Barack Obama „a comis o greşeală gravă”: A dezvăluit informaţii „secrete” despre extratereştri, afirmă Donald Trump

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a spus colegilor că rămâne concentrată pe munca sa și că i-ar anunța primii dacă ar fi pe punctul de a demisiona, un mesaj pe care ei l-au interpretat drept semn că nu are de gând să plece de la cârma BCE, au declarat patru surse pentru Reuters. Financial Times a raportat miercuri că Lagarde intenționa să-și părăsească funcția înainte de alegerile prezidențiale franceze de anul viitor, alegeri pe care extrema dreaptă eurosceptică le-ar putea câștiga.