
SpyNews, 19 februarie 2026 20:50
O tragedie de proporții a șocat locuitorii din Sectorul 5 al Capitalei și nu numai! O tânără în vârstă de 31 de ani și-a găsit sfârșitul, după ce ar fi căzut de la etajul 10 al unui imobil.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
21:00
Scandal în casa Mireasa! Halima și Daniela și-au aruncat cuvinte dure: ”Ai venit aici să faci circ” # SpyNews
Halima și Daniela au avut parte de un nou scandal uriaș! Cele două concurente și-au împărțit replici dure în fața celorlalte persoane din casa Mireasa. Iată de unde a pornit conflictul dintre ele.
Acum 30 minute
20:50
Incident cumplit în Sectorul 5 al Capitalei! O femeie de doar 31 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 # SpyNews
O tragedie de proporții a șocat locuitorii din Sectorul 5 al Capitalei și nu numai! O tânără în vârstă de 31 de ani și-a găsit sfârșitul, după ce ar fi căzut de la etajul 10 al unui imobil.
Acum o oră
20:40
Dana Roba nu dă curs criticilor! Make-up artista și iubitul de culoare s-au afișat în ipostaze romantice # SpyNews
Dana Roba a luat decizia de a se împaca cu bărbatul pe care l-a dat afară din casă cu jandarmii. Make-up artista și iubitul de culoare au început totul de la zero și nu pleacă urechea la ceea ce spun "gurile rele". Cei doi își trăiesc povestea de dragoste în continuare.
20:20
Sebastian a recunoscut că își dorește o întâlnire cu Roxana. Concurentul a fost dezamăgit: ”Am luptat” # SpyNews
Sebastian și Roxana au avut parte de neînțelegeri, după ce concurentul a îmbrățișat-o pe Paula după task-ul cătușelor. Concurentul a declarat că a ajuns la concluzia că doar el își dorește anumite lucruri în cunoașterea cu Roxana.
Acum 2 ore
20:10
Ultimele fotografii ale fotbalistului de 16 ani de la Petrolul Ploiești! Mario Cofaru a fost spulberat de un tren # SpyNews
O tragedie fără margini a avut loc zilele trecute, după ce Mario Cofaru, un adolescent de doar 16 ani, a murit călcat de tren. Băiatul juca fotbal la Petrolul Ploiești, iar vestea cumplită a căzut precum un fulger peste familia și apropiații acestuia. Iată care au fost ultimele fotografii pe care le-a publicat în mediul online!
20:00
Lăsatul Secului este o zi importantă pentru creștinii ortodocși. Aceasta marchează începutul Postului Paștelui, cel mai dur din religia ortodoxă. Iată ce tradiții și obiceiuri au loc în această zi.
19:30
Iulianei Beregoi i-a ajuns cuțitul la os! Apelul disperat al cântăreței: "Nu vă cer decât să fiți umani" # SpyNews
Iuliana Beregoi consideră că a venit momentul să își expună și punctul ei de vedere, în scandalul în care a implicată. Cântăreață a oferit o primă reacție după ceva timp în care i-au fost aduse acuzații, iar acum a tras un semnal de alarmă către fanii ei.
19:20
Bătaie în plină stradă în București! Fratele lui Rareș Ion a fost implicat într-un scandal uriaș cu un vlogger celebru pe TikTok. Tensiunile dintre cei doi au fost filmate! Iată cum a început totul.
Acum 4 ore
19:00
Georgiana Lobonț, în ipostaze emoționante, alături de copiii săi! Regula care se respectă cu sfințenie în casa artistei # SpyNews
Georgiana Lobonț a publicat câteva imagini demne de pus în ramă, în care apare alături de fiul și fiica sa. Cântăreața și-a învățat copiii să fie credincioși încă de mici. Artista a stabilit o regulă în casa ei, de la care nimeni nu se abate.
18:40
Cum arată apartamentul din Milano al Larisei Udilă. Amenjarea este aproape gata: ”Visul începe să prindă viață” # SpyNews
Larisa Udilă își amenajează apartamentul din Milano! Locuința este aproape gata, iar influencerița este impresionată de felul în care arată totul. Larisa Udilă a împărtășit cu fanii câteva imagini!
