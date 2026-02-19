Donald Trump a reacţionat la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor: „Foarte trist”

18:40

Preşedintele Nicuşor Dan i-a mulţumit, joi, la Consiliul Păcii, preşedintelui Donald Trump, pentru implicarea şi leadershipul în planul de pace din Gaza precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii. Şeful statului a prezentat ajutorul umanitar pe care România îl poate oferi în procesul de reconstrucţie din Gaza, precum reconstrucţia instituţiilor, poliţie, justiţie, dar şi cu zboruri pentru a evacua copiii bolnavi şi pentru a-i trata în spitalele româneşti şi a menţionat că avem relaţii tradiţional bune cu poporul evreu şi cu poporul palestinian, ceea ce va fi de ajutor. ”Aşadar, puteţi conta pe noi”, a adăugat şeful statului.