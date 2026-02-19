Deputatul brailean Vasilică Priceputu îl somează public pe premierul Ilie Bolojan să clarifice poziția României privind acordul UE–Mercosur

Financial Intelligence, 19 februarie 2026 09:20

Deputatul Vasilică Priceputu a adresat o solicitare oficială prim-ministrului Ilie Bolojan, prin care a cerut clarificări privind fundamentarea […]

• • •

Acum 30 minute
09:40
Andreea-Dana Popescu, PPC Blue România: "Pentru finalul acestui an, obiectivul nostru este să ajungem la aproape 2000 de puncte de încărcare"; "Investițiile PPC blue din acest an sunt estimate la peste 15 milioane euro"
"Vedem dezvoltarea PPC blue ca parte integrantă a tranziției energetice din România și din regiunea Europei de Sud-Est" […]
Acum o oră
09:20
SUA: Administraţia Trump extinde prerogativele ICE de a reţine refugiaţi
Administraţia Trump a oferit ofiţerilor de imigraţie prerogative mai ample pentru a-i reţine pe refugiaţii legali care aşteaptă […]
09:20
Deputatul brailean Vasilică Priceputu îl somează public pe premierul Ilie Bolojan să clarifice poziția României privind acordul UE–Mercosur
Deputatul Vasilică Priceputu a adresat o solicitare oficială prim-ministrului Ilie Bolojan, prin care a cerut clarificări privind fundamentarea […]
09:10
Franklin Templeton își dorește un nou mandat de 4 ani la cârma FP: "Considerăm că suntem în cea mai bună poziție pentru a continua să generam valoare pentru toți acționarii Fondului"
"România rămâne o destinație investițională atractivă, cu un potențial semnificativ de creștere. Pentru a valorifica acest potențial, este […]
Acum 2 ore
08:40
Profitul net preliminar al Grupului BVB în anul 2025 atinge valoarea de 9 milioane lei
Profitul net preliminar al Grupului BVB în anul 2025 atinge valoarea de 9 milioane lei, în scădere cu […]
08:30
Producția industrială, scădere de -0,9% în anul 2025
de Dan Pălăngean Potrivit INS, producția industrială a scăzut în decembrie 2025 față de luna anterioară cu -10,1% […]
08:10
Precizări Lion Capital: Tranzacția prin care Lion Capital dobândit un pachet de peste 5% din Electromontaj s-a realizat cu respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile la momentul efectuării acesteia
Tranzacția prin care Lion Capital dobândit un pachet de peste 5% din Electromontaj s-a realizat cu respectarea prevederilor […]
08:00
Optimism prudent cu privire la Coridorul Vertical după discuțiile de la Atena (presa greacă)
Optimismul prudent a urmat întâlnirilor de la Atena între Klaus-Dieter Borchardt, trimisul special al Comisiei Europene pentru Coridorul […]
Acum 4 ore
07:50
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală – CNN
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deși președintele Donald Trump nu a luat […]
07:50
Trump va prezida prima reuniune a Consiliului pentru Pace, în condițiile în care multe întrebări privind Gaza rămân fără răspuns
Consiliul pentru Pace al lui Trump exclude reprezentanții palestinieni 5 miliarde de dolari strânși pentru fondul de reconstrucție […]
07:40
Grindeanu, despre relaţia cu Bolojan: Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că are o relaţie instituţională cu premierul Ilie Bolojan, adăugând că […]
07:30
Trump vrea să susţină producţia de glifosat în Statele Unite
Preşedintele american Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv care vizează sprijinirea producţiei de glifosat în Statele […]
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul pentru Pace de la Washington
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la Washington, la Consiliul pentru Pace, o iniţiativă a preşedintelui Statelor Unite ale […]
07:30
Coreea de Nord dezvăluie un lansator de rachete capabil să tragă focoase nucleare
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat prezentarea oficială a unui uriaş lansator multiplu de rachete capabil să […]
07:30
Rubio vizitează Israelul pe 28 februarie, în pline tensiuni cu Iranul
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio va călători în Israel pe 28 februarie, în pline tensiuni cu Iranul, a […]
07:30
Grindeanu: Profilul şefilor de servicii secrete – să ştie arhitectura statului român foarte bine
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nu-şi doreşte ca viitorii directori SRI şi SIE să transforme […]
Acum 12 ore
01:30
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul instalaţiilor militare
Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice vehiculelor fabricate în China să intre în […]
18 februarie 2026
22:10
BRD introduce yuanul chinezesc (CNY) în oferta sa de valute tranzacționabile
BRD Groupe Société Générale extinde portofoliul de valute disponibile pentru tranzacționare prin introducerea yuanului chinezesc (CNY). Această nouă […]