18:30
Iustina Loghin de la Insula Iubirii se confruntă cu probleme în sarcină! Șatena nu se simte bine deloc: “Mă doare capul…” # SpyNews
Iustina Loghin și Cornel Luchian au anunțat de curând că așteaptă cel de-al doilea copil. Șatena care a făcut furori pe Insula Iubirii se confruntă, însă, cu stări de rău care nu-i dau deloc pace, de când e însărcinată.
18:00
Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan ”premierul României”. Ce a spus președintele american despre țara noastră # SpyNews
Situație controversată pentru România. Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan prim-ministrul țării noastre la Consiliul pentru Pace de la Washington. Președintele american a făcut, de asemenea, mai multe declarații despre români.
17:50
Imagini rare cu Theo Rose și sora ei! Artista i-a scris un mesaj emoționant Ralucăi Diaconu, de ziua ei de naștere # SpyNews
Este o zi specială pentru Theo Rose! Raluca Diaconu, sora artistei, își sărbătorește ziua de naștere, iar Theo Rose nu a lăsat evenimentul să treacă neobservat. Îndrăgita cântăreață a publicat câteva fotografii demne de pus în ramă, însoțite de o urare care te va emoționa profund.
17:20
Iuliana Beregoi, acuzată că a înscenat mesajul în care vorbește despre acuzații: ”Am auzit că pregătești un video” # SpyNews
Iuliana Beregoi a isterizat Internetul cu cel mai recent videoclip pe care l-a postat. Influencerița a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile grave de hărțuire și a susținut că nu a fost implicată. Înainte să posteze videoclipul, Olga Verbițchi a transmis un mesaj tranșant.
Acum 6 ore
17:10
Crima din Cenei a avut loc în urmă cu o lună! Apropiații lui Mario Berinde, răpuși de dorul adolescentului # SpyNews
A trecut deja o lună de la crima care a șocat întreaga țară! Pe data de 19 ianuarie 2026, familia unui adolescent din Cenei a încremenit, după ce a aflat că Mario Berinde a fost ucis cu sânge rece de proprii prieteni. Mesajul plin de durere scris de o apropiata a regretatului adolescent, la o lună de la moartea sa.
16:40
Oana Lis își sărbătorește soțul, care a împlinit 83 de ani. Vedeta i-a oferit lui Viorel Lis un cadou în avans, iar astăzi l-a surprins cu un alt dar. Iată cum și-a petrecut fostul edil al Capitalei ziua de naștere!
16:40
S-a împlinit 1 an de la moartea lui Andrei Perneș. Ce gest sfâșietor a făcut familia fostului concurent Mireasa # SpyNews
Zi extrem de grea în familia lui Andrei Perneș! Familia fostului concurent de la Mireasa a făcut un gest dureros în ziua în care se împlinește 1 an de când acesta și-a pierdut viața într-un accident rutier.
15:40
Interlopul Ghenosu a fost reținut de DIICOT. Numele lui apare într-un dosar de camătă și șantaj # SpyNews
Ghenosu a fost reținut astăzi de DIICOT. Numele lui apare într-un dosar de camătă și șantaj. Oamenii legii bănuiesc că interlopul ar fi liderul grupului infracțional. Florin Ghinea este acuzat că îi amenința cu moartea pe oamenii pe care îi împrumuta.
15:40
Regele Charles, prima reacție după ce fratele său mai mic a fost arestat. Andrew e anchetat într-un dosar legat de Jeffrey Epstein # SpyNews
Regele Charles a avut o primă reacție după ce prințul Andrew, fratele lui mai mic, a fost arestat astăzi, 19 februarie, și este anchetat într-un dosar legat de Jeffrey Epstein. Ce a transmis acesta.
15:30
Prima reacție a Iulianei Beregoi în scandalul momentului: „Sunt nevinovată. Nu am nicio legătură cu acel sicriu” # SpyNews
Iuliana Beregoi a oferit o primă reacție în scandalul momentului! Artista neagă acuzațiile, potrivit cărora ar fi avut o legătură cu sicriul care a ajuns la poarta Danielei Costețchi. Iată declarația integrală a vedetei!
Acum 8 ore
15:10
Cine e prezentatoarea TV care și-a cerut scuze pentru că a consumat alcool înainte de un live. Momentul a ajuns viral # SpyNews
O prezentatoare TV a ajuns în centrul atenției după ce și-a cerut scuze public pentru că a consumat alcool înainte de un live. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, acolo unde a stârnit controverse.
