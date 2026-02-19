SUA: Administraţia Trump extinde prerogativele ICE de a reţine refugiaţi

13:20

Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind […] The post Ministerul Dezvoltării a proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție; În administrația publică locală – reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate; O disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10% a posturilor ocupate appeared first on Financial Intelligence.