22:10
Cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în 2025, în creștere cu 2,9%
În 2025, cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în creștere […]
22:10
Google va uni India şi SUA cu o reţea de cabluri submarine pentru accelerarea Inteligenţei Artificiale
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a anunţat miercuri lansarea "Iniţiativei de Conectare India-America", un proiect de infrastructură […]
22:00
România se mobilizează pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe cele mai periculoase drumuri din UE (The Guardian)
Mașinile sunt principala cauză de deces în rândul copiilor și tinerilor adulți din întreaga lume, însă eforturile de […]
Acum 24 ore
19:30
Bolojan: În două-trei săptămâni vom afla dacă am pierdut fondurile aferente jalonului privind pensiile magistraţilor
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că imediat ce proiectul privind pensiile magistraţilor va deveni lege, prin promulgare […]
19:30
Reuters: Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos au cele mai mari şanse să conducă BCE
Foştii guvernatori ai băncilor centrale din Ţările de Jos şi Spania, Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos, […]
19:30
Ungaria a sistat livrările de motorină către #Ucraina, ca represalii după blocarea conductei petroliere Drujba
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin […]
19:30
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul instalaţiilor militare
Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice vehiculelor fabricate în China să intre în […]
19:30
Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă
Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă, el declarând că, în condiţiile în care avem […]
19:10
Dragoș Preda: Coridorul VIII trebuie conceput ca o axă strategică integrată de conectivitate – fizică, digitală, energetică și de securitate
Coridorul paneuropean VIII trebuie conceput ca o axă integrată de conectivitate – fizică, digitală, energetică și de securitate, […]
18:50
Asociația Administratorilor de Fonduri propune ca fondurile private de pensii să poată investi și în companii din domeniul apărării cotate la bursă, o reformă de  importanță națională prin care securitatea României și randamentul pensiilor private pot "trage" în aceeași direcție
Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) inițiază o propunere de modificare legislativă prin care fondurile de pensii […]
18:50
Franklin Templeton recomandă acționarilor să-l voteze pentru un nou mandat de administrator al Fondului Proprietatea, pentru patru ani
Franklin Templeton recomandă acționarilor să-l voteze pentru un nou mandat de administrator al Fondului Proprietatea, pentru patru ani, […]
18:00
Apropiații lui Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, au raportat noi vânzări de acțiuni FP
Apropiații lui Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, au raportat noi vânzări de acțiuni FP, a […]
17:20
Austria vrea să-şi reducă dependenţa de importurile de GNL americane şi se uită spre România şi Africa
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să […]
17:20
SCOR creează peste 300 de locuri de muncă în domeniile Tech & Data, Finance și operațiuni de reasigurare în București
Compania globală SCOR, unul dintre liderii mondiali în reasigurări, inaugurează oficial noul birou SCOR București și anunță angajarea […]
17:10
UniCredit Bank România a structurat un împrumut sindicalizat de 150 milioane euro pentru un jucător de pe piaţa imobiliară
UniCredit Bank România, acţionând ca unic coordonator şi aranjor împreună cu Alpha Bank Grecia, a structurat un împrumut […]
17:10
Roxana BOJARIU, ANM: Recordurile climatice au fost impresionante, în ultimii trei ani
Noi, cei din comunitatea științifică, vedem, în general, Pactul verde european, din care face parte și pachetul  Omnibus […]
16:20
Guvernatorul BNR: Dobânzile în piaţă au scăzut fără să se deprecieze leul
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, declară că există un exces de lichiditate care este sterilizat […]
16:20
CSM: Creșterea vârstei de pensionare va genera plecări din sistemul judiciar; CCR: Proiectul privind reforma pensiilor magistraților asigură o trecere graduală la noile condiții de vechime și de vârstă
Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţ
16:10
Comisia Europeană sprijină regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina Financial Intelligence