14:50
Imagini emoționante de la înmormântarea lui Gheorghe Chindriș, bărbatul ucis în propria casă. Oameni din toată țara l-au condus pe ultimul drum # SpyNews
Gheorghe Chindriș a fost condus, astăzi, 19 februarie, pe ultimul drum. Imaginile, direct din cimitir, sunt de-a dreptul emoționante. Oameni din toată țara au venit să își ia „adio” de la persoana care a construit primul și singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii. Victima a fost ucisă cu sânge rece cu ajutorul unui calorifer.
14:50
Ionuț Cercel, mesaj dureros, în ziua în care ar fi trebuit să își sărbătorească tatăl. Petrică Cercel ar fi împlinit 58 de ani # SpyNews
Zi tristă în familia lui Petrică Cercel. Astăzi, cântărețul de manele ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere. Copiii lui îi păstrează amintirea vie. Ionuț Cercel a scris un mesaj emoționant în memoria lui, în timp ce Florin Cercel i-a dedicat o melodie.
14:40
Cine e polițista de la IPJ Vrancea care a murit la 38 de ani. Elena Tudor Cernica era mama unui băiețel de 9 ani # SpyNews
Comunitatea din Vrancea este în doliu după moartea polițistei Elena Tudor Cernica, cadru al IPJ Vrancea, care s-a stins din viață la doar 38 de ani. Un băiețel de numai 9 ani a rămas fără mamă.
14:10
Mario Cofaru, un tânăr fotbalist, a murit la vârsta de 16 ani. Adolescentul și-a pierdut viața zilele trecut, într-un tragic accident feroviar, într‑o localitate din județul Prahova. Care a fost cauza morții și ce gest l-a costat viața.
14:10
Fostul iubit al Iulianei Beregoi are o nouă parteneră. Yny Sebi și-a asumat relația. Prima imagine cu cei doi # SpyNews
Fostul iubit al Iulianei Beregoi a apărut, de curând, alături de noua lui iubită. Yny Sebi și-a asumat relația. În timp ce unii s-au bucurat pentru el, alții l-au acuzat că a genera imaginea cu ajutorul inteligenței artificiale și că, în realitate, ar fi singur.
14:10
Gabriela Cristea a numit unul dintre motivele pentru care și-a achiziționat casă în Italia. Vedeta este fericită cu decizia ei # SpyNews
Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri inedite! Prezentatoarea TV a explicat care este unul dintre motivele pentru care ea și soțul său și-au cumpărat casă în Italia. Decizia de a face o astfel de achiziție i-a adus multă bucurie vedetei, lucru pe care nu îl ascunde sub nicio formă.
13:40
Cum a reacționat Bogdan de la Ploiești când a văzut-o pe Cristina Pucean pe scenă, cu alt bărbat: „A contactat-o...” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești continuă să vorbească despre Cristina Pucean, deși este cu Vanessa, cu care a început să se afișeze tot mai des. Urmăritorii lui cred că îi duce dorul dansatoarei. Bruneta a apărut pe scenă, zilele trecute, alături de Azis, un cântăreț celebru din Bulgaria.
13:40
Bianca Drăgușanu dă de pământ cu Monica Tatoiu după acuzațiile afaceristei! A tras inclusiv apa la toaletă # SpyNews
Bianca Drăgușanu dă de pământ cu Monica Tatoiu! Creatoarea de modă a fost scoasă din pepeni de afirmațiile pe care le-a făcut femeia de afaceri. Astfel, vedeta a avut un mesaj clar pentru profesoara de matematică. Iată ce i-a transmis!
13:30
Fratele regelui Charles, arestat în Marea Britanie, de ziua lui de naștere. Fostul prinț Andrew e vizat într-un dosar legat de Jeffrey Epstein # SpyNews
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat de poliţia britanică sub suspiciunea că ar fi divulgat informații confidențiale infractorului sexual Jeffrey Epstein, în perioada în care deținea o funcție publică, cea de reprezentant special pentru Comerț, scrie presa internațională. Fratele mai mic al regelui Charles a fost reținut chiar de ziua sa.
