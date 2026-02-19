UE intenționează să cheltuiască mai mult pe zborurile private ale oficialilor de top: „Ar trebui să înceapă prin a da exemplu”
Digi24.ro, 19 februarie 2026 23:40
UE intenționează să cheltuiască până la 16 milioane de euro în următorii patru ani pentru a transporta cu avionul privat înalții săi funcționari, potrivit unui document de licitație. Aceasta reprezintă o creștere de 3 milioane de euro față de perioada precedentă de patru ani și este cu 50% mai mare decât perioada anterioară, care s-a încheiat în 2021, notează Politico.
• • •
Acum 30 minute
23:50
UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina # Digi24.ro
Un document intern al UE distribuit de Kaja Kallas solicită interzicerea desfășurării de trupe ruse în Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria (Moldova) ca parte a oricărui acord global privind Ucraina, scrie Kyiv Post.
23:50
Scandal între Emmanuel Macron și Giorgia Meloni după crima de la Lyon: „Să-și vadă fiecare de treaba lui” # Digi24.ro
Relațiile dintre Franța și Italia s-au tensionat după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon. Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că moartea tânărului reprezintă „o rană pentru întreaga Europă”, iar reacția sa a fost criticată de președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a sugerat că Meloni se amestecă în afacerile interne ale Franței și a transmis că „dacă fiecare și-ar vedea de treaba lui, lucrurile ar merge foarte bine”, declanșând un schimb dur de replici între cei doi.
Acum o oră
23:40
Iranul își apără programul nuclear după avertismentul SUA. Washingtonul invocă „multe motive” pentru un atac # Digi24.ro
Tensiunile dintre Statele Unite şi Iran se intensifică pe fondul negocierilor dificile privind programul nuclear al Teheranului. După ce Washingtonul a transmis că are „multe motive” pentru a lansa un atac împotriva Republicii islamice, autorităţile iraniene şi-au apărat public „dreptul” la îmbogăţirea uraniului, susţinând că programul nuclear se desfăşoară în conformitate cu regulile Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice. Declaraţiile vin în contextul reluării discuţiilor indirecte dintre cele două părţi, la Geneva, şi al unei consolidări a prezenţei militare americane în Golful Persic, ceea ce alimentează temerile privind o posibilă escaladare militară în regiune, relatează AFP și News.ro.
23:40
Acum 2 ore
23:10
„Un lucru foarte trist”. Donald Trump a vorbit despre arestarea fostului prinț Andrew, în urma dezvăluirilor din dosarele Epstein # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat, joi seara, la arestarea fostului prinț Andrew Mountbatten-Windsor, în urma dezvăluirilor din dosarele Epstein. Fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese săltat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice. „Este un lucru foarte trist” a fost remarca președintelui SUA după acțiunea poliției față de fostul prinț, relatează BBC.
22:50
Întâlnire la Departamentul de Justiţie: Cătălin Predoiu, discuţii cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit joi, la sediul Departamentului de Justiţie din Washington, cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi, ocazie cu care cei doi oficiali au evidenţiat cooperarea dintre structurile MAI şi agenţiile de aplicare a legii din Statele Unite.
22:30
Violența sexuală ca armă de război: femei din Ucraina acuză abuzuri comise de soldați ruși. Mărturii cutremurătoare la Berlinale # Digi24.ro
Șapte femei din Ucraina, care au supraviețuit detenției rusești, torturii și agresiunilor sexuale, și-au spus povestea la Berlinale, Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din lume. Mărturiile lor sunt reunite în documentarul „Traces”, prezentat în cadrul festivalului, film care aduce în prim-plan acuzații de crime de război și susține că violența sexuală a fost folosită ca armă în conflictul din Ucraina.
22:30
Atac dur de la Paris: Comisia Europeană, pusă la zid pentru apropierea de Trump. „O greșeală majoră” # Digi24.ro
Comisia Europeană „nu ar fi trebuit niciodată” să asiste la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înfiinţat de preşedintele american Donald Trump, a scris joi pe X ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP.