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care […] The post Comisia Europeană sprijină regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Isărescu, întrebat ce poate face România după ce datoria publică a depăşit 60% din PIB: Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri ale strategiei de management al datoriei externe Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri […] The post Isărescu, întrebat ce poate face România după ce datoria publică a depăşit 60% din PIB: Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri ale strategiei de management al datoriei externe appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Isărescu: Avem un acord aproape permanent cu FMI, e un acord de politici; ei sugerau o corecţie fiscală având în centru nu majorarea TVA, ci un impozit progresiv Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că România are un acord aproape permanent cu Fondul […] The post Isărescu: Avem un acord aproape permanent cu FMI, e un acord de politici; ei sugerau o corecţie fiscală având în centru nu majorarea TVA, ci un impozit progresiv appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Isărescu: Intrarea în OCDE – cel mai important program de reformă al acestei ţări Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, consideră că intrarea în OCDE reprezintă cel mai important program […] The post Isărescu: Intrarea în OCDE – cel mai important program de reformă al acestei ţări appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Isărescu:Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, eventual pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că nu susţine o creştere economică bazată pe […] The post Isărescu:Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, eventual pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin appeared first on Financial Intelligence.
16:00
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu Financial Intelligence
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care […] The post BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Distrigaz Sud Reţele a investit 558 de milioane de lei în reţeaua de distribuţie, în 2025 Financial Intelligence
Distrigaz Sud Reţele a investit, în 2025, în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, suma de 558 milioane […] The post Distrigaz Sud Reţele a investit 558 de milioane de lei în reţeaua de distribuţie, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
15:50
TPAO din Turcia va efectua împreună cu Shell activităţi de explorare în zona maritimă a Bulgariei Financial Intelligence
Compania naţională petrolieră TPAO din Turcia a semnat un acord de parteneriat cu Shell pentru a efectua împreună […] The post TPAO din Turcia va efectua împreună cu Shell activităţi de explorare în zona maritimă a Bulgariei appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Eric Trump, fiul preşedintelui SUA, investeşte într-un producător israelian de drone cu contracte cu Pentagonul Financial Intelligence
Eric Trump, fiul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, va investi într-o fuziune evaluată la 1,5 miliarde de dolari […] The post Eric Trump, fiul preşedintelui SUA, investeşte într-un producător israelian de drone cu contracte cu Pentagonul appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Isărescu: Discuţii despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcţionează Financial Intelligence
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă […] The post Isărescu: Discuţii despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcţionează appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, bineînţeles că vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frână, bineînţeles că aduci […] The post Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, bineînţeles că vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Ministerul Dezvoltării a proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție; În administrația publică locală – reducere cu 30%  din totalul posturilor aprobate; O disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10% a posturilor ocupate Financial Intelligence
Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind […] The post Ministerul Dezvoltării a proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție; În administrația publică locală – reducere cu 30%  din totalul posturilor aprobate; O disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10% a posturilor ocupate appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Negocierile trilaterale de la Geneva sunt “dificile”, afirmă Zelenski Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că negocierile de la Geneva dintre Rusia şi Ucraina, mediate de […] The post Negocierile trilaterale de la Geneva sunt “dificile”, afirmă Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
12:40
CCR a decis: Pensiile magistraţilor pot fi tăiate Financial Intelligence
Pensiile magistraţilor pot fi tăiate, au decis în această dimineaţă judecătorii CCR. Curtea Constituțională a României a respins […] The post CCR a decis: Pensiile magistraţilor pot fi tăiate appeared first on Financial Intelligence.
