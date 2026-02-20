Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!”
Golazo.ro, 20 februarie 2026 02:00
Bruno (41 de ani), portarul condamnat la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama copilului său, a semnat cu o nouă echipă, Vasco de Rio Branco, din ligile inferioare ale Braziliei.
• • •
Acum o oră
02:00
Acum 4 ore
00:00
„Sunt epuizat psihic” Coutinho pleacă de la Vasco da Gama, după ce a fost huiduit de suporteri: „Să fii judecat de atâția oameni...” # Golazo.ro
Philippe Coutinho (33 de ani), fostul star de la Liverpool și Barcelona, a anunțat că se retrage de la Vasco da Gama, clubul unde și-a început cariera de junior. Mijlocașul a explicat că decizia a fost determinată de epuizarea mentală.
19 februarie 2026
23:40
„Plecăm toți!” Daniel Oprița anunță vremuri grele la Steaua: „Ne expiră tuturor contractele. Nu ne-au dat primele pentru Liga 1” # Golazo.ro
Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul Stelei, a anunțat că echipa se va destrăma în vară, deoarece el, cât și jucătorii, vor părăsi clubul din Ghencea.
23:20
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici” # Golazo.ro
Radu Naum a fost invitat recent la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, unde a vorbit despre motivele pentru care România nu mai reușește să performeze pe plan sportiv.
23:10
„Ce viață e asta?” Poveștile lui Osimhen: 8 într-o cameră fără acoperiș lângă groapa de gunoi. Curăța fântâni, vindea apă pe stradă # Golazo.ro
Victor Osimhen, 27 de ani, e printre golgheterii lumii. Vârful nigerian al lui Galatasaray, campionul și golgheterul Serie A în 2023, la Napoli, a avut însă o copilărie cumplită, plină de obstacole
Acum 6 ore
22:20
Entuziasmant Julia Sauter, evoluție sclipitoare! Cel mai bun rezultat din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă # Golazo.ro
Julia Sauter (28 de ani) n-a dezamăgit în finala de la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, și va încheia competiția cel mai probabil pe locul 17.
22:00
„Intrare liberă pe stadion!” Un club din Liga 1 își surprinde suporterii. Motivul pentru care toată lumea va intra fără bilet la meciul din etapa 28 # Golazo.ro
Oțelul Galați a anunțat că intrarea la partida cu UTA Arad va fi liberă, ca urmare a condițiilor meteorologice din ultimele zile.
21:50
Fiu de politician la CFR Cine este tatăl lui Nicolae Sula, noul jucător al clujenilor: „Rodul anilor de muncă și disciplină” # Golazo.ro
Atacantul moldovean Nicolae Sula (19 ani) a semnat cu CFR Cluj, echipă patronată de Ioan Varga (67 de ani), în urmă cu o săptămână. Tânărul fotbalist este fiul unui politician și om de afaceri din Republica Moldova.
21:30
Spionaj în Liga 1? Adrian Mihalcea își acuză rivalul înainte de meciul crucial pentru play-off: „Să mă sune pe mine, că-i spun” # Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul UTA-ei Arad, a prefațat partida cu Oțelul Galați, din etapa #28 a Ligii 1, meci crucial în lupta pentru calificarea în play-off.
Acum 8 ore
20:30
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a participat recent la prima reuniune a controversatului Consiliul pentru Pace. În timpul întâlnirii, Infantino a purtat o pălărie roșie cu inscripția „USA”, similară cu cele purtate de susținătorii lui Donald Trump (79 de ani).
20:30
Sezon încheiat pentru Papeau! Diagnostic crunt pentru vedeta Unirii Slobozia: „A fost ultimul meci” # Golazo.ro
Jayson Papeau (29 de ani), mijlocașul francez de la Unirea Slobozia, s-a accidentat grav și va lipsi pentru restul sezonului. Mijlocașul s-a accidentat în meciul cu Dinamo, câștigat de gazde cu 1-0.
19:50
19:50
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși” # Golazo.ro
Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre lupta pentru accederea în play-off-ul Ligii 1.
