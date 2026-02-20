Belarus a eliberat un politician din opoziţie după ce acesta a suferit un AVC în închisoare. Disidentul fusese eliberat anterior în cadrul unor negocieri cu SUA, dar a refuzat să plece din ţară şi a fost închis din nou

19:00

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu anunţă ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru activitatea de deszăpezire, în urma viscolului de miercuri, sectoarele 3 şi 4 primind cele mai mari amenzi, de 95.000 de lei, pentru neregulile descoperite pe 19 artere de circulaţie. Cele mai mici amezi au primit sectoarele 2 şi 6, în cuantum total de 55.000 de lei. Ciucu mai transmite că primarii de sector trebuie să se asigure prin serviciile de salubrizare că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să se asigure că acestea nu sunt înfundate.