22:30
JO 2026 Milano Cortina. Julia Sauter, reprezentanta României la patinaj artistic, a reuşit cea mai bună performanţă a carierei sale # Digi24.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale.
22:20
U2, Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat împreună videoclipul piesei „Yours Eternally” # Digi24.ro
Trupa rock U2, cantautorul britanic Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat videoclipul noii lor piese „Yours Eternally”. Piesa face parte din noul EP al trupei U2, Days Of Ash.
Acum 4 ore
22:10
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest. Imagini cu fratele regelui Charles părăsind secția de poliție # Digi24.ro
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese arestat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC. El va fi judecat în libertate. Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au dezvăluit că acesta i-a dat documente comerciale confidențiale finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale.
22:00
Belarus voia să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, dar nu a obținut vize pentru SUA: „Se pune o întrebare validă” # Digi24.ro
Belarus, un aliat apropiat al Rusiei rareori invitat la întâlniri internaționale, a anunțat, joi, că intenționa să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, la Washington, dar nu a reușit să obțină vizele necesare, informează Reuters.
22:00
Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an (Reuters) # Digi24.ro
Şefii serviciilor secrete europene sunt pesimişti cu privire la şansele de a se ajunge la un acord în acest an pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în ciuda afirmaţiilor lui Donald Trump că negocierile mediate de SUA au adus perspectiva unui acord „destul de aproape”, scrie Reuters.
21:50
Nicușor Dan: „Avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei” # Digi24.ro
Aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care s-a desfășurat joi, 19 februarie, președintele Nicușor Dan a acordat în exclusivitate un interviu lui Lucian Mîndruță pentru Digi24. Șeful statului a explicat că statutul de observator în cadrul inițiativei președintelui american Donald Trump este foarte bun pentru țara noastră.
21:50
Donald Trump a prelungit cu încă un an unele sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei. Ele fuseseră inițial luate de președintele Obama # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit oficial cu încă un an sancțiunile împotriva Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei.
21:30
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul trecut”. Ce spune despre imaginea României în SUA # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat, după ce a fost întrebat de presă, la faptul că președintele SUA, Donald Trump l-a numit „prim-ministru”, greșind funcția pe care o îndeplinește de fapt în statul român. Dan a spus râzând că nu este timpul trecut. Totodată, predintele a explicat că imaginea României în ochii administrației Trump este total diferită față de cea proiectată de discursul lui JD Vance din 2025, de la Conferința de Securitate de la Munchen, grație eforturilor diplomatice.
21:20
Țara europeană care ia în considerare să-şi mărească armata cu peste 100.000 de militari # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Italia ia în considerare creşterea personalului său militar cu peste 60% în următorii 18 ani, la un cost estimat de circa 6 miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters.
21:20
Nicușor Dan, despre decizia CCR cu privire la pensiile magistraților: Judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății # Digi24.ro
Niculor Dan a comnentat de la Washington decizia CCR cu privire la pensiile magistraților.
21:20
Presiune din Est: Polonia le cere marilor puteri din Vest să investească mai mult în armament. Mesaj pentru trei țări europene # Digi24.ro
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să îşi suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacităţile UE şi NATO, într-un interviu acordat AFP joi.
21:10
Netanyahu amenință Iranul cu o ripostă „de neimaginat” în cazul unui atac. Trump avertizează că urmează „lucruri rele” # Digi24.ro
Tensiunile dintre Israel și Iran se amplifică pe fondul presiunilor tot mai puternice venite din partea Statelor Unite. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Teheranul va avea parte de o ripostă „de neimaginat” dacă va ataca Israelul, în timp ce președintele american Donald Trump a transmis că Iranul are la dispoziție 10 zile pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear, relatează AFP și News.ro.