19:30
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor” # Golazo.ro
Danylo Kolesnyk, 24 de ani, atacantul lui Kolos, a agresat un agent al serviciului de recrutare al armatei ucrainene. Ce riscă fotbalistul, cum se apără, care a fost reacția ministrului sportului de la Kiev
19:20
Real Madrid intervine Anunțul făcut de „galactici” la 48 de ore după incidentul rasist care a cutremurat lumea fotbalului # Golazo.ro
Real Madrid a anunțat prin intermediul unui comunicat că a furnizat către UEFA toate dovezile referitoare la scandalul de rasism de la meciul cu Benfica, din play-off-ul Ligii Campionilor.
19:00
Courtois, partener cu Djokovic Portarul lui Real Madrid a devenit acționar la Le Mans, alături de nume uriașe din sport # Golazo.ro
Thibaut Courtois (33 de ani), portarul echipei Real Madrid, a devenit acționar minoritar al clubului Le Mans. Prin această investiție, fotbalistul se alătură tenismenului Novak Djokovic și altor doi foști piloți de top din Formula 1.
Acum 12 ore
18:50
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el” # Golazo.ro
Antonio Cassano (43 de ani), fostul atacant al lui Inter, a vorbit despre formația milaneză, dar și despre Cristi Chivu (45 de ani), fostul său coleg de echipă.
18:40
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6 # Golazo.ro
Vassaras a făcut o delegare controversată la un meci cheie al acestei runde: Botoșani - U Cluj. e Vorba despre un arbitru care primește bani din contracte cu FC Argeș.
18:20
Dat afară de la JO 2026 după ce s-a bătut Un hocheist a fost pedepsit drastic: „Încălcare clară a spiritului olimpic” » Nu bătaia i-a înfuriat pe oficiali! # Golazo.ro
Hocheistul francez Pierre Crinon (30 de ani) a fost suspendat de Federaţia Franceză de Hochei pe Gheaţă (FFHG). Suspendarea survine după meciul dintre Franţa şi Canada, în care „Les Bleus” au fost învinşi cu 10-2. Deși suspendarea îl viza pentru restul turneului, Crinon nu a mai ratat alte meciuri, întrucât Franța a fost eliminată chiar în partida următoare.
18:00
„I-am zis: «Mă, ești nebun»?!” Un fost fotbalist din Liga 1 dezvăluie un moment bizar cu Radu Petrescu în prim-plan: „Am rămas mască” # Golazo.ro
Bogdan Apostu (43 de ani), agent FIFA, a vorbit despre eroarea arbitrului Radu Petrescu (43 de ani) din partida Petrolul - FC Argeș, scor 2-1.
17:00
Dinamo - Fuchse Berlin LIVE de la 19:45 , în Liga Campionilor » „Dulăii”, o singură victorie înainte de duelul cu cel mai bun handbalist al lumii # Golazo.ro
CS Dinamo o va întâlni pe Fuchse Berlin, astăzi, de la ora 19:45, în etapa #11 din Liga Campionilor la handbal masculin, grupa A. Meciul va avea loc în Sala Polivalentă din București și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro.
17:00
Europa League LIVE de la 19:45 și 22:00, turul play-off-ul pentru optimi » Răzvan Lucescu, duel cu Ionuț Radu # Golazo.ro
Opt partide se joacă astăzi, în turul play-off-ul pentru calificarea în optimile Europa League.
16:50
Stoichiță în locul lui Lucescu? Antrenor din Liga 1, despre posibilitatea ca oficialul FRF să devină selecționer: „E în jurul fotbalului” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, a vorbit despre posibilitatea ca Mihai Stoichiță să devină selecționerul României, în locul lui Mircea Lucescu.
16:30
„Pe cine protejați, domnilor?” FC Hermannstadt, reacția dură după ce Vassaras a ocolit o fază controversată din partida cu CFR: „O sfidare!” # Golazo.ro
Kyros Vassaras a venit, miercuri, cu o serie de explicații audio, în urma fazelor controversate din ultima etapă a Ligii 1.
