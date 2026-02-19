UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina

18:30

Preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii, judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu, fost preşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, reclamă faptul că Administraţia Prezidenţială solicită judecătorilor de penal care depun documente pentru pensionare date privind numărul dosarelor pe care le au în lucru şi riscul ca faptele să se prescrie, Odagiu susţinând că este pentru prima dată când un preşedinte cere astfel de detalii înainte de a semna decretul de pensionare pentru un magistrat. Reprezentantul CSM spune de asemenea că Preşedinţia nu cere astfel de detalii şi pentru judecătorii care judecă speţe în materie civilă.