21:00
De ce a ales Nicușor Dan să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace și nu a mers la Davos sau la Munchen # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la Washington, de ce a ales să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump și nu a mers și la Forumul Economic Mondial de la Davos sau la Conferința de Securitate de la Munchen. Șeful statului a explicat că este „o inițiativă a partenerului nostru strategic” și că este importantă aprofundarea relației cu SUA.
20:40
Doctori în silvicultură, angajaţi de zeci de ani în Romsilva, pe funcţii de conducere, un inginer în domeniu cu experienţă în economia privată, dar şi un cadru didactic universitar se numără printre cei opt candidaţi pentru funcţia de director al Regiei Naţionale Romsilva. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că decizia va fi luată de Consiliul de Administraţie al Romsilva, care are o responsabilitate uriaşă: „să aleagă un adevărat profesionist care să reformeze Romsilva”.
20:30
O femeie de 31 de ani a murit, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5 # Digi24.ro
O femeie de 31 de ani a murit, joi seară, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Înainte incidentului, ea se afla pe pervazul unei terase şi manifesta un comportament agitat. Poliţia încearcă să stabilească ce s-a întâmplat.
20:30
Nicușor Dan susține o conferință de presă după prima întrunire a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan susține joi, 19 februarie, o conferință de presă după participarea la prima întrunire a Consiliului pentru Pace. În cadrul evenimentului, șeful statului a susținut un scurt discurs în care i-a mulțumit liderului american Donald Trump pentru organizarea întrevederii, dar și pentru implicarea sa în planul de pace din Gaza.
20:20
Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza. Trump: „Fiecare dolar cheltuit este o investiţie în stabilitate” # Digi24.ro
Cinci ţări au angajat deja trupe pentru forţa internaţională care urmează să fie dislocată în Gaza, ca parte a acordului de încetare a focului în 20 de puncte negociat de SUA, a anunţat joi comandantul forţei, la prima reuniune a Consiliului de Pace.
20:20
Italia ar putea interzice consumul de carne de cal, tradițional în unele zone: „Suntem în secolul XXI. Prietenii nu trebuie mâncați” # Digi24.ro
Italia ar putea interzice în curând carnea de cal, ca parte a unei legi care ar defini cabalinele, inclusiv caii, măgarii și catârii, drept animale de companie, ceea ce ar face ilegală uciderea lor, potrivit The Guardian.
20:20
Şofer fără permis şi băut nu a oprit la controlul din trafic pentru că nu avea RCA și ITP. În urmărire a lovit autospeciala poliţiei # Digi24.ro
Un bărbat de 47 de ani din comuna Vaideeni a fost reţinut de poliţişti după ce s-a urcat fără permis şi băut la volanul unui autoturism şi a lovit autospeciala unui echipaj de poliţie, care încerca să-l oprească după ce a fugit de un control în trafic.
Acum 6 ore
19:50
Concentrarea de nave și avioane de luptă ale SUA în Orientul Mijlociu pregătește terenul pentru un război cu Iranul. Scenarii posibile # Digi24.ro
Statele Unite au trimis 13 nave de război și o flotă numeroasă de avioane în Orientul Mijlociu, iar un al doilea portavion se află în drum spre această regiune, pregătind terenul pentru o potențială confruntare militară cu Iranul, la mai puțin de un an după ce președintele Donald Trump a ordonat atacuri asupra instalațiilor nucleare ale acestei țări, arată France24.
19:40
Scandal live pe net: fratele tânărului care a murit după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, bătut pe stradă. Anchetă a Poliției # Digi24.ro
Fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis „Maru”, a fost agresat, joi, pe o stradă din Bucureşti. El ar fi fost contactat de un bărbat de 33 de ani, cetăţean străin, pentru a fi prezent într-un live pe reţelele de socializare, iar în momentul transmisiunii între cei doi a izbucnit un conflict. Cetăţeanul străin l-a lovit în faţă şi tânărul a căzut la pămînt. Au fost chemaţi poliţiştii şi un echipaj medical. Poliţia încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat.