16:10
Liga 2, etapa #18 LIVE de la 17:30, Voluntari - Steaua. Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide » Program + clasament # Golazo.ro
Liga 2 revine, astăzi, după pauza competițională de iarnă. FC Voluntari și Steaua se întâlnesc de la ora 17:30.
16:10
Conference League LIVE de la 19:45 și 22:00, turul play-off-ului pentru optimi » Toate partidele programate astăzi # Golazo.ro
Turul play-off-ului din Conference League începe astăzi, de la ora 19:45, cu 4 partide, printre care și duelul dintre Zrinjski și Crystal Palace.
16:00
Câștigătoarea Super Bowl, scoasă la vânzare Anunțul făcut de conducerea clubului, la 10 zile de la cucerirea marelui trofeu din NFL # Golazo.ro
Seattle Seahawks, câștigătoarea Super Bowl, a fost scoasă la vânzare după doar 10 zile de cucerirea celui mai important trofeu din NFL.
16:00
Concluziile întâlnirii Vassaras - Coman Ce a transmis FRF după ce președintele de la FC Argeș a ascultat înregistrările cerute: „Oficialii au fost de acord” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a emis un comunicat după întâlnirea dintre Dani Coman și Kyros Vassaras.
15:40
Se încinge Rapid - Dinamo! Câte bilete sunt vândute cu două zile înainte de derby. Se va bate recordul din tur? Va intra în top 5 audiențe în acest sezon? # Golazo.ro
Sâmbătă seara, pe Arena Națională, se joacă ultimul derby bucureștean din sezonul regulat: Rapid - Dinamo, care va începe la 20:30. Conform protocolului dintre cele două cluburi, Dinamo va avea la dispoziție pentru galeria ei o întreagă peluză.
15:40
A oprit Jocurile la arestare! BBC a întrerupt transmisiunea live a Olimpiadei pentru a anunța reținerea fostului prinț Andrew # Golazo.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat astăzi, suspectat de abuz în funcție publică. I se retrăsese titlul de prinț după dezvăluirile apărute în „Cazul Epstein”
15:30
„Viciere clară de rezultat!” Vassaras nu a reușit să-l convingă pe Dani Coman: „Mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) a oferit o primă reacție după întâlnirea cu președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras.
15:20
„De aceea tot fac greșeli” Dorinel Munteanu a vorbit despre arbitri, după analiza făcută de Vassaras: „Nu mă încălzește cu nimic” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a oferit o primă reacție după analiza făcută de Kyros Vassaras, șeful CCA, la fazele controversate care au avut loc în ultima etapă din Liga 1.
15:00
Controversă la Jocurile Olimpice FOTO. Golul a fost validat, deși echipa avea trei jucători în plus pe teren! De ce nu s-a lăsat cu scandal # Golazo.ro
Partida dintre Cehia și Canada din sferturile de finală ale competiției de hochei masculin de la Jocurile Olimpice de Iarnă a fost în pragul unui scandal imens.
14:50
„Nu ar fi trebuit să beau” VIDEO. Până și premierul a reacționat după momentul viral de la Jocurile Olimpice! A intrat în direct în stare de ebrietate # Golazo.ro
Într-o intervenție live de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, momentele cu reportera Danika Mason au devenit virale după ce aceasta a deviat de mai multe ori de la subiect.
14:30
Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo, dă m…e cu galeria și își justifică participarea la ritualurile galeriei prin dragostea pentru culori.
14:00
Nereguli grave la CSA Steaua Ministrul Radu Miruță a dezvăluit primele probleme identificate de Corpul de Control: „Plăteau de 5 ori mai mult” # Golazo.ro
Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale, a vorbit despre neregulile găsite în cadrul CSA Steaua București.
Acum 24 ore
13:50
FCSB a găsit stadion pentru play-out! Campioana ia în calcul ratarea play-off-ului și s-a pus la adăpost privind meciurile de acasă. Stadionul surpriză pe care l-a ales # Golazo.ro
Dacă nu va prinde play-off-ul, meciurile de acasă vor produce probabil cea mai scăzută medie de spectatori, astfel că FCSB va renunța să joace pe Arena Națională.