Acum 12 ore
13:10
Cadoul pe care Minodora l-a primit de la soțul ei și nu i-a plăcut absolut deloc. A vrut să o impresioneze, dar a gafat # SpyNews
Minodora și soțul ei sunt împreună de mulți ani și au o căsnicie frumoasă. Cântăreața spune, totuși, că nu mereu i-au plăcut darurile pe care le-a primit de la el. Pe unul dintre ele l-a și dat altcuiva, tocmai din acest motiv.
13:00
De necrezut! O influenceriță ar fi pierdut 140.000 de urmăritori după ce i-a picat filtrul de frumusețe de pe față # SpyNews
Un clip de doar câteva secunde a făcut înconjurul internetului și a stârnit un val uriaș de reacții. O influenceriță ar fi rămas fără aproximativ 140.000 de urmăritori după ce, în timpul unui live, filtrul de înfrumusețare pe care îl folosea s-a dezactivat pentru câteva momente, lăsând la vedere imaginea ei naturală.
13:00
Maria și Oase eliminați din competiția Power Couple, la finalul unei ediții, lider detașat de audiență! # SpyNews
Aseară s-a tras linie la Power Couple – după șapte săptămâni, doar patru echipe continuă drumul spre marea finală și spre premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro. Luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, povestea ajunge la final! O singură pereche va ridica trofeul deasupra capului și va învinge în finala sezonului 3!
12:50
Radu Mazăre Jr. și-a luat fanii prin surprindere după ce și-a prezentat iubita pe care a creat-o complet complet cu ajutorul inteligenței artificiale. Clipul video făcut public de fiul lui Radu Mazăre a stârnit rapid comentarii. Ce detaliu a atras atenția.
12:30
Influencerița care o acuză pe familia Iulianei Beregoi că a terorizat-o a fost prezentă la ziua de naștere a cântăreței. Imaginile care răstoarnă tot ce se știa # SpyNews
O influenceriță a acuzat-o pe familia Iulianei Beregoi că a terorizat-o. S-ar fi trezit cu un capac de sicriu la poarta casei părinților ei, anul trecut. Episodul ar fi avut loc în luna mai, iar în luna iulie a fost prezentă la ziua de naștere a cântăreței.
12:20
Tiktokeriță româncă celebră, însărcinată pentru a treia oară! În urmă cu mai bine de un an a fost dezamăgită că urma să aibă un băiețel # SpyNews
Veste mare în lumea tiktokerilor! O influenceriță celebră din România urmează să devină mămică pentru a treia oară, iar acest lucru se întâmplă la aproximativ doi ani de când imaginile cu ea de la gender reveal au făcut înconjurul Internetului. La acea vreme, tânăra era dezamăgită că urma să aibă un băiețel. Iată, totuși, ce anunț a făcut acum!
11:50
Iulia Vântur, alături de Salman Khan, după ce tatăl lui a ajuns de urgență la spital. Care este starea lui Salim Khan # SpyNews
Tatăl lui Salman Khan a ajuns zilele trecute de urgență la spital, în urma unei hemoragii cerebrale minime. Medicii au decis să îl interneze, iar mai apoi ar fi fost dus la Terapie Intensivă. Salman Khan a fost văzut la spitalul unde este tatăl lui, acolo unde a mers și Iulia Vântur.
11:40
Intrarea Soarelui în zodia Pești marchează începutul unei perioade pline de emoție, intuiție și reflecție pentru toate zodiile. Energia Peștilor aduce creativitate, sensibilitate și dorința de a rezolva situații mai vechi, dar poate intensifica și stările emoționale. Cum va fi pentru fiecare zodie în parte următoarea perioadă.
11:40
Unde se va filma noul sezon Asia Express. Producătorii emisiunii au surprins și de această dată # SpyNews
Atenție, fani înfocați ai emisiunii Asia Express! Ochii mari și atenție la acest articol, deoarece avem informații noi, cu privire la noul sezon al unuia dintre cele mai iubite show-uri de televiziune din România. Dacă vă întrebați unde se va filma competiția, ei bine, nu trebuie să mai așteptați. Avem răspunsul după care tânjiți!
11:20
De ce nu a putut Larisa Uță să urmărească ultimele imagini cu ea din Survivor. Antrenoarea de fitness a izbucnit în lacrimi # SpyNews
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor în urma duelului cu Cristian Boureanu. Fosta concurentă nu a putut urmări ultimele imagini cu ea din cadrul emisiunii și s-a emoționat. Antrenoarea de fitness a vorbit și despre ce consideră că a fost cel mai greu în junglă.