19:40
Preşedintele FIFA, prezent la Consiliul pentru Pace. Infantino i-a acordat șefului de la Casa Albă un premiu pentru pace # Digi24.ro
Cel puţin 20 de ţări sunt reprezentate de şefii lor de stat sau de miniştrii de externe şi trimişii lor la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump. Există o singură excepţie notabilă, subliniată de Trump în discursul său de deschidere: preşedintele FIFA, Gianni Infantino, relatează CNN.
19:30
Danemarca a imobilizat un portcontainer venit din Rusia. Nava nu figurează în niciun registru naval și are legături cu o flotă iraniană # Digi24.ro
Autoritățile maritime din Danemarca au imobilizat un portcontainer provenit din Sankt-Petersburg, după ce au constatat că nava nu este corect înmatriculată. Vasul, care declarase că navighează sub pavilionul Insulelor Comore, nu figurează însă în registrul naval al acestui stat, potrivit informațiilor transmise de autoritățile daneze. Nava este acostată în zona Kattegat, în nordul Danemarcei, iar presa locală relatează că ar fi vizată și de sancțiuni impuse de Statele Unite, în contextul unor presupuse legături cu o flotă iraniană, potrivit AFP și Agerpres.
19:30
Ciprian Ciucu a anunțat ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru deszăpezirea străzilor. Cele mai sancționate sectoare din București # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a anunțat ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru activitatea de deszăpezire, în urma viscolului de miercuri.
19:10
Germania nu mai are rachete de dat Ucrainei, spune ministrul de Externe. „Stocurile sunt goale, nu mai e nimic” # Digi24.ro
Germania a epuizat propriile stocuri de rachete de apărare aeriană pentru Ucraina și nu mai poate să le furnizeze direct din arsenalele sale, a declarat ministrul de externe al țării.
18:50
Trump a anunțat fereastra de timp în care va decide dacă va bombarda Iranul. Semne ale unei acumulări de forțe americane în Mediterană # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a anunțat, joi, un termen de 10 zile pentru a decide dacă va continua relațiile diplomatice cu Iranul sau va ordona un atac militar, potrivit Axios.
18:50
Furturi cu „binecuvântare”. Cum acționa o grupare românească de crimă organizată lângă Seattle, păcălind americani cu o metodă simplă # Digi24.ro
Poliția din Bellevue, oraș american în apropiere de Seattle, pe coasta de Vest, a arestat patru persoane acuzate că au vizat mai multe victime în King County.
18:40
Avertismentul UE: Rusia „nu este pregătită pentru pace”. Nu există „semne tangibile” ale unui angajament serios # Digi24.ro
UE nu vede „semne tangibile că Rusia se angajează serios” în vederea asigurării păcii în Ucraina, a declarat purtătorul său de cuvânt, ca răspuns la ultima rundă de negocieri de la Geneva. Moscova nu este pregătită pentru pace, afirmă, astfel, Anouar El Anouni, citat de The Guardian.
18:30
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru ale judecătorilor care cer să se pensioneze # Digi24.ro
Preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii, judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu, fost preşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, reclamă faptul că Administraţia Prezidenţială solicită judecătorilor de penal care depun documente pentru pensionare date privind numărul dosarelor pe care le au în lucru şi riscul ca faptele să se prescrie, Odagiu susţinând că este pentru prima dată când un preşedinte cere astfel de detalii înainte de a semna decretul de pensionare pentru un magistrat. Reprezentantul CSM spune de asemenea că Preşedinţia nu cere astfel de detalii şi pentru judecătorii care judecă speţe în materie civilă.
18:20
Bărbat de 57 de ani din Satu Mare, arestat după ce a agresat sexual o fetiță de șase ani # Digi24.ro
Un bărbat de 57 de ani a fost arestat preventiv, joi, după ce a abordat o minoră de şase ani şi a agresat-o sexual, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare, potrivit Agerpres.