13:20
„Sunt solidar cu Prestianni” Chilavert, derapaj după derapaj. I-a atacat pe Vinicius și Mbappe: „Ar însemna că LGBTQ+ e un model de urmat” # Golazo.ro
Jose Luis Chilavert (60 de ani), fostul portar de la Zaragoza și Velez Sarsfield, a fost protagonistul unui nou derapaj în legătură cu Vinicius Junior (25 de ani), după scandalul din Liga Campionilor.
13:10
În urma recentului scandal cu insulte și îmbrânceli din Senatul României, o senatoare a spus că „au transformat instituția în stadion”. Nu ar fi fost rău să fie așa.
12:30
„Cazul Vinicius” schimbă regulile Ce se va întâmpla în fotbal după ce Prestianni a fost acuzat de rasism în Benfica - Real # Golazo.ro
Mikael Silvestre, fost internațional francez, pe care CFR a încercat să-l angajeze toamna trecută ca manager sportiv, vrea să impună la FIFA pedepsirea unui anumit gest al jucătorilor
12:30
Oțelul, apel către suporteri Vremea rea le-a pus probleme gălățenilor, înaintea meciului cu UTA Arad # Golazo.ro
După valul de ninsoare care a venit peste România, Oțelul Galați a demarat deja procesul de deszăpezire al stadionului, înaintea partidei cu UTA Arad, din etapa #28 a Ligii 1.
12:10
„Pozează în victimă și nu e!” Mihai Stoica, enervat de mesajul postat de Florentin Petre: „Așa ceva nu s-a făcut la noi” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a venit cu un nou răspuns la adresa lui Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo.
11:50
Delapidare cu nocturna Un funcționar public, acuzat că a furat tone de motorină de la un club de fotbal » Ce a decis instanța # Golazo.ro
Un angajat de la Transgaz Mediaș a fost judecat pentru că a sustras motorina destinată iluminatului nocturn al stadionului Gaz Metan Mediaș.
11:40
Luna februarie s-a dovedit a fi una în care rezultatele la fotbal sunt destul de imprevizibile. Când afirm acest lucru mă gândesc la rezultatele contradictorii obținute de echipe de top cum ar fi Barcelona, Atletico Madrid sau Arsenal Londra.
11:40
Tragedie în Costa Rica Un sportiv legendar a fost ucis în propria locuință, în urma unui jaf # Golazo.ro
Fostul sportiv avea 66 de ani și locuia alături de partenera sa, aflată în casă la acel moment, însă aceasta a reușit să scape cu viață după atac.
11:20
Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu”. Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare” # Golazo.ro
AC Milan - Como 1-1. Final aprins pentru partida restantă din etapa #24 din Serie A, cu Massimiliano Allegri și Cesc Fabregas în prim-plan.
11:00
Tun financiar Alexandru Albu a câștigat procesul la FIFA după aventura din Arabia Saudită » Sumă impresionantă încasată în 6 luni # Golazo.ro
Fostul mijlocaș rapidist Alexandru Albu (32 de ani) a dat o adevărată lovitură financiară după experiența scurtă în Arabia Saudită din 2024.
10:50
„N-ai cum să-l aduci așa” Varianta exclusă de Mihai Stoica pentru postul de fundaș stânga al naționalei. Ce opțiuni vede pentru baraj # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Raul Opruț (28 de ani), jucător aflat într-o continuă ascensiune și care a stârnit discuții inclusiv despre o posibilă apariție la echipa națională, la barajul cu Turcia.
10:20
Adrian Șut, sub lupă Presa din Emirate s-a lămurit cu privire la mijlocașul transferat de Al-Ain de la FCSB # Golazo.ro
Presa din Emiratele Arabe Unite a ajuns la o concluzie cu privire la Adrian Șut, mijlocașul transferat de Al-Ain de la FCSB la începutul acestui an.
10:10
„Ăsta nu e fotbal” Nume mari ale Italiei au comentat înfrângerea usturătoare suferită de Inter: „Ce scuză poți găsi?” # Golazo.ro
Bodo/Glimt - Inter 3-1. Fabio Capello, Alessandro Costacurta și Paolo Di Canio au vorbit despre înfrângerea suferită de echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) în manșa tur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.
