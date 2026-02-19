Cătălin Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi

15:50

Aseară s-a tras linie la Power Couple – după șapte săptămâni, doar patru echipe continuă drumul spre marea finală și spre premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro. Luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, povestea ajunge la final! O singură pereche va ridica trofeul deasupra capului și va învinge în finala sezonului 3!