Acum 8 ore
18:00
Sectorul din București care anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire # Digi24.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât operatorul de salubritate, căruia îi revine şi deszăpezirea, nu are capacitate suficientă de intervenţie, iar străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi. „Toate datele indică întârzieri, timpi mari de reacţie şi un ritm de lucru cu mult sub cerinţele asumate de către Romprest”, afirmă reprezentanţii Primăriei.
18:00
Fără 5% din PIB, Europa rămâne vulnerabilă: avertisment dur al comisarului pentru Apărare # Digi24.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a susţinut joi la Madrid că apărarea colectivă a UE va fi slăbită dacă statele membre nu cheltuie pentru înarmare aşa cum s-au angajat în cadrul NATO, fiind întrebat despre refuzul Spaniei de a aloca bugetului apărării 5% din PIB, relatează agenţia EFE.
17:40
CIA ar fi fost informată din timp despre planurile de sabotaj ale atacatorilor Nord Stream (Der Spiegel) # Digi24.ro
În 2022, un comando secret ucrainean a aruncat în aer conductele Nord Stream. Investigațiile publicației germane Der Spiegel dezvăluie că agenții americani CIA ar fi discutat planurile de atac cu sabotorii – înainte de a se opune ulterior acestora.
17:40
Ursula von der Leyen va vizita Groenlanda: când ajunge președinta Comisiei Europene în Arctica # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în Groenlanda în martie, a anunțat echipa sa joi, relatează Politico. Von der Leyen va sublinia sprijinul UE pentru Groenlanda, în contextul planurilor președintelui american Donald Trump privind teritoriul danez.
17:40
17:30
Dragoș Pîslaru: „Reducerea bugetului la MIPE este semnificativ peste 10%. Veniturile au scăzut deja cu 22,7%” # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, după ședința de Guvern, că reducerea bugetară la ministerul pe care îl conduce depășește semnificativ pragul de 10% prevăzut în ordonanță, precizând că veniturile nete și salariile au fost deja diminuate cu 22,7%.
17:30
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, afirmă preşedintele Consiliului European # Digi24.ro
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP.
17:30
17:00
Diana Buzoianu, despre reorganizările de la Ministerul Mediului: „Auditul poate aduce tăieri de sporuri sau concedieri” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că la instituția pe care o conduce au fost deja implementate reorganizări încă de anul trecut, măsuri care vor contribui la atingerea în acest an a țintei de reducere cu 10% a cheltuielilor. Ea a precizat că, în funcție de concluziile auditului intern aflat în desfășurare, ar putea fi decise atât diminuări ale unor sporuri, cât și eventuale concedieri.
17:00
Recunoaștere internațională pentru performanța unui grup românesc din sectorul construcțiilor # Digi24.ro
Recunoaștere internațională pentru performanța unui grup românesc din sectorul construcțiilor
17:00
Christine Lagarde nu ia în calcul demisia, în ciuda presiunilor politice asupra BCE. Ce mesaj le-ar fi trimis colegilor săi bancheri # Digi24.ro
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a spus colegilor că rămâne concentrată pe munca sa și că i-ar anunța primii dacă ar fi pe punctul de a demisiona, un mesaj pe care ei l-au interpretat drept semn că nu are de gând să plece de la cârma BCE, au declarat patru surse pentru Reuters. Financial Times a raportat miercuri că Lagarde intenționa să-și părăsească funcția înainte de alegerile prezidențiale franceze de anul viitor, alegeri pe care extrema dreaptă eurosceptică le-ar putea câștiga.
17:00
Un sondaj arată că Melania Trump este a doua cea mai nepopulară Primă Doamnă. Iată pe cine displace America cel mai mult # Digi24.ro
Potrivit YouGov, 2.255 de cetățeni americani au fost rugați la începutul acestei luni să clasifice cele mai recente 11 prime doamne pe o scară de la „excepțional” la „slab”, scrie The Telegraph.