11:10
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit # SpyNews
Dana Badea a recunoscut adevărul! Fosta ispită de la Insula Iubirii a mărturisit cine a fost bărbatul vieții ei. Totul, într-o discuție publică cu Alin, intitulat și „Regele TikTok-ului”. Iată cum a reacționat influencerul, când a auzit numele lui Costel Biju, rostit de fosta sa iubită!
11:00
Raed Arafat și-a cerut scuze după ce a trezit românii cu mesajul RO-Alert trimis la 4 dimineața. Ce a declarat șeful DSU # SpyNews
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și-a cerut scuze public după ce mesajul RO-Alert transmis la ora 4 dimineața i-a trezit pe mulți români din somn. Alerta, trimisă în toiul nopții, a stârnit numeroase reacții și nemulțumiri.
10:50
După ninsoarea care a paralizat Capitala, meteorologii anunță ger năpraznic în România: "Cel mai sever episod" # SpyNews
După ninsoarea abundentă care a dat peste cap traficul din Capitală, meteorologii vin cu un nou avertisment: urmează un val de ger puternic în toată România. Potrivit șefei Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, temperaturile vor scădea semnificativ în zilele următoare, iar frigul se va resimți mai ales în acest sfârșit de săptămână.
10:40
Cum îl numește Vanessa pe Bogdan de la Ploiești! Manelistul a dat-o de gol pe șatenă: „Mă doare...” # SpyNews
Bogdan de la Ploeiști a dat-o de gol pe Vanessa! Manelistul a spus întregii țări cum îl numește femeia cu care, în prezent, formează un cuplu. Fanii au reacționat rapid la postarea artistului lor preferat, iar reacțiile nu au fost deloc puține la număr. Iată mai multe detalii!
10:40
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula iubirii se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Blondina a anunțat că este însărcinată zilele trecute, atunci când a apărut pentru prima dată alături de iubitul ei.
10:10
Mama Denisei, românca de 15 ani dată dispărută în Belgia, la un pas de a ceda. Femeia a făcut apel disperat, în lacrimi # SpyNews
Denisa a fost dată dispărută în Belgia. Adolescenta a plecat de acasă pentru a merge la școală, însă nu a mai ajuns. De o săptămână, fata de 15 ani este căutată. Ultima dată a fost văzută în Germania, pe 10 februarie, însă de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Mama ei a făcut un apel disperat.
10:00
Denise Rifai a emoționat mii de oameni! Mesajul profund transmis de prezentatoarea TV la început de Ramadan # SpyNews
Denise Rifai a transmis un mesaj plin de emoție, chiar la început de Ramadan! Prezentatoarea TV a emoționat tot Internetul cu cuvintele ei profunde. Aceasta a vorbit pe scurt despre cât de frumoasă este perioada în care creștinii, aparținând oricărei religii, țin post. Iată cuvintele transmise de frumoasa jurnalistă!
09:40
Oase și Maria Pitică, prima reacție după eliminarea de la Power Couple! Ce au transmis înainte de ultima săptămână a competiției # SpyNews
Maria Pitică și Oase au oferit o primă reacție, la cald, după eliminarea de la Power Couple. Cei doi foști concurenți au părăsit competiția chiar înainte de ultima săptămână și, odată difuzate imaginile cu plecarea lor, internauții au luat foc! Tinerii aveau foarte mulți susținători, însă, din păcate pentru ei, parcursul preferaților lor în Malta s-a încheiat miercuri seara.
09:40
Călin Donca, mesaj pentru Dorian Popa. Afaceristul și vloggerul se întâlnesc la tribunal pe 10 martie # SpyNews
Călin Donca și Dorian Popa au fost protagoniștii unui scandal în urmă cu trei ani, atunci când au făcut acuzații grave unul la adresa celuilalt. Cei doi se vor întâlni la tribunal pe 10 martie, după ce afaceristul l-a dat în judecată.
09:30
Suma colosală pe care o femeie a plătit-o pentru a sta 15 minute lângă actorul turc Burak. Chiar nu s-a uitat la bani # SpyNews
O femeie a plătit suma colosală de 3,7 milioane de lire turcești pentru a petrece 15 minute lângă celebrul actor turc Burak, starul care a cucerit publicul prin rolurile sale din serialele de succes.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.